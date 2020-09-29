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Евросоюз предупреждал Зеленского о рисках потери безвиза и макрофинансовой помощи, - Atlantic Council

Евросоюз предупреждал Зеленского о рисках потери безвиза и макрофинансовой помощи, - Atlantic Council

Ряд решений украинской власти ставят под удар макрофинансовую помощь Евросоюза и безвизовый режим.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Главком", об этом пишет в своей статье на сайте Atlantic Council редактор Питер Дикинсон.

"Президент Зеленский на следующей неделе отправляется в Брюссель на 22-й ежегодный саммит Украина-ЕС, двусторонние связи которых наиболее напряженными с момента подписания знакового Соглашения об ассоциации в 2014 году", - говорится в статье.

По словам автора, отношения между Украиной и Европейским Союзом за последние шесть лет значительно укрепились, однако атака правительства Зеленского на ключевые антикоррупционные органы сейчас вызывает беспокойство среди европейских партнеров Украины относительно будущего направления страны.

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Дикинсон, в частности, анализирует заявления высокого представителя ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозепа Борреля после визита в Киев, который подчеркнул, что Украина не должна воспринимать поддержку ЕС как должное.

"С 2014 года ЕС является самым сильным партнером Украины. Наша поддержка будет продолжаться, но она также связана с насущной необходимостью укрепления верховенства права и развития борьбы с коррупцией", - отметил Тогда Боррель.

Автор публикации отмечает, что реформы предыдущих лет свидетельствовали, что Украина движется в правильном направлении.

"Ситуация кардинально изменилась благодаря решениям, вынесенным Конституционным судом Украины в августе и сентябре, которые оспаривали юридическую силу Национального антикоррупционного бюро. Дальнейшие плохие новости были во второй половине сентября, когда украинские депутаты назначили сомнительную комиссию по отбору в Специализированную антикоррупционную прокуратуру страны, которая не соответствует международным обязательствам Украины", - констатирует издание.

В Atlantic Council отмечают, что до голосования 17 сентября Зеленский неоднократно получал напоминание от международных партнеров Украины о необходимости создания надежной комиссии и выполнения антикоррупционных обязательств страны. Впрочем, депутаты от его партии "Слуга народа" приняли сомнительное решение.

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В ответ представители ЕС напомнили Украине, что это парламентское решение может поставить под угрозу последнюю программу макрофинансовой помощи стране на сумму 1,2 млрд евро, а также поставить под угрозу безвиз.

Автор статьи отмечает, что хотя такое наказание было бы довольно болезненным для Киева, у Европейского Союза практически нет других рычагов, чтобы влиять на украинскую власть и ее антиреформаторские решения.

Издание отмечает, что безвизовые путешествия привели к беспрецедентному всплеску путешествий украинцев по ЕС. После начала безвиза в июне 2017 новые авиакомпании стали в очередь для выхода на украинский рынок, поскольку украинцы осуществили десятки миллионов поездок по европейским направлениям. Безвиз стал огромным стимулом для миллионов украинцев, и его потеря может "вернуть гражданам унизительное ощущение людей "второго сорта".

"Несмотря на то, что Зеленский в своих публичных заявлениях пытается успокоить каждого, кто ставит под сомнение его преданность поддержке евроатлантической интеграции Украины - действия говорят громче, чем слова. И последние события в Украине вызывают серьезные сомнения в траектории движения страны на запад. Вероятно, это будет главным предметом обсуждений во время саммита на следующей неделе в Брюсселе, поскольку европейские партнеры Украины ищут заверений, что исторический прогресс за последние шесть лет не находится под угрозой", - резюмирует автор издания Atlantic Council.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20772) безвизовый режим (1557) Евросоюз (17264) САП (2077) Atlantic Council (17)


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Топ комментарии
+65
Евросоюз предупреждал Зеленского о рисках потери безвиза и макрофинансовой помощи, - Atlantic Council - Цензор.НЕТ 40
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29.09.2020 17:25
+50
Кому ещё "по-приколу" ?
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29.09.2020 17:24
+35
Евросоюз предупреждал Зеленского о рисках потери безвиза и макрофинансовой помощи, - Atlantic Council - Цензор.НЕТ 1749
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29.09.2020 17:42
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Евросоюз предупреждал Зеленского о рисках потери безвиза и макрофинансовой помощи, - Atlantic Council - Цензор.НЕТ 1496
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29.09.2020 17:42 Ответить
Бидлячому кварталу безвіз не потрібен, він у московії харчуєця!
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29.09.2020 17:42 Ответить
Что там ваш безвиз и ЕС, тут бабабеня держит за я..., куда деваться бедной бубачке?
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29.09.2020 17:43 Ответить
Похоже Клоун доигрался.
Ну что, Ростов, дурилка из 95 квартала?
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29.09.2020 17:44 Ответить
Сейчас поднимется вой,что это заказная статья.
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29.09.2020 17:48 Ответить
Шо, еще не всем понятно, кто такой клоун, под кем он, и на кого он работает, будем пассивно наблюдать, что будет дальше?
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29.09.2020 19:02 Ответить
Идет последовательная сдача интересов Украины. Для того ******** и выбрали.
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29.09.2020 17:52 Ответить
Євросоюз попереджав Зеленського про ризики втрати безвізу і макрофінансової допомоги, - Atlantic Council - Цензор.НЕТ 7714
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29.09.2020 18:00 Ответить
Євросоюз попереджав Зеленського про ризики втрати безвізу і макрофінансової допомоги, - Atlantic Council - Цензор.НЕТ 4937
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29.09.2020 18:23 Ответить
Клоун свое дело сделал-теперь сдает власть ОПОЗАЖОПАМ
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29.09.2020 18:24 Ответить
Вот же петухи европейские так и непускайте к себе компанию зеленую люди причем здесь? Они же на вас за треть цены батрачат. Ты посмотри нет что бы какого-нибудь Велюра вжарить они на простых украинцах хотят отыграться
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29.09.2020 18:26 Ответить
З якого переляку вони півні? Не вони, а "люді" вибрали це- владою. А в житті за все потрібно платити.
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29.09.2020 18:43 Ответить
отмена безвиза для украинского народа ,станет началом нового Майдана и конца подлой,вражеской ,лицемерной ,служивой ,рашистским интересам , власти
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29.09.2020 18:33 Ответить
А помните как в том фильме зе-сепар посылает нахер мвф, а потом люмпены 73% избирают его презедентом, ведь это ж так просто - кидонуть мвф на бабки и ничего за это не будет. но как оказалось в жизни "парень из народа" так не может: роскошный образ жизни его, его господ и свиты, а также верных псов - мусоров требует еще больше бабла, чем могут заработать холопы. Поэтому зеленая мразь начала клянчить бабло у ЕС. Молю Бога, чтобы никакой помощи Европа не дала этому сепарскому ******
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29.09.2020 18:34 Ответить
"Сегодня неизменный курс в ЕС еще более актуален для Украины, чем раньше, - Зеленский"
Язиком молоти, не мішки тягати. ВАЗеленському вже ніхто не вірить. Та постраждає не він чи його посіпаки, " слуги олігархів, ригів та кацапів", а Україна.
... ежегодный саммит Украина-ЕС, двусторонние связи которых наиболее напряженными с момента подписания знакового Соглашения об ассоциации в 2014 году"
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29.09.2020 18:41 Ответить
Безвіз потрібен.Ті хто голосував за зелених.також ним користуються.Навіть сам галактичний лідер **********,також їздив по безвізі.Якщо заберуть безвіз,це означатиме,що Україна фактично не країна.
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29.09.2020 18:48 Ответить
Навіть сам галактичний лідер **********....

Не надо коверкать слова !!!

Он не галактический, а галахический.

Мамма Римма тому подтверждение
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29.09.2020 18:56 Ответить
''Дії говорять гучніше за слова''. Розумним людям, а не для довірливим до ідіотизму українцям.. Саме вони, а не зеленський, винні в знищенні України.
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29.09.2020 19:20 Ответить
туфта. Всё в безвизом будет хорошо.
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29.09.2020 19:22 Ответить
25.09 2020 г. в Лозанне (Швейцария) состоялось совещание представителей иностранных инвесторов украинских предприятий возобновляемых источников энергии для выработки координированных действий относительно ситуации по реализации положений меморандума о взаимопонимании между Кабинетом Министров Украины и иностранными инвесторами в ВИЭ в соответствии с принятым законом Украины №810-IX.. На встрече было отмечено, что условия данного меморандума грубо нарушаются украинской стороной, сорвавшей его выполнение и определенные им платежи. На совещании было принято решение о начале юридического процесса по защите прав его участников и координации этих мероприятий. Ориентировочная сумма совокупного иска - около 4,88-5.11 млрд долларов.
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29.09.2020 19:35 Ответить
так это ясно было ещё 1,5 года назад, что зеленский - это проект кремля и коломойского
кремлю нужно что б он разрушил Украину изнутри, не дал присоединится к НАТО и ЕС
Коломойскому - что б доить страну со всех сторон и отомстить Порошенко
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29.09.2020 19:37 Ответить
Та зебилам пох
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29.09.2020 19:48 Ответить
зеленая мразь
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29.09.2020 20:18 Ответить
Зе-чмо, навiть не думай. не добiжиш.
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29.09.2020 20:29 Ответить
Зепдрс!
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29.09.2020 20:38 Ответить
Устранить безвиз нужно коломойскому чтобы дограбить Украину и уехать в Израиль на ПМЖ, лягушонок жалкий исполнитель.
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29.09.2020 20:54 Ответить
У нас вже був один прєпіздєнт, який ризикнув поставити під удар і безвіз, і євроінтеграцію. У цього мудака теж руки чешуться ******* собі мотузку. Нехай, осику бідберемо....
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29.09.2020 21:10 Ответить
Куда то все зебуины нс форуме подевались. Совпадение наверное
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29.09.2020 22:51 Ответить
Так это территория секты "Свидетелей 144-х успешных реХформ Пети", нормальные люди в шабашах секты не участвуют.
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29.09.2020 23:16 Ответить
Нормальні у вашому розумінні?
Тут іде мова не проздобутки Порошенка, а про про.оби зебілятка.
Висновок, нормальними ви рахуєте прихильників голосувати по приколу?
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30.09.2020 02:59 Ответить
Вот ссылка на простой региональный новостной сайт Западной Украины про празднование дня рождения Порошенко. Посмотрите коменты и лайки на них. Это вам для понимания чем люди живут в РЕАЛЕ а не на порохоботском Цензоре
https://www.volynnews.********************-restoran-tantsi-ta-saliut-poroshenko-vlashtuvav-huchne-sviato-v-d/?comment_884533#comment_num_884533
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30.09.2020 13:35 Ответить
засунь пороха подалі, чого ти мені на нього постійно тичеш?
я писав не про пороха, актуальна тема зебілізм.
а пороха я бачив, там де і тебе... здогадайся москалику де
скажи Паляниця, постарайся щелепу не зламати
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30.09.2020 13:49 Ответить
Оце тобі дупу рвануло порохобот, що навіть щелепу заціпило.
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30.09.2020 14:34 Ответить
Ідіоте, мені шо ти, шо петя, шо зеля.
Ти ******* створіння, тобі маячать усюди прохоботи.
До лікаря трміново, хоча вже запізно(
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30.09.2020 16:47 Ответить
Що ж ти так рвеш серце, ну спалили тебе, а ти на сраку падаєшь і репетуєшь "я не я і хата не моя, і хто такий взагалі Петя"!
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30.09.2020 17:43 Ответить
Пішов на йух блазню, ти не виліковний
Приписувати свої хвороби іншим..
Пали інших, це остання відповідь
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30.09.2020 19:43 Ответить
Яка "чемність", а що ще можно очікувати від порохобота.
Ти дивись, солодке вбиває мозок, їж менш рошену.
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01.10.2020 02:25 Ответить
Євросоюз попереджав Зеленського про ризики втрати безвізу і макрофінансової допомоги, - Atlantic Council - Цензор.НЕТ 5938
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29.09.2020 23:27 Ответить
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