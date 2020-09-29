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Великобритания и Канада совместно ввели санкции за нарушение прав протестующих в Беларуси

Великобритания и Канада совместно ввели санкции за нарушение прав протестующих в Беларуси

Канадские и британские санкции будут действовать против захватившего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко и его сына Виктора, главы ЦИК и ее заместителя, а также руководителей силовиков.

Об этом в Оттаве заявил министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Канада не будет молчать, когда правительство Беларуси совершает систематические нарушения прав человека и не демонстрирует искренней преданности поиска решения путем переговоров с оппозицией. Канада и Объединенное королевство действуют совместно, чтобы эти санкции имели большее влияние и с целью демонстрации единства в осуждении ситуации", - сказал Шампань.

Он отметил, что Канада "солидарна с народом Беларуси в его борьбе за восстановление прав человека и установление демократии в стране".

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Канадские и британские санкции будут действовать против президента Беларуси Александра Лукашенко и его сына Виктора, главы Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов Беларуси Лидии Ермошиной, ее заместителя Вадима Ипатова и секретаря Комиссии Елены Дмухайло, министра внутренних дел Юрия Караева, его заместителей Александра Барсукова и Юрия Назаренко, главы минского ОМОНа Дмитрия Балаба, заместителя руководителя внутренними войсками Хазалбека Атабекова, а также руководителя минской милиции Ивана Кубракова.

Все имущество подсанкционных лиц на территории Канады и Великобритании замораживается, а им самим запрещается въезд в обе страны.

Автор: 

Беларусь (7918) Великобритания (5014) Канада (2099) Лукашенко Александр (3617) репрессии (2768) санкции (11435)


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Заберут у Луки коньки и клюшку ?
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29.09.2020 18:58 Ответить
А остальные, озабочены и только ? Боятся ***** обидеть ?
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29.09.2020 19:14 Ответить
Великобритания и Канада совместно ввели санкции

При всем уважении к этим государствам, как по мне это лишнее.
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29.09.2020 20:29 Ответить
лукень, та перестань им уже бульбу посылать - oбнаглели понимаешь....
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29.09.2020 19:00 Ответить
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29.09.2020 19:03 Ответить
Ну вот..
А была бы Великобритания в ЕС, выражала бы крайнюю "озабоченность" и жевала бы сопли вместе с депутатами европарламента.. А так, раз - "- Ну, что сделаем этому ох..вшему Луке и его опричникам головной боли ?.. - Сделаем, на раз, два !!" - и вместе с Канадой впаяли усатому бульбофюреру душевного и экономического геморрою. Красавцы.
Вот так Канада, да и Британия и с ****** обходятся, - не сюсюкая, и не танцуя под либеральную и продажную европарламентскую дудку.
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29.09.2020 19:17 Ответить
Baltijskije strani veli sankciji samoznavcu.Jesli zelanyje jest mogut vesti i ES strani.
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29.09.2020 19:38 Ответить
это действенно . глубокий сенкс .
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29.09.2020 19:49 Ответить
Да ему пох.., ему не впервой
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29.09.2020 20:13 Ответить
 
 