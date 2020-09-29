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Новости Авиакатастрофа под Чугуевом
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Крушение Ан-26 под Чугуевом: ГБР изъяло документы по организации и проведению полетов, расследование - на контроле руководства государства, - замдиректора Соколов

Крушение Ан-26 под Чугуевом: ГБР изъяло документы по организации и проведению полетов, расследование - на контроле руководства государства, - замдиректора Соколов

Следственные действия по делу авикатастрофы военного самолета Ан-26 на Харьковщине продолжаются.

Об этом сообщил заместитель директора Государственного бюро расследований Александр Соколов в комментарии Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что предварительная квалификация, по которой проходит расследование авиакатастрофы Ан-26 на Харьковщине - статья 416 Уголовного кодекса Украины, то есть нарушение правил полетов и подготовки к ним, повлекшее тяжкие последствия.

По-прежнему проверяются четыре версии событий, которые могли привели к катастрофе: неисправность самолета, невыполнение служебных обязанностей экипажем или руководством управления полетами, а также ненадлежащее техническое обслуживание самолета.

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Следователи ГБР непосредственно после авиакатастрофы осмотрели место происшествия, выявили "значительное количество вещественных доказательств" и два бортовых самописца. Кроме того, проведен осмотр останков погибших с участием судебно-медицинских экспертов, изъяты образцы горюче-смазочных материалов самолета и образцы почвы на месте происшествия, а в воинской части изъяли документы по организации и проведению полетов.

К 28 сентября следователи опросили более 40 свидетелей, назначили 26 судебно-медицинских, а также 25 генетико-молекулярных экспертиз.

"Прилагаются все усилия для скорейшего завершения экспертиз, чтобы вернуть тела семьям погибших в кратчайшие сроки", - отметил Соколов.

Кроме того, ГБР подало семь ходатайств о наложении ареста на вещи и документы, изъятые в ходе осмотров, получило информацию и документы от Украинского гидрометеорологического центра, государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины, ГП "Антонов", командования Воздушных сил ВС Украины, потребовало документы по проведению ремонта и продлению ресурса двигателей, которые использовались на самолете.

"Следственные действия продолжаются. Ход расследования находится на особом контроле руководства государства", - подчеркнул Соколов.

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Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины.

Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы. Комиссию возглавит вице-премьер Уруский. 26 сентября Зеленский прибыл на место авиакатастрофы на Харьковщине, а также посетил в больнице выжившего в авиакатастрофе на Харьковщине курсанта Золочевского.

На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба и 7 членов экипажа. По состоянию на утро субботы, 26 сентября, найдены тела 25 человек. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице. На сайте вуза обнародовали список погибших.

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Автор: 

авиакатастрофа (1725) Харьковщина (5577) Соколов Александр (33)


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Топ комментарии
+18
Если у зели на контроле, то толку не будет...
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29.09.2020 15:34
+14
Если за дело взялся Зеленский, то основной вывод комиссии очевиден: надо просто перестать летать.
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29.09.2020 15:53
+5
раз тула влезло гбр фсбешную диверсию спишут на техническую неисправнось
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29.09.2020 15:35
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Если у зели на контроле, то толку не будет...
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29.09.2020 15:34 Ответить
У сцкла все типу на контролі, по факту- болтяра по всім напрямкам, якщо морозить про кронтроль.
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29.09.2020 15:56 Ответить
"Боже, пропал калабуховский дом"©
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29.09.2020 16:05 Ответить
раз тула влезло гбр фсбешную диверсию спишут на техническую неисправнось
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29.09.2020 15:35 Ответить
Ну почему же ? Выяснят, когда проводили ТО самолёта, кто и откуда поставлял расходники и запчасти. А там может и до Свинарчуков докопают.
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29.09.2020 15:57 Ответить
ага, на Петю уже б всех собак олигархические каналы повесили бы, а тут бздюля не при делах, а то что армия недофинансирована так это мы большую стройку затеяли....в долг
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29.09.2020 16:11 Ответить
Угу , і руки повідрубають . Чули , було вже ...
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29.09.2020 16:11 Ответить
Суд обязал Bihus.Info опровергнуть заявление о "схемах" Гладковского в оборонке

08.07.2020, 21:28

Информацию из показанного перед президентскими выборами сюжета Наших грошей суд признал недостоверной.

Лига.
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29.09.2020 17:01 Ответить
що простіше: нагнати зюзю, чи заборонити йому брати щось під особистий контроль?
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29.09.2020 15:43 Ответить
«29 сентября 2020
Российский Ил-112В «похудеет» удалением «второстепенных элементов конструкции».
Российскому легкому военно-транспортному турбовинтовому самолету Ил-112В, https://lenta.ru/news/2018/12/03/il112/ получившемуся перетяжеленным, снизят массу «за счет второстепенных элементов конструкции», пишет «Армейский стандарт».
В публикации сообщается, что летательный аппарат «похудеет» посредством удаления «металлических кожухов, закрывающих двигательную установку, а также металлических обтекателей ниши, в которую складываются шасси самолета». «Эти элементы не влияют особо на прочностные характеристики самолета. В отличие, например, от крыла или фюзеляжа», - утверждается в публикации.
В материале Ил-112В называется «злополучным легким транспортником», работы над которым возобновились «после разрыва в 2014 году кооперационных связей с украинскими авиаразработчиками». «За два десятка лет работы над Ил-112В несколько раз прекращали. Предпочтение военный заказчик отдавал «более совершенному и отработанному украинскому аналогу - турбовинтовому Ан-140», - пишет издание.»
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29.09.2020 15:49 Ответить
Если за дело взялся Зеленский, то основной вывод комиссии очевиден: надо просто перестать летать.
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29.09.2020 15:53 Ответить
Надо заставить их снять расследование со своего контроля и пригласить специалистов ИКАО.
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29.09.2020 15:55 Ответить
Бабуся , да будет тебе известно , шо ИКАО подкармливаеся в кремле
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29.09.2020 15:58 Ответить
Даже комментировать не стану эту глупость.
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29.09.2020 16:00 Ответить
И ОБСЕ тоже
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29.09.2020 16:01 Ответить
И НЛО тоже на снабжении у них. Регулярно залетают в кремль за довольствием. Успокойся уже. Все эти организации получают деньги от всех стран, в них входящих.
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29.09.2020 16:05 Ответить
Про НЛО не чув , но Интерпол можешь смело плюсануть к ИКАО и ОБСЕ , как минимум эпизодически
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29.09.2020 16:09 Ответить
Это примерно, как быть наполовину беременным.
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29.09.2020 16:10 Ответить
Тупая ассоциация
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29.09.2020 16:15 Ответить
ты то откуда знаешь? чередь за икао к корыту занимал шоле?
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29.09.2020 16:02 Ответить
Гыглик , шо тебе мешает зробити скриншот и сохранить на память , а ? Може потом пригодится
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29.09.2020 16:06 Ответить
я не коллекционирую глупости .я их высмеиваю
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29.09.2020 16:14 Ответить
Ну так время покажет , хто тут глупости чесал по ушам
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29.09.2020 16:17 Ответить
вряд ли ИКАО будет заниматься военным бортом.
есть стандартная процедура расследования летных происшествий в ВСУ...вот пусть строго по ней и шпарят.и заниматься должно ДБР,а ликвидированная военная прокуратура.а то этим сложно будет переключаться с картин порошенко на ресурсы двигателей и их продление...
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29.09.2020 16:01 Ответить
АН-26 борт двойного назначения. Техническим специалистам фиолетово кому он принадлежит - ГА или военным.
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29.09.2020 16:07 Ответить
есть куча нюансов как в эксплуатации,так и в максимальных допусках.
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29.09.2020 16:16 Ответить
Тут изначально стоит вопрос снятия показателей самописцев и технического состояния борта, хотя не уверена, что бортовой журнал не сгорел. Именно там фиксируются все возникающие неполадки на каждом рейсе.. Потом все остальное. А эксплуатация и допуски - вторично.
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29.09.2020 16:21 Ответить
та не...они именно за организацию взялись...
ГБР изъяло документы по организации и проведению полетов
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29.09.2020 16:28 Ответить
хотя это тоже в общем то стандартный пункт в расследовании...главное,шоб они его не сделали основной причиной.потому что это чревато увольнениями и нарушением учебного процесса в университете.
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29.09.2020 16:31 Ответить
Которые в авиации, что свиньи в апельсинах.
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29.09.2020 16:40 Ответить
Ан-26 не есть сугубо военный самолёт, скорее наоборот, эксплуатируется во многих странах. Конечно, доверия к ИКАО больше, чем к ГБР хотя бы потому, что оказывать влияние на ИКАО гораздо труднее. Никто не удивится, если окажется, что показатели самописцев "утрачены" или интерпретация их показаний окажется ангажированной.
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29.09.2020 16:47 Ответить
Их совсем несложно просто подделать. Слухи о невозможности такого - просто миф.
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29.09.2020 17:10 Ответить
Проще - не значит безопаснее. Подделка может быть обнаружена. Безопаснее "правильно" интерпретировать.
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29.09.2020 17:27 Ответить
Нельзя оставлять в таком случае оригинал. Он когда-то может и в правильные руки попасть.
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29.09.2020 17:30 Ответить
Это верно. Но уничтожить уже зарегистрированный оригинал довольно опасно.
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29.09.2020 17:38 Ответить
заниматься должно не ДБР
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29.09.2020 16:06 Ответить
Заниматься должно наше УГА. Там есть спецы по расследованию авиа катастроф.
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29.09.2020 16:09 Ответить
Справді погана новина , якщо під контролем керівництва . Вже "контролювали" , більше не треба .
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29.09.2020 16:13 Ответить
Значить зливають воду.
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29.09.2020 16:15 Ответить
https://twitter.com/n6j1K0PZH4vMK0y
https://twitter.com/n6j1K0PZH4vMK0y

******* Такасама

@n6j1K0PZH4vMK0y


Україна витратила більше мілліарда гривень на утримання цього кордупля, і не знайшла 2,4 млн грн на профілактику літаків. В результаті маємо вгодованого янелоха, який вже промотав казну і втратили молодих хлопців, цвіт нації.
Катастрофа Ан-26 під Чугуєвом: ДБР вилучило документи щодо організації та проведення польотів, розслідування - на контролі керівництва держави, - заступник директора Соколов - Цензор.НЕТ 694
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29.09.2020 16:16 Ответить
на фото только задул дорожку)) истинное фото нарика))
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29.09.2020 16:23 Ответить
Если в течении короткого промежутка происходят однообразные действия *взлет-посадка* *взлет-посадка* и так много раз- внимания участников и исполнителей притупляются и до ошибки один шаг
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29.09.2020 16:43 Ответить
А можно сказать и по другому: чем больше полётов, тем больше опыта. Действия доводятся до автоматизма, что освобождает мозг от рутины и даёт больше возможностей следить за полётом и принимать правильные решения.
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29.09.2020 16:56 Ответить
совсем наоборот, находишься во внимательном состоянии, если можно так сказать,а раслабляешься от того , что длительное время ничего не происходит,работал и по первой модели, и по-второй, на транспорте
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29.09.2020 17:00 Ответить
Гораздо хуже, когда у самого опытного в экипаже пилота всего 800 часов налета.
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29.09.2020 17:43 Ответить
Хана розслідуванн.
Ригалівська ДБР, контрольована підкацапником портновим. Ще й сумнозвісний "особистий контроль".
Докази кацапської диверсії будуть знищені.
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29.09.2020 16:55 Ответить
расследование - на контроле руководства государства

Следствие ведут ватные пасипаки Януковича. Контроль осуществляют клоуны-наркоманы.

Пропал Калабуховский дом.
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29.09.2020 17:41 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/ gorlis_gorsky , https://gorlis-gorsky.livejournal.com/2020/ 2020 -https://gorlis-gorsky.livejournal.com/2020/09/ 09 -https://gorlis-gorsky.livejournal.com/2020/09/26/ 26
Про катастрофу АН-26

.. АН-26 был специально сконструирован и разработан для эксплуатации в максимально экстремальных условиях.
И заход на посадку с одним отказавшим двигателем, было обычным упражнением, и свободно выполнялся во время штатных полетов, с курсантами на борту.
Итак, мы имеем "неубиваемый" самолет. Для моментального падения такого самолета, должны пересечься несколько факторов в одной точке, что маловероятно.
Исключением является внешнее воздействие.
Авария произошла рядом с границей РФ после того, как на россии неделю горели пердаки на всех телеканалах страны - от наших учений и участия в них авиации НАТО.
Тут же рос. СМИ пролазят через "закрытую" границу, стримят и показывают новость вживую по своему ТВ.
Все это наталкивает на определенные мысли.
Мысли - исключительно субъективного характера, не претендующие на истину в последней инстанции.
Самолет упал в двух километрах от аэродрома, упал прямо перпендикулярно аэродрому. Выпрыгнувшие из самолета курсанты имеют сильные ожоги, это значит, что самолет горел, сильно горел еще в воздухе. Почему выпрыгнули немногие - потому что остальные уже не могли, были без сознания из-за пожара или были мертвы из-за взрыва.
Теперь вернемся по хронологии назад на пару минут.
Благо, видео, гуляющее в сети, позволяет это сделать. Насколько можно понять из видео, самолет только взлетел, набирал высоту, потом яркая вспышка (скорее всего - взрыв), видно как он горит в воздухе, по всей видимости пилот запрашивает разрешение на посадку, разворачивает борт, падение и мощный взрыв.
Отталкиваясь от вышеизложенных фактов, можно предположить, что самолет был сбит из ПЗРК "Игла".
ПЗРК "Игла" предназначен для уничтожения на небольших высотах самолетов, вертолетов, крылатых ракет и беспилотников на встречных и догонных курсах. Дальность поражения цели составляет до 5000 метров.
Кстати, не исключаю, что самолет мог быть сбит тем самым вагнеровцем, которого должны были повязать наши спецслужбы.
Это своего рода "вендетта" или "ответка" кремлевского гнома. Он же злопамятный и мстительный, все свои грязные "делишки" делает исподтишка.
Это его месть за своих вагнеровцев, за разорванные пердаки от американской авиации в Украине и в частности в небе над Киевом. При этом, еще сделал "подарок" Пороху на день рождения.
И если падение АН-26 действительно дело рук лапотных, то ЗЕ-Бубочка сделает все от себя зависящее, чтобы их отмазать. Стоит посмотреть на операцию по вагнеровцам и вспомнить, как "янелох" до последнего отказывался от версии, что наш самолет был сбит ракетой, даже когда наши партнеры прямо об этом говорили.
В результате, Украина - последняя из цивилизованных стран, признавшая эту версию.
А здесь - Лаптестан, да ЗЕля обосрется от страха.
І.Лютий
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29.09.2020 22:50 Ответить
 
 