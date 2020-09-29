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В Житомире доцент университета задержан при получении 2 900 долл. взятки, - прокуратура. ФОТО

В Житомире при получении взятки задержан доцент одного из национальных университетов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

В Житомире доцент университета задержан при получении 2 900 долл. взятки, - прокуратура 01

"По данным следствия, используя служебное положение, кандидат наук требовал и получил взятку от абитуриента учебного заведения, пообещав обеспечить успешную сдачу вступительных экзаменов в университет", - говорится в сообщении.

В Житомире доцент университета задержан при получении 2 900 долл. взятки, - прокуратура 02

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Сейчас продолжаются следственные действия, готовится ходатайство об избрании лицу меры пресечения и отстранения от должности.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.368 УК Украины.

Автор: 

взятка (6177) вуз (907) Житомир (687) Офис Генпрокурора (2491)


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Топ комментарии
+6
Шо- то сумма не круглая; видать, "стольник" при захвате "потерялся"))
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29.09.2020 17:02
+3
Ваша уч. математики, точно не будет "получать "4к.))
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29.09.2020 17:10
+2
оригинал...зелень в зелень заныкать
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29.09.2020 16:58
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оригинал...зелень в зелень заныкать
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29.09.2020 16:58 Ответить
Доцент не ангел , согласен . Умирает образование .
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29.09.2020 16:58 Ответить
В агро университет помоему и обезьяна поступит, я так понимаю про него идет речь. 2900 баксов, сирйозна?
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29.09.2020 17:00 Ответить
Шо- то сумма не круглая; видать, "стольник" при захвате "потерялся"))
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29.09.2020 17:02 Ответить
В кращих мєнтовських традиціях.
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29.09.2020 17:46 Ответить
- Ну, а ты как?
- Я…
- Вор он!
- Это не смешно, тётя.
- Не смешно.
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29.09.2020 17:05 Ответить
А доцент хапуга однако. За такие деньги мог и диплом продать сразу
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29.09.2020 17:06 Ответить
Не дотянул до "зряплати" учителя всегото 2100$...)))
А мог бы на Зелю свернуть...
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29.09.2020 17:07 Ответить
Ваша уч. математики, точно не будет "получать "4к.))
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29.09.2020 17:10 Ответить
У Житомирі доцента університету затримано під час одержання 2900 долл. хабаря, - прокуратура - Цензор.НЕТ 1350
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29.09.2020 17:09 Ответить
Доцент,а доцент-век воли не видать......
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29.09.2020 17:10 Ответить
Печально...
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29.09.2020 17:28 Ответить
 
 