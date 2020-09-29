Кабмин предлагает Раде ввести уголовную ответственность за незаконное проникновение в зону ЧАЭС

Кабинет Министров Украины предлагает ужесточить ответственность за незаконное проникновение в зону Чернобыльской атомной электростанции.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующий законопроект №4156 зарегистрирован в парламенте.

Инициатором законопроекта является премьер-министр Денис Шмыгаль.

Согласно пояснительной записке, проникновение в зону отчуждения или зону безусловного (обязательного) отселения без предоставления предусмотренного законом разрешения или самовольное поселение, уничтожение, повреждение или перенос знаков радиационного загрязнения или ограждения указанных зон наказывается штрафом от 1 тыс. до 2,5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок от одного до трех лет.

Перемещение любым способом за пределы зоны отчуждения или зоны безусловного (обязательного) отселения без предоставления предусмотренного законом разрешения или проведения дозиметрического контроля продуктов питания растительного и животного происхождения, промышленной или другой продукции, животных, рыбы, растений или любых других об объектов наказывается штрафом от 1 тыс. до 2,5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок от одного до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

Приобретение с целью использования или сбыта объектов, определенных в части второй настоящей статьи, если факт их происхождения из зоны отчуждения или зоны безусловного (обязательного) отселения заранее известен виновному лицу, наказывается штрафом от 1,2 тыс. до 2,6 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок от двух до четырех лет, или лишением свободы на тот же срок.

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