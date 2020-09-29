На сегодня в стране обучается более 80 тысяч иностранных студентов из 158 стран мира, – Минобразования

Более 80 тыс. иностранных студентов из 158 стран мира обучалось в Украине по состоянию на начало 2020 года,

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство образования и науки.

"Сейчас МОН разрабатывает План мероприятий по популяризации возможностей получения высшего образования в Украине для иностранных студентов. Основная цель заключается в повышении привлекательности национального образования, внедрении прозрачного механизма набора иностранных студентов для получения высшего образования, обеспечение качества предоставления образовательных услуг вузами ", -заявил и.о. министра образования Сергей Шкарлет.

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