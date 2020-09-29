РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13260 посетителей онлайн
Новости
3 187 14

Кабмин предлагает Раде ввести уголовную ответственность за незаконное проникновение в зону ЧАЭС

Кабмин предлагает Раде ввести уголовную ответственность за незаконное проникновение в зону ЧАЭС

Кабинет Министров Украины предлагает ужесточить ответственность за незаконное проникновение в зону Чернобыльской атомной электростанции.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующий законопроект №4156 зарегистрирован в парламенте.

Инициатором законопроекта является премьер-министр Денис Шмыгаль.

Согласно пояснительной записке, проникновение в зону отчуждения или зону безусловного (обязательного) отселения без предоставления предусмотренного законом разрешения или самовольное поселение, уничтожение, повреждение или перенос знаков радиационного загрязнения или ограждения указанных зон наказывается штрафом от 1 тыс. до 2,5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок от одного до трех лет.

Перемещение любым способом за пределы зоны отчуждения или зоны безусловного (обязательного) отселения без предоставления предусмотренного законом разрешения или проведения дозиметрического контроля продуктов питания растительного и животного происхождения, промышленной или другой продукции, животных, рыбы, растений или любых других об объектов наказывается штрафом от 1 тыс. до 2,5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок от одного до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

Приобретение с целью использования или сбыта объектов, определенных в части второй настоящей статьи, если факт их происхождения из зоны отчуждения или зоны безусловного (обязательного) отселения заранее известен виновному лицу, наказывается штрафом от 1,2 тыс. до 2,6 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок от двух до четырех лет, или лишением свободы на тот же срок.

Также читайте: На объект "Арка" в Зоне отчуждения спроецировали флаг Украины. ФОТОрепортаж

Автор: 

ВР (29273) законопроект (3228) Кабмин (14033) ЧАЭС (569) Зона отчуждения (280) Шмыгаль Денис (2721)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+6
Кабмин порешал все проблемы видать, осталось только сталкеров поганять)
показать весь комментарий
29.09.2020 12:55
+5
шото зеленые твари хотят замутить на ЧАЭС
показать весь комментарий
29.09.2020 12:52
+5
Может пора уже провести новые замеры радиоактивности и изменить границы зон заражения? А то устроили там базу отдыха для избранных. Кормушку для ментов.
показать весь комментарий
29.09.2020 12:55
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
прайс-лист штрафов составлен одним известным братаном )
показать весь комментарий
29.09.2020 12:50 Ответить
шото зеленые твари хотят замутить на ЧАЭС
показать весь комментарий
29.09.2020 12:52 Ответить
кабмин, голову включай, тюрем нема, а в частную, не у всех есть бабки.
показать весь комментарий
29.09.2020 12:52 Ответить
с чего бы это, решил повысить зарплату охранникам зоны ЧАЭС или компенсировать сАбакову рюкзаки?
показать весь комментарий
29.09.2020 12:54 Ответить
Кабмин порешал все проблемы видать, осталось только сталкеров поганять)
показать весь комментарий
29.09.2020 12:55 Ответить
Может пора уже провести новые замеры радиоактивности и изменить границы зон заражения? А то устроили там базу отдыха для избранных. Кормушку для ментов.
показать весь комментарий
29.09.2020 12:55 Ответить
Сталкеры тем и опасны, что это утечка инфы. Они же все с дозиметрами туда прутся.
А реальность такова, что на 90% зоны радиация ниже чем на Хрещатике. А 99% в пределах санитарных норм.
Но охраняют ее как будто это чья-то частная собственность.
показать весь комментарий
29.09.2020 13:06 Ответить
Так треба і кримінальну відповідальність за розкраданя коштів з бюджету на, типу рекреаціне відновленя земель Чорнобильскої зони. От і вводять кримінал щоб , по перше не палили ліс під вирубування, а по друге не могли побачити як використали (вірніше відмили) кошти на відновленні земель.
показать весь комментарий
29.09.2020 12:57 Ответить
Чем занимается кабмин?
показать весь комментарий
29.09.2020 12:58 Ответить
Я тоже думал что у Кабмина голова должна болеть про пенсии зарплаты степендии ..Но Кабмин занят новой стратегией разработки штрафов для населения
показать весь комментарий
29.09.2020 13:00 Ответить
Молотци! В той час, коли бюджет трєщіт по швам, такоє направлєніє як "тури по чєрнобильской зонє" остайотся в тєні, і всє доходи от нєго осєдают в карманах прєдпєімчівих дєльцов. Нєпорядок! 🙂
показать весь комментарий
29.09.2020 13:10 Ответить
А ни че что оттуда везут лес метал рыбу охотятся
показать весь комментарий
29.09.2020 13:11 Ответить
Я так понял, что бюджет планируют подлатать на грибниках. Красть уже нечего?
показать весь комментарий
29.09.2020 14:19 Ответить
 
 