Глава Южненской АМПУ Широков превысил полномочия, дав разрешение на работу буксиру "Витязь", - СМИ
Компания "Аксон Шиппинг", чей буксир на днях врезался в сопровождающий танкер с 15 тысячами тонн аммиака на борту, опубликовала пресс-релиз, в котором пожаловалась на попытки "очернить" ее репутацию на рынке буксирных услуг.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишут Факты.
В частности в компании заявили, что ее плавсредства, в том числе "Витязь", относительно непригодности которого есть официальные выводы комиссии АМПУ, исправны и могут работать, в том числе как буксиры пожарного класса. В качестве доказательства компания привела ряд документов, в частности разрешение главы Южненской АМПУ Максима Широкова на работу "Витязя", а также "Акт повторного обследования буксира относительно исполнения им функций судна — безопасности на период стоянки газовозов, химовозов возле причалов № 3,4 МП "Южный".
Напомним, 12 августа состоялась первая проверка "Витязя" на соответствие критериям, относящимся к буксиру безопасности (обеспечения) на период стоянки судов — газовозов, химовозов и танкеров. В Акте, который был составлен комиссией, говорится, что на судне выявлены грубейшие нарушения, касающиеся как непосредственно навыков экипажа, так и технического состояния буксира. Результаты практического тестирования систем противопожарной защиты показали неудовлетворительные результаты, что может привести к трагедии на буксире в случае возникновения чрезвычайной ситуации.
"Система водяного орошения в нерабочем состоянии. Отсутствует система регенерации воздуха и избыточного давления, которая не обеспечивает безопасную работу экипажа во время обслуживания судов (газовозов) при возникновении чрезвычайной ситуации. Учитывая выявленные недостатки организационного и технического характера, комиссия считает, что предложенный к проверке буксир "Витязь" (ИМО 8 724 121), нельзя рекомендовать к использованию в качестве буксира безопасности (обеспечения) на период стоянки судов — газовозов, химовозов у причалов №№ 3, 4 администрации МП "Южный", — говорилось в акте проверки буксира.
3 сентября на основе соответствующего приказа Широкова, уже новая комиссия в составе представителей филиала Южненской АМПУ провела повторный акт обследования буксира "Витязь" на предмет исполнения им функций судна — безопасности на период стоянки газовозов, химовозов в порту "Южный". Стоит обратить внимание, что среди членов комиссии не было ни одного сотрудника порта и, главное, — капитана морского порта.
По Закону "О морских портах Украины" надзор за мореплаванием в морском порту — это прямая ответственность капитана. В его функции входит надзор за соблюдением законодательства и правил мореплавания.
В 231-й статье Кодекса торгового мореплавания Украины, для обеспечения безопасности плавания в акватории порта капитан морского порта устанавливает обязательное использование буксиров для входа, выхода и перемещения в акватории порта, выполнение маневров, швартовных и других операций, а также определяет условия буксировки (ст. 231 КТМ Украины).
Согласно акту повторной проверки "Витязя", подпись капитана порта "Южный" отсутствует, а его функции на себя взял глава Южненской АМПУ Максим Широков.
В итоге такое пренебрежение к законам, нормативным актам и безопасности со стороны руководства порта привело к тому, что 22 сентября буксир, который находится в аренде у "Аксон Шиппинг", при отшвартовке повредил борт танкера, на борту которого находилось 15 тысяч тонн аммиака. В этот раз лишь чудом удалось избежать крупной аварии в "Южном", но нет гарантий, что в будущем не случится более масштабной трагедии.
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Якого всі рукожопи боялися..
Буксирное пиратство - явление в нашей стране далеко не новое. Суть его в том, что некие лица, которые близки к народным депутатам, руководству профильного министерства или Администрации морских портов Украины, создают фирмы, которые якобы занимаются предоставлением буксирных услуг, при этом не имея своих буксиров. Активно используя "крышу" и административный ресурс, эти фирмы "нагибают" государственные порты, заставляя их сдавать себе в аренду буксиры буквально за копейки. компании - "прокладки" получают самые выгодные контракты на буксирные услуги. В итоге собственники таких "прокладок" получают миллионные прибыли, флот государственных портов технически изнашивается, сами госпорты несут убытки, а госбюджет от сдачи в аренду госимущества не получает ничего.Если не получается аренда госбуксиров, эти компании берут в аренду буксиры Новороссийского порта, которыми владеет украинский бизнесмен, владелец группы Трансшип, компании с очень глубокими https://smotri.com.ua/2018/03/06/na-dva-fronta-kak-odesskaya-kompaniya-prodolzhaet-rabotat-v-anneksirovannom-kry-mu-i-rf/ российскими корнями , Андрей Иванов. Потом эти компании договариваются с морскими агентами, демпингуют, снижают цены на проводки, "отбирают" проводки у госбуксиров, а всю полученную прибыль от проводок агентская компания и псевдо-буксирные компании делят между собой. В итоге - госбуксиры не выдерживают конкуренции, и все работы уходят псевдо-компаниям.
А недавно компания https://amp.politeka.net/reading/273784-gosudarstvennye-buksiry-snova-popytayutsya-zabrat-v-pochasovku-smi УБК решила совершить "пиратский набег" в Черноморском порту, для чего начала давить на руководство Одесского порта отдать им буксиры в аренду для работы в Черноморске.
После провала идеи с арендой буксиров ГП "ОМТП", эти компании используют буксиры из Николаевского порта, которые на самом деле принадлежат стране-агрессору России в лице ПАО "Новороссийский порт".
В частности, речь идет о буксирах "Diamond N" и "Topaz N" (с 2009 года официальный владелец - компания Henford logistics ltd, 80% акций которой https://www.rzd-partner.ru/other/news/357003/ принадлежат ПАО "Новороссийский порт", коммерческий менеджер - фирма "Universal towing co-uke" из Черноморска). А "Новороссийский порт", в свою очередь, контролируется российской компанией "Транснефть".