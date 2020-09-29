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Дистанционное голосование парламента может поставить под сомнение принятые законы, - "слуга народа" Кравчук

Дистанционное голосование парламента может поставить под сомнение принятые законы, -

Юристы сомневаются в конституционности законопроекта о дистанционной работе Верховной Рады, к рассмотрению которого 28 сентября призвал вернуться первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук.

Об этом сказала в комментарии Цензор.НЕТ первая заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Есть опасения юристов и, я так понимаю, председателя Верховной Рады, о конституционности закона, который бы предусмотрел дистанционное голосование народных депутатов, а не в зале Верховной Рады. Потому что так прописано в Конституции, что должно быть персональное личное голосование. Очень сложно технически обеспечить эту верификацию при голосовании онлайн", - сказала нардеп.

По словам Кравчук, формат видео-конференции уже прекрасно работает для комитетов.

"И очень хорошо, что мы это решение приняли. Это очень помогает, когда люди на самоизоляции", - сказала нардеп.

По ее словам, дистанционное голосование парламента может поставить под сомнение принятые таким образом законопроекты.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Стефанчук предложил рассмотреть законопроект о проведении заседаний Рады по видеоконференции. ВИДЕО

"Мы можем поставить поставить под сомнение сами решения, которые будут приниматься таким образом. Конечно, это можно принять как некий экстренный случай, если вся Украина в красной зоне (не дай Бог). Или у нас 50% депутатского корпуса заболеет и будет находиться на самоизоляции, и просто физически Верховная Рада не будет собираться", - сказала Кравчук.

По ее словам, такого вопроса нет в повестке дня на эту неделю.

ВР (29273) голосование (1397) Слуга народа (2634) Стефанчук Руслан (658) Кравчук Евгения (368)


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Топ комментарии
+2
так може так й треба - вже давно знайти привід поставтит під сумнів роботу у ВР цих виродків...
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29.09.2020 12:28
+2
Після приходу до влади "нових ліц" з державними компаніями стали відбуватися дивні речі.
"Центренерго", "Укрзалізниця", "Укроборонпром", "Енергоатом", навіть "Нафтогаз" знову перетворилися на олігархічні кормушки та замість прибутків часів президента Порошенка стали показувати збитки і тягнути дотації з бюджету, без того пограбованого.
Таке пікірування розпочалося ще минулого року, тому виправдання влади епідемією вірусу не витримує ніякої критики, причина в іншому.На це вказав Андерс Аслунд, член наглядової ради "Укрзалізниці", який подав у відставку з посади, заявивши про тиск з боку депутатів-слуґ, дивні дії Уряду та особисту позицію президента Зеленського.

Порошенка прибрали олігархи й Зеленського теж прибрали олігархи тільки до своїх заграбастих пазурів...
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29.09.2020 12:33
+1
Вы там шо, совсем в сосну карабельною головой вдарились?
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29.09.2020 12:28
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так може так й треба - вже давно знайти привід поставтит під сумнів роботу у ВР цих виродків...
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29.09.2020 12:28 Ответить
Після приходу до влади "нових ліц" з державними компаніями стали відбуватися дивні речі.
"Центренерго", "Укрзалізниця", "Укроборонпром", "Енергоатом", навіть "Нафтогаз" знову перетворилися на олігархічні кормушки та замість прибутків часів президента Порошенка стали показувати збитки і тягнути дотації з бюджету, без того пограбованого.
Таке пікірування розпочалося ще минулого року, тому виправдання влади епідемією вірусу не витримує ніякої критики, причина в іншому.На це вказав Андерс Аслунд, член наглядової ради "Укрзалізниці", який подав у відставку з посади, заявивши про тиск з боку депутатів-слуґ, дивні дії Уряду та особисту позицію президента Зеленського.

Порошенка прибрали олігархи й Зеленського теж прибрали олігархи тільки до своїх заграбастих пазурів...
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29.09.2020 12:33 Ответить
Вы там шо, совсем в сосну карабельною головой вдарились?
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29.09.2020 12:28 Ответить
ребята, голосуйте как хотите, вас никто не воспринимает сурьезно.Все законы за 6 лет надо обнулить. 10 больше, 10 меньше, какая разница.
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29.09.2020 12:33 Ответить
И об этом...https://vybory.rbc.ua/rus/2020/mery-harkova-zaregistrirovali-15-kandidatov-1601370943.html В мэры Харькова зарегистрировали 15 кандидатов: из них 14 кандидатов с фамилией Кернес и один с фамилией Жуков.
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29.09.2020 12:40 Ответить
І хдє?
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29.09.2020 12:54 Ответить
Просто Кернес всё купил ,проснись
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29.09.2020 17:03 Ответить
Різні дубілети-шкарлети там нашухерять і напишуть що потрібно.
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29.09.2020 12:40 Ответить
Ни каких дистанционок.. Украина чемпион по борьбе с ковидом благодаря Зе лекарю. У нас в стране только зеленая, ну иногда желтая зона.., нужно будет станет и вся зеленая., стоит только позвонить из Банковой.. Школы, садики работают, спортивные соревнования со зрителями, транспорт, кабаки, курорт, рынки , супермаркеты все в работе. На подходе выборы.. В общем у нас "лучше все" , " мы впереди планеты всей".. так почему тогда поступают бредовые предложения про удаленку.. Вообще работать не хотят слуги еперного театра ... ж--пы в кресла уже не влазят...
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29.09.2020 12:47 Ответить
"Дистанционное голосование парламента может поставить под сомнение принятые законы, - "слуга народа" Кравчук" - у меня и до дистанционное голосования под сомнением все законы принятые больными на голову. Им лечиться надо, а они законотворчеством занимаются.
Дистанційне голосування парламенту може поставити під сумнів ухвалені закони, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 5656
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29.09.2020 12:51 Ответить
что даже до прислуги доходит?
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29.09.2020 12:56 Ответить
 
 