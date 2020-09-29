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""Слуга народа" планирует провести заседание фракции на Донбассе, по сути, в нулевой зоне", - Арахамия

Парламентская фракция "Слуга народа" планирует провести выездное заседание на Донбассе, заявляет ее лидер Давид Арахамия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Слуга народа" планирует заседание фракции на Донбассе, по сути, в нулевой зоне", - сказал Арахамия журналистам во вторник в Киеве.

Он сообщил, что ориентировочно оно состоится на следующей неделе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Выборы выгодно проиграть": В "Слуге народа" утверждают, что "оппоненты использовали излюбленный прием" и вырвали слова Арахамии из контекста. ВИДЕО

фракция (278) Арахамия Давид (990) Слуга народа (2634)


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Топ комментарии
+42
В Данецке давайте с чепушелиным
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29.09.2020 13:03
+37
А зачем ? Там что, на вас откровение снизойдёт ? Понты дешевые!
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29.09.2020 13:03
+33
Свои к своим по свое. Сепарье. Давайте сразу к Гиви, че тянуть то?
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29.09.2020 13:04
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В Данецке давайте с чепушелиным
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29.09.2020 13:03 Ответить
Да гонит этот "чорт", понты для остатков зеленого лохтората.
У них от одного вида "нулевой зоны" мочевые пузыри и кишечники обнулятся.
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29.09.2020 14:01 Ответить
Дайте координаты сходняка для "Точки-У".
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29.09.2020 14:06 Ответить
Кстати 2мя точками "У" можна решить проблему ордло за 1 день. 9го мая йо#нуть по парадам и всьо. У них ПВО сиравно нету. Ну Европа конечно немножко сделает вид что они озабочены проблемой, а кацапам уже будет некого потдерживать ибо вся местная Ылита будет мертва, а на рядового с позывным Сопля надежды нету
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29.09.2020 14:15 Ответить
Одной "Точкой" можно все проблемы сразу и решить
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29.09.2020 14:26 Ответить
А зачем ? Там что, на вас откровение снизойдёт ? Понты дешевые!
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29.09.2020 13:03 Ответить
пиар перед выборами.
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29.09.2020 13:09 Ответить
""Слуга народу" планує провести засідання фракції на Донбасі, по суті, в нульовій зоні", - Арахамія - Цензор.НЕТ 826
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29.09.2020 13:12 Ответить
Потрібно передати сепарам їхнє місцезнаходження, може добонуть чимось, ну а якщо ні то нехай наші підстрахують.
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29.09.2020 13:10 Ответить
сепары по своим бить не будут. Ахламидия это знает.
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29.09.2020 13:13 Ответить
та яке там засідання в сірій зоні?) піар наше все) вибори-вибори, кандидати ...дори)))) а ці так пєтухі)
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29.09.2020 13:32 Ответить
Будут агитировать за ОПЗЖ.
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29.09.2020 13:13 Ответить
Свои к своим по свое. Сепарье. Давайте сразу к Гиви, че тянуть то?
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29.09.2020 13:04 Ответить
там и оставайтесь мудозвоны!
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29.09.2020 13:09 Ответить
І хай там і зостаються.
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29.09.2020 13:04 Ответить
Там і залишайтесь.
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29.09.2020 13:05 Ответить
якого "народу"?? Вже давно час перейменувати зебільну партію в "слуги наріда"..
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29.09.2020 13:05 Ответить
Такие сложности для получения удостоверения УБД.

Надо провести либерализацию процесса.
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29.09.2020 13:05 Ответить
Ти впевнений, що ***** їх похвалить за такі посвідчення?
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29.09.2020 13:26 Ответить
Війна вже фсьо, мона і засідати на нулях.
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29.09.2020 13:05 Ответить
Унылый пиар, на такое даже бабули не поведутся.
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29.09.2020 13:05 Ответить
если Буба туда припхается дето под Славянск (якобы на ноль) в бронике с полком охраны то дамам бальзаковского возвраста может и зайти такая "храбрость")))
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29.09.2020 13:34 Ответить
Я схвалюю. 😊 Бо тенденція мені подобається. Такими темпами через деякий час засідання "Слуги проводити уть вже у Ростові. 😁
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29.09.2020 13:06 Ответить
""Слуга народу" планує провести засідання фракції на Донбасі, по суті, в нульовій зоні", - Арахамія - Цензор.НЕТ 2737

""Слуга народу" планує провести засідання фракції на Донбасі, по суті, в нульовій зоні", - Арахамія - Цензор.НЕТ 8896

І все ...нормально в Україні )
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29.09.2020 13:18 Ответить
та да,все слуги зеурода вместе с опожоповцами вызывают огонь на себя(эх,мечты мечты)
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29.09.2020 14:16 Ответить
Искать смысл сего действа от зеленого стада не стоит...смысла нет...впрочем как и в любом другом деянии зеленого стала..
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29.09.2020 13:06 Ответить
иными словами какая логика в брауновском движении? ну да ж...
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29.09.2020 13:36 Ответить
А чиво не в мацкве, там же их штаб и руководство?
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29.09.2020 13:07 Ответить
АраХаму нужно сейчас провести заседание его братвы в нулевой зоне в Карабахе )
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29.09.2020 13:07 Ответить
На х..ви там нужні..зсвоїм соплежуйством...Ідіть придурки послужіть чесно Україні в армії а тоді можно когось і вибирати як що мізки у вас не злетять
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29.09.2020 13:08 Ответить
кіношна партія, кіношні перемовини, клоунські призначення на держпосади, дурнувата кадрова політика, втрата підтримки світу, втрата допомоги МВФ, просраний безвіз... Натомість з ****** передзонюється та в дьосни лижеться.. Ось і всі "здобутки" зеленої плісняви, яка вразила Україну.
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29.09.2020 13:08 Ответить
аааа, ще забув останні ніштячки - електрика + 70 %, опалення + 45 % та водопостачання + ще до фіга... (
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29.09.2020 13:47 Ответить
В заголовке надо переставить слова...
"Нулевая фракция "СН" проведёт заседание на зоне! "
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29.09.2020 13:08 Ответить
АрахГНИДия.
""Слуга народа" планирует провести заседание фракции на Донбассе, по сути, в нулевой зоне", - Арахамия - Цензор.НЕТ 4068
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29.09.2020 13:10 Ответить
Может орден дадут. Посмертно...
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29.09.2020 13:10 Ответить
Не забудьте сообщить своим ''партнёрам'' точные координаты, во избежание непопадания !
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29.09.2020 13:11 Ответить
Можно поближе, в Харькове, в кернесевском пятимиллионном туалете со всеми удобствами, велюровому как раз предоставится возможность проверить унитазы.
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29.09.2020 13:11 Ответить
сфотать каждого заседателя с калашом и в каске не забудьте. а то на бигморды нечего вешать будет.
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29.09.2020 13:11 Ответить
Есть шансы что они там и останутся на пмж?
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29.09.2020 13:11 Ответить
есть шансы шо они туда даже не планируют ехать)
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29.09.2020 13:39 Ответить
Це добра новина.)))
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29.09.2020 13:12 Ответить
думаєш міна прилетить?
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29.09.2020 13:13 Ответить
Дуже сподіваюсь.))
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29.09.2020 13:18 Ответить
та ну))) Contra spem spero! - як казала видатна Леся Українка...
хіба в знімальному павільоні бува таке... співпадіння ?))))
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29.09.2020 14:00 Ответить
это им поможет ,как аптечному чувачку

""Слуга народу" планує провести засідання фракції на Донбасі, по суті, в нульовій зоні", - Арахамія - Цензор.НЕТ 5291
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29.09.2020 13:23 Ответить
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29.09.2020 13:36 Ответить
***
все люди как свечи :
одни - для света и тепла,
а другие - просто в ж*пу ))))
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29.09.2020 14:01 Ответить
Блиин, им уже Кварталов и Скотов не хватает? В следующий раз, совместное заседание фракции с Кварталом. На сцене -рояль. И игрока не забудте пригласить
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29.09.2020 13:23 Ответить
лучше сразу в днр - там "слугам дамбасского народа" самое место. и назад не пускать.
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29.09.2020 13:24 Ответить
Голимый пиар........
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29.09.2020 13:29 Ответить
Нет, избиратель нужен, проблема с голосователями за Слуг Народа намечается на выборах осенью.
Потому в Дыру и едут, лохторат отбивать у ОПЗЖ.
Пожелаем им успеха, лохторат в ЛДНР привередливый, гречку берет не любую, а из гуманитарной помощи, отборную.
И колбасу только "как в СССР".
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29.09.2020 13:37 Ответить
Ну это само собой.......куда уж без ЛОХтарата............
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29.09.2020 14:07 Ответить
прям як Дартаньян і три мушкетери .- Сколько у нас шпаг?
- Четыре!!!
- А сколько у нас рук?
- Четыре!!!
- А сколько у нас ног?
- Четыре!!!
- И кто же мы? -Зебіли.
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29.09.2020 13:33 Ответить
""Слуга народа" планирует заседание фракции на Донбассе, по сути, в нулевой зоне", - сказал Арахамия журналистам во вторник в Киеве."
Источник: https://censor.net/ru/n3221782

Лохторат у ОПЗЖ поедут отбивать!
Сколько гречки даете в одни руки, Слуги Народные?
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29.09.2020 13:35 Ответить
Треба такі засідання зробити постійними - сепари по своїх стріляти не будуть!
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29.09.2020 13:36 Ответить
пусть сразу в Горловке проводят. Там "без табу" дешево, и лохторат более благодарный.
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29.09.2020 13:37 Ответить
та чого там вже, кажіть прямо- будете спілкуватися з окупаційними адміністраціями, щоб їх легалізувати та вивести із під санкцій РФ.
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29.09.2020 13:45 Ответить
Бажано ,щоб вся партія прибула на з.Їзд ,на чолі з ініціаторами та вождями і вказала свої координати сепаратистам!!! Можливо і вони прийняли би участь у процесі !!!
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29.09.2020 13:45 Ответить
І правильно, ще й Віслюка візьми і рояль не забудь, нехай зіграє "той старанє".
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29.09.2020 13:48 Ответить
Как всегда, пиар-дешевки от СН... Но оплачивать массовый визит "слуг" на Донбасс будем, к сожалению, мы, налогоплательщики...
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29.09.2020 13:51 Ответить
сепари своїх не тронуть
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29.09.2020 13:56 Ответить
Отличная мысль - на нейтральной полосе, усеянной минами. Вот это был бы праздник души.
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29.09.2020 13:56 Ответить
так уже ж было такое..пиарное лажалово )))
///
""Слуга народу" планує провести засідання фракції на Донбасі, по суті, в нульовій зоні", - Арахамія - Цензор.НЕТ 4621

..
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29.09.2020 14:05 Ответить
Кстати я, когда это фото с «новостью» первый раз было, и не обратила внимания на ребенка с мороженым вот только с.........🙁
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29.09.2020 14:12 Ответить
сейчас*
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29.09.2020 14:14 Ответить
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29.09.2020 14:14 Ответить
еще траншея в два раза шире, если не в два с половиной и доски новые. Я по траншеям как правило хожу полбуоком и то часто задеваю землю, а тут на дно наверное еще и асфальт для бубочки положили. Кстати, в Станице Луганской есть показательный ВОП, специально для президента и комиссий: биотуалеты, умывальники, ламинат... опечатанные. Что бы бойцы не пользовались. Попаду туда снова - наделаю фото.
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29.09.2020 16:12 Ответить
Подивіться які нові дошки.
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29.09.2020 14:18 Ответить
декораторы старались ))))
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29.09.2020 14:28 Ответить
3 линия исполнение работ НГ
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29.09.2020 15:46 Ответить
А почему бы по доброй мушкетерской традиции не позавтракать на линии размежевания всей фракцией?
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29.09.2020 14:09 Ответить
а какое отношение имеет шапито к традициям мушкетеров? )))
в цирке свои традиции)))) там клоуны после выступления львов говно с арены убирают ))))
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29.09.2020 14:16 Ответить
Може, дай боже, "обстрєляють" те зебільє "з тої сторони"? Я навіть, прости господи, подякую. Не судіть суворо...
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29.09.2020 14:15 Ответить
Токо неприцельно пусть.
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29.09.2020 14:25 Ответить
А смысл обстрела, если "неприцельно"? Чтобы шов маст го он? Т.е. продолжали над нами прикалываться? Уж явно лучше прицельно и качественно. Причем сценически можно оформить как в опере - долго-долго будет "борец народный" помирать, изрешеченный осколками, поючи (или пейя? или напоевая? или "читая рэп"? - тут широкое поле для фантазии). От этого, даже без влажных мыслей арахончика электоральный процент партии Зе рванет сразху уверх. И к бабке не ходите - точняк.
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01.10.2020 16:24 Ответить
Да. В нулевой. На развалинах Донецкого аэропорта. Возможен неприцельный обстрел. Но то не считается.
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29.09.2020 14:24 Ответить
Ахєрєнія ахєрєв! Де він знайде стільки памперсів?
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29.09.2020 14:25 Ответить
кстати не мешало бы этой интересной партии, а точнее ее представителям провести детоксикацию... вот мне кажется это главное сейчас
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29.09.2020 14:31 Ответить
Понтовики, фу -ля.
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29.09.2020 14:49 Ответить
Что нулевого в этой показухе будет, так это мозги этой гоп-компании.
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29.09.2020 14:54 Ответить
""Слуга народу" планує провести засідання фракції на Донбасі, по суті, в нульовій зоні", - Арахамія - Цензор.НЕТ 8003
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29.09.2020 14:59 Ответить
Лучше на родине ахремении а абхазии на ************ плантации откуда этот недоумок сбежал.
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29.09.2020 15:45 Ответить
Кстати вот тут место и время можно слить сепарам.Как они про вагнеровцев!
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29.09.2020 15:46 Ответить
Надеюсь найдется третья сила и она сделает доброе дело!
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29.09.2020 16:02 Ответить
Хорошо, что не в Куршевеле. Эти могут за народные и в Турцию смотаться. А что, эта мартышка не может что-то поближе предложить, если уж так хочется гульнуть? Скажем, в Славутиче. Ах, да, там не перед кем повыделываться.
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29.09.2020 16:03 Ответить
Вся фракция хочет УБД и медальки
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29.09.2020 16:30 Ответить
Якщо, відповідно до опитування, тільки 60% українців (в голові не вкладається) вважають, що війну на Донбасі почала рашка, то зелені піаряться і таким чином не даремно. Виявляється, українцями можна маніпулювати як завгодно.
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29.09.2020 16:45 Ответить
Шапито на гастролях...
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29.09.2020 16:58 Ответить
Хорошо бы еще на Ара-хамии крестик нарисовать, чтоб сепары не промахнулись.
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29.09.2020 17:05 Ответить
Недоумки,вам нульовка, що проспект для шпацеру, не мають хлопці на нульовці більше клопоту, як вам придуркам штани сушити
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29.09.2020 18:58 Ответить
В нулевой зоне с сторонниками обнулённого? Совпадение?
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29.09.2020 20:29 Ответить
 
 