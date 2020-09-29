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Новости Агрессия России против Украины
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С начала текущих суток по всей линии разграничения наблюдается тишина, - пресс-центр ОС

С начала текущих суток по всей линии разграничения наблюдается тишина, - пресс-центр ОС

С начала текущих суток, 29 сентября, по всей линии разграничения наблюдается тишина. Нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксированы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Военнослужащие Вооруженных Сил вместе со спасателями ГСЧС локализуют пожар на участке размером около 4 гектара недалеко от населенного пункта Боброво.

Кроме того, в районах вдоль линии разграничения сторон саперами ГСЧС разминировано более 11 гектаров территории и передано на уничтожение 48 взрывоопасных предметов.

ИТОГИ ЗА ПРОШЕДШИЕ СУТКИ

За прошедшие сутки, 28 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня. Так, недалеко от населенного пункта Старогнатовка враг открывал огонь из стрелкового оружия и из станкового противотанкового гранатомета. Вблизи Авдеевки противник провоцировал наших военных из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета. Еще два нарушения были зафиксированы у Шумов, где враг применял стрелковое оружие и подствольный гранатомет.

Украинские защитники огонь в ответ не открывали. Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов не было.

Также смотрите: Учения резерва Объединенных сил прошли на Донбассе. ВИДЕО

Кроме того, вчера военнослужащие Вооруженных Сил и спасатели ГСЧС ликвидировали пожар недалеко от населенного пункта Нижнетеплое.

За минувшие сутки представителями Национальной полиции Украины из состава Объединенных сил выявлено 80 административных правонарушений. Подразделениями полиции сводных отрядов проверено 5390 транспортных средств и 4844 человека. Также были задержаны 3 человека, которых подозревают в причастности к вооруженным формированиям Российской Федерации и ее наемников.

Через контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" на контролируемую Объединенными силами территорию прибыли 1 282 человека, в обратном направлении - 1 034 человека. Через КПВВ "Новотроицкое" линию разграничения на подконтрольную Украине территорию пересекли 74 человека, в обратном направлении - 246 человек. КПВВ "Марьинка" не функционировал.

Смотрите также: Наемники РФ не пропускают представителей СММ ОБСЕ на оккупированный Донбасс, - штаб ОС. ВИДЕО

Автор: 

Донбасс (26956) перемирие (1686) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+1
І на Цензорі ж пишуть що 5 раз порушували тишу))) То хто бреше?
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29.09.2020 19:31
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- А вдоль дороги - мёртвые с косами стоят, и тишина!
- И где ж такое есть? - Где
- где, в Караганде…

- Брехня…а…а…
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29.09.2020 18:45 Ответить
Не до того, наблюдают за боевыми действиями в Карабахе.
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29.09.2020 18:50 Ответить
Эта тишина, как гвоздь в......... некоторым. ну. знаете кому.
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29.09.2020 18:58 Ответить
І на Цензорі ж пишуть що 5 раз порушували тишу))) То хто бреше?
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29.09.2020 19:31 Ответить
Есть мнение что линия разграничения проходит через Украину, Грузию, Азербайджан.
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29.09.2020 19:48 Ответить
Боятся... вдруг раша армянами озаботится и кинет республики.
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29.09.2020 20:02 Ответить
Самое время отбивать обратно , пока Параша занята
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29.09.2020 21:07 Ответить
Тишина на офлайн фронте, И залпы Факина по себе же на дипломатическом
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29.09.2020 21:54 Ответить
колискова для дурників
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30.09.2020 09:16 Ответить
 
 