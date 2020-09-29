РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9930 посетителей онлайн
Новости
1 997 51

Мы должны сделать все, чтобы не допустить повышения стоимости электроэнергии для бизнеса, - нардеп

Мы должны сделать все, чтобы не допустить повышения стоимости электроэнергии для бизнеса, - нардеп

Мы не должны допустить повышения цен на электроэнергию для бизнеса.

Об этом заявил народный депутат Украины, первый заместитель председателя комитета по энергетике и ЖКХ Алексей Кучеренко в эфире телеканала "Украина".

По словам депутата, принятый Верховной Радой закон о снижении "зеленых" тарифов не решил в полной мере проблему задолженности на энергорынке, и сейчас необходимо принять дополнительные решения.

"Дефицит средств на покрытие проблем энергорынка и зеленой энергетики остался достаточно большим. Он составляет примерно 22 миллиарда в год", - рассказал Кучеренко.

Он сообщил, что и.о. министра энергетики Ольга Буславец призвала депутатов поддержать закладки в бюджете средств в виде облигаций внутреннего займа для погашения задолженности перед производителями электроэнергии из альтернативных источников.

"Этот вопрос в ближайшее время будет рассматриваться на комитете. Мы будем искать выход, чтобы ни в коем случае не допустить повышения цен на энергоносители. Мы имеем в виду электроэнергию ", - сообщил Кучеренко.

Ранее депутат Людмила Буймистер сообщила, что проблема задолженности на энергорынке будет решена без поднятия тарифов на электроэнергию. В частности, через принятие законопроекта "О внесении изменений в Закон Украины" О Государственном бюджете Украины на 2020 год "по поддержке производства электроэнергии из альтернативных источников энергии" (№4151), которым предлагается выпустить ОВГЗ на 19,6 млрд для погашения в четвертом квартале 2020 года долга перед производителями "зеленой" энергетики.

Напомним, 1 августа вступил в силу Закон № 810-IX, принятый с целью реализации ключевых положений Меморандума о взаимопонимании между правительством и инвесторами в ВИЭ. Законом предусматривается, в частности, снижение "зеленых" тарифов, ограничение объемов ввода в эксплуатацию новых мощностей ВИЭ, введение полной ответственности за небалансы для производителей "чистой" электроэнергии с 2022 (50% в 2021 году) и др. Также закон предусматривает обеспечение 100% выплат за произведенную зеленую электроэнергию, начиная с августа текущего года. Кроме того, закон определяет сроки и объемы погашения накопленной задолженности перед производителями ВИЭ - в четвертом квартале этого года государство должно погасить 40% задолженности (около 9 млрд грн), а остальные 60% в 2021 году.

Автор: 

бизнес (1622) Кучеренко (113) Тарифы на электроэнергию (2174)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+10
Мы должны сделать все, чтобы не допустить повышения стоимости электроэнергии для бизнеса, - нардеп - Цензор.НЕТ 4457
показать весь комментарий
29.09.2020 16:06
+6
...например повысить стоимость для населения!
показать весь комментарий
29.09.2020 16:07
+6
Всю свою сознательную жизнь занимался психически больными людьми, и скажу вам откровенно, у меня такое впечатление, что мои бывшие пациенты гораздо умнее чем те, кто проголосовал за ЗЕлёную свору.
показать весь комментарий
29.09.2020 16:10
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вы уже сделали...
показать весь комментарий
29.09.2020 16:05 Ответить
начали считать реактив и всякие перетекания в помещениях, где ничего кроме компьютеров не стоит)))
показать весь комментарий
29.09.2020 16:08 Ответить
Власникам елеваторів, маслозаводів та промислових виробництв пропоную власні електростанції на біопаливі (деревина, лушпиння соняшнику) пальник, котел, турбіна/паровий двигун, генератор 1,5-3 МВт. Відходи зернопереробки це сміття яке взагалі нічого не коштує, відходи деревини дуже дешеві 400-500 грн тона, лушпиння соняшника взагалі коштує смішні гроші 350 грн тона. Будете мати свою електростанцію для виробництва і для навколишніх районів і нікому взагалі не будете платити а будуть платити Вам! І до того ж це зелена енергетика і зелений тариф!
показать весь комментарий
29.09.2020 16:26 Ответить
Мы должны сделать все, чтобы не допустить повышения стоимости электроэнергии для бизнеса, - нардеп - Цензор.НЕТ 4457
показать весь комментарий
29.09.2020 16:06 Ответить
вы снова, свинопсины, свои пятаки сунете в чужие дела...
показать весь комментарий
29.09.2020 16:49 Ответить
Свнсбк под флажком США, не суй сюда немытый пятак, ты снова зафоршмачился))
показать весь комментарий
29.09.2020 17:09 Ответить
Зеленые, уйдите, не мучайте сраку! (сорри за хранцузский)
показать весь комментарий
29.09.2020 16:07 Ответить
где вы видели, чтобы глисты сами уходили? ))))
они могут выпадать из... обоймы)))) или...насильно изгоняться))) (фигурально выражаясь))))
(пардон... за прозу жизни)))))
показать весь комментарий
29.09.2020 16:10 Ответить
...например повысить стоимость для населения!
показать весь комментарий
29.09.2020 16:07 Ответить
или перейти на трудодни, а деньги отдать тем, кому они нужнее - Бене, например
показать весь комментарий
29.09.2020 16:09 Ответить
Бене, гудку и т. п.
показать весь комментарий
29.09.2020 16:10 Ответить
ниалигархам, а бизнесменам короч.
показать весь комментарий
29.09.2020 16:12 Ответить
Должны, но делать ничо не будем.
показать весь комментарий
29.09.2020 16:07 Ответить
Мы должны сделать все, чтобы не допустить повышения стоимости электроэнергии для бизнеса, - нардеп - Цензор.НЕТ 9015
показать весь комментарий
29.09.2020 16:07 Ответить
для чьего "бизнеса" ???
а нарид ??? хер сним ??))))
показать весь комментарий
29.09.2020 16:08 Ответить
Нарид отслюнявит с 4к зелени...
показать весь комментарий
29.09.2020 16:14 Ответить
Так. Наріду- саме його. Отой самий.
показать весь комментарий
29.09.2020 16:42 Ответить
ВнезапнаМы должны сделать все, чтобы не допустить повышения стоимости электроэнергии для бизнеса, - нардеп - Цензор.НЕТ 9357
показать весь комментарий
29.09.2020 16:08 Ответить
Ну і славно, зебіли повинні сповна заплатить за свій вибір
показать весь комментарий
29.09.2020 16:12 Ответить
Всі зебіли кого я знаю вже переметнулися до Медведчука.
Гадаю, план Кремля саме такий і був.
показать весь комментарий
29.09.2020 16:44 Ответить
https://ru.slovoidilo.ua/2020/08/31/novost/obshhestvo/stoimost-**************-ukraine-okazalas-vyshe-chem-es-evrokomissiya Стоимость электроэнергии в Украине оказалась выше, чем в ЕС - Еврокомиссия
показать весь комментарий
29.09.2020 16:09 Ответить
а стоимость для населения - самая низкая в Европе.
показать весь комментарий
29.09.2020 16:53 Ответить
Так стоимость не цена. А с ценой там же по Вашей ссылке в комментариях есть такой график
Ми маємо зробити все, щоб не допустити підвищення вартості електроенергії для бізнесу, - нардеп - Цензор.НЕТ 3857
показать весь комментарий
29.09.2020 17:20 Ответить
Всю свою сознательную жизнь занимался психически больными людьми, и скажу вам откровенно, у меня такое впечатление, что мои бывшие пациенты гораздо умнее чем те, кто проголосовал за ЗЕлёную свору.
показать весь комментарий
29.09.2020 16:10 Ответить
а шо свынохряк был лучше?
показать весь комментарий
29.09.2020 16:38 Ответить
при свынохряке и бюджет пополнялся, и на зеленые тарифы хватало
показать весь комментарий
29.09.2020 16:52 Ответить
тебя можно понять
у тебя шкурное-зеленотарифное
показать весь комментарий
29.09.2020 17:04 Ответить
я тебе уже говорил - не вякай, а плати мне исправно за свет. И иди государственный займ оформляй, помоги властям зедебилов избежать судебных исков.
показать весь комментарий
01.10.2020 22:45 Ответить
Так я вашего папу не знаю, что бы его с этим сравнивать.
показать весь комментарий
29.09.2020 16:56 Ответить
слабоватый вы дохтур-психиатр
пол тычка, а уже ребенка включили
показать весь комментарий
29.09.2020 17:11 Ответить
Вы бы, деточка, для начала правила правописания изучили бы, с граматикой, а уж потом во взрослые разговоры встревали.
показать весь комментарий
29.09.2020 17:16 Ответить
о а теперь еще и вчытельку включили
показать весь комментарий
29.09.2020 17:56 Ответить
а янукович шо xy**вый https://m.youtube.com/watch?v=WoXUrMG4dA0
показать весь комментарий
29.09.2020 20:48 Ответить
дежавью
показать весь комментарий
29.09.2020 20:49 Ответить
С кем решать с этой рвотной Зе массой
или Ермаком который всем рулит офис менеджер рулит страной такой маразм
а Зе по стране с гастролями то что ему больше всего удается

а страну делят кусками территориальные феодалы которые процент с ренты готовы отдавать олигархам

а те тянут страну в рашостан с криминальным раскладом ведь по бес пределу грабить проще вот и весь расклад в стране
показать весь комментарий
29.09.2020 16:12 Ответить
_Это да. Только зеракл не свадебный генерал, не жертва злонамеренных обманщиков, а убеждённый - сознательный - враг Украины.
показать весь комментарий
29.09.2020 16:18 Ответить
1000%
показать весь комментарий
29.09.2020 16:21 Ответить
https://twitter.com/BorisenkoBoris
https://twitter.com/BorisenkoBoris
https://twitter.com/BorisenkoBoris


https://twitter.com/BorisenkoBoris
https://twitter.com/BorisenkoBoris

Boris Borisenko

@BorisenkoBoris

·https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1310900712038162434 2 ч

Чому НЕвказують рейтинг Кучеренка в соцопитуваннях? Бо Кучеренко обіцяв зробити аудит витрат попередників І стягти з них вкрадене Скільки Клічко витратив на прибирання снігу,коли снігу зовсім не було,скільки-на змиття вулиць і тротуарів (коли не змивалося ніц) То на холєри це їм?
показать весь комментарий
29.09.2020 16:14 Ответить
Мы должны сделать все, чтобы не допустить повышения стоимости электроэнергии для бизнеса, - нардеп - Цензор.НЕТ 3385
показать весь комментарий
29.09.2020 16:18 Ответить
Правильно...есть население.
Пускай и тянут на горбе очередную ЗЕрехформу)
показать весь комментарий
29.09.2020 16:18 Ответить
Грабить целый народ - что может быть более доходным?
показать весь комментарий
29.09.2020 16:22 Ответить
https://twitter.com/VALMICHEL7

https://twitter.com/VALMICHEL7 Вал Мишель



Медиа, реклама, пиар - единственное, где «слуги народа», якобы должны быть профи. А теперь оцените этот испанский стыд - рекламный ролик кандидата в мэры многомилионной европейской столицы. «Слуги» - бездари во всём.


https://twitter.com/i/status/1310926872365142017 https://twitter.com/i/status/1310926872365142017
показать весь комментарий
29.09.2020 16:22 Ответить
Это правильно. Именно это было первым пунктом в предвыборной компании зелёного недопрезидента. Спасибо "кормилец"!
показать весь комментарий
29.09.2020 16:27 Ответить
Минулого року всі виборці Зеленського проголосували за майбутнє!
Правда, не своє.
показать весь комментарий
29.09.2020 16:43 Ответить
А структура боргів є державною таємницею? Звідки взялися оті борги? Що це за фігня так, що електроенергію споживають, але не платять? Якщо це державні установи, то це одна пісня. Якщо бізнес, то інша. А якщо населення, то вже зовсім інша. А може ніяких боргів і немає, а Медведчук-Ахметов-Коломойський вибивають собі чергові пільги? Вони вміють віішати на інших свої борги. На цьому й піднялися.
показать весь комментарий
29.09.2020 16:54 Ответить
Какую партию не бери, все б-я за одно их бизнес и писец
показать весь комментарий
29.09.2020 19:58 Ответить
скільки разів собі казав, не голосуй за кацапів, бариг, жлобів та жидів, та все одне як завжди, бо нема інших...
показать весь комментарий
30.09.2020 10:27 Ответить
 
 