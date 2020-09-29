Борьба с контрабандой: с начала года СБУ изъяла 238 кг наркотиков и 8,5 млн пачек сигарет. ИНФОГРАФИКА

Служба безопасности Украины продолжает противодействовать контрабанде. Изымаются наркотики, психотропные вещества, табачные изделия и др.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Так, с начала года Служба безопасности Украины изъяла 238 кг наркотиков, 223 кг прекурсоров и 56 кг психотропных веществ, которые пытались перевезти через границу. Также СБУ блокирует незаконный провоз через границу табачных изделий - в частности изъято 8,5 млн пачек сигарет, 26,7 тонн контрафактного кальянного табака и 22 тонны сырья для изготовления сигарет.

Из самых масштабных случаев: блокировка двух партий кокаина, прибывшего из Южной Америки, в морском порту "Южный". В мае было изъято 53,4 кг, а в сентябре - более 100 кг.

При этом Служба безопасности эффективно взаимодействует с правоохранителями из других стран. Например, благодаря совместной операции СБУ с Евроюстом, Европолом и коллегами из Франции, Польши и Словакии была прекращена деятельность мощной группировки, которая специализировалась на производстве и контрабанде оптовых партий стероидов. В международной спецоперации принимали участие более 270 правоохранителей. В результате на территории ЕС задержаны 24 фигуранта и арестованы активы на общую сумму почти 2,1 миллиона евро.

Всего с начала года СБУ начала 39 уголовных производств по фактам контрабанды наркотиков, психотропных и прекурсоров. За такие преступления были осуждены 24 человека.

Что касается контрабанды табачных изделий, то обычно таким образом пытаются переправить контрафактную продукцию.

Например, почти 6,5 млн пачек контрафактных сигарет стоимостью более 112 млн гривен было обнаружено на Днепропетровщине. Под видом известных брендов их сбывали в Украине и доставляли в ЕС.

Еще более 1,5 млн пачек контрафакта и почти 15 тонн табака СБУ обнаружила, когда провела следственные действия в четырех областях - Херсонской, Одесской, Днепропетровской и Закарпатской. Здесь злоумышленники выращивали табак, а затем нелегально изготавливали сигареты и сбывали крупные партии в Евросоюз.

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На Волыни СБУ блокировала контрабанду прямо на складах и в грузовике. Через границу злоумышленники планировали переправить 500 тыс. пачек контрафактных сигарет на сумму 15 млн гривен.