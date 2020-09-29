Комитет Рады инициирует обращение к Зеленскому с призывом уволить Фокина из ТКГ, - нардеп "Голоса" Лозинский

Комитет по вопросам организации государственной власти решил инициировать постановление об обращении к президенту Владимиру Зеленскому о пересмотре кадровых решений в ТКГ.

Об этом сообщил после заседания комитета нардеп "Голоса", первый заместитель председателя комитета Роман Лозинский, передает корреспондент Цензор. НЕТ.

"Мы инициировали обращение к президенту чтобы он пересмотрел кадровые решения относительно лиц в ТКГ, чтобы господин Фокин был отозван, чтобы не допустить шаги к государственной измене. Совершенно четко прописано в стратегии национальной безопасности Украины, очень четко прописано в законодательном поле, что Россия является агрессором", - сказал Лозинский.

По его словам, постановление поддержали 10 из 16 присутствующих народных депутатов.

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В то же время нардеп "Слуги народа" Александр Качура утверждает, что такое решение комитета не соответствует регламенту, потому что этот вопрос не был в повестке дня и не было кворума во время принятия решения.

"Для того чтобы принять решение необходимо было чтобы в зале присутствовали 14 народных депутатов. В момент, когда происходило голосование я сказал что не буду участвовать в этом фарсе вместе еще с двумя депутатами, то есть фактически осталось 13 нардепов", - сказал Качура.

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Позже Лозинский опубликовал на своей странице в Фейсбук проголосованное Комитетом решение.





По словам Лозинского, нардепы завтра зарегистрируют проект постановления в парламенте

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