В ВОЗ заявили о создании нового эффективного экспресс-теста на коронавирус: результат через 15-30 мин., цена - $5
Всемирная организация здравоохранения сообщила о создании нового более эффективного экспресс-теста на наличие коронавируса.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылокой на "Украинскую правду", об этом сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на пресс-конференции в Женеве.
По данным ВОЗ, тест нового типа сможет выявить COVID-19 в течение 15-30 минут, а его цена составит $5 или 142 грн за один экземпляр.
Также такой тест не потребует дополнительного сложного лабораторного оборудования для определения наличия коронавируса.
Сейчас закуплено 120 млн новых экспресс-тестов для ряда стран с низким и средним уровнем доходов.
Глава ВОЗ отметил, что это позволит расширить тестирование в местах, где нет соответствующих лабораторий и подготовленных медицинских работников для проведения ПЦР-тестов.
По состоянию на 29 сентября в Украине по статистике коронавируса обнаружили 3 627 новых инфицированных. Всего в стране насчитывается 204 932 больных.
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это уже не первое место, где научили собак определять заболевших.
причем, они это делают на несколько дней раньше, чем обычные тесты.
вірю в нашу зелень: вона зможе на цьому заробити
шапочку из фольги одень.
вахтерфрилансер все равно удалит . камерукомпанию до ВОЗ
и поплачь.
Ранее ВОЗ неоднократно обвиняли в раздувании паники вокруг гриппа в интересах производителей лекарств и вакцин. Расследование этих обвинений было одной из основных задач комиссии из 27 специалистов по гриппу во главе с американским эпидемиологом Харви Файнбергом (Harvey Fineberg).
Как указывается в проекте заключения комиссии, ни одному из критиков не удалось предоставить убедительных доказательств влияния фармацевтических компаний на действия ВОЗ в период последней пандемии.
И еще.... если ты думаешь меня задеть обращением бабуся или бабушка, то ты еще более глуп, чем может показаться с первого взгляда. Я действительно бабушка и внуки - это самое дорогое, что есть у меня в жизни. Очень надеюсь, что они вырастут не такими хамами. Жаль, что тебя плохо воспитали.
Бабуся , какое может быть воспитание у Куприка ? Я подкидыш
Угу , оно и видно
отключат газкыш с работы .
Думаю, все переболеют, а потом нас начнут прививать )))
В них же віробитьтся свій иммунітет, так чи ні?
https://censor.net/ru/user/205004 ви звідки, де ця оаза зарази? У нас наприклад ні я, ні мої знайомі (серед них одна медсестра і один інтернат) небачили ще захворівших і не чули від знайомих що хтось хворіє.
Обидві приватні, а одна з такої чудової патріотичної нагоди навіть взялася продавати тести німцям.
А где информация что погрешность теста 87%?
И ремонт хреновый ..... и освещения нет.....
Так что ВОЗ отстает от тренда, надо не брать за тест, а доплачивать!
Гешефт максимум 5$ сверху.
Наши гиппократы за такую мелочь разве шо тест на наличие лаве у больного могут сделать.)