Турция пообещала поддержать Азербайджан на поле боя. Кремль просит "не подливать масла в огонь"
Турция готова оказать Азербайджану военную поддержку в конфликте в Нагорном Карабахе.
Как информирует Цензор.НЕТ , об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, слова которого цитирует РИА "Новости".
"Мы хотим, чтобы вопрос (Нагорного Карабаха. – Ред.) решили коренным образом. Мы приложили к этому много усилий, но безуспешно. Мы всегда были рядом с Азербайджаном – и на поле боя, и за столом переговоров. Мы продолжим эту солидарность", – сказал Чавушоглу после визита в посольство Азербайджана в Анкаре
По его словам, мировое сообщество ошибается, ставя Азербайджан и Армению на одну плоскость в этом конфликте.
"Азербайджан и Армения – это не одно и то же. Мы все вместе поддерживаем территориальную целостность Украины и Грузии. Но Азербайджан приравнивают к Армении, которая оккупировала его земли. И это недопустимо", – добавил министр.
Замглавы правящей Партии справедливости и развития Нуман Куртулмуш, который также посетил азербайджанское посольство, подчеркнул, что Турция воспринимает проблемы Азербайджана как собственные.
"Армения занимается провокациями. Нападения на Азербайджан мы расцениваем как нападение на Турцию. Мы сделаем все, чтобы помочь братскому Азербайджану. В конце концов он победит в своей борьбе", – заявил он.
Как пишет Meduza, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление МИД Турции, призвал "не подливать масло в огонь".
"Мы призываем все страны, особенно страны — наши партнеры, такие как Турция, сделать все для того, чтобы убедить противоборствующие стороны прекратить огонь и вернуться к мирному урегулированию этого застарелого конфликта политико-дипломатическими способами", - сообщил он.
Напомним, Совет Безопасности ООН соберется на экстренное обсуждение ситуации в Нагорном Карабахе во вторник в формате закрытых консультаций.
Утром 27 сентября Армения и Азербайджан возобновили боевые действия в Нагорном Карабахе, взаимно обвинив друг друга в обстрелах приграничных территорий и провоцировании насилия.
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Ху І Ло тільки робить вигляд що тягне час, бо не переживе новий кошмар по ліійськи.
Це вже було!
https://www.youtube.com/watch?v=VzkGwBTqVbM Копай окопы, Пу: Турция готова применить в Ливии новейшие ударные дроны Songar
Турецький кошмар Пу
Про це повідомляє ІА REGNUM.
"Перший (варіант, ред.) - включити Нагірний Карабах до складу РФ.
Тоді Єреван буде задоволений і Баку, як компроміс", - сказав Жириновський.
Другий варіант - "обидві республіки входять до складу Росії".
Відверте хамство !
Справжнє прізвище Жириновського, - Едельштейн.
До 18-летия носил фамилию отца - Эдельштейн, а после совершеннолетия взял фамилию первого мужа матери - Жириновский.
Аналог імені Володимир серед євреїв, - Зеєв.
Таким чином, Володимир Жириновський, - насправді Зеєв Едельштейн.
https://www.facebook.com/alexey.arestovich/posts/3680023318728388?__cft__[0]=AZXpYc1STT2NwsgqJFg-****************************************************************************************-z6FY-VOkUCqybXhryavM4Y&__tn__=%2CO%2CP-R 3 ч. ·
- Третий день азербайджанского контр-наступления.
Сведения из зоны конфликта отрывисты и противоречивы, из которых мало, что можно установить наверняка, кроме того, что стороны полностью поубивали другу друга уже раз по пять.
Числа потерь, которые они называют в отношении друг друга не выдерживает никакой критики и это давно стало особой приметой азербайджано-армянского конфликта.
Тем не менее, по направлениям сосредоточения усилий, частично проступает замысел азербайджанской стороны (по крайней мере, на северном направлении) - перерезать/поставить под контроль одну из трёх дорог, по которым идёт сообщение Армения - непризнанная "Нагорно-карабахская республика».
Если это удасться в полной мере, удержание северных районов обороны для армян станет проблемным.
Судя по характеру заявлений лидеров Азербайджана и Турции, Алиева и Эрдогана, цели контр-наступления преподносятся, как весьма решительные - «...покончить с армянской оккупацией», как таковой.
Проблема заключается в том, что чисто технически сделать это на условиях необходимости прорыва капитальных районов обороны, оборудовавшихся тридцать лет, путанице горных проходов, масштабных минных полей - очень и очень сложно.
Судя по тем же обрывочным сведениям, которые можно вытащить из вала намеренно искаженной информации от сторон, азербайджанское командование вполне отдаёт себе отчёт в том, что штурмовать в лоб капитально укреплённые районы обороны - дело дурное и бесперспективное, хотя, на тактическом уровне, конечно, иногда приходится.
На оперативном видно намерение шаховать противника, ставя его в положение, когда удержание районов под ударами артиллерии, авиации и с подрезанными путями снабжения становится невыгодным.
Я не верю в достижение решительных военных целей в таких условиях, зато отчётливо наблюдаю замах на решительные политические:
- Эрдоган, отымев Путина в Сирии и Ливии, решил добавить на Кавказе.
РФ и Турция находятся в схватке за византийское наследие - от севера Африки до Кавказа, борьба за каковое отягощена вдобавок темой энергоносителей.
Эрдоган решительно выбивает РФ, как с рынка энергоносителей, так и из «традиционных» сфер влияния.
«Традиционных» в кавычках, потому, что инерция пост-советских раскладов закончена даже на пост-советском пространстве:
- натовские стратегические бомбардировщики над территорией Украины - вещь немыслимая ещё несколько лет назад, так же, как и турецкие войска в Азербайджане.
Эрдоган понял главный секрет - Путин трус.
В этом смысле, сбитый в 2016 году турками без последствий российский самолёт (Су-24), вырос в целое дерево анти-российской политики, последовательно и системно осуществляемом про всему восточному. Средиземноморью.
В этой истории особенно поражает две вещи:
- беспомощность Кремля, неспособного противопоставить Анкаре ничего существенного и серьёзного;
- подлость, с которой Кремль обращается с Арменией - членом ОДКБ, которого вместо помощи, загоняют в ситуацию ещё большей зависимости от России, пользуясь текущей неблагоприятной для Еревана ситуацией.
Вообще, у Кремля очередной спад:
- даже Макрон, три года целовавший Путина в спинку, осатанел от явного и беспардонного вранья «партнёра» по поводу отравления Навального.
Осатанел настолько, что решительно приветствует Тихановскую, встречаясь с ней в Литве.
России этой осенью крепко дали по рукам - пользуясь ее же собственным идиотизмом.
Кремль теперь будет вынужден откатиться назад, втянув щупальца и заняться выработкой новой стратегии в ответ на ряд крупных провалов.
Это займёт не менее полугода, за которые могут случиться новые, интересные события.
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У нас, у Украины, в этой связи три проблемы:
1. Россия строит свою позицию в борьбе за византийское наследство с опорой на Крым и Чёрное море.
2. Мы могли бы быть Турцией - по масштабу и качеству игры, если бы в 1991 году пошли соотвествующий путём вместо пути «...нацарювати рублів сто тай втекти».
3. Мы можем, пользуясь крупным провалом Кремля, безбоязненно поводить ему по губам помадой в Минском формате ещё месяцев шесть.
Вообще, сейчас для нас наступил очень важный момент для организации и интенсификации совместного с НАТО/ЕС, Турцией/Азербайджаном давления на Москву.
Линии давления - конфликт вокруг Карабаха, Беларусь, Крым.
Техника давления - занятие стороны противников Кремля+указание на оккупированный Крым, как на трамплин для российских проекций в Восточное Средиземноморье.
Перенести переговоры из Минска в Европу тоже было бы верным шагом.
Ну, по некоторым данным, примерно так и идёт.
И это - хорошо.)
*********
А поводіть кацапам "по губам помадой"? (с)
Вдруг на раше квартал запретят?
Квартал едет на гастроли в Беларусь. А главный клоун будет? Без него нет аншлага.
Гавнюки ради меркантильных интересов своих стран и часто личных интересов наплевали на свои обязательства и моральные принципы , на которых основаны лучшие демократии мира, подписавшие этот документ ( исключая россию)
Возможно, нужно было не подписывать договора , а армию свою укреплять. Но история не терпит сослагательного наклонения.
Хочиться сподіватись, ще прийде час коли в Кучми і Кравчука спитають, чим вони керувались коли здали третій в світі ядерний потенціал, плюс тактичні атомні боєзаряди, про які американці навіть не заїкались, за право покрасуватись в компанії великих дядь підписуючи нікчемні папірчики.
То есть нас обманули. Нас обокрали. Нас оболгали. Наших граждан тысячами убили - а реакция равносильна нулю. Даже санкции неадекватны преступлениям рассеи. Даже тот минимум , который они могли сделать, сделан не был.
Личность Эрдогона неоднозначна. Но его поддержка не подковерная,а открытая- заставит врага отступить, предвидя последствия.
К сожалению, если бы Штаты не стояли в стороне, а заявили бы о поддержке Украины, рашка бы не посмела оккупировать Крым, а потом ещё его и застроить своими мостами и дорогами, что никак не отменяет факт кражи.
Це я до того, що тодішні лідери Кучма і Кравчук фактично ні за що віддали засоби гарантовоного захисту і тим самим поставили під удар бепеку на той момент 52 мільойонного народу.
Мені до сих пір не зрозуміло як так сталось, що їх не притягнули до відповідальності.
Сменить полностью правительство, провести чистки, провести дерашификацию, а уж потом мир.
На мой взгляд абсолютно правильно делали. Точно так же давно надо поступить с росиянами в Украине.
Садисты убивают ради удовольсвия. Но уничтожение вредителей не терпит садизма. Нормальный человек не станет издеваться над тараканами.
Это занятие прагматичное, требующее методичного и спокойного подхода.
Сейчас только мокшане для удовольствия остались.
Смотри не только рос или укр тв.
Об этом в Facebook сообщил министр обороны Армении Арцрун Ованнисян.
По его словам, сегодня утром истребители F-16 ВВС Турции поднялись в воздух с аэродрома "Гянджа" в Азербайджане и обеспечили бомбежку населенных пунктов и подразделений армянской армии с беспилотника "Байрактар"
В ответ начали работать средства ПВО Армении и авиация.
"При выполнении боевой задачи в ходе воздушных боев многофункциональный истребитель F-16 ВВС Турции сбил истребитель Су-25 ВВС Армении", - отметил Ованнисян, уточнив, что самолет был сбит в воздушном пространстве Армении.
2. Средства ПВО армян были подавлены байрактарами еще вчера.
3. Фиг армяне докажут свой фейк. Но вполне могут и дальше с кацапами между собой его мусолить.
Пишу ще раз великими літерами, - Ш Т У Р М О В И К
К чему ты это писал? Хотел показать, что ты тоже в курсе? Ну молодец.
А написав для тих, хто знає не так харашо, як ти знаєш харашо. Шо нє очінь харашо...
Зер гут іст зер гут.
https://twitter.com/i/status/1310448195554676736
Российский ведущий Владимир Соловьев давно известен своей проармянской позицией. И на свои ток-шоу он предпочитает звать одиозных армянских экспертов.
На этот раз Соловьев попал в глупое положение, рассказывая о Нагорном Карабахе.
Во время прямой трансляции на YouTube-канале «Соловьев Live» он с воодушевлением рассказывал о Нагорном Карабахе и о мобилизации резервистов в Армении.
Как сообщает AZE.az, Соловьев начал рассказывать о том, как якобы у армянского военкомата провожают людей и хлопают им.
Самое смешное, что его слова сопровождались кадрами, снятыми в Ясамальском районном управлении Госслужбы по мобилизации и военному призыву Азербайджана.
Ведущий стал орать на своих подчиненных. «Вы с головой дружите, вы совсем обезумели? Это хуже, чем ошибка!» - заорал он.
«У меня нет слов, чтобы сказать, что я о вас сейчас думаю!.. Это не поддается комментариям. Извольте найти аналогичное видео в Армении!» - кричал В.Соловьев.
https://www.tipsandtricks.ru/%d1%83%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%ba%d0%b0/%d0%b2%d0%be%d0%bd%d1%8e%d1%87%d0%b8%d0%b9-%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d0%ba-%d1%8d%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%8f-%d1%83%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d0%bf/?utm_campaign=ve8qndoi&utm_source=Taboola&utm_medium=native&utm_term=thered-azeaz
Прошу Бутусова выложить вот это видео: https://youtu.be/akTAn9ZyWVQ
Ще проблема на Далекому Сході і не одна! То колишні українці і ссильні бунт затіяли, а з флотом взагалі біда!
Детальніше тут: https://www.youtube.com/watch?v=zDQl07cpFu8 Плавучий док во время шторма затопил весь оставшийся Тихоокеанский Флот РФ.
Во Владивостоке плавучий док во время шторма затопил весь оставшийся Тихоокеанский Флот РФ. В Крыму упал Су-27 из-за взрыва двигателя ракеты. АПЛ "Омск" экстренно всплыла у берегов Аляски из-за произошедшего на её борту ЧП.