Комитет Рады инициирует обращение к Зеленскому с призывом уволить Фокина из ТКГ, - нардеп "Голоса" Лозинский
Комитет по вопросам организации государственной власти решил инициировать постановление об обращении к президенту Владимиру Зеленскому о пересмотре кадровых решений в ТКГ.
Об этом сообщил после заседания комитета нардеп "Голоса", первый заместитель председателя комитета Роман Лозинский, передает корреспондент Цензор. НЕТ.
"Мы инициировали обращение к президенту чтобы он пересмотрел кадровые решения относительно лиц в ТКГ, чтобы господин Фокин был отозван, чтобы не допустить шаги к государственной измене. Совершенно четко прописано в стратегии национальной безопасности Украины, очень четко прописано в законодательном поле, что Россия является агрессором", - сказал Лозинский.
По его словам, постановление поддержали 10 из 16 присутствующих народных депутатов.
В то же время нардеп "Слуги народа" Александр Качура утверждает, что такое решение комитета не соответствует регламенту, потому что этот вопрос не был в повестке дня и не было кворума во время принятия решения.
"Для того чтобы принять решение необходимо было чтобы в зале присутствовали 14 народных депутатов. В момент, когда происходило голосование я сказал что не буду участвовать в этом фарсе вместе еще с двумя депутатами, то есть фактически осталось 13 нардепов", - сказал Качура.
Позже Лозинский опубликовал на своей странице в Фейсбук проголосованное Комитетом решение.
По словам Лозинского, нардепы завтра зарегистрируют проект постановления в парламенте
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Заява представника України в Тристоронній контактній групі Вітольда Фокіна, що на Донбасі не триває війна з Російською Федерацією - це позиція президента України Володимира Зеленського. Таку думку висловив політолог Сергій Таран в етері програми Змістовно з Христиною Яцків на телеканалі Еспресо.
"Немає ніякого Фокіна з його власною позицією. Так само як у будь-якого посла будь-якої країни немає власної позиції. Тому що посол відображає позицію країни. Так само в адвоката, який іде в суд, немає власної позиції. Є його позиція як адвоката, яка полягає в тому, що треба захищати свого підсудного незалежно, що він про нього думає", - зазначив політолог.
Сергій Таран додав: "Так само і зараз немає ніякого Фокіна. Є представник Зеленського в переговорній групі, який відображає позицію президента Зеленського. Якби це було не так, то тоді би Зеленський вже давним-давно звільнив би цього Фокіна. Ну, якщо він говорить від себе, якщо в нього є якась своя власна позиція, яка підставляє владу. Ну, напевно його треба поміняти".
Таран акцентував увагу, що підстав звільнити Фокіна з ТКГ було достатньо, але президент Зеленський чомусь цього не зробив: "Підстав було дуже багато. І що? Нічого. Значить ця позиція Зеленського влаштовує. Значить таким чином бачить процес миру українська влада: з такими позиціями, з такою кашею в голові. З такою зрадницькою позицією, яка призведе до того, що Україна опиниться в глухому куті".
Політолог також зазначив, що слова Фокіна є заявами держави Україна і саме так їх сприймає міжнародна спільнота: "Ні, Зеленський не тролить Росію. Він тролить наших міжнародних партнерів. Вони ж чують позицію України - офіційну позицію України. Вони знають, що представник України офіційно, від імені України заявляє, що не бачить доказів агресії Російської Федерації. Що мають вони зробити? Напевно скасувати санкції проти РФ. Якщо навіть представник України каже, що немає ніякої війни, а є якийсь внутрішній конфлікт, то до чого тут Росія?".
Таран додав, що заявами Вітольда Фокіна і призначенням Тищенка членом парламентської законодавчої групи з Донбасу президент Зеленський підставляє Україну на міжнародній арені: "Насправді президент тролить Україну. Тому що він підставляє Україну. Він виставляє Україну абсолютно некомпетентною, непрофесійною країною, яка здатна здавати свої інтереси. І ми бачимо, як на переговорних групах наші представники здають одну позицію за іншою".
а представитель Украины на высшем уровне должен уверенно выражать консолидированное мнение, работающее на пользу той стороны, интересы которой он представляет и не может истолковываться двояко или идти во вред...
Чому відізваний, а не посаджений?
ВРАГОВ НАДО ЗНАТЬ В ЛИЦО
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