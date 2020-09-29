Нардеп "Голоса" Бобровская подготовила депутатское обращение к Зеленскому об отзыве Фокина из ТКГ. Все фракции, кроме ОПЗЖ, "за"
Народный депутат "Голоса" Соломия Бобровская подготовила депутатское обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому об отзыве Витольда Фокина из украинской делегации ТКГ. Все представители депутатских групп и фракций, кроме ОПЗЖ, подписали документ.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила нардеп "Голоса" Соломия Бобровская на своей странице в Facebook.
"Обещала депутатский запрос об отзыве Фокина В.П. из украинской делегации ТКГ. Кроме ОПЗЖ, ВСЕ представители депутатских групп и фракций поставили свои подписи", - написала она.
По словам Бобровской, сегодня господин Фокин должен прийти еще и на комитет по вопросам государственного строительства.
"Сочувствую ему, все на высоких настроениях готовят свои вопросы", - добавила она.
Напомним, 22 сентября народный депутат из фракции "Голос" Роман Лозинский сообщил, что депутаты его фракции в Верховной Раде инициируют выход Витольда Фокина из Трехсторонней контактной группы и готовят соответствующий запрос к президенту. Поводом для обращения об отзыве Фокина из ТКГ стал эфир на "Украинском радио" от 22 сентября.
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До того ж, його вже хробачки зачекалися
куда уж демократичнее?