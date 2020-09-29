Глава Южненской АМПУ Широков превысил полномочия, дав разрешение на работу буксиру "Витязь", - СМИ

Компания "Аксон Шиппинг", чей буксир на днях врезался в сопровождающий танкер с 15 тысячами тонн аммиака на борту, опубликовала пресс-релиз, в котором пожаловалась на попытки "очернить" ее репутацию на рынке буксирных услуг.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишут Факты.

В частности в компании заявили, что ее плавсредства, в том числе "Витязь", относительно непригодности которого есть официальные выводы комиссии АМПУ, исправны и могут работать, в том числе как буксиры пожарного класса. В качестве доказательства компания привела ряд документов, в частности разрешение главы Южненской АМПУ Максима Широкова на работу "Витязя", а также "Акт повторного обследования буксира относительно исполнения им функций судна — безопасности на период стоянки газовозов, химовозов возле причалов № 3,4 МП "Южный".

Напомним, 12 августа состоялась первая проверка "Витязя" на соответствие критериям, относящимся к буксиру безопасности (обеспечения) на период стоянки судов — газовозов, химовозов и танкеров. В Акте, который был составлен комиссией, говорится, что на судне выявлены грубейшие нарушения, касающиеся как непосредственно навыков экипажа, так и технического состояния буксира. Результаты практического тестирования систем противопожарной защиты показали неудовлетворительные результаты, что может привести к трагедии на буксире в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

"Система водяного орошения в нерабочем состоянии. Отсутствует система регенерации воздуха и избыточного давления, которая не обеспечивает безопасную работу экипажа во время обслуживания судов (газовозов) при возникновении чрезвычайной ситуации. Учитывая выявленные недостатки организационного и технического характера, комиссия считает, что предложенный к проверке буксир "Витязь" (ИМО 8 724 121), нельзя рекомендовать к использованию в качестве буксира безопасности (обеспечения) на период стоянки судов — газовозов, химовозов у ​​причалов №№ 3, 4 администрации МП "Южный", — говорилось в акте проверки буксира.

3 сентября на основе соответствующего приказа Широкова, уже новая комиссия в составе представителей филиала Южненской АМПУ провела повторный акт обследования буксира "Витязь" на предмет исполнения им функций судна — безопасности на период стоянки газовозов, химовозов в порту "Южный". Стоит обратить внимание, что среди членов комиссии не было ни одного сотрудника порта и, главное, — капитана морского порта.

По Закону "О морских портах Украины" надзор за мореплаванием в морском порту — это прямая ответственность капитана. В его функции входит надзор за соблюдением законодательства и правил мореплавания.

В 231-й статье Кодекса торгового мореплавания Украины, для обеспечения безопасности плавания в акватории порта капитан морского порта устанавливает обязательное использование буксиров для входа, выхода и перемещения в акватории порта, выполнение маневров, швартовных и других операций, а также определяет условия буксировки (ст. 231 КТМ Украины).

Согласно акту повторной проверки "Витязя", подпись капитана порта "Южный" отсутствует, а его функции на себя взял глава Южненской АМПУ Максим Широков.

В итоге такое пренебрежение к законам, нормативным актам и безопасности со стороны руководства порта привело к тому, что 22 сентября буксир, который находится в аренде у "Аксон Шиппинг", при отшвартовке повредил борт танкера, на борту которого находилось 15 тысяч тонн аммиака. В этот раз лишь чудом удалось избежать крупной аварии в "Южном", но нет гарантий, что в будущем не случится более масштабной трагедии.