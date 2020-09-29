Церемония прощания с погибшими под Чугуевом курсантами может пройти через две-три недели, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что церемония прощания с погибшими в результате катастрофы самолёта Ан-26 под Чугуевом курсантами может состояться через две-три недели, после работы экспертов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом президент заявил на брифинге во время рабочей поездки в Винницкую область.

"Что касается церемонии, пока что должна поработать экспертная комиссия, они устанавливают тела погибших, есть такая процедура. Мне сказал и глава ГБР, и подтвердили в Минобороны, это может быть после работы через две-три недели. Я понимаю, что нужно такие вещи делать срочно, особенно когда ждут родные и близкие. Мои соболезнования им", - отметил глава государства.

Президент считает, что через две-три недели это будет возможно.

"Я понимаю, что деньги это последнее, что может интересовать семьи. Но мы не можем им вернуть их детей. Правительство получило позицию от Офиса Президента, и они работают над тем, чтобы каждая семья получила деньги для поддержки", - добавил Зеленский.

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Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины.

Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы. Комиссию возглавит вице-премьер Уруский. 26 сентября Зеленский прибыл на место авиакатастрофы на Харьковщине, а также посетил в больнице выжившего в авиакатастрофе на Харьковщине курсанта Золочевского.

На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба и 7 членов экипажа. По состоянию на утро субботы, 26 сентября, найдены тела 25 человек. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице. На сайте вуза обнародовали список погибших.

Выжил и находится в больнице Вячеслав Золочевский - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения.

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