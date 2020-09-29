Таран пожаловался Шмыгалю на Минфин из-за сокращения предельных расходов на армию, - СМИ. ИНФОГРАФИКА
В августе министр обороны Украины Андрей Таран пожаловался премьер-министру Украины Денису Шмыгалю на то, что Министерство финансов предложило предельные издержки военному ведомству на 2021-2023 годы менее 3% ВВП.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на экспертную организацию StateWatch, об этом говорится в письме министра обороны.
"Министерством финансов приведены предельные объемы расходов проекта государственного бюджета на 2021 год для Министерства обороны в сумме 112,3 млрд грн (или 2,5% ВВП), что на 3,8 млрд грн ниже утвержденных бюджетных назначений текущего года. Это самый низкий показатель за последние годы", - отмечается в письме.
Министр обороны добавил, что в последующие годы этот показатель имеет тенденцию к снижению: в 2022 году - 2,33% ВВП, а в 2023 году - 2,26% ВВП.
В письме Таран отметил, что сокращение Минфином расходов на армию во время вооруженного конфликта не будет воспринято обществом и в военной среде.
"Следует отметить, что письмо Тарана повлияло на пересмотр проекта бюджета на 2021 год. В последней версии документа, обнародованной на веб-портале Верховной Рады, на Минобороны предусмотрены расходы в сумме 117,5 млрд гривен. Хотя и такая сумма меньше расходов Минобороны в этом году", - подытожили в StateWatch.
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