Полиция за сутки открыла десять уголовных производств из-за нарушений избирательного процесса в Украине. ИНФОГРАФИКА

Всего в течение суток в полицию поступило 218 заявлений и сообщений, связанных с нарушениями избирательного законодательства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Больше всего сообщений зафиксировано в Киевской области - 39, в Черновицкой - 30, в Донецкой - 17, в Одесской - 16, в Луганской - 15, в городе Киеве - 14, по 13 в - Запорожской и Кировоградской, по 11 - в Днепропетровской и Херсонской , в Харьковской - 8, по 5 - в Николаевской и Ривненской, в Тернопольской - 4, по 3 - в Винницкой, Закарпатской и Полтавской, по 2 - в Житомирской, Львовской и Черниговской, по одному - в Ивано-Франковской области и НПУ.

Всего же с 5 сентября территориальные органы Национальной полиции зарегистрировали 1 478 сообщений, связанных с избирательным процессом.

В Киевской области - 227, в Днепропетровской - 126, в Донецкой - 122, в городе Киеве - 115, в Закарпатской - 98, в Кировоградской - 79, в Черновицкой - 73, в Херсонской - 70, в Одесской - 65, в Луганской - 57, в Ивано-Франковской - 54, в Полтавской - 44, в Сумской - 43, в Волынской - 41, по 35 - в Николаевской и Черниговской, в Винницкой - 34, в Ривненской - 33, в Запорожской - 27, в Черкасской - 26, в Харьковской - 24, в Тернопольской - 19, во Львовской - 13, в Житомирской - 8, по 5 - в Хмельницкой области и НПУ.

За сутки в ЕРДР внесены сведения о десяти уголовных правонарушенях.

Всего в ЕРДР внесены сведения о 127 уголовных правонарушениях: 66 - связаны с нарушением избирательного законодательства, 61 - связано с избирательным процессом.

Также составлены 167 протоколов о совершении административных правонарушений, связанных с избирательным процессом.

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