Таран пожаловался Шмыгалю на Минфин из-за сокращения предельных расходов на армию, - СМИ. ИНФОГРАФИКА

В августе министр обороны Украины Андрей Таран пожаловался премьер-министру Украины Денису Шмыгалю на то, что Министерство финансов предложило предельные издержки военному ведомству на 2021-2023 годы менее 3% ВВП.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на экспертную организацию StateWatch, об этом говорится в письме министра обороны.

"Министерством финансов приведены предельные объемы расходов проекта государственного бюджета на 2021 год для Министерства обороны в сумме 112,3 млрд грн (или 2,5% ВВП), что на 3,8 млрд грн ниже утвержденных бюджетных назначений текущего года. Это самый низкий показатель за последние годы", - отмечается в письме.

Министр обороны добавил, что в последующие годы этот показатель имеет тенденцию к снижению: в 2022 году - 2,33% ВВП, а в 2023 году - 2,26% ВВП.

В письме Таран отметил, что сокращение Минфином расходов на армию во время вооруженного конфликта не будет воспринято обществом и в военной среде.

"Следует отметить, что письмо Тарана повлияло на пересмотр проекта бюджета на 2021 год. В последней версии документа, обнародованной на веб-портале Верховной Рады, на Минобороны предусмотрены расходы в сумме 117,5 млрд гривен. Хотя и такая сумма меньше расходов Минобороны в этом году", - подытожили в StateWatch.

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