Из-за незаконной добычи янтаря Украине грозит и экономическая, и экологическая катастрофа, - эксперт

Из-за незаконной добычи янтаря Украине грозит не только экономическая, но и экологическая катастрофа.

Об этом OBOZREVATEL рассказал эколог Владимир Борейко. По его словам, масштабы ущерба оценить сложно.

"Они добывают янтарь с помощью мотопомп. Они забирают воду из болот, речек, озер и по сути эти водоемы сохнут. Небольшое болотце, озеро, исчезает. Кроме того, они под свой янтарь приезжают и рубят лес, снимают верхний слой и начинают выливать, выливать. Лес уничтожается, а потом уезжают на другое место. Третий момент – если они добывают янтарь где-то в поле, то они, естественно, снимают грунт, землю и оставляют песочные места. Уничтожаются еще и поля", – рассказал эколог.

По словам Борейко, вырубка происходит хаотично, а в местах, где высушили болота и реки, еще долгие годы будут погибать флора и фауна. По примерным оценкам, копатели уже уничтожили более 6 га леса. Реальная же цифра может быть значительно больше.

Напомним, накануне на своей странице в Facebook журналист Роман Недзельський опубликовал видео, на котором "Альфа" СБУ в Ровенской области проводит рейд в местах незаконной добычи янтаря. Там устроили настоящие разборки, копачи не боятся силовиков и упорно живут по своим собственным законам – без уплаты налогов, стандартов, законных рабочих мест.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Ривненщине правоохранители изъяли 858 килограммов камня янтаря, стоимость которого составила более 30 млн гривен.