""Слуга народа" планирует провести заседание фракции на Донбассе, по сути, в нулевой зоне", - Арахамия

Парламентская фракция "Слуга народа" планирует провести выездное заседание на Донбассе, заявляет ее лидер Давид Арахамия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Слуга народа" планирует заседание фракции на Донбассе, по сути, в нулевой зоне", - сказал Арахамия журналистам во вторник в Киеве.

Он сообщил, что ориентировочно оно состоится на следующей неделе.

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