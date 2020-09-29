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Новости Авиакатастрофа под Чугуевом
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Церемония прощания с погибшими под Чугуевом курсантами может пройти через две-три недели, - Зеленский

Церемония прощания с погибшими под Чугуевом курсантами может пройти через две-три недели, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что церемония прощания с погибшими в результате катастрофы самолёта Ан-26 под Чугуевом курсантами может состояться через две-три недели, после работы экспертов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом президент заявил на брифинге во время рабочей поездки в Винницкую область.

"Что касается церемонии, пока что должна поработать экспертная комиссия, они устанавливают тела погибших, есть такая процедура. Мне сказал и глава ГБР, и подтвердили в Минобороны, это может быть после работы через две-три недели. Я понимаю, что нужно такие вещи делать срочно, особенно когда ждут родные и близкие. Мои соболезнования им", - отметил глава государства.

Президент считает, что через две-три недели это будет возможно.

"Я понимаю, что деньги это последнее, что может интересовать семьи. Но мы не можем им вернуть их детей. Правительство получило позицию от Офиса Президента, и они работают над тем, чтобы каждая семья получила деньги для поддержки", - добавил Зеленский.

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Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины.

Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы. Комиссию возглавит вице-премьер Уруский. 26 сентября Зеленский прибыл на место авиакатастрофы на Харьковщине, а также посетил в больнице выжившего в авиакатастрофе на Харьковщине курсанта Золочевского.

На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба и 7 членов экипажа. По состоянию на утро субботы, 26 сентября, найдены тела 25 человек. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице. На сайте вуза обнародовали список погибших.

Выжил и находится в больнице Вячеслав Золочевский - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения.

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Автор: 

авиакатастрофа (1725) Зеленский Владимир (20772) похороны (1534) Харьковщина (5577) церемония (33)


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Топ комментарии
+2
Вот это шоу на костях устроит зеленый дегенерат! Куда там квартальному шоу на день памяти жертв Голодомора. В погоне за пиаром, у криворогульного торчка все средства хороши.
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29.09.2020 16:47
+1
Американцы до сих пор летают на самолётах 50-х годов. Загугли б-52 и прозреешь.
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29.09.2020 16:49
+1
за что дегенерат не возьмется, все у него выходит шоу уровня "горіла ХХХ, палала".
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29.09.2020 16:50
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Ни одной отставки генералов . Печально , что наши пацаны учатся летать на 50-ти летнем хламе .
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29.09.2020 16:46 Ответить
Американцы до сих пор летают на самолётах 50-х годов. Загугли б-52 и прозреешь.
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29.09.2020 16:49 Ответить
Это их проблемы . Наши современные АНы продают по всему миру , а молодых учат летать на металлоломе .
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29.09.2020 16:52 Ответить
Вот это шоу на костях устроит зеленый дегенерат! Куда там квартальному шоу на день памяти жертв Голодомора. В погоне за пиаром, у криворогульного торчка все средства хороши.
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29.09.2020 16:47 Ответить
за что дегенерат не возьмется, все у него выходит шоу уровня "горіла ХХХ, палала".
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29.09.2020 16:50 Ответить
За что зеленский не возьмется
Все превращается в дерьмо
А если за дерьмо берется
То просто тратит меньше сил
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29.09.2020 16:57 Ответить
Не, для сои в теме о трагедии нормально гавкать не в тему.
Крестик тому подтверждение.
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29.09.2020 18:16 Ответить
 
 