Великобритания и Канада совместно ввели санкции за нарушение прав протестующих в Беларуси

Канадские и британские санкции будут действовать против захватившего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко и его сына Виктора, главы ЦИК и ее заместителя, а также руководителей силовиков.

Об этом в Оттаве заявил министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Канада не будет молчать, когда правительство Беларуси совершает систематические нарушения прав человека и не демонстрирует искренней преданности поиска решения путем переговоров с оппозицией. Канада и Объединенное королевство действуют совместно, чтобы эти санкции имели большее влияние и с целью демонстрации единства в осуждении ситуации", - сказал Шампань.

Он отметил, что Канада "солидарна с народом Беларуси в его борьбе за восстановление прав человека и установление демократии в стране".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон пообещал помочь в переговорах по разрешению политического кризиса в Беларуси, - Тихановская

Канадские и британские санкции будут действовать против президента Беларуси Александра Лукашенко и его сына Виктора, главы Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов Беларуси Лидии Ермошиной, ее заместителя Вадима Ипатова и секретаря Комиссии Елены Дмухайло, министра внутренних дел Юрия Караева, его заместителей Александра Барсукова и Юрия Назаренко, главы минского ОМОНа Дмитрия Балаба, заместителя руководителя внутренними войсками Хазалбека Атабекова, а также руководителя минской милиции Ивана Кубракова.

Все имущество подсанкционных лиц на территории Канады и Великобритании замораживается, а им самим запрещается въезд в обе страны.