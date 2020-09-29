""Слуга народа" планирует провести заседание фракции на Донбассе, по сути, в нулевой зоне", - Арахамия
Парламентская фракция "Слуга народа" планирует провести выездное заседание на Донбассе, заявляет ее лидер Давид Арахамия.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Слуга народа" планирует заседание фракции на Донбассе, по сути, в нулевой зоне", - сказал Арахамия журналистам во вторник в Киеве.
Он сообщил, что ориентировочно оно состоится на следующей неделе.
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+42 Підлога Маккартні
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+37 abc123
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+33 Враг рода человеческого 666
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У них от одного вида "нулевой зоны" мочевые пузыри и кишечники обнулятся.
Надо провести либерализацию процесса.
І все ...нормально в Україні )
"Нулевая фракция "СН" проведёт заседание на зоне! "
хіба в знімальному павільоні бува таке... співпадіння ?))))
все люди как свечи :
одни - для света и тепла,
а другие - просто в ж*пу ))))
Потому в Дыру и едут, лохторат отбивать у ОПЗЖ.
Пожелаем им успеха, лохторат в ЛДНР привередливый, гречку берет не любую, а из гуманитарной помощи, отборную.
И колбасу только "как в СССР".
- Четыре!!!
- А сколько у нас рук?
- Четыре!!!
- А сколько у нас ног?
- Четыре!!!
- И кто же мы? -Зебіли.
Источник: https://censor.net/ru/n3221782
Лохторат у ОПЗЖ поедут отбивать!
Сколько гречки даете в одни руки, Слуги Народные?
///
..
в цирке свои традиции)))) там клоуны после выступления львов говно с арены убирают ))))