Дистанционное голосование парламента может поставить под сомнение принятые законы, - "слуга народа" Кравчук
Юристы сомневаются в конституционности законопроекта о дистанционной работе Верховной Рады, к рассмотрению которого 28 сентября призвал вернуться первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук.
Об этом сказала в комментарии Цензор.НЕТ первая заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.
"Есть опасения юристов и, я так понимаю, председателя Верховной Рады, о конституционности закона, который бы предусмотрел дистанционное голосование народных депутатов, а не в зале Верховной Рады. Потому что так прописано в Конституции, что должно быть персональное личное голосование. Очень сложно технически обеспечить эту верификацию при голосовании онлайн", - сказала нардеп.
По словам Кравчук, формат видео-конференции уже прекрасно работает для комитетов.
"И очень хорошо, что мы это решение приняли. Это очень помогает, когда люди на самоизоляции", - сказала нардеп.
По ее словам, дистанционное голосование парламента может поставить под сомнение принятые таким образом законопроекты.
"Мы можем поставить поставить под сомнение сами решения, которые будут приниматься таким образом. Конечно, это можно принять как некий экстренный случай, если вся Украина в красной зоне (не дай Бог). Или у нас 50% депутатского корпуса заболеет и будет находиться на самоизоляции, и просто физически Верховная Рада не будет собираться", - сказала Кравчук.
По ее словам, такого вопроса нет в повестке дня на эту неделю.
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