Мы должны сделать все, чтобы не допустить повышения стоимости электроэнергии для бизнеса, - нардеп
Мы не должны допустить повышения цен на электроэнергию для бизнеса.
Об этом заявил народный депутат Украины, первый заместитель председателя комитета по энергетике и ЖКХ Алексей Кучеренко в эфире телеканала "Украина".
По словам депутата, принятый Верховной Радой закон о снижении "зеленых" тарифов не решил в полной мере проблему задолженности на энергорынке, и сейчас необходимо принять дополнительные решения.
"Дефицит средств на покрытие проблем энергорынка и зеленой энергетики остался достаточно большим. Он составляет примерно 22 миллиарда в год", - рассказал Кучеренко.
Он сообщил, что и.о. министра энергетики Ольга Буславец призвала депутатов поддержать закладки в бюджете средств в виде облигаций внутреннего займа для погашения задолженности перед производителями электроэнергии из альтернативных источников.
"Этот вопрос в ближайшее время будет рассматриваться на комитете. Мы будем искать выход, чтобы ни в коем случае не допустить повышения цен на энергоносители. Мы имеем в виду электроэнергию ", - сообщил Кучеренко.
Ранее депутат Людмила Буймистер сообщила, что проблема задолженности на энергорынке будет решена без поднятия тарифов на электроэнергию. В частности, через принятие законопроекта "О внесении изменений в Закон Украины" О Государственном бюджете Украины на 2020 год "по поддержке производства электроэнергии из альтернативных источников энергии" (№4151), которым предлагается выпустить ОВГЗ на 19,6 млрд для погашения в четвертом квартале 2020 года долга перед производителями "зеленой" энергетики.
Напомним, 1 августа вступил в силу Закон № 810-IX, принятый с целью реализации ключевых положений Меморандума о взаимопонимании между правительством и инвесторами в ВИЭ. Законом предусматривается, в частности, снижение "зеленых" тарифов, ограничение объемов ввода в эксплуатацию новых мощностей ВИЭ, введение полной ответственности за небалансы для производителей "чистой" электроэнергии с 2022 (50% в 2021 году) и др. Также закон предусматривает обеспечение 100% выплат за произведенную зеленую электроэнергию, начиная с августа текущего года. Кроме того, закон определяет сроки и объемы погашения накопленной задолженности перед производителями ВИЭ - в четвертом квартале этого года государство должно погасить 40% задолженности (около 9 млрд грн), а остальные 60% в 2021 году.
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они могут выпадать из... обоймы)))) или...насильно изгоняться))) (фигурально выражаясь))))
(пардон... за прозу жизни)))))
а нарид ??? хер сним ??))))
Гадаю, план Кремля саме такий і був.
у тебя шкурное-зеленотарифное
пол тычка, а уже ребенка включили
или Ермаком который всем рулит офис менеджер рулит страной такой маразм
а Зе по стране с гастролями то что ему больше всего удается
а страну делят кусками территориальные феодалы которые процент с ренты готовы отдавать олигархам
а те тянут страну в рашостан с криминальным раскладом ведь по бес пределу грабить проще вот и весь расклад в стране
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https://twitter.com/BorisenkoBoris
https://twitter.com/BorisenkoBoris
https://twitter.com/BorisenkoBoris
Boris Borisenko
@BorisenkoBoris
·https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1310900712038162434 2 ч
Чому НЕвказують рейтинг Кучеренка в соцопитуваннях? Бо Кучеренко обіцяв зробити аудит витрат попередників І стягти з них вкрадене Скільки Клічко витратив на прибирання снігу,коли снігу зовсім не було,скільки-на змиття вулиць і тротуарів (коли не змивалося ніц) То на холєри це їм?
Пускай и тянут на горбе очередную ЗЕрехформу)
https://twitter.com/VALMICHEL7 Вал Мишель
Медиа, реклама, пиар - единственное, где «слуги народа», якобы должны быть профи. А теперь оцените этот испанский стыд - рекламный ролик кандидата в мэры многомилионной европейской столицы. «Слуги» - бездари во всём.
https://twitter.com/i/status/1310926872365142017 https://twitter.com/i/status/1310926872365142017
Правда, не своє.