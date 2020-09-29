Деятельность частных исполнителей полностью регулируется законом, но их все равно путают с коллекторами, - частный исполнитель Телявский
Частные исполнители действуют исключительно в рамках закона и вступают в дело только после решения суда.
Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал частный исполнитель Анатолий Телявский.
"Не существует законодательного акта, который регулирует деятельность так называемых коллекторов. Это достаточно широкое и неопределенное понятие. Мы себе представляем, что личность, которая занимается выбиванием денег в любой способ. А частный исполнитель - это уполномоченное государством лицо, которое находится постоянно под контролем и несет полную ответственность за свои действия.
...Частный исполнитель действует исключительно в рамках закона, который регулирует его деятельность. Этот же закон регулирует деятельность и Государственной исполнительной службы. У нас есть последствия, которые наступают для частного исполнителя, если он нарушит нормы закона. Коллекторы действуют при отсутствии закона, то есть, что хотят, то и делают. Мы устраиваем исключительно законом...
Лицо, получив решение суда, имеет право выбора: идти к государственному исполнителю или к частному. Только при наличии решения суда, вступившего в законную силу. Частные исполнители, как и государственные, могут выполнять исполнительные надписи нотариусов, приравнивают к исполнительным документам, определения суда, приказы хозяйственных судов и так далее. Однако суть сводится к тому, что уже было осуществлено именно правосудие, лицу выдано решение суда. Только потом частный исполнитель начинает работать с делом и открывает исполнительное производство", - отметил он.
По мнению Телявского, в Украине государство не подготовило общество к появлению института частных исполнителей, как независимой професси:
"Не проводилось должной коммуникационной кампании для общества. Как это было в соседней Болгарии, например. Там за несколько лет постепенно социум знакомился с идеей, что будет введен такой институт, что єто уполномоченные государством лица. То есть люди понимали, что частные исполнители - это не коллекторы, а официально уполномоченные государством лица, действующие исключительно на основании закона".
Напомним, реформа службы судебных исполнителей была запущена в 2016 году в рамках судебной реформы. Она предполагает введение института частных исполнителей, которые действуют наравне с государственными. На сегодняшний день компетенция частных исполнителей не распространяется на взыскание с государственных и муниципальных предприятий и органов власти.
Полное интервью с Анатолием Телявским читайте здесь.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Це була ржака. Каже- Я зараз під школою стою, у мене волина, щас твого пацана мочить буду. Шо, бабки віддаси?;
Я кажу- ;Вали його на х..., у мене є підозра що той пи...к взагалі не мій!;
Ще розповідав що хлопця того знаю, але у нас вся братва зашкварилася, бо він кредит брав на операцію зі зміни статі, полетів до Тайланду, зробив операцію і тепер він не Юра, а Свєта, став снайпершою в динири, і сюжет про неї на раша-1 показували....
Ну, весело було. А потім мені нічого було робити і я почав надзвонювати на всі їхні номери і просити кредит, кажу ;на дозу не вистачає, ломка страшна;.
За вечір вони заблокували мій номер і вже рік не дзвонять, тварі...