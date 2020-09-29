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Азербайджан заявил о гибели 12 мирных жителей и разрушении 66 домов из-за обстрелов

Азербайджан заявил о гибели 12 мирных жителей и разрушении 66 домов из-за обстрелов

Как сообщает прокуратура Азербайджана, число мирных жителей Азербайджана, убитых в результате очередного военного конфликта в Нагорном Карабахе, возросло до 12. Еще 35 мирных жителей получили ранения различной тяжести.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Азербайджана.

Также по информации прокуратуры сообщается, что в результате обстрелов с армянской стороны, были повреждены 66 домов. Сейчас прокуратура проводит экспертизу для установления тяжести телесных повреждений, а также для оценки размера ущерба, нанесенного гражданской инфраструктуре.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Война в Нагорном Карабахе: тела убитых во время атаки на Матагис солдат армии Азербайджана. ВИДЕО 18+

Автор: 

Азербайджан (794) Нагорный Карабах (471)


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Топ комментарии
+5
Веришь армяно-московитской говнопропаганде?
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29.09.2020 20:18
+4
Почему я НЕ поддерживаю армян:
- В ООН Армения поддерживает Россию в войне против Украины.
- Армения не признала голодомор 1932−33 годов геноцидом украинцев.
- Армяне приходили к посольству Украины с плакатами "Ешьте и замолчите" и бросали в здание тарелками борща !!
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29.09.2020 21:26
+3
Ну харашо. Вот те Полад Бюль-Бюль-оглы: "Но хочу подчеркнуть https://www.kp.ru/online/news/4029430/ корень проблемы . Все говорят: сложите оружие, не надо воевать, давайте пойдем мирным путем. Давайте. 20% азербайджанской территории - 7 районов - оккупированы Арменией. И все эти 27 лет, начиная с 1994-го, когда было решено прекратить боевые действия, вторым пунктом было освобождение занятых территорий. На эту тему есть четыре резолюции Совбеза ООН. Но если территории оккупированы - это корень всех проблем".
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29.09.2020 20:06
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Так это вата пьяная стреляла ...
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29.09.2020 18:53 Ответить
Как бы это не была "многоходовочка" )(уйла для отвлечения внимания от Белоруссии...
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29.09.2020 19:04 Ответить
Войну нужно прекратить. Выгоду от войны между людьми имеют ....только зеленые!
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29.09.2020 19:05 Ответить
Прекратят, если силы сторон уравновесятся и не будет текущей возможности изменить свое положение. Максимум еще на 10 дней ресурсов у азеров. Если не захватят перевалы, то придется ограничится несколькими кв.км отбитой земли.
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29.09.2020 19:21 Ответить
Получат азербайджанцы критическое число погибших в конфликте и война прекратиться .
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29.09.2020 19:39 Ответить
Веришь армяно-московитской говнопропаганде?
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29.09.2020 20:18 Ответить
и удмурты отжавшие Крым.........
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29.09.2020 20:38 Ответить
Как говорит Эрдоган, Минская (внезапно) тройка (США РФ Франция) уже 30 лет разруливает конфликт, и кроме пустого балабольства результатов нет.

И наши порошенки и зеленские вступили в то же дерьмо.
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29.09.2020 19:31 Ответить
Сколько Эрдоган греко-турецкий конфликт разруливает ? То же мне царек мусульманский нашелся .
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29.09.2020 19:41 Ответить
Ну харашо. Вот те Полад Бюль-Бюль-оглы: "Но хочу подчеркнуть https://www.kp.ru/online/news/4029430/ корень проблемы . Все говорят: сложите оружие, не надо воевать, давайте пойдем мирным путем. Давайте. 20% азербайджанской территории - 7 районов - оккупированы Арменией. И все эти 27 лет, начиная с 1994-го, когда было решено прекратить боевые действия, вторым пунктом было освобождение занятых территорий. На эту тему есть четыре резолюции Совбеза ООН. Но если территории оккупированы - это корень всех проблем".
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29.09.2020 20:06 Ответить
война - это праздник. горы трупов, разруха, голодуха, беженцы и т.д.
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29.09.2020 19:35 Ответить
как говорят лес рубят щепки армянские ассимилянты летят.
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29.09.2020 20:05 Ответить
еще как..летят...
https://www.youtube.com/watch?v=d6VIdnwsh6g&feature=emb_logo
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29.09.2020 20:39 Ответить
то ара хотела овцой прикинуться и блеять начала, но ей это не помогло.
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29.09.2020 20:55 Ответить
Ранним утром 27 сентября Азербайджан по всей линии соприкосновения с Арцахом начал вести активный обстрел. Обстрелу подвергаются и мирные населенные пункты, в том числе и столица Степанакерт. Первые жертвы нападения Азербайджана среди мирного населения были в Мартунинском районе: погибли женщина и ребенок. 28 сентября погиб еще один ребенок. С армянской стороны есть 84 погибших и около 120 раненых с повреждениями различной степени тяжести. Противник обстреливал также и школы, включая и школы Степанакерта. В Республике Армения и в Арцахе объявлено военное положение и всеобщая мобилизация. В результате военных действий, развязанных Азербайджаном в направлении Арцаха, на данный момент, согласно уточненной информации, азербайджанская сторона понесла более 400 человеческих потерь. Согласно сведениям, уточненным на данный момент, ВС Азербайджана потеряли 4 вертолета, 50 БПЛА, 80 единиц бронетехники, включительно 1 танк, 82 единицы автотранспорта, 1 самолет. (c)
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29.09.2020 20:18 Ответить
Из срусь.сру скопипастил, русский?
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29.09.2020 20:19 Ответить
https://armenpress.am/rus/news/1029392.htm

нет , c армянского источника , алиевский .
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29.09.2020 20:29 Ответить
И какая разница? Один и тот же инфопонос, который так любят жрать русмартышки
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29.09.2020 20:32 Ответить
Степанакерт, столиця чого?
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29.09.2020 21:38 Ответить
я не могу поддерживать армению, пусть освободят оккупированную территорию и всё, по сути конфликт будет завершён...тоже самое будет и с турцией в конце концов, и с росией и с многими другими...и китайцы постоянно получают по хлебальнику и от индии и от тибета...эти исскуственные ненужные проблемы сами себе создают люди - халявщики, которые ждут что к ним кто - то прийдет и всё за них сделает...итог один, в конце концов расплата застигнет в самый неподходящий момент...
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29.09.2020 20:34 Ответить
не так все просто. арам помимо бегства с карабаха еще придется платить Баку за оккупацию их земель. росто сбежать у ар не получится.
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29.09.2020 20:57 Ответить
Почему я НЕ поддерживаю армян:
- В ООН Армения поддерживает Россию в войне против Украины.
- Армения не признала голодомор 1932−33 годов геноцидом украинцев.
- Армяне приходили к посольству Украины с плакатами "Ешьте и замолчите" и бросали в здание тарелками борща !!
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29.09.2020 21:26 Ответить
Турция существенно сократила покупку Российской нефти и отдала предпочтение Азербайджану.Вот и повод натравить Армению.Ради денег и нефти горы трупов с обеих сторон,кровь,слезы.таков он подлый план ...йла.
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30.09.2020 07:01 Ответить
 
 