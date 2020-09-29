С начала текущих суток по всей линии разграничения наблюдается тишина, - пресс-центр ОС

С начала текущих суток, 29 сентября, по всей линии разграничения наблюдается тишина. Нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксированы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Военнослужащие Вооруженных Сил вместе со спасателями ГСЧС локализуют пожар на участке размером около 4 гектара недалеко от населенного пункта Боброво.

Кроме того, в районах вдоль линии разграничения сторон саперами ГСЧС разминировано более 11 гектаров территории и передано на уничтожение 48 взрывоопасных предметов.

ИТОГИ ЗА ПРОШЕДШИЕ СУТКИ

За прошедшие сутки, 28 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня. Так, недалеко от населенного пункта Старогнатовка враг открывал огонь из стрелкового оружия и из станкового противотанкового гранатомета. Вблизи Авдеевки противник провоцировал наших военных из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета. Еще два нарушения были зафиксированы у Шумов, где враг применял стрелковое оружие и подствольный гранатомет.

Украинские защитники огонь в ответ не открывали. Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов не было.

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Кроме того, вчера военнослужащие Вооруженных Сил и спасатели ГСЧС ликвидировали пожар недалеко от населенного пункта Нижнетеплое.

За минувшие сутки представителями Национальной полиции Украины из состава Объединенных сил выявлено 80 административных правонарушений. Подразделениями полиции сводных отрядов проверено 5390 транспортных средств и 4844 человека. Также были задержаны 3 человека, которых подозревают в причастности к вооруженным формированиям Российской Федерации и ее наемников.

Через контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" на контролируемую Объединенными силами территорию прибыли 1 282 человека, в обратном направлении - 1 034 человека. Через КПВВ "Новотроицкое" линию разграничения на подконтрольную Украине территорию пересекли 74 человека, в обратном направлении - 246 человек. КПВВ "Марьинка" не функционировал.

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