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В нынешних условиях нужно не повышать тарифы на электроэнергию, а ввести мораторий на любое повышение, – эксперт

В нынешних условиях нужно не повышать тарифы на электроэнергию, а ввести мораторий на любое повышение, – эксперт

В условиях кризиса нужно ввести мораторий на повышение любых тарифов на электроэнергию, чтобы не усиливать финансовую нагрузку на бизнес и население.

Об этом заявил глава Ассоциации малого и среднего бизнеса Руслан Соболь, комментируя намерение "Укрэнерго" поднять тариф на передачу электроэнергии.

По словам эксперта, за повышение тарифов на передачу электроэнергии заплатит конечный потребитель – обычный украинец.

"Это заплатим мы, украинцы, как потребители, кем бы мы ни были – предпринимателями или врачами… Мы за это заплатим. По-хорошему, это удар по карману обыкновенного среднестатистического потребителя", - сказал Соболь. Он подчеркнул, бизнес заложит повышение тарифа в себестоимость произведенных товаров или услуг.

По его мнению, в условиях кризиса власть не должна повышать тарифы, которые нанесут еще один удар по предпринимателям и населению. "Эта инициатива она конечно масла в огонь подливает. В негативном смысле, безусловно. Но, безусловно, государство должно беспокоиться и предпринимать действия, которые не позволили бы этому сейчас происходить", - считает Соболь.

Напомним, ранее сообщалось, что НЭК "Укрэнерго" предлагает с 1 ноября повысить тариф на транспортировку электроэнергии с 240,23 грн / МВт-час до 313,07 грн / МВт-час, то есть, на 30%. Глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский считает, что повышение тарифов на передачу электроэнергии вызовет очередной виток роста цен на товары и услуги. А народный депутат Украины Алексей Кучеренко назвал намерение НКРЭКУ поднять тариф "Укрэнерго" на передачу тока схемой грабежа потребителей электроэнергии.

Автор: 

Тарифы на электроэнергию (2174) электроэнергия (772)


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Топ комментарии
+15
В нынешних условиях нужно не повышать тарифы на электроэнергию, а ввести мораторий на любое повышение, – эксперт - Цензор.НЕТ 77
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29.09.2020 16:16
+11
_Ты глупец если думаешь будто причиной таких заявлений является поехавшая крыша говорящей головы. Просто-напросто это враг! Обычный враг Украины, такой же, как и те, кто его туда воткнули (в ТКг), такой же, как их кремлёвский начальник.
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29.09.2020 16:29
+9
В нынешних условиях нужно не повышать тарифы на электроэнергию, а ввести мораторий на любое повышение, – эксперт - Цензор.НЕТ 8133
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29.09.2020 16:18
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В нынешних условиях нужно не повышать тарифы на электроэнергию, а ввести мораторий на любое повышение, – эксперт - Цензор.НЕТ 77
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29.09.2020 16:16 Ответить
Підвищення цін на електрику це добре!
власникам елеваторів, маслозаводів та промислових виробництв пропоную власні електростанції на біопаливі (деревина, лушпиння соняшнику) пальник, котел, турбіна/паровий двигун, генератор 1,5-3 МВт. Відходи зернопереробки це сміття яке взагалі нічого не коштує, відходи деревини дуже дешеві 400-500 грн тона, лушпиння соняшника взагалі коштує смішні гроші 350 грн тона. Будете мати свою електростанцію для виробництва і для навколишніх районів і нікому взагалі не будете платити а будуть платити Вам! І до того ж це зелена енергетика і зелений тариф! Вартість електростанції 2-3 млн. доларів в залежності від комплектації.
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29.09.2020 16:28 Ответить
У нинішніх умовах потрібно не підвищувати тарифи на електроенергію, а ввести мораторій на будь-яке підвищення, - експерт - Цензор.НЕТ 7152
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29.09.2020 16:33 Ответить
Підвищення цін на електрику створить новий ринок нової електрогенерації і олігархи лишаться без споживачів, а малий та середній бізнес побудує в кожному селі свою електростанцію і буде показувати дулю олігархам! Зараз обладнання є яке хочеш і маленькі турбіни і маленькі парові двигуни і все це за розумні гроші які відбиваються за кілька років! І Вам ніхто і ніколи не відключиться світло, бо Ви самі його виробляєте!
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29.09.2020 16:37 Ответить
Блін, ну от не може одна людина розбиратись в усіх питаннях як Igor L. Не думав піти у президенти?
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29.09.2020 16:38 Ответить
Президент не має розбиратись у всіх питаннях, він має виконувати виключно свої повноваження - бути гарантом прав і свобод громадян України та осіб які в законний спосіб перебувають на території України! Ну і там ще трохи дипломатії і оборони - все! Все решта це не компетенція Президента, цього ніяк не може зрозуміти Зеленський, коли береться щось вирішувати в економіці чи адміністративних питаннях! Україна взагалі має підпорядкувати уряд Президенту, бо Президент в нас виходить якийсь обрізаний, з обрізаними повноваженнями і тому не може проводити жодної ефективної політики! Якщо забрати у Зеленського більшість в парламенті, він стане весільним генералом у олігархів і тому Зеленський залежний від олігархів, які контролюють депутатів ВРУ.
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29.09.2020 16:49 Ответить
хлопчіку-дрібному підриємцю русланчику не завадилоБпочати навчання з абетки
ТАРИФ це система правил для створення ЦІНИ
ЯКИМ ЧИНОМ МОЖНО "ПІДНЯТИ-опуститиПРАВИЛА"?
ТАРИФ не ЦІНА а ЦІНА не ТАРИФ
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29.09.2020 16:54 Ответить
В нынешних условиях нужно не повышать тарифы на электроэнергию, а ввести мораторий на любое повышение, – эксперт - Цензор.НЕТ 8133
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29.09.2020 16:18 Ответить
Грабителей пора валить. Ибо сами они никогда не остановятся!В нынешних условиях нужно не повышать тарифы на электроэнергию, а ввести мораторий на любое повышение, – эксперт - Цензор.НЕТ 8951
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29.09.2020 16:20 Ответить
Фокин спалился. Пора выносить.
В нынешних условиях нужно не повышать тарифы на электроэнергию, а ввести мораторий на любое повышение, – эксперт - Цензор.НЕТ 5225
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29.09.2020 16:23 Ответить
В нынешних условиях нужно не повышать тарифы на электроэнергию, а ввести мораторий на любое повышение, – эксперт - Цензор.НЕТ 7217
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29.09.2020 16:23 Ответить
В расход.
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29.09.2020 16:24 Ответить
у дедушки сосалки поехала крыша.
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29.09.2020 16:26 Ответить
_Ты глупец если думаешь будто причиной таких заявлений является поехавшая крыша говорящей головы. Просто-напросто это враг! Обычный враг Украины, такой же, как и те, кто его туда воткнули (в ТКг), такой же, как их кремлёвский начальник.
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29.09.2020 16:29 Ответить
В условиях кризиса нужно ввести режим еженедельной полировки морд лица правящей мрази. эти ублюдки уже давно берега потеряли.

мне интересно, эти дегенераты реально думают что издевательство над народом им может пройти безбоязненно ? мрази, не будите лихо пока оно тихо.
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29.09.2020 16:30 Ответить
Якщо 73 відсотки народу - мазохісти, то знущання над ними приносить їм не просто задоволення, а справжній оргазм.
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29.09.2020 16:34 Ответить
То ли ещё будет ой-ой-ой, за равнодушие надо расплачиваться.
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29.09.2020 16:31 Ответить
эксперт говорит правильно... да толку с его слов? если слово "реформа" подразумевается исключительно как повышение тарифа (не качества или количества услуг, например, а именно тарифа, объяснить составляющую которого не может никто)
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29.09.2020 16:33 Ответить
_Бандиты - они же олигархи - постоянно и неуклонно повышают цены по своему произволу. Народ всё время это сносит и терпит. Так с чего бы вдруг грабителям прекратить свой грабёж и остановиться? Нет ни одной причины.
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29.09.2020 16:43 Ответить
Народ і бізнес - єдіньі!(с)))
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29.09.2020 16:33 Ответить
одним словом - "експєрд"
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29.09.2020 16:58 Ответить
Низяяяяяя. Где же тогда Зеленский с Коломойским и Пинчук с Азметовым харчеваться будут?
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29.09.2020 16:53 Ответить
С подключением новых абонентов тоже надо что-то делать. Сейчас столкнулся с этим, и это просто пздц! 20к грн заплатить в кассу, на тебя смотрят как на говно, пинают по кабинетам с разными нахер некому не нужными бумажками ,и пока не дашь ещё на лапу, будешь бегать месяцами!
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29.09.2020 17:00 Ответить
так это значит предыдущая власть воровала, да так что новой денег не хватает?
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29.09.2020 17:04 Ответить
Вскоре озвучат пленку, на пленке голос похожий на Зеленского - Джо, Порошенко повысил тарифы на 100, я же его тарифы повысил на 150, я круче, одобряешь.
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29.09.2020 17:23 Ответить
глушить блоки на аэс и повышать и так уже задранные до предела тарифы на электричество.... что не зима так очередное повышение... а тепреь представьте что будет весной, в какую цену будут продукты..какая будет инфляция.. по факту на руках денег будет ещё меньше чем до поднятия переможной минималки.
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29.09.2020 18:00 Ответить
краще для початку демонополізувати е/е
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29.09.2020 18:06 Ответить
 
 