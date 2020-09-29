Дистанционное голосование парламента может поставить под сомнение принятые законы, - "слуга народа" Кравчук

Юристы сомневаются в конституционности законопроекта о дистанционной работе Верховной Рады, к рассмотрению которого 28 сентября призвал вернуться первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук.

Об этом сказала в комментарии Цензор.НЕТ первая заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Есть опасения юристов и, я так понимаю, председателя Верховной Рады, о конституционности закона, который бы предусмотрел дистанционное голосование народных депутатов, а не в зале Верховной Рады. Потому что так прописано в Конституции, что должно быть персональное личное голосование. Очень сложно технически обеспечить эту верификацию при голосовании онлайн", - сказала нардеп.

По словам Кравчук, формат видео-конференции уже прекрасно работает для комитетов.

"И очень хорошо, что мы это решение приняли. Это очень помогает, когда люди на самоизоляции", - сказала нардеп.

По ее словам, дистанционное голосование парламента может поставить под сомнение принятые таким образом законопроекты.

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"Мы можем поставить поставить под сомнение сами решения, которые будут приниматься таким образом. Конечно, это можно принять как некий экстренный случай, если вся Украина в красной зоне (не дай Бог). Или у нас 50% депутатского корпуса заболеет и будет находиться на самоизоляции, и просто физически Верховная Рада не будет собираться", - сказала Кравчук.

По ее словам, такого вопроса нет в повестке дня на эту неделю.