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В Житомире доцент университета задержан при получении 2 900 долл. взятки, - прокуратура. ФОТО
В Житомире при получении взятки задержан доцент одного из национальных университетов.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.
"По данным следствия, используя служебное положение, кандидат наук требовал и получил взятку от абитуриента учебного заведения, пообещав обеспечить успешную сдачу вступительных экзаменов в университет", - говорится в сообщении.
Сейчас продолжаются следственные действия, готовится ходатайство об избрании лицу меры пресечения и отстранения от должности.
Открыто уголовное производство по ч.3 ст.368 УК Украины.
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+6 Fox 1 #332004
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+3 Yuriy Smith
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+2 Гыг с Вами
показать весь комментарий29.09.2020 16:58 Ссылка
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