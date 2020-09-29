В нынешних условиях нужно не повышать тарифы на электроэнергию, а ввести мораторий на любое повышение, – эксперт

В условиях кризиса нужно ввести мораторий на повышение любых тарифов на электроэнергию, чтобы не усиливать финансовую нагрузку на бизнес и население.

Об этом заявил глава Ассоциации малого и среднего бизнеса Руслан Соболь, комментируя намерение "Укрэнерго" поднять тариф на передачу электроэнергии.

По словам эксперта, за повышение тарифов на передачу электроэнергии заплатит конечный потребитель – обычный украинец.

"Это заплатим мы, украинцы, как потребители, кем бы мы ни были – предпринимателями или врачами… Мы за это заплатим. По-хорошему, это удар по карману обыкновенного среднестатистического потребителя", - сказал Соболь. Он подчеркнул, бизнес заложит повышение тарифа в себестоимость произведенных товаров или услуг.

По его мнению, в условиях кризиса власть не должна повышать тарифы, которые нанесут еще один удар по предпринимателям и населению. "Эта инициатива она конечно масла в огонь подливает. В негативном смысле, безусловно. Но, безусловно, государство должно беспокоиться и предпринимать действия, которые не позволили бы этому сейчас происходить", - считает Соболь.

Напомним, ранее сообщалось, что НЭК "Укрэнерго" предлагает с 1 ноября повысить тариф на транспортировку электроэнергии с 240,23 грн / МВт-час до 313,07 грн / МВт-час, то есть, на 30%. Глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский считает, что повышение тарифов на передачу электроэнергии вызовет очередной виток роста цен на товары и услуги. А народный депутат Украины Алексей Кучеренко назвал намерение НКРЭКУ поднять тариф "Укрэнерго" на передачу тока схемой грабежа потребителей электроэнергии.