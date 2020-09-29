Гостаможслужба провела 15 фиктивных конкурсов, чтобы назначить "своих людей" на должности в ведомстве, - журналист Плинский. ВИДЕО+ДОКУМЕНТ

Государственная таможенная служба провела 15 фиктивных конкурсов на должность руководителей всех Департаментов, к должности допускали лишь "своего и нужного" человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил журналист Евгений Плинский.

"Готовое уголовное дело. Публикую документы о проведении Гостаможслужбой 28.08.2020 пятнадцати фиктивных конкурсов на руководителей всех департаментов. В рамках этой аферы, при участии, например 26 человек, документы 25 отклонялись. К собеседованию допускался лишь один (свой и нужный) который и становился победителем", - говорится в сообщении.

Журналист ожидает реакции народных депутатов и Государственного бюро расследований.

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