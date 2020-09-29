Экс-глава Минфина Данилюк об увольнении Аслунда из "Укрзализныци": Наблюдательный совет обходится налогоплательщикам в разы дешевле коррупции

Поднятые Андерсом Аслундом очень актуальны, на них нужно немедленно реагировать. Сворачивание корпоративного управления в госкомпаниях грозит миллиардными потерями и остановкой международной поддержки.

Такое мнение в Facebook высказал экс-секретарь СНБО и бывший министр финансов Александр Данилюк, передает Цензор.НЕТ.

"Лично я поддерживаю дружеские отношения с Андерсом с 2005 года. Он четко и понятно объяснил свою позицию, которую я полностью разделяю. Основная причина - государство не создает условий для привлечения профессионалов в наблюдательные советы", - отметил он.

Данилюк напомнил, что критика корпоративного управления в государственных компаниях как элемент "внешнего управления" Украиной - один из навязываемых пророссийскими СМИ нарративов. Однако во всем мире корпоративное управление обеспечивает конкурентоспособность государственных компаний.

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"Государственные компании - это также бизнес, и они должны управляться максимально эффективно. Они конкурируют как в Украине, так и на внешних рынках с частными и иностранными государственными компаниями. И для того, чтобы быть успешными, ими должен руководить сильный и профессиональный менеджмент. А менеджмент стоит денег. И за этих людей идет огромная конкуренция. Поэтому прежде всего Украина заинтересована, чтобы государственными предприятиями руководили лучшие специалисты, которых мы только можем себе позволить. Если они есть в Украине - хорошо. Если нет - привлекаем из-за рубежа. И за это нужно платить", - уверен экс-министр.

Он приводит пример "Укрзализныци", обороты которой 90 млрд гривен.

"Много лет УЗ была символом коррупции. Если наивно предположить, что крадется 1% от доходов (хотя масштабы значительно выше) - это сумма потерь будет около миллиарда гривен, а это более чем десять раз выше фонда оплаты труда наблюдательного совета компании. Поэтому для наших налогоплательщиков профессиональный наблюдательный совет обходится в разы дешевле, чем дешевый и ручной", - подчеркнул Данилюк.

Он рассказал, что для иностранных профессионалов сохранение репутации - предохранитель от коррупции, поэтому требовать от них декларирования доходов равно лишиться их услуг. В то же время, им необходима страховка для покрытия расходов на инициированные против них судебные процессы, ведь "государству как владельцу необходимо, чтобы наблюдательный совет принимал решение руководствуясь тем, что лучшее для развития компании", а это гарантированно приведет к недовольству.

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"Если члены совета не будут принимать решения из-за юридической ответственности - то компания не будет развиваться. Когда я как министр финансов создавал наблюдательный совет в "ПриватБанке" после национализации много желающих присоединиться не было. Было понятно, что предыдущие владельцы будут преследовать менеджмент и членов наблюдательного совета за их решение. Для снижения рисков в развитых странах члены совета получают страховку, которая покрывает их расходы на судебные процессы, инициированные против них. Представьте, как это актуально для Украины! Я потратил много времени, чтобы найти страховую компанию, которая согласилась предоставить такую ​​страховку "ПриватБанку", - пишет Данилюк.

Он также назвал последствия свертывания корпоративного управления в госкомпаниях:

- профессионалы уйдут из набсоветов, а их место займут "люди без соответствующей высокой репутации";

- качество управления упадет - это прямые потери для налогоплательщиков;

- усилится политическое влияние, это в частности будет способствовать коррупции - это также прямые потери для налогоплательщиков;

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- Коломойский интегрирует "правильных" членов в наблюдательный совет "ПриватБанка", который изменит менеджмент и отзовет судебные иски против предыдущих владельцев о нанесении ущерба банку и государству - это миллиардные потери для налогоплательщиков, окончательное разрушение репутации Украины за рубежом, остановка международной поддержки;

- привлечение новых профессиональных членов будет крайне затруднено из-за негативного опыта предыдущих.

Данилюк также признал, что и в данный момент реформа не всегда работает: представители властей протягивали под видом иностранцев в набсоветы "очень сомнительных людей", а "назначение некоторых украинских "специалистов" часто является способом платы за лояльность и/или механизмом воздействия".

"Это, конечно, неприятно, но все это - болезни роста, - уверен Данилюк. - Реформа теряет смысл, если государство не будет привлекать в наблюдательные советы людей с профильными знаниями и безупречной репутацией. Именно такие люди нужны, именно за таких оправдано платить деньги налогоплательщиков, и именно за таких необходимо конкурировать, предлагая им лучшие условия работы".

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