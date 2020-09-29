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Таран пожаловался Шмыгалю на Минфин из-за сокращения предельных расходов на армию, - СМИ. ИНФОГРАФИКА

Таран пожаловался Шмыгалю на Минфин из-за сокращения предельных расходов на армию, - СМИ. ИНФОГРАФИКА

В августе министр обороны Украины Андрей Таран пожаловался премьер-министру Украины Денису Шмыгалю на то, что Министерство финансов предложило предельные издержки военному ведомству на 2021-2023 годы менее 3% ВВП.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на экспертную организацию StateWatch, об этом говорится в письме министра обороны.

"Министерством финансов приведены предельные объемы расходов проекта государственного бюджета на 2021 год для Министерства обороны в сумме 112,3 млрд грн (или 2,5% ВВП), что на 3,8 млрд грн ниже утвержденных бюджетных назначений текущего года. Это самый низкий показатель за последние годы", - отмечается в письме.

Министр обороны добавил, что в последующие годы этот показатель имеет тенденцию к снижению: в 2022 году - 2,33% ВВП, а в 2023 году - 2,26% ВВП.

В письме Таран отметил, что сокращение Минфином расходов на армию во время вооруженного конфликта не будет воспринято обществом и в военной среде.

"Следует отметить, что письмо Тарана повлияло на пересмотр проекта бюджета на 2021 год. В последней версии документа, обнародованной на веб-портале Верховной Рады, на Минобороны предусмотрены расходы в сумме 117,5 млрд гривен. Хотя и такая сумма меньше расходов Минобороны в этом году", - подытожили в StateWatch.

Также читайте: Скорее всего, разбившийся самолет зацепился крылом за землю, - министр обороны Таран

Таран пожаловался Шмыгалю на Минфин из-за сокращения предельных расходов на армию, - СМИ 01

Автор: 

армия (8502) Минобороны (9408) Минфин (1556) оборона (5229) ВСУ (6675) Шмыгаль Денис (2723) Таран Андрей (267)


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Топ комментарии
+30
Глава Міноборони Таран поскаржився Шмигалю на Мінфін через скорочення граничних витрат на ЗСУ, - StateWatch - Цензор.НЕТ 4746
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29.09.2020 12:09
+25
А може зелені хочуть годувати чужу армію. Ми ж не знаємо, що в них у головах.
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29.09.2020 12:00
+25
Глава Міноборони Таран поскаржився Шмигалю на Мінфін через скорочення граничних витрат на ЗСУ, - StateWatch - Цензор.НЕТ 4785
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29.09.2020 12:15
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Страница 2 из 2
як ми починаємо розуміти, то армія України і являється чужою для Зекоманди. Тому і урізають бюджет на утримання армії на слідуючі роки, да і в цьому вже армії нічого не виділяють, а підприємства оборонпрому хочуть, на угоду Раші розпродать
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29.09.2020 15:54 Ответить
Таран поскаржився Шмигалю на Мінфін через скорочення граничних витрат на ЗСУ, - StateWatch - Цензор.НЕТ 8020НАПОЛЕОН БОНАПАРТ ДЕКЛОРУВАВ ЩО: "НАРОД, ЯКИЙ НЕ БАЖАЄ ГОДУВАТИ СВОЮ АРМІЮ, БУДЕ ЗМУШЕНИЙ ГОДУВАТИ ЧУЖУ"! В НАШОМУ ВИПАДКУ ВОРОЖУ АРМІЮ РОСІЙСЬКИХ ФАШИСТІВ ЗАГАРБНИКІВ, НАШИХ ЛЮТИХ КРИВАВИХ ВОРОГІВ, ПРОКЛЯТИХ ОКУПАНТІВ ТИМЧАСОВО ОКУПУВАВШИХ СУВЕРЕНУ УКРАЇНСЬКУ ЗЕМЛЮ КРИМУ І ДОНБАСУ.
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29.09.2020 16:05 Ответить
Знову кляті Свинарчуки Бариги все покрали
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29.09.2020 16:45 Ответить
Старе і смердюче совкове лайно:

"Фокін заявив, що поки не бачить доказів війни з Росією. Він представляє Україну на переговорах щодо Донбасу"
https://hromadske.ua/posts/fokin-zayaviv-sho-poki-ne-bachit-dokaziv-vijni-mizh-**********-ta-rosiyeyu-na-donbasi
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29.09.2020 16:56 Ответить
Если народ не хочет кормить свою армию, ему придется кормить чужую.
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29.09.2020 17:33 Ответить
может к фокину послать изика гиркина с вооруженнымм до зубов сводным отрядом грушников и фсбешников привравленный всякими кизяками из кубани типа бабая , автомойщиами с дона типа моторылы и предателями типа абвера. пусть бы они его маеток сожгли а членов семьи постреляли...... может быть тогда бы старый комуняцкий совок-маразматик фокин увидел признаки войны Украины с путинской рашкой. и еще - старый маразматик, а где вот те уроды которых ты называешь повстанцами , набрали танков, сау и бтров, орудий и гаубиц, огнемётов, градов и смерчей, стрел и наконец буков??? какие тебе еще доказательства нужны а тупорылый рашистский посипака? лучше бы ты сидел дома молча и внучку-стриптизершу свою получше воспитывал.
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29.09.2020 18:26 Ответить
При Пете воровали на оборонке, а при Нелохе воруют на дорогах. Вот такой поворот в политике государства, такой и бюджет.
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29.09.2020 18:34 Ответить
А крадіжки -то виявились фейкові.?
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29.09.2020 20:03 Ответить
Кажуть Петя захворів коронавірусом, мабуть знову на Мальдіви потягнуло)
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29.09.2020 23:07 Ответить
Кажуть ты с двух сторон принимаешь в любом количестве за так. Врут поди? Все ж чирик ты таки берешь
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30.09.2020 07:00 Ответить
ти що з ним живеш, що такий впевнений? чи він тобі платить?
На Жульці і сліду не видно, що перехворіла. Передвиборний піар закоренілих мародерів
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03.10.2020 12:43 Ответить
Таран поскаржився Шмигалю на Мінфін через скорочення граничних витрат на армію, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 823
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29.09.2020 23:50 Ответить
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