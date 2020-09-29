Крушение Ан-26 под Чугуевом: ГБР изъяло документы по организации и проведению полетов, расследование - на контроле руководства государства, - замдиректора Соколов

Следственные действия по делу авикатастрофы военного самолета Ан-26 на Харьковщине продолжаются.

Об этом сообщил заместитель директора Государственного бюро расследований Александр Соколов в комментарии Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что предварительная квалификация, по которой проходит расследование авиакатастрофы Ан-26 на Харьковщине - статья 416 Уголовного кодекса Украины, то есть нарушение правил полетов и подготовки к ним, повлекшее тяжкие последствия.

По-прежнему проверяются четыре версии событий, которые могли привели к катастрофе: неисправность самолета, невыполнение служебных обязанностей экипажем или руководством управления полетами, а также ненадлежащее техническое обслуживание самолета.

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Следователи ГБР непосредственно после авиакатастрофы осмотрели место происшествия, выявили "значительное количество вещественных доказательств" и два бортовых самописца. Кроме того, проведен осмотр останков погибших с участием судебно-медицинских экспертов, изъяты образцы горюче-смазочных материалов самолета и образцы почвы на месте происшествия, а в воинской части изъяли документы по организации и проведению полетов.

К 28 сентября следователи опросили более 40 свидетелей, назначили 26 судебно-медицинских, а также 25 генетико-молекулярных экспертиз.

"Прилагаются все усилия для скорейшего завершения экспертиз, чтобы вернуть тела семьям погибших в кратчайшие сроки", - отметил Соколов.

Кроме того, ГБР подало семь ходатайств о наложении ареста на вещи и документы, изъятые в ходе осмотров, получило информацию и документы от Украинского гидрометеорологического центра, государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины, ГП "Антонов", командования Воздушных сил ВС Украины, потребовало документы по проведению ремонта и продлению ресурса двигателей, которые использовались на самолете.

"Следственные действия продолжаются. Ход расследования находится на особом контроле руководства государства", - подчеркнул Соколов.

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Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины.

Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы. Комиссию возглавит вице-премьер Уруский. 26 сентября Зеленский прибыл на место авиакатастрофы на Харьковщине, а также посетил в больнице выжившего в авиакатастрофе на Харьковщине курсанта Золочевского.

На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба и 7 членов экипажа. По состоянию на утро субботы, 26 сентября, найдены тела 25 человек. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице. На сайте вуза обнародовали список погибших.

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