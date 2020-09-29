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Новости
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Гостаможслужба провела 15 фиктивных конкурсов, чтобы назначить "своих людей" на должности в ведомстве, - журналист Плинский. ВИДЕО+ДОКУМЕНТ

Государственная таможенная служба провела 15 фиктивных конкурсов на должность руководителей всех Департаментов, к должности допускали лишь "своего и нужного" человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил журналист Евгений Плинский.

"Готовое уголовное дело. Публикую документы о проведении Гостаможслужбой 28.08.2020 пятнадцати фиктивных конкурсов на руководителей всех департаментов. В рамках этой аферы, при участии, например 26 человек, документы 25 отклонялись. К собеседованию допускался лишь один (свой и нужный) который и становился победителем", - говорится в сообщении.

Журналист ожидает реакции народных депутатов и Государственного бюро расследований.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Руководство Гостаможенной службы заявляет об угрозах физической расправы

Гостаможслужба провела 15 фиктивных конкурсов, чтобы назначить своих людей на должности в ведомстве, - журналист Плинский 01
Гостаможслужба провела 15 фиктивных конкурсов, чтобы назначить своих людей на должности в ведомстве, - журналист Плинский 02
Гостаможслужба провела 15 фиктивных конкурсов, чтобы назначить своих людей на должности в ведомстве, - журналист Плинский 03
Гостаможслужба провела 15 фиктивных конкурсов, чтобы назначить своих людей на должности в ведомстве, - журналист Плинский 04
Гостаможслужба провела 15 фиктивных конкурсов, чтобы назначить своих людей на должности в ведомстве, - журналист Плинский 05
Гостаможслужба провела 15 фиктивных конкурсов, чтобы назначить своих людей на должности в ведомстве, - журналист Плинский 06
Гостаможслужба провела 15 фиктивных конкурсов, чтобы назначить своих людей на должности в ведомстве, - журналист Плинский 07
Гостаможслужба провела 15 фиктивных конкурсов, чтобы назначить своих людей на должности в ведомстве, - журналист Плинский 08
Гостаможслужба провела 15 фиктивных конкурсов, чтобы назначить своих людей на должности в ведомстве, - журналист Плинский 09
Гостаможслужба провела 15 фиктивных конкурсов, чтобы назначить своих людей на должности в ведомстве, - журналист Плинский 10
Гостаможслужба провела 15 фиктивных конкурсов, чтобы назначить своих людей на должности в ведомстве, - журналист Плинский 11

Автор: 

конкурс (1143) таможня (1962) ГБР (3034) Государственная таможенная служба (170)


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Топ комментарии
+18
Гостаможслужба провела 15 фиктивных конкурсов, чтобы назначить "своих людей" на должности в ведомстве, - журналист Плинский - Цензор.НЕТ 5781
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29.09.2020 14:05
+11
Зачем нужна таможня, если преЗЕдент уже несколько раз победил контрабанду?...
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29.09.2020 14:08
+10
Зе не знав, йому не доповіли, він не винен, це все клятий Порошенко
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29.09.2020 14:09
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Гостаможслужба провела 15 фиктивных конкурсов, чтобы назначить "своих людей" на должности в ведомстве, - журналист Плинский - Цензор.НЕТ 5781
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29.09.2020 14:05 Ответить
Зе не знав, йому не доповіли, він не винен, це все клятий Порошенко
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29.09.2020 14:09 Ответить
За всі ці злочини своєї команди Зеленському прийдеться сидіти разом з порошенком, в тюрмі.
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29.09.2020 14:35 Ответить
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29.09.2020 14:45 Ответить
але ж ти й дебіл Lатентний...
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29.09.2020 17:04 Ответить
Держмитслужба провела 15 фіктивних конкурсів, щоб призначити "своїх людей" на посади у відомстві, - журналіст Плинський - Цензор.НЕТ 2861
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29.09.2020 16:24 Ответить
ЗЕ ДНО ДВОЙНОЕ
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29.09.2020 14:08 Ответить
Зачем нужна таможня, если преЗЕдент уже несколько раз победил контрабанду?...
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29.09.2020 14:08 Ответить
Ну так "они вам ничего не должны"!....
А вот ВЫ им должны ВСЁ, ВСЕГДА и ВЕЗДЕ!
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29.09.2020 14:09 Ответить
"Слугам олигархов" даже чуть-чуть прятаться ЛЕНЬ!
Воруют просто, тупо и нагло!
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29.09.2020 14:13 Ответить
назови хоча б 3 вагомих причини чому вони повинні "прятаться"
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29.09.2020 14:33 Ответить
Жаль, что мудрый нарид об этом не узнает. По телеку борьба с коррупцией идет такая, шо аж гай шумит! Нарид продолжает считать бубочку успешным борцом с тяжелым наследием барыги.
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29.09.2020 14:20 Ответить
чому не знають-знають...., і що , що це змінить...
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29.09.2020 14:31 Ответить
ЗЕ ПУСТЫШКА ЗЕРО ГОВОРЯЩАЯ ГОЛОВА ОН НИКТО И НЕЧТО ЗА НЕГО ВСЕ ОЛИГАРХАТ РЕШАЕТ И ДЕЛАЕТ ПЕЧАЛКА
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29.09.2020 14:20 Ответить
а що, починаючи із....- було інакше - ми "азія" ментально, тому ще не скоро буде як в Скандинавських....( як приклад)...- у ВСЬОМУ...
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29.09.2020 14:30 Ответить
Фіктивні не тільки конкурси, але і сам президент. Він до сих пір грає роль Голобородька.
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29.09.2020 14:47 Ответить
А хіба в цьому щось нове? Рейтинг гаманців.
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29.09.2020 14:53 Ответить
Тем временем коррупционер Зеленский, в припадках борьбы с коррупцией, создает комиссии по борьбе с коррупцией. Это значит, что таких конкурсов будет еще. И разных.
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29.09.2020 15:37 Ответить
Опять вырвали из контекста!
Имейте совесть!
У Зели жеж карт-бланш на все это от украинского избирателя!
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29.09.2020 16:29 Ответить
нада просто пєрєстать стрєлять.. нада просто пєрєстать красть (чи про красть воно у передвиборчий програмі нічого не казало?).. нада просто побороть коррупцію.. Пройшло півтори роки - крадуть, стріляють, але на жаль, за наказом оманського віслюка, лише по нас, куми та свати годуються цілими кланами біля державної годівниці, 95 квартал всім складом перекочував на Банкову.. Корупцію "побороли", та так якісно, що розцінки підскочили в рази на різні "послуги" від держиморд... Ви за це голосували, зебіли?? Скажіть чесно.
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29.09.2020 17:07 Ответить
замість того, щоб воювати за країну, воювати з корупціонерами, воювати зі злочинцями на всіх щаблях влади, віслюк вже півтора роки воює з Порошенком.. Виявляється, в ***** зі шмарклею один спільний ворог, це Порох..
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29.09.2020 17:10 Ответить
При Порошенко была скидка на растаможку 50процентов. При бубочке, нех. Думайте!
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29.09.2020 17:25 Ответить
Да?) Вот номер! Как я пропустил такое счастье! ))
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29.09.2020 17:53 Ответить
Зато Аралбаев Рашид Саржанович упорно претендовал на любую должность в таможне.
Это он статью заказал?
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29.09.2020 17:52 Ответить
у меня с этой вакансией похожая ситуация https://career.gov.ua/site/view-vacantion?id=33507, но чуть умнее типа сделали, будто я на собеседование не пришёл
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29.09.2020 18:38 Ответить
 
 