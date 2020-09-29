Великобритания и Канада совместно ввели санкции за нарушение прав протестующих в Беларуси
Канадские и британские санкции будут действовать против захватившего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко и его сына Виктора, главы ЦИК и ее заместителя, а также руководителей силовиков.
Об этом в Оттаве заявил министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Канада не будет молчать, когда правительство Беларуси совершает систематические нарушения прав человека и не демонстрирует искренней преданности поиска решения путем переговоров с оппозицией. Канада и Объединенное королевство действуют совместно, чтобы эти санкции имели большее влияние и с целью демонстрации единства в осуждении ситуации", - сказал Шампань.
Он отметил, что Канада "солидарна с народом Беларуси в его борьбе за восстановление прав человека и установление демократии в стране".
Канадские и британские санкции будут действовать против президента Беларуси Александра Лукашенко и его сына Виктора, главы Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов Беларуси Лидии Ермошиной, ее заместителя Вадима Ипатова и секретаря Комиссии Елены Дмухайло, министра внутренних дел Юрия Караева, его заместителей Александра Барсукова и Юрия Назаренко, главы минского ОМОНа Дмитрия Балаба, заместителя руководителя внутренними войсками Хазалбека Атабекова, а также руководителя минской милиции Ивана Кубракова.
Все имущество подсанкционных лиц на территории Канады и Великобритании замораживается, а им самим запрещается въезд в обе страны.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
При всем уважении к этим государствам, как по мне это лишнее.
А была бы Великобритания в ЕС, выражала бы крайнюю "озабоченность" и жевала бы сопли вместе с депутатами европарламента.. А так, раз - "- Ну, что сделаем этому ох..вшему Луке и его опричникам головной боли ?.. - Сделаем, на раз, два !!" - и вместе с Канадой впаяли усатому бульбофюреру душевного и экономического геморрою. Красавцы.
Вот так Канада, да и Британия и с ****** обходятся, - не сюсюкая, и не танцуя под либеральную и продажную европарламентскую дудку.