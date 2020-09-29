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Новости Силовики
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Борьба с контрабандой: с начала года СБУ изъяла 238 кг наркотиков и 8,5 млн пачек сигарет. ИНФОГРАФИКА

Борьба с контрабандой: с начала года СБУ изъяла 238 кг наркотиков и 8,5 млн пачек сигарет. ИНФОГРАФИКА

Служба безопасности Украины продолжает противодействовать контрабанде. Изымаются наркотики, психотропные вещества, табачные изделия и др.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Так, с начала года Служба безопасности Украины изъяла 238 кг наркотиков, 223 кг прекурсоров и 56 кг психотропных веществ, которые пытались перевезти через границу. Также СБУ блокирует незаконный провоз через границу табачных изделий - в частности изъято 8,5 млн пачек сигарет, 26,7 тонн контрафактного кальянного табака и 22 тонны сырья для изготовления сигарет.

Из самых масштабных случаев: блокировка двух партий кокаина, прибывшего из Южной Америки, в морском порту "Южный". В мае было изъято 53,4 кг, а в сентябре - более 100 кг.

При этом Служба безопасности эффективно взаимодействует с правоохранителями из других стран. Например, благодаря совместной операции СБУ с Евроюстом, Европолом и коллегами из Франции, Польши и Словакии была прекращена деятельность мощной группировки, которая специализировалась на производстве и контрабанде оптовых партий стероидов. В международной спецоперации принимали участие более 270 правоохранителей. В результате на территории ЕС задержаны 24 фигуранта и арестованы активы на общую сумму почти 2,1 миллиона евро.

Всего с начала года СБУ начала 39 уголовных производств по фактам контрабанды наркотиков, психотропных и прекурсоров. За такие преступления были осуждены 24 человека.

Борьба с контрабандой: с начала года СБУ изъяла 238 кг наркотиков и 8,5 млн пачек сигарет 01

Что касается контрабанды табачных изделий, то обычно таким образом пытаются переправить контрафактную продукцию.

Например, почти 6,5 млн пачек контрафактных сигарет стоимостью более 112 млн гривен было обнаружено на Днепропетровщине. Под видом известных брендов их сбывали в Украине и доставляли в ЕС.

Еще более 1,5 млн пачек контрафакта и почти 15 тонн табака СБУ обнаружила, когда провела следственные действия в четырех областях - Херсонской, Одесской, Днепропетровской и Закарпатской. Здесь злоумышленники выращивали табак, а затем нелегально изготавливали сигареты и сбывали крупные партии в Евросоюз.

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На Волыни СБУ блокировала контрабанду прямо на складах и в грузовике. Через границу злоумышленники планировали переправить 500 тыс. пачек контрафактных сигарет на сумму 15 млн гривен.

Борьба с контрабандой: с начала года СБУ изъяла 238 кг наркотиков и 8,5 млн пачек сигарет 02

контрабанда (2410) наркотики (2152) правоохранительные органы (2970) СБУ (19988) силовики (2799)


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Борьба с контрабандой: с начала года СБУ изъяла 238 кг наркотиков и 8,5 млн пачек сигарет - Цензор.НЕТ 6445
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29.09.2020 12:51 Ответить
и где это все? мусора продали сами?
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29.09.2020 12:52 Ответить
Изъяли из одного канала, перенаправили в другой.
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29.09.2020 12:56 Ответить
Правильно! У страны монополия на кокс
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29.09.2020 12:56 Ответить
А про зерновые забыли отчитаться изъятые у Фашистов , немцы до сих пор в шоке🤫🤭😂😂🤔
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29.09.2020 12:58 Ответить
единственный вопрос:
А при чем тут СБУ?!!
Разве этим не должны заниматься полиция, таможня, налоговая?
Они-то за что деньги не малые из Бюджета получают?
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29.09.2020 13:04 Ответить
Блин, ну они и потребляют!
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29.09.2020 13:09 Ответить
Работают уборщиками - в место того, что бы отслеживать - кто, через кого, организаторов схем - ну всю верхушку - просто подметают таможенные склады. Фу.
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29.09.2020 17:42 Ответить
 
 