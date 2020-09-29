В ВОЗ заявили о создании нового эффективного экспресс-теста на коронавирус: результат через 15-30 мин., цена - $5

Всемирная организация здравоохранения сообщила о создании нового более эффективного экспресс-теста на наличие коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылокой на "Украинскую правду", об этом сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на пресс-конференции в Женеве.

По данным ВОЗ, тест нового типа сможет выявить COVID-19 в течение 15-30 минут, а его цена составит $5 или 142 грн за один экземпляр.

Также такой тест не потребует дополнительного сложного лабораторного оборудования для определения наличия коронавируса.

Сейчас закуплено 120 млн новых экспресс-тестов для ряда стран с низким и средним уровнем доходов.

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Глава ВОЗ отметил, что это позволит расширить тестирование в местах, где нет соответствующих лабораторий и подготовленных медицинских работников для проведения ПЦР-тестов.

По состоянию на 29 сентября в Украине по статистике коронавируса обнаружили 3 627 новых инфицированных. Всего в стране насчитывается 204 932 больных.