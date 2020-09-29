Фокин называет "Минск" ошибкой, но вместо выгодной национальным интересам альтернативы предлагает просто уступить РФ, - нардеп "Голоса" Василенко

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Витольд Фокин предлагает организовать выборы и предоставить Донбассу особый статус, чтобы "упростить работу ТКГ в Минске".

Об этом в Facebook написала народный депутат "Голоса" Леся Василенко, информирует Цензор.НЕТ.

"В Минске есть много нереальных, фантастических положений: например, восстановление полного контроля за государственной границей", - ответил Фокин во время заседания Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства на ее вопрос о том, гарантируют ли возврат территорий и восстановление границы Украины предложенные им инициативы.

"Витольд Павлович говорит, что Минск - ошибка, ловушка и нечеткий документ. Но альтернатив пока не предлагает и не рекомендует с высоты своего опыта ничего нового, не говоря выгодного национальным интересам. Просто настаивает на положениях, важных для РФ", - отметила Василенко.

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Она также удивилась, что некоторые народные депутаты не знают, что с января 2018 года законодательно закреплен статус Российской Федерации как страны-агрессора.

Напомним, ранее сообщалось, что заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Витольд Фокин уверен, что война на Востоке Украины началась из-за языкового вопроса, а "языковой закон" противоречит Конституции. Кроме того, Фокин назвал террористов на Донбассе "повстанцами" и заговорил о формировании там "международного временного правительства".

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29 сентября на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства он также заявил, что пока не видел подтверждений того, что на Донбассе воюют Украина и Россия. Комитет призвал президента Владимира Зеленского уволить Фокина из ТКГ и недопустить государственной измены.