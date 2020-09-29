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Новости Агрессия России против Украины
19 403 163

Турция пообещала поддержать Азербайджан на поле боя. Кремль просит "не подливать масла в огонь"

Турция пообещала поддержать Азербайджан на поле боя. Кремль просит

Турция готова оказать Азербайджану военную поддержку в конфликте в Нагорном Карабахе.

Как информирует Цензор.НЕТ , об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, слова которого цитирует РИА "Новости".

"Мы хотим, чтобы вопрос (Нагорного Карабаха. – Ред.) решили коренным образом. Мы приложили к этому много усилий, но безуспешно. Мы всегда были рядом с Азербайджаном – и на поле боя, и за столом переговоров. Мы продолжим эту солидарность", – сказал Чавушоглу после визита в посольство Азербайджана в Анкаре

По его словам, мировое сообщество ошибается, ставя Азербайджан и Армению на одну плоскость в этом конфликте.

"Азербайджан и Армения – это не одно и то же. Мы все вместе поддерживаем территориальную целостность Украины и Грузии. Но Азербайджан приравнивают к Армении, которая оккупировала его земли. И это недопустимо", – добавил министр.

Замглавы правящей Партии справедливости и развития Нуман Куртулмуш, который также посетил азербайджанское посольство, подчеркнул, что Турция воспринимает проблемы Азербайджана как собственные.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Азербайджан показал тела убитых армянских солдат на захваченном наблюдательном пункте. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Армения занимается провокациями. Нападения на Азербайджан мы расцениваем как нападение на Турцию. Мы сделаем все, чтобы помочь братскому Азербайджану. В конце концов он победит в своей борьбе", – заявил он.

Как пишет Meduza, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление МИД Турции, призвал "не подливать масло в огонь".

"Мы призываем все страны, особенно страны — наши партнеры, такие как Турция, сделать все для того, чтобы убедить противоборствующие стороны прекратить огонь и вернуться к мирному урегулированию этого застарелого конфликта политико-дипломатическими способами", - сообщил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Премьер-министр Армении Пашинян попросил Меркель "обуздать" Турцию

Напомним, Совет Безопасности ООН соберется на экстренное обсуждение ситуации в Нагорном Карабахе во вторник в формате закрытых консультаций.

Утром 27 сентября Армения и Азербайджан возобновили боевые действия в Нагорном Карабахе, взаимно обвинив друг друга в обстрелах приграничных территорий и провоцировании насилия.

Азербайджан (794) Армения (829) Турция (3483) Чавушоглу Мевлют (124) Нагорный Карабах (471)


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Топ комментарии
+86
Московиты просят не подливать масла в огонь?
30 эти кремлёвские выродки подливают чистый бензин в огонь по всему миру, а тут просят масла в огонь не подливать.
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29.09.2020 14:56
+57
"Мы тут аншлюс Беларуси затеяли, некстати нам война в Закавказье, не успеем кругом".
На каналах рашки, пропагандоны вовсю заливаются, расхваливая успехи армян и поливая дерьмом айзеров.
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29.09.2020 14:58
+44
Лучшие в мире поджигатели просят не подливать масла в огонь.
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29.09.2020 15:00
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Очередной нож в спину, ухохо
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29.09.2020 15:49 Ответить
Плохо просит.Хай ***** на колени станет
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29.09.2020 15:53 Ответить
ох как меня эти краснопузые кремляди бесят, прям выворачивает. Прям дали бы мне подержать этого мудла за шею, прям хрустела бы она долго у меня в руках.
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29.09.2020 15:54 Ответить
Туреччина пообіцяла підтримати Азербайджан на полі бою. Кремль просить "не підливати олії у вогонь" - Цензор.НЕТ 7949
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29.09.2020 15:57 Ответить
Нефиг шастать росскотам 👍
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29.09.2020 16:20 Ответить
Они через Иран транспортируют.
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29.09.2020 21:50 Ответить
Макшания помогла Армении оккупировать Карабах - а теперь не подливайте бензин? Макаки, вон из Карабаха Крыма Довбаса Грузии, Молдовы, Чечни, Сирии Курильских островов!
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29.09.2020 15:57 Ответить
********* как обычно разжигают костры, а потом просят не подливать масла в огонь...
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29.09.2020 15:59 Ответить
Туреччина пообіцяла підтримати Азербайджан на полі бою. Кремль просить "не підливати олії у вогонь" - Цензор.НЕТ 4609
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29.09.2020 16:02 Ответить
Бажаю адзербаджанцям визволити нагорний Карабах від окупантів з Арменії
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29.09.2020 16:05 Ответить
А я желаю туркам освободить все мусульманские народы Северного Кавказа от гнёта расейских оккупантов.
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29.09.2020 19:16 Ответить
Карабах це територія Вірменії з вірменським населенням протиправно відрізана срср на користь Азербайджану.
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29.09.2020 21:49 Ответить
На карту подивись що там тобі відрізано не знаю, це територія Адзербаджану..
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29.09.2020 22:24 Ответить
Ти ще на московську карту позаглядай, там не таке побачиш. Історію читай
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29.09.2020 23:00 Ответить
Кацапам як завжди все видніше )
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30.09.2020 12:21 Ответить
А Грузія з Бурятієй часом це не територія Вірменії ?
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30.09.2020 12:23 Ответить
Буде по відпрацьованому в Лівії сценарію. Ніякої затяжної окопної війни! Це війна нового покоління, де десяток солдат керує півсотнею ударних дронів що знищують РСЗУ, танки і артилерію та живу силу противника.
Ху І Ло тільки робить вигляд що тягне час, бо не переживе новий кошмар по ліійськи.
Це вже було!
https://www.youtube.com/watch?v=VzkGwBTqVbM Копай окопы, Пу: Турция готова применить в Ливии новейшие ударные дроны Songar

Турецький кошмар ПуТуреччина пообіцяла підтримати Азербайджан на полі бою. Кремль просить "не підливати олії у вогонь" - Цензор.НЕТ 8712
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29.09.2020 16:06 Ответить
Ну, в Сирії вони допомогли Асаду відвоювати значні території. Не так все просто на війні. Сірійські повстанці заявляють про те що, крім Сухих їх час від часу атакують невідомі дрони. Американці, після інценденту 26 серпня, направили додатково в Сирію Бредлі та радари AN/MPQ-64 Sentinel.
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29.09.2020 16:24 Ответить
Лідер ЛДПР та депутат Держдуми РФ Володимир Жириновський запропонував включити Нагірний Карабах до складу Росії
Про це повідомляє ІА REGNUM.

"Перший (варіант, ред.) - включити Нагірний Карабах до складу РФ.
Тоді Єреван буде задоволений і Баку, як компроміс", - сказав Жириновський.

Другий варіант - "обидві республіки входять до складу Росії".
Відверте хамство !
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29.09.2020 16:17 Ответить
Хвора людина. Що з нього взяти? Просто ігноруєм.
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29.09.2020 16:20 Ответить
Шо у Жиріка на язиці, те в ***** на умі.
Справжнє прізвище Жириновського, - Едельштейн.
До 18-летия носил фамилию отца - Эдельштейн, а после совершеннолетия взял фамилию первого мужа матери - Жириновский.

Аналог імені Володимир серед євреїв, - Зеєв.
Таким чином, Володимир Жириновський, - насправді Зеєв Едельштейн.
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29.09.2020 21:29 Ответить
https://www.facebook.com/alexey.arestovich?__cft__[0]=AZXpYc1STT2NwsgqJFg-****************************************************************************************-z6FY-VOkUCqybXhryavM4Y&__tn__=-UC%2CP-R Алексей Арестович

https://www.facebook.com/alexey.arestovich/posts/3680023318728388?__cft__[0]=AZXpYc1STT2NwsgqJFg-****************************************************************************************-z6FY-VOkUCqybXhryavM4Y&__tn__=%2CO%2CP-R 3 ч. ·

- Третий день азербайджанского контр-наступления.

Сведения из зоны конфликта отрывисты и противоречивы, из которых мало, что можно установить наверняка, кроме того, что стороны полностью поубивали другу друга уже раз по пять.

Числа потерь, которые они называют в отношении друг друга не выдерживает никакой критики и это давно стало особой приметой азербайджано-армянского конфликта.

Тем не менее, по направлениям сосредоточения усилий, частично проступает замысел азербайджанской стороны (по крайней мере, на северном направлении) - перерезать/поставить под контроль одну из трёх дорог, по которым идёт сообщение Армения - непризнанная "Нагорно-карабахская республика».

Если это удасться в полной мере, удержание северных районов обороны для армян станет проблемным.

Судя по характеру заявлений лидеров Азербайджана и Турции, Алиева и Эрдогана, цели контр-наступления преподносятся, как весьма решительные - «...покончить с армянской оккупацией», как таковой.

Проблема заключается в том, что чисто технически сделать это на условиях необходимости прорыва капитальных районов обороны, оборудовавшихся тридцать лет, путанице горных проходов, масштабных минных полей - очень и очень сложно.

Судя по тем же обрывочным сведениям, которые можно вытащить из вала намеренно искаженной информации от сторон, азербайджанское командование вполне отдаёт себе отчёт в том, что штурмовать в лоб капитально укреплённые районы обороны - дело дурное и бесперспективное, хотя, на тактическом уровне, конечно, иногда приходится.

На оперативном видно намерение шаховать противника, ставя его в положение, когда удержание районов под ударами артиллерии, авиации и с подрезанными путями снабжения становится невыгодным.

Я не верю в достижение решительных военных целей в таких условиях, зато отчётливо наблюдаю замах на решительные политические:

- Эрдоган, отымев Путина в Сирии и Ливии, решил добавить на Кавказе.

РФ и Турция находятся в схватке за византийское наследие - от севера Африки до Кавказа, борьба за каковое отягощена вдобавок темой энергоносителей.

Эрдоган решительно выбивает РФ, как с рынка энергоносителей, так и из «традиционных» сфер влияния.

«Традиционных» в кавычках, потому, что инерция пост-советских раскладов закончена даже на пост-советском пространстве:

- натовские стратегические бомбардировщики над территорией Украины - вещь немыслимая ещё несколько лет назад, так же, как и турецкие войска в Азербайджане.

Эрдоган понял главный секрет - Путин трус.

В этом смысле, сбитый в 2016 году турками без последствий российский самолёт (Су-24), вырос в целое дерево анти-российской политики, последовательно и системно осуществляемом про всему восточному. Средиземноморью.

В этой истории особенно поражает две вещи:

- беспомощность Кремля, неспособного противопоставить Анкаре ничего существенного и серьёзного;

- подлость, с которой Кремль обращается с Арменией - членом ОДКБ, которого вместо помощи, загоняют в ситуацию ещё большей зависимости от России, пользуясь текущей неблагоприятной для Еревана ситуацией.

Вообще, у Кремля очередной спад:

- даже Макрон, три года целовавший Путина в спинку, осатанел от явного и беспардонного вранья «партнёра» по поводу отравления Навального.

Осатанел настолько, что решительно приветствует Тихановскую, встречаясь с ней в Литве.

России этой осенью крепко дали по рукам - пользуясь ее же собственным идиотизмом.

Кремль теперь будет вынужден откатиться назад, втянув щупальца и заняться выработкой новой стратегии в ответ на ряд крупных провалов.

Это займёт не менее полугода, за которые могут случиться новые, интересные события.

---

У нас, у Украины, в этой связи три проблемы:

1. Россия строит свою позицию в борьбе за византийское наследство с опорой на Крым и Чёрное море.

2. Мы могли бы быть Турцией - по масштабу и качеству игры, если бы в 1991 году пошли соотвествующий путём вместо пути «...нацарювати рублів сто тай втекти».
3. Мы можем, пользуясь крупным провалом Кремля, безбоязненно поводить ему по губам помадой в Минском формате ещё месяцев шесть.

Вообще, сейчас для нас наступил очень важный момент для организации и интенсификации совместного с НАТО/ЕС, Турцией/Азербайджаном давления на Москву.

Линии давления - конфликт вокруг Карабаха, Беларусь, Крым.

Техника давления - занятие стороны противников Кремля+указание на оккупированный Крым, как на трамплин для российских проекций в Восточное Средиземноморье.

Перенести переговоры из Минска в Европу тоже было бы верным шагом.

Ну, по некоторым данным, примерно так и идёт.

И это - хорошо.)
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29.09.2020 16:26 Ответить
верить арестовичу увольте
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29.09.2020 16:28 Ответить
я не верю читаю между строк
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29.09.2020 16:33 Ответить
верить арестовичу увольте

*********
А поводіть кацапам "по губам помадой"? (с)
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29.09.2020 21:40 Ответить
А зермак разве пойдет на такой риск?
Вдруг на раше квартал запретят?
Квартал едет на гастроли в Беларусь. А главный клоун будет? Без него нет аншлага.
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29.09.2020 20:48 Ответить
Турки отомстят плешивому за Сирию .
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29.09.2020 16:43 Ответить
а шож они в Сирии не отомстили? Такая возможность была...
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29.09.2020 16:48 Ответить
Когда рашка аннексировала Крым , когда рашисты вторглись на восток Украины, именно такие слова о поддержке мы должны были услышать от стран подписантов будапештского меморандума, кроме страны, нарушившей свои обязательства. Но поддержки не последовало. Тем более действий,
Гавнюки ради меркантильных интересов своих стран и часто личных интересов наплевали на свои обязательства и моральные принципы , на которых основаны лучшие демократии мира, подписавшие этот документ ( исключая россию)
Возможно, нужно было не подписывать договора , а армию свою укреплять. Но история не терпит сослагательного наклонения.
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29.09.2020 16:45 Ответить
Підписали що памятку(memorandum).

Хочиться сподіватись, ще прийде час коли в Кучми і Кравчука спитають, чим вони керувались коли здали третій в світі ядерний потенціал, плюс тактичні атомні боєзаряди, про які американці навіть не заїкались, за право покрасуватись в компанії великих дядь підписуючи нікчемні папірчики.
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29.09.2020 17:17 Ответить
Эта 'памятка' предусматривала гарантии территориальной целостности Украины , учитывая вес стран, подписавших документ. А результат? Одна страна напала и вообще , прошу прощения за сленг, похерила все нормы международного права, остальные - отморозились при создавшейся ситуации и самоустранились практически, называя данный документ 'неценнрй бумажкой ни о чем'
То есть нас обманули. Нас обокрали. Нас оболгали. Наших граждан тысячами убили - а реакция равносильна нулю. Даже санкции неадекватны преступлениям рассеи. Даже тот минимум , который они могли сделать, сделан не был.
Личность Эрдогона неоднозначна. Но его поддержка не подковерная,а открытая- заставит врага отступить, предвидя последствия.
К сожалению, если бы Штаты не стояли в стороне, а заявили бы о поддержке Украины, рашка бы не посмела оккупировать Крым, а потом ещё его и застроить своими мостами и дорогами, что никак не отменяет факт кражи.
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29.09.2020 17:39 Ответить
Памятка це юридично нікчемний папірчик, який немає жодної юридичної сили і по якому жоден суд світу нікого ні до чого не зобовяже.

Це я до того, що тодішні лідери Кучма і Кравчук фактично ні за що віддали засоби гарантовоного захисту і тим самим поставили під удар бепеку на той момент 52 мільойонного народу.
Мені до сих пір не зрозуміло як так сталось, що їх не притягнули до відповідальності.
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29.09.2020 18:09 Ответить
Я не согласна с вами. Очень много было сделано, чтобы нивелировать этот документ. Очень многое зависело от личностей , которые возглавляли на момент атаки рашкой Украины страны -подписанты. Это был настоящий позор для тех, кто отреагировал вяло, постоянными никчемными обеспокаиваниями. Они все схватились за минск именно потому, что новое соглашение перекрывало старое , ведущее к ответственности, которой никто не хотел разделять.
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29.09.2020 21:13 Ответить
Більш вірогідно що про це спитає святий Петро біля райських воріт.
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29.09.2020 18:48 Ответить
Вы ребятки определитесь от кого вас надо защищать? 73% голосуют за откровенно проросийского кандидата , чиновники заявляют что признаков войны с росией в Донбассе нет .Мало того самый крупный торговый партнер он же оккупант . Есть аргументы ?
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29.09.2020 20:01 Ответить
суниты тюркама за шиитов азербарджанама против христианама галустянама ?майфунама
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29.09.2020 17:01 Ответить
Если бы у кацапов был бы сейчас свободный проход в Армению, то они бы уже были бы там с подкреплением. После того как территориальная целостьность Азербаджана будет востановлена, то самое время садится за стол переговоров /о прекращении войны/!
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29.09.2020 17:07 Ответить
Грузія відмовила прольоту російського літака над Грузією у Вірменію ))
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29.09.2020 17:42 Ответить
Ну капитуляцию Армении можно и в Ереване подписать. Иначе не так много времени пройдет, когда армяне с кацапами опять начнут шатать Карабах.

Сменить полностью правительство, провести чистки, провести дерашификацию, а уж потом мир.
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29.09.2020 17:51 Ответить
Армяне уже это проходили когда турки вырезали их без жалости . Турки и украинцев резали с удовольствием , но вы уже забыли ?
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29.09.2020 20:03 Ответить
Может почитаешь за что и почему турки резали армян?

На мой взгляд абсолютно правильно делали. Точно так же давно надо поступить с росиянами в Украине.
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29.09.2020 20:05 Ответить
Резать безоружных особого ума и ловкости не надо . То что турки захватили чужую территорию и устроили на ней помойку под названием Османской империи мне достаточно чтобы не поддерживать их во всех остальных начинаниях .Ни чем от московитов не отличаються .
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29.09.2020 20:11 Ответить
Так это и не соревнование. Это банальное уничтожение вредителей.
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29.09.2020 20:17 Ответить
Для дезинсекции тоже не надо ловкости и ума. Нужны средства и желание уничтожить вредителей.

Садисты убивают ради удовольсвия. Но уничтожение вредителей не терпит садизма. Нормальный человек не станет издеваться над тараканами.
Это занятие прагматичное, требующее методичного и спокойного подхода.
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29.09.2020 20:20 Ответить
Так и украинцы турок резали,как и москалей, с удовольствием.
Сейчас только мокшане для удовольствия остались.
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29.09.2020 21:54 Ответить
А они и так уже там. И подкрепоения людьми и техникой идут. Не так,как через укр/рос границу,но нехило подпитывают через Иран.
Смотри не только рос или укр тв.
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29.09.2020 20:54 Ответить
В ходе обострения https://news.rbc.ua/rus/show/tretiy-den-boev-mezhdu-armeniey-azerbaydzhanom-1601361136.html конфликта в Нагорном Карабахе турецкий истребитель в воздушном бою сбил армянский. Ереван обвиняет Анкару в прямой военной агрессии.
Об этом в Facebook сообщил министр обороны Армении Арцрун Ованнисян.
По его словам, сегодня утром истребители F-16 ВВС Турции поднялись в воздух с аэродрома "Гянджа" в Азербайджане и обеспечили бомбежку населенных пунктов и подразделений армянской армии с беспилотника "Байрактар"
В ответ начали работать средства ПВО Армении и авиация.
"При выполнении боевой задачи в ходе воздушных боев многофункциональный истребитель F-16 ВВС Турции сбил истребитель Су-25 ВВС Армении", - отметил Ованнисян, уточнив, что самолет был сбит в воздушном пространстве Армении.
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29.09.2020 17:40 Ответить
1. Су-25 не истребитель.
2. Средства ПВО армян были подавлены байрактарами еще вчера.

3. Фиг армяне докажут свой фейк. Но вполне могут и дальше с кацапами между собой его мусолить.
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29.09.2020 17:48 Ответить
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1991%E2%80%941994) Карабахская война (1991-1994) Су-25 стал первым боевым самолётом, принявшим участие в Карабахской войне. В апреле 1992 года лётчик ВВС России азербайджанского происхождения https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%84_%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2 Вагиф Курбанов угнал свой штурмовик в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD Азербайджан и совершал на нём боевые вылеты, пока не был сбитhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83-25#cite_note-25 [25] . Позднее Азербайджан получил ещё несколько самолётов. К концу войны своими Су-25 располагала и армянская сторона. В целом в ходе войны Азейрбайджан потерял 7 Су-25, Армения - 1https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83-25#cite_note-26 [26] .
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29.09.2020 22:07 Ответить
Покажи, где там написано, что Су-25 не штурмовик, а истребитель?
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29.09.2020 23:42 Ответить
Показую, - "https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%84_%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2 Вагиф Курбанов угнал свой штурмовик..."
Пишу ще раз великими літерами, - Ш Т У Р М О В И К
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29.09.2020 23:45 Ответить
Я то это знаю хорошо.

К чему ты это писал? Хотел показать, что ты тоже в курсе? Ну молодец.
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29.09.2020 23:47 Ответить
Я знаю, шо ти харашо знаєш то, шо ти знаєш харашо. І ето харашо.
А написав для тих, хто знає не так харашо, як ти знаєш харашо. Шо нє очінь харашо...
Зер гут іст зер гут.
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29.09.2020 23:53 Ответить
Аааа... Дефицит общения. Бывает.
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30.09.2020 01:39 Ответить
Тут Эрдоган немножко гнобит карлика. / рашистам не смотреть /
https://twitter.com/i/status/1310448195554676736
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29.09.2020 20:33 Ответить
Туреччина пообіцяла підтримати Азербайджан на полі бою. Кремль просить "не підливати олії у вогонь" - Цензор.НЕТ 5202
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29.09.2020 20:35 Ответить
СССР заложил этот конфликт уже давно отдавая Нагорный Карабах , сначала одной, затем другой ,тогда еще , республике.И вот сейчас этот кофликт пригодился.Турция практически отказадась от покупки Российской нефти,покупая в Азербайджане.А Россия ,как всегда,разжигает очередную войну ради своей выгоды.
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30.09.2020 07:33 Ответить
Внимание!!! Дятел-пропаг@ндон Киселёв снова обоср@лся)))

Российский ведущий Владимир Соловьев давно известен своей проармянской позицией. И на свои ток-шоу он предпочитает звать одиозных армянских экспертов.
На этот раз Соловьев попал в глупое положение, рассказывая о Нагорном Карабахе.
Во время прямой трансляции на YouTube-канале «Соловьев Live» он с воодушевлением рассказывал о Нагорном Карабахе и о мобилизации резервистов в Армении.
Как сообщает AZE.az, Соловьев начал рассказывать о том, как якобы у армянского военкомата провожают людей и хлопают им.
Самое смешное, что его слова сопровождались кадрами, снятыми в Ясамальском районном управлении Госслужбы по мобилизации и военному призыву Азербайджана.
Ведущий стал орать на своих подчиненных. «Вы с головой дружите, вы совсем обезумели? Это хуже, чем ошибка!» - заорал он.
«У меня нет слов, чтобы сказать, что я о вас сейчас думаю!.. Это не поддается комментариям. Извольте найти аналогичное видео в Армении!» - кричал В.Соловьев.

https://www.tipsandtricks.ru/%d1%83%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%ba%d0%b0/%d0%b2%d0%be%d0%bd%d1%8e%d1%87%d0%b8%d0%b9-%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d0%ba-%d1%8d%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%8f-%d1%83%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d0%bf/?utm_campaign=ve8qndoi&utm_source=Taboola&utm_medium=native&utm_term=thered-azeaz
Прошу Бутусова выложить вот это видео: https://youtu.be/akTAn9ZyWVQ
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30.09.2020 12:34 Ответить
У московитів біда за бідою. Хотіли туркам газ перекрити а отримали по шнобелю.
Ще проблема на Далекому Сході і не одна! То колишні українці і ссильні бунт затіяли, а з флотом взагалі біда!

Детальніше тут: https://www.youtube.com/watch?v=zDQl07cpFu8 Плавучий док во время шторма затопил весь оставшийся Тихоокеанский Флот РФ.
Во Владивостоке плавучий док во время шторма затопил весь оставшийся Тихоокеанский Флот РФ. В Крыму упал Су-27 из-за взрыва двигателя ракеты. АПЛ "Омск" экстренно всплыла у берегов Аляски из-за произошедшего на её борту ЧП.

Туреччина пообіцяла підтримати Азербайджан на полі бою. Кремль просить "не підливати олії у вогонь" - Цензор.НЕТ 1452
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30.09.2020 12:36 Ответить
https://aze.az/solovev-krichal-vmesto-mobilizacii-armjan-pokazali-azerbajdzhancev-video.html Соловьёв - дятел вонючий))))
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30.09.2020 12:36 Ответить
Не так все погано в московії. В зв'язку з трагедією і пошкодженням тихоокеанського флоту РФ дружній Китай передав декілька кораблів. Бойова потужність РФ на далекому сході відновлена!Туреччина пообіцяла підтримати Азербайджан на полі бою. Кремль просить "не підливати олії у вогонь" - Цензор.НЕТ 6891
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30.09.2020 12:47 Ответить
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