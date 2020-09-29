Крушение Ан-26 под Чугуевом: ГБР изъяло документы по организации и проведению полетов, расследование - на контроле руководства государства, - замдиректора Соколов
Следственные действия по делу авикатастрофы военного самолета Ан-26 на Харьковщине продолжаются.
Об этом сообщил заместитель директора Государственного бюро расследований Александр Соколов в комментарии Цензор.НЕТ.
Он напомнил, что предварительная квалификация, по которой проходит расследование авиакатастрофы Ан-26 на Харьковщине - статья 416 Уголовного кодекса Украины, то есть нарушение правил полетов и подготовки к ним, повлекшее тяжкие последствия.
По-прежнему проверяются четыре версии событий, которые могли привели к катастрофе: неисправность самолета, невыполнение служебных обязанностей экипажем или руководством управления полетами, а также ненадлежащее техническое обслуживание самолета.
Следователи ГБР непосредственно после авиакатастрофы осмотрели место происшествия, выявили "значительное количество вещественных доказательств" и два бортовых самописца. Кроме того, проведен осмотр останков погибших с участием судебно-медицинских экспертов, изъяты образцы горюче-смазочных материалов самолета и образцы почвы на месте происшествия, а в воинской части изъяли документы по организации и проведению полетов.
К 28 сентября следователи опросили более 40 свидетелей, назначили 26 судебно-медицинских, а также 25 генетико-молекулярных экспертиз.
"Прилагаются все усилия для скорейшего завершения экспертиз, чтобы вернуть тела семьям погибших в кратчайшие сроки", - отметил Соколов.
Кроме того, ГБР подало семь ходатайств о наложении ареста на вещи и документы, изъятые в ходе осмотров, получило информацию и документы от Украинского гидрометеорологического центра, государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины, ГП "Антонов", командования Воздушных сил ВС Украины, потребовало документы по проведению ремонта и продлению ресурса двигателей, которые использовались на самолете.
"Следственные действия продолжаются. Ход расследования находится на особом контроле руководства государства", - подчеркнул Соколов.
Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины.
Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы. Комиссию возглавит вице-премьер Уруский. 26 сентября Зеленский прибыл на место авиакатастрофы на Харьковщине, а также посетил в больнице выжившего в авиакатастрофе на Харьковщине курсанта Золочевского.
На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба и 7 членов экипажа. По состоянию на утро субботы, 26 сентября, найдены тела 25 человек. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице. На сайте вуза обнародовали список погибших.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
08.07.2020, 21:28
Информацию из показанного перед президентскими выборами сюжета Наших грошей суд признал недостоверной.
Лига.
Российский Ил-112В «похудеет» удалением «второстепенных элементов конструкции».
Российскому легкому военно-транспортному турбовинтовому самолету Ил-112В, https://lenta.ru/news/2018/12/03/il112/ получившемуся перетяжеленным, снизят массу «за счет второстепенных элементов конструкции», пишет «Армейский стандарт».
В публикации сообщается, что летательный аппарат «похудеет» посредством удаления «металлических кожухов, закрывающих двигательную установку, а также металлических обтекателей ниши, в которую складываются шасси самолета». «Эти элементы не влияют особо на прочностные характеристики самолета. В отличие, например, от крыла или фюзеляжа», - утверждается в публикации.
В материале Ил-112В называется «злополучным легким транспортником», работы над которым возобновились «после разрыва в 2014 году кооперационных связей с украинскими авиаразработчиками». «За два десятка лет работы над Ил-112В несколько раз прекращали. Предпочтение военный заказчик отдавал «более совершенному и отработанному украинскому аналогу - турбовинтовому Ан-140», - пишет издание.»
есть стандартная процедура расследования летных происшествий в ВСУ...вот пусть строго по ней и шпарят.и заниматься должно ДБР,а ликвидированная военная прокуратура.а то этим сложно будет переключаться с картин порошенко на ресурсы двигателей и их продление...
ГБР изъяло документы по организации и проведению полетов
https://twitter.com/n6j1K0PZH4vMK0y
******* Такасама
@n6j1K0PZH4vMK0y
Україна витратила більше мілліарда гривень на утримання цього кордупля, і не знайшла 2,4 млн грн на профілактику літаків. В результаті маємо вгодованого янелоха, який вже промотав казну і втратили молодих хлопців, цвіт нації.
Ригалівська ДБР, контрольована підкацапником портновим. Ще й сумнозвісний "особистий контроль".
Докази кацапської диверсії будуть знищені.
Следствие ведут ватные пасипаки Януковича. Контроль осуществляют клоуны-наркоманы.
Пропал Калабуховский дом.
Про катастрофу АН-26
.. АН-26 был специально сконструирован и разработан для эксплуатации в максимально экстремальных условиях.
И заход на посадку с одним отказавшим двигателем, было обычным упражнением, и свободно выполнялся во время штатных полетов, с курсантами на борту.
Итак, мы имеем "неубиваемый" самолет. Для моментального падения такого самолета, должны пересечься несколько факторов в одной точке, что маловероятно.
Исключением является внешнее воздействие.
Авария произошла рядом с границей РФ после того, как на россии неделю горели пердаки на всех телеканалах страны - от наших учений и участия в них авиации НАТО.
Тут же рос. СМИ пролазят через "закрытую" границу, стримят и показывают новость вживую по своему ТВ.
Все это наталкивает на определенные мысли.
Мысли - исключительно субъективного характера, не претендующие на истину в последней инстанции.
Самолет упал в двух километрах от аэродрома, упал прямо перпендикулярно аэродрому. Выпрыгнувшие из самолета курсанты имеют сильные ожоги, это значит, что самолет горел, сильно горел еще в воздухе. Почему выпрыгнули немногие - потому что остальные уже не могли, были без сознания из-за пожара или были мертвы из-за взрыва.
Теперь вернемся по хронологии назад на пару минут.
Благо, видео, гуляющее в сети, позволяет это сделать. Насколько можно понять из видео, самолет только взлетел, набирал высоту, потом яркая вспышка (скорее всего - взрыв), видно как он горит в воздухе, по всей видимости пилот запрашивает разрешение на посадку, разворачивает борт, падение и мощный взрыв.
Отталкиваясь от вышеизложенных фактов, можно предположить, что самолет был сбит из ПЗРК "Игла".
ПЗРК "Игла" предназначен для уничтожения на небольших высотах самолетов, вертолетов, крылатых ракет и беспилотников на встречных и догонных курсах. Дальность поражения цели составляет до 5000 метров.
Кстати, не исключаю, что самолет мог быть сбит тем самым вагнеровцем, которого должны были повязать наши спецслужбы.
Это своего рода "вендетта" или "ответка" кремлевского гнома. Он же злопамятный и мстительный, все свои грязные "делишки" делает исподтишка.
Это его месть за своих вагнеровцев, за разорванные пердаки от американской авиации в Украине и в частности в небе над Киевом. При этом, еще сделал "подарок" Пороху на день рождения.
И если падение АН-26 действительно дело рук лапотных, то ЗЕ-Бубочка сделает все от себя зависящее, чтобы их отмазать. Стоит посмотреть на операцию по вагнеровцам и вспомнить, как "янелох" до последнего отказывался от версии, что наш самолет был сбит ракетой, даже когда наши партнеры прямо об этом говорили.
В результате, Украина - последняя из цивилизованных стран, признавшая эту версию.
А здесь - Лаптестан, да ЗЕля обосрется от страха.
І.Лютий