На сегодня в стране обучается более 80 тысяч иностранных студентов из 158 стран мира, – Минобразования
Более 80 тыс. иностранных студентов из 158 стран мира обучалось в Украине по состоянию на начало 2020 года,
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство образования и науки.
"Сейчас МОН разрабатывает План мероприятий по популяризации возможностей получения высшего образования в Украине для иностранных студентов. Основная цель заключается в повышении привлекательности национального образования, внедрении прозрачного механизма набора иностранных студентов для получения высшего образования, обеспечение качества предоставления образовательных услуг вузами ", -заявил и.о. министра образования Сергей Шкарлет.
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