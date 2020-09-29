В Житомире доцент университета задержан при получении 2 900 долл. взятки, - прокуратура. ФОТО

В Житомире при получении взятки задержан доцент одного из национальных университетов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

"По данным следствия, используя служебное положение, кандидат наук требовал и получил взятку от абитуриента учебного заведения, пообещав обеспечить успешную сдачу вступительных экзаменов в университет", - говорится в сообщении.

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Сейчас продолжаются следственные действия, готовится ходатайство об избрании лицу меры пресечения и отстранения от должности.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.368 УК Украины.