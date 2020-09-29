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Нардеп "Голоса" Бобровская подготовила депутатское обращение к Зеленскому об отзыве Фокина из ТКГ. Все фракции, кроме ОПЗЖ, "за"

Нардеп

Народный депутат "Голоса" Соломия Бобровская подготовила депутатское обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому об отзыве Витольда Фокина из украинской делегации ТКГ. Все представители депутатских групп и фракций, кроме ОПЗЖ, подписали документ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила нардеп "Голоса" Соломия Бобровская на своей странице в Facebook.

"Обещала депутатский запрос об отзыве Фокина В.П. из украинской делегации ТКГ. Кроме ОПЗЖ, ВСЕ представители депутатских групп и фракций поставили свои подписи", - написала она.

По словам Бобровской, сегодня господин Фокин должен прийти еще и на комитет по вопросам государственного строительства.

"Сочувствую ему, все на высоких настроениях готовят свои вопросы", - добавила она.

Нардеп Голоса Бобровская подготовила депутатское обращение к Зеленскому об отзыве Фокина из ТКГ. Все фракции, кроме ОПЗЖ, за 01
Нардеп Голоса Бобровская подготовила депутатское обращение к Зеленскому об отзыве Фокина из ТКГ. Все фракции, кроме ОПЗЖ, за 02
Нардеп Голоса Бобровская подготовила депутатское обращение к Зеленскому об отзыве Фокина из ТКГ. Все фракции, кроме ОПЗЖ, за 03

Напомним, 22 сентября народный депутат из фракции "Голос" Роман Лозинский сообщил, что депутаты его фракции в Верховной Раде инициируют выход Витольда Фокина из Трехсторонней контактной группы и готовят соответствующий запрос к президенту.  Поводом для обращения об отзыве Фокина из ТКГ стал эфир на "Украинском радио" от 22 сентября.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фокин извинился за использование слова "повстанцы"

Нардеп Голоса Бобровская подготовила депутатское обращение к Зеленскому об отзыве Фокина из ТКГ. Все фракции, кроме ОПЗЖ, за 04

Фокин Витольд (101) Трехсторонняя контактная группа (842) Голос партия (499) Бобровская Соломия (49)


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Топ комментарии
+18
Отозвать и принудительно направить в дом престарелых советского образца.
Нардеп "Голоса" Бобровская подготовила депутатское обращение к Зеленскому об отзыве Фокина из ТКГ. Все фракции, кроме ОПЗЖ, "за" - Цензор.НЕТ 5507
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29.09.2020 14:32
+16
- Но позвольте, как же он служил в очистке? - Я его туда не назначал. Ему господин Швондер дал рекомендацию. Если я не ошибаюсь. (с)
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29.09.2020 14:32
+14
Давайте, внучку, Машку Фокину в ТКГ. ХУЖЕ НЕ БУДЕТ
Нардеп "Голоса" Бобровская подготовила депутатское обращение к Зеленскому об отзыве Фокина из ТКГ. Все фракции, кроме ОПЗЖ, "за" - Цензор.НЕТ 9312
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29.09.2020 14:32
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Это исчерпывающая характеристика Фокина.
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29.09.2020 14:31 Ответить
Отозвать и принудительно направить в дом престарелых советского образца.
Нардеп "Голоса" Бобровская подготовила депутатское обращение к Зеленскому об отзыве Фокина из ТКГ. Все фракции, кроме ОПЗЖ, "за" - Цензор.НЕТ 5507
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29.09.2020 14:32 Ответить
Парасюка вместо него: молодой и безбашенный - самое то.
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29.09.2020 14:32 Ответить
представилось, как он Козаку с носаря в табло заезжает - самое то
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29.09.2020 16:44 Ответить
Давайте, внучку, Машку Фокину в ТКГ. ХУЖЕ НЕ БУДЕТ
Нардеп "Голоса" Бобровская подготовила депутатское обращение к Зеленскому об отзыве Фокина из ТКГ. Все фракции, кроме ОПЗЖ, "за" - Цензор.НЕТ 9312
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29.09.2020 14:32 Ответить
- Но позвольте, как же он служил в очистке? - Я его туда не назначал. Ему господин Швондер дал рекомендацию. Если я не ошибаюсь. (с)
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29.09.2020 14:32 Ответить
Маша и Андрюша против...........зря что ли дедушку с «симпатичным» парнем знакомила........
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29.09.2020 14:34 Ответить
факиной внучке заявление пора писать об изнасиловании «симпатичным» парнем....
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29.09.2020 14:35 Ответить
Ошибаешься, на следующих выборах эта "сосна" пойдет в депутаты.
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29.09.2020 15:43 Ответить
кпсс+лгбт=опзж
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29.09.2020 14:36 Ответить
фАкінга - на звалище історії..
До того ж, його вже хробачки зачекалися
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29.09.2020 14:38 Ответить
вместе с Кравчуком . Это два коммуняцких подельника .
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29.09.2020 15:14 Ответить
Вот она-европейская демократия,как её понимают вечно орущие и стремящиеся в Европу.Сюр.Такое впечатление ,что Фокин -пуп Земли в ТКГ.Нонсенс
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29.09.2020 14:38 Ответить
c бутылки кто-то там заквакал про демократию?
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29.09.2020 14:50 Ответить
а что не так? депутаты - представители народа коллегиально отзывают этого кадра?
куда уж демократичнее?
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29.09.2020 14:57 Ответить
Не знаю как ,но не так!.ЕС и Голос именно такие.Отсутствие толератности и вечный скулеж.Копыталяция и так далее и так далее.Их гора вечно рождает мыльные пузыри.
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29.09.2020 15:03 Ответить
Какой толерантности? Вы вообще о чем? Извините, какой-то бред.
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29.09.2020 15:27 Ответить
Та это бот пытается сделать видимость, что дело не в том , что Фокин - маразматичный предатель, а что у нас "дедушек не любят".
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29.09.2020 16:39 Ответить
Можно подробнее про толерантность в случае с совковой мразотой Фокиным?
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29.09.2020 17:16 Ответить
Фокин -полноправный гражданин Украины.Он имеет право на иную точку зрения,чем оголтелые политические кликуши,обанкротившиеся за прошедшие 6лет,которые умышленно делают вид ,что они не видят дальше своего носа.Шайтаны и шатуны от ФСБ.Это моё личное мнение.
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29.09.2020 17:29 Ответить
Ну,русский, изложи мне "точку зрения", согласно которой русни на Донбассе нет. Ты самую, которую тебе рассказала московитская говнопропаганда.
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29.09.2020 17:31 Ответить
Прошу не вешать на меня ярлыки ,только потому,что я имею не кликушескую точку зрения.Донбасси Крым -суто украинская земля,только путь освобождения захваченных рашистами украинских(и не только украинских) земель я вижу в коалиции со США.А не в бесполезной столетней войне.Не имей 100 рублей,имей сто друзей.Что Зе и делает.Ситуация с освобождением от рашисткого ига не настолько безнадёжна,как утверждают апологеты копитуляции.США держат руку на пульсе . Мне нет причин не доверять США У кремлёвского плешивого окурка энурез и диарея при виде Б-52 регулярно появляющихся у границ орды,в том числе и в Украине.Это хороший знак.Противоядие найдено.
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29.09.2020 18:09 Ответить
Не крути задом, как Моника у русни в сауне. Расскажи мне, шо русни в Донбассе нет.
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29.09.2020 18:12 Ответить
Ватяна істота, яка на смерть перелякана шайтанами і шатунами, таку особисту думку, вислови психіатрові або засунь собі глибоко в одне місце, якщо не знайдеш у нього розуміння.
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29.09.2020 18:35 Ответить
красная машечка будет носить дедушке пирошки. пока какой нибудь волк снова не позариться на её гнездатые губы и в качестве алаверды не приткнёт старца ещё куда в нибудь )
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29.09.2020 14:40 Ответить
Я знаю за фокина, шо у него хорошая внучка Маша.
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29.09.2020 14:41 Ответить
Нарешті хоч хтось роздуплився. Всі інші зайняті державотворенням в кишенях.
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29.09.2020 14:49 Ответить
Сегодня дебаты между Трампом и Байденом и это намного интереснее вечно путающихся под ногами ЕС и Голоса.Орущих ,плюющих и нетолерантных.
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29.09.2020 14:53 Ответить
Что такие как вы в совке не рассуждали о толерантности, всегда одно мнение в газетах Правда или Известие,зато по ночам украдкой слушали Голос Америки...
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29.09.2020 16:06 Ответить
ОПЗЖ- это Оппозиционная Платформа За Жыдов во власти .
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29.09.2020 15:13 Ответить
Так там уже велюр, який ще більш упоротий. У Зе лава запасних зрадників велика.
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29.09.2020 15:15 Ответить
Маша в шоке, дидов обижают
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29.09.2020 15:50 Ответить
Романа Безсмертного, державника і патріота за місяць Зе вигнав з тої переговорної групи, а тут стара раянсько- комуністична людина , з ідеологію покійного ССср в голові... І того "президента" вмовляють люди, депутати , про відкликання того Фокіна , а воно наче Не чує.... Це все що потрібно знати про цінності Зеленського, ким він є насправді, недалеко відійшов від того ж такі Фокіна.
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29.09.2020 20:34 Ответить
Нардепка "Голосу" Бобровська підготувала депутатське звернення до Зеленського про відкликання Фокіна із ТКГ. Усі фракції, окрім ОПЗЖ, "за" - Цензор.НЕТ 1524
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29.09.2020 22:21 Ответить
 
 