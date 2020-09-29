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Экс-глава Минфина Данилюк об увольнении Аслунда из "Укрзализныци": Наблюдательный совет обходится налогоплательщикам в разы дешевле коррупции

Экс-глава Минфина Данилюк об увольнении Аслунда из

Поднятые Андерсом Аслундом очень актуальны, на них нужно немедленно реагировать. Сворачивание корпоративного управления в госкомпаниях грозит миллиардными потерями и остановкой международной поддержки.

Такое мнение в Facebook высказал экс-секретарь СНБО и бывший министр финансов Александр Данилюк, передает Цензор.НЕТ.

"Лично я поддерживаю дружеские отношения с Андерсом с 2005 года. Он четко и понятно объяснил свою позицию, которую я полностью разделяю. Основная причина - государство не создает условий для привлечения профессионалов в наблюдательные советы", - отметил он.

Данилюк напомнил, что критика корпоративного управления в государственных компаниях как элемент "внешнего управления" Украиной - один из навязываемых пророссийскими СМИ нарративов. Однако во всем мире корпоративное управление обеспечивает конкурентоспособность государственных компаний.

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"Государственные компании - это также бизнес, и они должны управляться максимально эффективно. Они конкурируют как в Украине, так и на внешних рынках с частными и иностранными государственными компаниями. И для того, чтобы быть успешными, ими должен руководить сильный и профессиональный менеджмент. А менеджмент стоит денег. И за этих людей идет огромная конкуренция. Поэтому прежде всего Украина заинтересована, чтобы государственными предприятиями руководили лучшие специалисты, которых мы только можем себе позволить. Если они есть в Украине - хорошо. Если нет - привлекаем из-за рубежа. И за это нужно платить", - уверен экс-министр.

Он приводит пример "Укрзализныци", обороты которой 90 млрд гривен.

"Много лет УЗ была символом коррупции. Если наивно предположить, что крадется 1% от доходов (хотя масштабы значительно выше) - это сумма потерь будет около миллиарда гривен, а это более чем десять раз выше фонда оплаты труда наблюдательного совета компании. Поэтому для наших налогоплательщиков профессиональный наблюдательный совет обходится в разы дешевле, чем дешевый и ручной", - подчеркнул Данилюк.

Он рассказал, что для иностранных профессионалов сохранение репутации - предохранитель от коррупции, поэтому требовать от них декларирования доходов равно лишиться их услуг. В то же время, им необходима страховка для покрытия расходов на инициированные против них судебные процессы, ведь "государству как владельцу необходимо, чтобы наблюдательный совет принимал решение руководствуясь тем, что лучшее для развития компании", а это гарантированно приведет к недовольству.

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"Если члены совета не будут принимать решения из-за юридической ответственности - то компания не будет развиваться. Когда я как министр финансов создавал наблюдательный совет в "ПриватБанке" после национализации много желающих присоединиться не было. Было понятно, что предыдущие владельцы будут преследовать менеджмент и членов наблюдательного совета за их решение. Для снижения рисков в развитых странах члены совета получают страховку, которая покрывает их расходы на судебные процессы, инициированные против них. Представьте, как это актуально для Украины! Я потратил много времени, чтобы найти страховую компанию, которая согласилась предоставить такую ​​страховку "ПриватБанку", - пишет Данилюк.

Он также назвал последствия свертывания корпоративного управления в госкомпаниях:

- профессионалы уйдут из набсоветов, а их место займут "люди без соответствующей высокой репутации";

- качество управления упадет - это прямые потери для налогоплательщиков;

- усилится политическое влияние, это в частности будет способствовать коррупции - это также прямые потери для налогоплательщиков;

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- Коломойский интегрирует "правильных" членов в наблюдательный совет "ПриватБанка", который изменит менеджмент и отзовет судебные иски против предыдущих владельцев о нанесении ущерба банку и государству - это миллиардные потери для налогоплательщиков, окончательное разрушение репутации Украины за рубежом, остановка международной поддержки;

- привлечение новых профессиональных членов будет крайне затруднено из-за негативного опыта предыдущих.

Данилюк также признал, что и в данный момент реформа не всегда работает: представители властей протягивали под видом иностранцев в набсоветы "очень сомнительных людей", а "назначение некоторых украинских "специалистов" часто является способом платы за лояльность и/или механизмом воздействия".

"Это, конечно, неприятно, но все это - болезни роста, - уверен Данилюк. - Реформа теряет смысл, если государство не будет привлекать в наблюдательные советы людей с профильными знаниями и безупречной репутацией. Именно такие люди нужны, именно за таких оправдано платить деньги налогоплательщиков, и именно за таких необходимо конкурировать, предлагая им лучшие условия работы".

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Экс-глава Минфина Данилюк об увольнении Аслунда из Укрзализныци: Наблюдательный совет обходится налогоплательщикам в разы дешевле коррупции 01

Автор: 

Данилюк Александр (469) Аслунд Андерс (39)


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Топ комментарии
+7
Экс-глава Минфина Данилюк об увольнении Аслунда из "Укрзализныци": Наблюдательный совет обходится налогоплательщикам в разы дешевле коррупции - Цензор.НЕТ 5797
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29.09.2020 16:56
+3
Чесні спостережні ради заважають дерибанити мільярди доларів на природних монополіях! Тому членам спостережних рад не виплачують зарплати і намагаються їх позбутись.
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29.09.2020 17:01
+1
Что именно мне , налогоплательщику , обходится дешевле ?
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29.09.2020 17:02
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Экс-глава Минфина Данилюк об увольнении Аслунда из "Укрзализныци": Наблюдательный совет обходится налогоплательщикам в разы дешевле коррупции - Цензор.НЕТ 5797
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29.09.2020 16:56 Ответить
Чесні спостережні ради заважають дерибанити мільярди доларів на природних монополіях! Тому членам спостережних рад не виплачують зарплати і намагаються їх позбутись.
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29.09.2020 17:01 Ответить
ну так это ж налогоплательщикам, а не их слугам-налогодоильщикам.
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29.09.2020 16:59 Ответить
"Наблюдательный совет обходится налогоплательщикам в разы дешевле коррупции" - напевно так, але це додатково.
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29.09.2020 17:02 Ответить
Что именно мне , налогоплательщику , обходится дешевле ?
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29.09.2020 17:02 Ответить
Видно что ты ЗЕбил. Объясняю что убытки УкрЗализници покрывает бюджет а тоесть ты как налогоплатильщик. Если нет денег в бюджете есть 2 выхода или деньги напечатать или поднять налоги в обеих случает цены вырастут и на хлебушек и на масло которым хлеб мажут и на соль которой ты последний хер посыпешь!
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29.09.2020 17:06 Ответить
Так слугам народа не нужны профессионалы! Иначе где они харчеватся будут!

Съезжаю я от вас профессор! Буду теперь в наблюдательном совету "Укрзализници" харчеватся!
Экс-глава Минфина Данилюк об увольнении Аслунда из "Укрзализныци": Наблюдательный совет обходится налогоплательщикам в разы дешевле коррупции - Цензор.НЕТ 529
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29.09.2020 17:02 Ответить
Данилюк чушь городит. Никакого отношения к корпоративному управлению наши Набсоветы не имели! Это был просто способ трудоустроить иностранных дружбанов министрам на зарплаты, которые и не снились украинцам.
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29.09.2020 17:08 Ответить
Поэтому к коррупции решили еще и набсоветы прибавить. Гулять так гулять за деньги украинцев.
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29.09.2020 17:25 Ответить
"Наглядові ради" це подвійні втрати бюджету - корупція залишається в навіть якщо вона на пару мільярдів менша за ціну виплачених паразитам коштів то це не свідчить про ефективне управління. Про що ми взагалі говоримо в той час як ЗЕгенерати під час війни, пандемії та економічного спаду збільшили витрати на утримання держапарату управління з 45% ВВП країни до 51%? 285 000 держслужбовців (та ж совкова "номенклатура") зїдають більше половини бюджету країни на своє утримання!!!
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29.09.2020 17:38 Ответить
Ахахахаха!
А если суммировать одно с другим?
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29.09.2020 18:02 Ответить
ерунда , они что ревизии делают? у них есть на это образование ,опыт ?Наб . советы нужны для легальной отмывки денег ,именно по этому туда попадают нужные режиму люди, де факто которые ничего не решают а выступают ширмой КабМину!!!
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29.09.2020 18:31 Ответить
зато сирожа лещенко не теряет надежды украсть укрзализницю
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29.09.2020 20:05 Ответить
Ексголова Мінфіну Данилюк про звільнення Аслунда з "Укрзалізниці": Наглядова рада обходиться платникам податків в рази дешевше корупції - Цензор.НЕТ 224
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30.09.2020 00:41 Ответить
 
 