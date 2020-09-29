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Новости
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На сегодня в стране обучается более 80 тысяч иностранных студентов из 158 стран мира, – Минобразования

На сегодня в стране обучается более 80 тысяч иностранных студентов из 158 стран мира, – Минобразования

Более 80 тыс. иностранных студентов из 158 стран мира обучалось в Украине по состоянию на начало 2020 года,

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство образования и науки.

"Сейчас МОН разрабатывает План мероприятий по популяризации возможностей получения высшего образования в Украине для иностранных студентов. Основная цель заключается в повышении привлекательности национального образования, внедрении прозрачного механизма набора иностранных студентов для получения высшего образования, обеспечение качества предоставления образовательных услуг вузами ", -заявил  и.о. министра образования Сергей Шкарлет.

Также читайте: В украинские вузы зачислены почти 1,5 тысячи абитуриентов из ОРДЛО, - Министерство реинтеграции

Автор: 

Минобразования (1739) студенты (672) Шкарлет Сергей (297)


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Топ комментарии
+3
Выдаём никчемные корочки всяким нигерам и азиатам за бабки , если уж быть честнее ...
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29.09.2020 19:07
+3
На языке жестов и танца альпийских нищих - "Дэньги , дэньги давай !"
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29.09.2020 19:28
+2
И даже предвысшее образование в колледжах и техникумах не обходится без иностранных студентов. Так было и во времена нахождения Украины в совке.
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29.09.2020 19:26
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Яке щастя.
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29.09.2020 19:06 Ответить
Выдаём никчемные корочки всяким нигерам и азиатам за бабки , если уж быть честнее ...
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29.09.2020 19:07 Ответить
На сьогодні в країні навчається понад 80 тисяч іноземних студентів зі 158 країн світу, - Міносвіти - Цензор.НЕТ 4842
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29.09.2020 21:06 Ответить
Первые места по количеству Канада, Англия ............
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29.09.2020 19:15 Ответить
Давайте більше арабів і буде вам щастя))
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29.09.2020 19:15 Ответить
Давайте більше арабів і буде вам щастя))/не хотят дружить с арабами -семитами антисемиты. Такое вот ИМХО по ходу как то так ))))))
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29.09.2020 19:38 Ответить
На каком языке ведётся обучение?
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29.09.2020 19:18 Ответить
На языке жестов и танца альпийских нищих - "Дэньги , дэньги давай !"
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29.09.2020 19:28 Ответить
на английском естественно .не на кацапском же сборном наречии
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29.09.2020 20:39 Ответить
По статистиці,в нас більше люди мають вищу освіту,ніж в багатьох країнах Європи.
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29.09.2020 19:20 Ответить
И даже предвысшее образование в колледжах и техникумах не обходится без иностранных студентов. Так было и во времена нахождения Украины в совке.
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29.09.2020 19:26 Ответить
может из них 2 ИНОСТРАННЫХ корпуса сделаем?.... по примеру Парижа ?
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29.09.2020 19:31 Ответить
(типа) студенты туркмены торгуют шаурмой , ковыряясь меж пальцами на ногах, и строят хасидам жилье, афигеть учеба....
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30.09.2020 08:07 Ответить
 
 