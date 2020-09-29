РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11989 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
1 351 26

Миссия Украины при НАТО работает над внедрением электронного обмена секретными документами между Украиной и Альянсом, - Толкачев

Миссия Украины при НАТО работает над внедрением электронного обмена секретными документами между Украиной и Альянсом, - Толкачев

Миссия Украины при НАТО работает над реализацией проекта внедрения электронного обмена секретными документами между Украиной и Североатлантическим Альянсом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил исполняющий обязанности главы миссии Украины при НАТО Георгий Толкачев в интервью Интерфакс-Украина.

"Действительно, в связи с эпидемией и введенными по этой причине ограничительными мерами может сложиться впечатление, что ничего не происходит. На самом деле это не так. Поверьте, работы хватает. В настоящее время среди ряда других проектов, над реализацией которых мы работаем, я бы хотел особо выделить внедрение электронного обмена секретными документами. Это – шаг, без которого мы не можем видеть себя членами НАТО", - сказал Толкачев.

По его словам, создание закрытых электронных каналов сложно переоценить, и работа над этим уже идет, не так давно Украина получила от НАТО в рамках Многонационального сотрудничества, в частности, в сфере так называемого С2 (С2 - сommand and control) пакет документов, который определяет рамки, политику обращения закрытой, конфиденциальной, секретной информации в электронных сетях.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Членство в НАТО является стратегическим курсом Украины", - Зеленский. ВИДЕО

"Эти документы были переданы в Киев – в СБУ и Государственную службу спецсвязи и защиты информации для того, чтобы они изучили, какие наши, украинские правила нужно поменять, чтобы соответствовать необходимым требованиям. После этого будет разработано архитектурное техническое решение, будет проведены сертификация и тестовый обмен документами, и у нас будет работающий, эффективный электронный канал обмена закрытыми документами, которые мы получаем от НАТО, точно так же, как их получают члены альянса", - подчеркнул глава Миссии.

Толкачев отметил, что после того, как Украина приведет свою систему в соответствие со стандартами НАТО, уровень доверия к украинским спецслужбам будет на порядок выше, чем сейчас.

"Это значит, что штаб-квартира и Генеральный штаб Минобороны, Офис безопасности альянса и наша СБУ говорят на одном языке. Конечно же, перед началом работы, равно как и после, время от времени эффективность связи на предмет возможной утечки информации будет проверять Офис безопасности альянса. Нужно понимать, что это – не проект одного дня и даже не одного года, это займет время, но без внедрения электронного обмена документами говорить о готовности к членству нельзя", - пояснил он.

НАТО (10051) оборона (5228) секретные документы (96) Толкачев (3)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+9
Думаю Альянс після вагнерівців буде надсилати секретну інформацію: про погоду, рівень магнітних бурь і новини з Голівуду.))
показать весь комментарий
29.09.2020 13:55
+7
Вы сначала шпиёнов уберите наверху. А то никто никогда никаких документов не даст.

Місія України при НАТО працює над впровадженням електронного обміну секретними документами між Україною та Альянсом, - Толкачов - Цензор.НЕТ 7278
показать весь комментарий
29.09.2020 13:45
+6
У путинского агента Ермака доступ будет?
показать весь комментарий
29.09.2020 13:34
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це такий жарт!?
показать весь комментарий
29.09.2020 13:32 Ответить
Он Грузия скоро вступит в НАТО вместо Украини, а мы так и останемся буфером с последующим переходом в ОКДБ
показать весь комментарий
29.09.2020 13:34 Ответить
У путинского агента Ермака доступ будет?
показать весь комментарий
29.09.2020 13:34 Ответить
Транзитный сервер в его кабинете....
показать весь комментарий
29.09.2020 13:41 Ответить
внучкам многих совковых старцев снова придётся много поработать губами рта, уговаривая власти разрешить дедулям доступ к этой секретной инфе, устроив их "кодировщиками" )
показать весь комментарий
29.09.2020 13:37 Ответить
Не будет никакого обмена, ибо высшая власть Украины работает на кремль.
показать весь комментарий
29.09.2020 13:39 Ответить
Как это не будет?! А как тогда Расея будет получать секретные данные НАТО?! Вы еще скажите, что Ермаку доступ не дадут
показать весь комментарий
29.09.2020 13:50 Ответить
Американцы не дадут. Соотв. и дерьмак с путлером нихера не получат.
показать весь комментарий
29.09.2020 14:10 Ответить
А там є фільтр - блокіратор для ОП ?
показать весь комментарий
29.09.2020 13:39 Ответить
Ермак же все сольет...
показать весь комментарий
29.09.2020 13:41 Ответить
Только давайте ключи презеденту и другу внучки Фокина.
показать весь комментарий
29.09.2020 13:44 Ответить
НЕ (пропустил в предложении)
показать весь комментарий
29.09.2020 13:45 Ответить
Вначале надо посадить Ермака в Гуантанамо и пытать круглосуточным прослушиванием "Металлики".
показать весь комментарий
29.09.2020 13:44 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=VvCwG3YDBWU Это ты напрасно. Погорячился, погорячился.
показать весь комментарий
29.09.2020 14:12 Ответить
Норм. Там еще в плейлисте были https://www.youtube.com/watch?v=IJkMrl4AG8w Deicide , пусть приобщается.
показать весь комментарий
29.09.2020 14:18 Ответить
Вы сначала шпиёнов уберите наверху. А то никто никогда никаких документов не даст.

Місія України при НАТО працює над впровадженням електронного обміну секретними документами між Україною та Альянсом, - Толкачов - Цензор.НЕТ 7278
показать весь комментарий
29.09.2020 13:45 Ответить
Дерьмак уже получил из параши доступ к транзитному серверу для переправки всех этих секретных документов прямиком }{уйлу.
показать весь комментарий
29.09.2020 14:04 Ответить
а якщо то канал для зливу дезінформації ?
показать весь комментарий
29.09.2020 14:09 Ответить
Оце так зраду зрадну "місцевим" ідіотам-писаком подали.
показать весь комментарий
29.09.2020 13:48 Ответить
Думаю Альянс після вагнерівців буде надсилати секретну інформацію: про погоду, рівень магнітних бурь і новини з Голівуду.))
показать весь комментарий
29.09.2020 13:55 Ответить
эт верно, пора заканчивать с нарочным и почтовыми голубями
показать весь комментарий
29.09.2020 13:58 Ответить
НАТО наверное всякую дезу будет сливать -- в надежде через ОП обмануть Кремль. А в Кремле не читая будут эти документы в корзину отправлять.
показать весь комментарий
29.09.2020 14:02 Ответить
Русофилы в ОП только и ждут этого, чтобы кремлядской крысе инфу сливать.
показать весь комментарий
29.09.2020 14:06 Ответить
"какие украинские правила нужно поменять, чтобы соответствовать необходимым требованиям"

Усунути від управління державою кремлівських агентів.
показать весь комментарий
29.09.2020 14:06 Ответить
Ермак, Татаров в совете СНБО, какие можно секреты доверить этим стукачам?
показать весь комментарий
29.09.2020 14:51 Ответить
мабуть ця лінія буде проходити через москальське ГРУ
показать весь комментарий
29.09.2020 15:38 Ответить
 
 