Турция пообещала поддержать Азербайджан на поле боя. Кремль просит "не подливать масла в огонь"

Турция готова оказать Азербайджану военную поддержку в конфликте в Нагорном Карабахе.

Как информирует Цензор.НЕТ , об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, слова которого цитирует РИА "Новости".

"Мы хотим, чтобы вопрос (Нагорного Карабаха. – Ред.) решили коренным образом. Мы приложили к этому много усилий, но безуспешно. Мы всегда были рядом с Азербайджаном – и на поле боя, и за столом переговоров. Мы продолжим эту солидарность", – сказал Чавушоглу после визита в посольство Азербайджана в Анкаре

По его словам, мировое сообщество ошибается, ставя Азербайджан и Армению на одну плоскость в этом конфликте.

"Азербайджан и Армения – это не одно и то же. Мы все вместе поддерживаем территориальную целостность Украины и Грузии. Но Азербайджан приравнивают к Армении, которая оккупировала его земли. И это недопустимо", – добавил министр.

Замглавы правящей Партии справедливости и развития Нуман Куртулмуш, который также посетил азербайджанское посольство, подчеркнул, что Турция воспринимает проблемы Азербайджана как собственные.

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"Армения занимается провокациями. Нападения на Азербайджан мы расцениваем как нападение на Турцию. Мы сделаем все, чтобы помочь братскому Азербайджану. В конце концов он победит в своей борьбе", – заявил он.

Как пишет Meduza, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление МИД Турции, призвал "не подливать масло в огонь".

"Мы призываем все страны, особенно страны — наши партнеры, такие как Турция, сделать все для того, чтобы убедить противоборствующие стороны прекратить огонь и вернуться к мирному урегулированию этого застарелого конфликта политико-дипломатическими способами", - сообщил он.

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Напомним, Совет Безопасности ООН соберется на экстренное обсуждение ситуации в Нагорном Карабахе во вторник в формате закрытых консультаций.

Утром 27 сентября Армения и Азербайджан возобновили боевые действия в Нагорном Карабахе, взаимно обвинив друг друга в обстрелах приграничных территорий и провоцировании насилия.