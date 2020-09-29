Гостаможслужба провела 15 фиктивных конкурсов, чтобы назначить "своих людей" на должности в ведомстве, - журналист Плинский. ВИДЕО+ДОКУМЕНТ
Государственная таможенная служба провела 15 фиктивных конкурсов на должность руководителей всех Департаментов, к должности допускали лишь "своего и нужного" человека.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил журналист Евгений Плинский.
"Готовое уголовное дело. Публикую документы о проведении Гостаможслужбой 28.08.2020 пятнадцати фиктивных конкурсов на руководителей всех департаментов. В рамках этой аферы, при участии, например 26 человек, документы 25 отклонялись. К собеседованию допускался лишь один (свой и нужный) который и становился победителем", - говорится в сообщении.
Журналист ожидает реакции народных депутатов и Государственного бюро расследований.
Топ комментарии
+18 vitaliymkua
показать весь комментарий29.09.2020 14:05 Ссылка
+11 Прощай немытая раССея
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+10 Підлога Маккартні
показать весь комментарий29.09.2020 14:09 Ссылка
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А вот ВЫ им должны ВСЁ, ВСЕГДА и ВЕЗДЕ!
Воруют просто, тупо и нагло!
Имейте совесть!
У Зели жеж карт-бланш на все это от украинского избирателя!
Это он статью заказал?