В нынешних условиях нужно не повышать тарифы на электроэнергию, а ввести мораторий на любое повышение, – эксперт
В условиях кризиса нужно ввести мораторий на повышение любых тарифов на электроэнергию, чтобы не усиливать финансовую нагрузку на бизнес и население.
Об этом заявил глава Ассоциации малого и среднего бизнеса Руслан Соболь, комментируя намерение "Укрэнерго" поднять тариф на передачу электроэнергии.
По словам эксперта, за повышение тарифов на передачу электроэнергии заплатит конечный потребитель – обычный украинец.
"Это заплатим мы, украинцы, как потребители, кем бы мы ни были – предпринимателями или врачами… Мы за это заплатим. По-хорошему, это удар по карману обыкновенного среднестатистического потребителя", - сказал Соболь. Он подчеркнул, бизнес заложит повышение тарифа в себестоимость произведенных товаров или услуг.
По его мнению, в условиях кризиса власть не должна повышать тарифы, которые нанесут еще один удар по предпринимателям и населению. "Эта инициатива она конечно масла в огонь подливает. В негативном смысле, безусловно. Но, безусловно, государство должно беспокоиться и предпринимать действия, которые не позволили бы этому сейчас происходить", - считает Соболь.
Напомним, ранее сообщалось, что НЭК "Укрэнерго" предлагает с 1 ноября повысить тариф на транспортировку электроэнергии с 240,23 грн / МВт-час до 313,07 грн / МВт-час, то есть, на 30%. Глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский считает, что повышение тарифов на передачу электроэнергии вызовет очередной виток роста цен на товары и услуги. А народный депутат Украины Алексей Кучеренко назвал намерение НКРЭКУ поднять тариф "Укрэнерго" на передачу тока схемой грабежа потребителей электроэнергии.
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власникам елеваторів, маслозаводів та промислових виробництв пропоную власні електростанції на біопаливі (деревина, лушпиння соняшнику) пальник, котел, турбіна/паровий двигун, генератор 1,5-3 МВт. Відходи зернопереробки це сміття яке взагалі нічого не коштує, відходи деревини дуже дешеві 400-500 грн тона, лушпиння соняшника взагалі коштує смішні гроші 350 грн тона. Будете мати свою електростанцію для виробництва і для навколишніх районів і нікому взагалі не будете платити а будуть платити Вам! І до того ж це зелена енергетика і зелений тариф! Вартість електростанції 2-3 млн. доларів в залежності від комплектації.
ТАРИФ це система правил для створення ЦІНИ
ЯКИМ ЧИНОМ МОЖНО "ПІДНЯТИ-опуститиПРАВИЛА"?
ТАРИФ не ЦІНА а ЦІНА не ТАРИФ
мне интересно, эти дегенераты реально думают что издевательство над народом им может пройти безбоязненно ? мрази, не будите лихо пока оно тихо.