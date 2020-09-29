Азербайджан заявил о гибели 12 мирных жителей и разрушении 66 домов из-за обстрелов

Как сообщает прокуратура Азербайджана, число мирных жителей Азербайджана, убитых в результате очередного военного конфликта в Нагорном Карабахе, возросло до 12. Еще 35 мирных жителей получили ранения различной тяжести.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Азербайджана.

Также по информации прокуратуры сообщается, что в результате обстрелов с армянской стороны, были повреждены 66 домов. Сейчас прокуратура проводит экспертизу для установления тяжести телесных повреждений, а также для оценки размера ущерба, нанесенного гражданской инфраструктуре.

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