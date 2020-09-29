Евросоюз предупреждал Зеленского о рисках потери безвиза и макрофинансовой помощи, - Atlantic Council

Ряд решений украинской власти ставят под удар макрофинансовую помощь Евросоюза и безвизовый режим.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Главком", об этом пишет в своей статье на сайте Atlantic Council редактор Питер Дикинсон.

"Президент Зеленский на следующей неделе отправляется в Брюссель на 22-й ежегодный саммит Украина-ЕС, двусторонние связи которых наиболее напряженными с момента подписания знакового Соглашения об ассоциации в 2014 году", - говорится в статье.

По словам автора, отношения между Украиной и Европейским Союзом за последние шесть лет значительно укрепились, однако атака правительства Зеленского на ключевые антикоррупционные органы сейчас вызывает беспокойство среди европейских партнеров Украины относительно будущего направления страны.

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Дикинсон, в частности, анализирует заявления высокого представителя ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозепа Борреля после визита в Киев, который подчеркнул, что Украина не должна воспринимать поддержку ЕС как должное.

"С 2014 года ЕС является самым сильным партнером Украины. Наша поддержка будет продолжаться, но она также связана с насущной необходимостью укрепления верховенства права и развития борьбы с коррупцией", - отметил Тогда Боррель.

Автор публикации отмечает, что реформы предыдущих лет свидетельствовали, что Украина движется в правильном направлении.

"Ситуация кардинально изменилась благодаря решениям, вынесенным Конституционным судом Украины в августе и сентябре, которые оспаривали юридическую силу Национального антикоррупционного бюро. Дальнейшие плохие новости были во второй половине сентября, когда украинские депутаты назначили сомнительную комиссию по отбору в Специализированную антикоррупционную прокуратуру страны, которая не соответствует международным обязательствам Украины", - констатирует издание.

В Atlantic Council отмечают, что до голосования 17 сентября Зеленский неоднократно получал напоминание от международных партнеров Украины о необходимости создания надежной комиссии и выполнения антикоррупционных обязательств страны. Впрочем, депутаты от его партии "Слуга народа" приняли сомнительное решение.

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В ответ представители ЕС напомнили Украине, что это парламентское решение может поставить под угрозу последнюю программу макрофинансовой помощи стране на сумму 1,2 млрд евро, а также поставить под угрозу безвиз.

Автор статьи отмечает, что хотя такое наказание было бы довольно болезненным для Киева, у Европейского Союза практически нет других рычагов, чтобы влиять на украинскую власть и ее антиреформаторские решения.

Издание отмечает, что безвизовые путешествия привели к беспрецедентному всплеску путешествий украинцев по ЕС. После начала безвиза в июне 2017 новые авиакомпании стали в очередь для выхода на украинский рынок, поскольку украинцы осуществили десятки миллионов поездок по европейским направлениям. Безвиз стал огромным стимулом для миллионов украинцев, и его потеря может "вернуть гражданам унизительное ощущение людей "второго сорта".

"Несмотря на то, что Зеленский в своих публичных заявлениях пытается успокоить каждого, кто ставит под сомнение его преданность поддержке евроатлантической интеграции Украины - действия говорят громче, чем слова. И последние события в Украине вызывают серьезные сомнения в траектории движения страны на запад. Вероятно, это будет главным предметом обсуждений во время саммита на следующей неделе в Брюсселе, поскольку европейские партнеры Украины ищут заверений, что исторический прогресс за последние шесть лет не находится под угрозой", - резюмирует автор издания Atlantic Council.

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