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Деятельность частных исполнителей полностью регулируется законом, но их все равно путают с коллекторами, - частный исполнитель Телявский

Деятельность частных исполнителей полностью регулируется законом, но их все равно путают с коллекторами, - частный исполнитель Телявский

Частные исполнители действуют исключительно в рамках закона и вступают в дело только после решения суда.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал частный исполнитель Анатолий Телявский.

"Не существует законодательного акта, который регулирует деятельность так называемых коллекторов. Это достаточно широкое и неопределенное понятие. Мы себе представляем, что личность, которая занимается выбиванием денег в любой способ. А частный исполнитель - это уполномоченное государством лицо, которое находится постоянно под контролем и несет полную ответственность за свои действия.

...Частный исполнитель действует исключительно в рамках закона, который регулирует его деятельность. Этот же закон регулирует деятельность и Государственной исполнительной службы. У нас есть последствия, которые наступают для частного исполнителя, если он нарушит нормы закона. Коллекторы действуют при отсутствии закона, то есть, что хотят, то и делают. Мы устраиваем исключительно законом...

Лицо, получив решение суда, имеет право выбора: идти к государственному исполнителю или к частному. Только при наличии решения суда, вступившего в законную силу. Частные исполнители, как и государственные, могут выполнять исполнительные надписи нотариусов, приравнивают к исполнительным документам, определения суда, приказы хозяйственных судов и так далее. Однако суть сводится к тому, что уже было осуществлено именно правосудие, лицу выдано решение суда. Только потом частный исполнитель начинает работать с делом и открывает исполнительное производство", - отметил он.

По мнению Телявского, в Украине государство не подготовило общество к появлению института частных исполнителей, как независимой професси:

"Не проводилось должной коммуникационной кампании для общества. Как это было в соседней Болгарии, например. Там за несколько лет постепенно социум знакомился с идеей, что будет введен такой институт, что єто уполномоченные государством лица. То есть люди понимали, что частные исполнители - это не коллекторы, а официально уполномоченные государством лица, действующие исключительно на основании закона".

Читайте также: Частные исполнители эффективнее Государственной исполнительной службы в 5 раз, - частный исполнитель Телявский

Напомним, реформа службы судебных исполнителей была запущена в 2016 году в рамках судебной реформы. Она предполагает введение института частных исполнителей, которые действуют наравне с государственными. На сегодняшний день компетенция частных исполнителей не распространяется на взыскание с государственных и муниципальных предприятий и органов власти.

Полное интервью с Анатолием Телявским читайте здесь.

коллектор (55) частные исполнители (5)


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Топ комментарии
+12
Коли я купив новий номер телефону, мені тут же почали наярювати з ;Пріма Колект;.
Це була ржака. Каже- Я зараз під школою стою, у мене волина, щас твого пацана мочить буду. Шо, бабки віддаси?;
Я кажу- ;Вали його на х..., у мене є підозра що той пи...к взагалі не мій!;
Ще розповідав що хлопця того знаю, але у нас вся братва зашкварилася, бо він кредит брав на операцію зі зміни статі, полетів до Тайланду, зробив операцію і тепер він не Юра, а Свєта, став снайпершою в динири, і сюжет про неї на раша-1 показували....

Ну, весело було. А потім мені нічого було робити і я почав надзвонювати на всі їхні номери і просити кредит, кажу ;на дозу не вистачає, ломка страшна;.
За вечір вони заблокували мій номер і вже рік не дзвонять, тварі...
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29.09.2020 16:55
+8
"Мы не бандиты, мы благородные пираты" (с)
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29.09.2020 16:40
+6
каюсь...мне все равно,кто это...а почему коллекторы существуют,если они законом не отрегулированны?
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29.09.2020 16:50
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"Мы не бандиты, мы благородные пираты" (с)
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29.09.2020 16:40 Ответить
Многие честные люди из-за действий частных исполнителей "исключительно в рамках закона" сменили номер телефона .
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29.09.2020 16:41 Ответить
каюсь...мне все равно,кто это...а почему коллекторы существуют,если они законом не отрегулированны?
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29.09.2020 16:50 Ответить
Бо існують ті, хто бере кредити, та не повертає.
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29.09.2020 17:12 Ответить
и шо?сильно повертать стали?
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29.09.2020 17:21 Ответить
Достатньо щоб тримати всю цю індустрію на плаву.
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29.09.2020 17:28 Ответить
Коли я купив новий номер телефону, мені тут же почали наярювати з ;Пріма Колект;.
Це була ржака. Каже- Я зараз під школою стою, у мене волина, щас твого пацана мочить буду. Шо, бабки віддаси?;
Я кажу- ;Вали його на х..., у мене є підозра що той пи...к взагалі не мій!;
Ще розповідав що хлопця того знаю, але у нас вся братва зашкварилася, бо він кредит брав на операцію зі зміни статі, полетів до Тайланду, зробив операцію і тепер він не Юра, а Свєта, став снайпершою в динири, і сюжет про неї на раша-1 показували....

Ну, весело було. А потім мені нічого було робити і я почав надзвонювати на всі їхні номери і просити кредит, кажу ;на дозу не вистачає, ломка страшна;.
За вечір вони заблокували мій номер і вже рік не дзвонять, тварі...
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29.09.2020 16:55 Ответить
5.
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29.09.2020 16:59 Ответить
Так мені ж аж сумно тепер. Там в одної дівчини такий приємний голос був. Вона коли дзвонила, віталася і відразу ржати починала.
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29.09.2020 17:02 Ответить
А нам на робочий тлф наярюють то одні, то інші. І питають робітників, які вже 8-13 років як не працюють. Це новий розвід такий. Є люди, які не витримують і платять те, чого нікому не винні. Перестають трезвонити, як СБ прилякаєш.
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29.09.2020 18:02 Ответить
Вам присваивается звание академика троллинга. Поздравляю.
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29.09.2020 17:00 Ответить
Моральные уроды вы, вот кто, какой нормальный человек пойдет выбивать чужие долги отбирая последнее? Отребье конченое, хватит форсить этого имбицила
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29.09.2020 16:58 Ответить
Виконавча служба не "выбивает чужие долги", а виконує рішення суду.
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29.09.2020 17:11 Ответить
Давайте не будем играться словами а расставим приоритеты, исполнительная служба герои только с пересичними громадянами, всякий более менее богатый или власть имущий хотел ложить хер на исполнителей, так что ненадо рассказывать какие вы звездатые пацаны, все для фронта, все для победы, я не против исполнителей вот и занимайтесь хитровжареными олигархами, только слабы вы в коленях трогать людей с возможностями, вот пусть эти частники и занимаются решениями судов от ляма гривень, не? Ссыкотно? Наверное если у таких людей пытаться что то отнять, то частные исполнители могут быстро закончится
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29.09.2020 17:46 Ответить
З якого це дива, Українська олігархічна система - проблема виконавців? Приватні виконавці, часто використовуються іноземними громадянами, і навідміну від державної служби, роблять свою справу краще за ті самі гроші. Займатися олігархами кажете? А хто буде займатися стягуванням аліментів? Чи відшкодуванням школи за каліцтво? Чи ви очікуєте, що всі ці порушники будуть платити, бо їх совість мучить? Досить вже цього популізму.
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29.09.2020 20:42 Ответить
Я разве говорил что они должны боротся с олигархичной системой? Я говорил что пусть они занимаются работой с крупными неплательщиками, а не ошкуривают неплательщиков кредитов и коммуналки, чтож про дтп пожалуй соглашусь, а вот чужие алики это крайне мерзкая тема куда нормальный человек в жизни не будет соваться эта тема для дегенератов смотрящих ток шоу из жизни лишенцев
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29.09.2020 21:00 Ответить
К Свинарчукам иди верни заработанное , слабо , лучше по людишкам по под хатками лазать . утюг последний забрать и собачку за одно...
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29.09.2020 17:45 Ответить
Раскажу "историю": ПриВАТный исполнитель Онищенко Дмитрий Степанович,который находится в г.Киеве,и Должен действовать только по Киеву и области,(гугл в помощь)действуя в рамках закона? на " выпиську" нотариуса с г.Харьков наложил арест на зароботную картку человека Который Работает в Бюджнтной фирме и заблокировал и снял? забрал? аа О! *******!!Все! Деньги которые там были! На звонки товарищьь ****-Падла Не ответило Ни равзу!!! P.S. чем закончилось: подали на этого союлюдателя закона в суд,суд ему показал Сраку,а бюджетнику протянул руку.Арест с зароботной картки сняли,Но деньги Ця **** досих пір не повернула! И Этттоооо называется собЛЮдение закона???
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29.09.2020 18:17 Ответить
Банк в котором был взят кредит закрылся ещё в 2014году!
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29.09.2020 18:20 Ответить
Да, забыл самое главное,человек этот работает в государственной структуре На Чеокащинне!!! Тобиш это законнопослушное ***** вообще не имело никакого права **** .всё,культурные слова закончились...
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29.09.2020 19:17 Ответить
От тільки колектори звертаються саме до приватних виконавців.
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29.09.2020 18:32 Ответить
_Умножать на ноль и первых, и вторых. Это отборные мрази, бандиты и отморозки. Народ их начнёт мочить - и правильно сделает, это самооборона от атакующих бандитов.
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29.09.2020 20:07 Ответить
 
 