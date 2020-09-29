Азербайджан заявил о гибели 12 мирных жителей и разрушении 66 домов из-за обстрелов
Как сообщает прокуратура Азербайджана, число мирных жителей Азербайджана, убитых в результате очередного военного конфликта в Нагорном Карабахе, возросло до 12. Еще 35 мирных жителей получили ранения различной тяжести.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Азербайджана.
Также по информации прокуратуры сообщается, что в результате обстрелов с армянской стороны, были повреждены 66 домов. Сейчас прокуратура проводит экспертизу для установления тяжести телесных повреждений, а также для оценки размера ущерба, нанесенного гражданской инфраструктуре.
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+5 Maxim Ak-Murza
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И наши порошенки и зеленские вступили в то же дерьмо.
щепкиармянские ассимилянты летят.
https://www.youtube.com/watch?v=d6VIdnwsh6g&feature=emb_logo
нет , c армянского источника , алиевский .
- В ООН Армения поддерживает Россию в войне против Украины.
- Армения не признала голодомор 1932−33 годов геноцидом украинцев.
- Армяне приходили к посольству Украины с плакатами "Ешьте и замолчите" и бросали в здание тарелками борща !!