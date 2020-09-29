Фокин о войне на Донбассе: "Никакого подтверждения, что там ведется война между Россией и Украиной пока я не вижу". ВИДЕО

Первый заместитель главы украинской делегации в ТКГ Витольд Фокин заявил, что пока не видел подтверждений того, что на Донбассе воюют Украина и Россия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Фокин сказал на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

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"Что касается войны. Я не политик и сделать какое-то определение этого я не могу. Потому никакого подтверждения, что там ведется война между Россией и Украиной пока я не вижу", - заявил Фокин.

Напомним, ранее сообщалось, что заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Витольд Фокин уверен, что война на Востоке Украины началась из-за языкового вопроса, а "языковой закон" противоречит Конституции. Кроме того, Фокин назвал террористов на Донбассе "повстанцами" и заговорил о формировании там "международного временного правительства"

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