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Новости Взяточники
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Чиновник Гоструда задержан на Одесчине при получении 5 тыс. долл. взятки, - Нацполиция. ФОТО

Чиновник Гоструда задержан на Одесчине при получении 5 тыс. долл. взятки, - Нацполиция. ФОТО

В Одесской области правоохранители задержали на взятке инспектора областного управления Гоструда.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

За 146 тыс. гривен чиновник обещал не привлекать к ответственности предпринимателя за выявленные нарушения, а также предоставлять информацию о проведении дальнейших плановых и внеплановых проверок.

Во вторник, 29 сентября, правоохранители задержали фигуранта сразу после получения 5 тыс. долларов взятки, которые изъяли на месте задержания. Ранее преступник получил 5 тыс. гривен - первую часть взятки.

Чиновник Гоструда задержан на Одесчине при получении 5 тыс. долл. взятки, - Нацполиция 01

Также читайте: Двое чиновников Гоструда задержаны в Ривном на взятке 150 тыс. грн, - Нацполиция. ФОТО

Чиновник Гоструда задержан на Одесчине при получении 5 тыс. долл. взятки, - Нацполиция 02

Решается вопрос о задержании взяточника в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и сообщении о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Чиновник Гоструда разоблачен на получении $1 тыс. взятки в Одессе, - СБУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

взятка (6179) Одесская область (3629) Нацполиция (16550) Госслужба труда (37)


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Там керівник одеського управління Держпраці бере хабарі, а інспектори тільки приносять йому передачки від бізнесменів.
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29.09.2020 19:13 Ответить
Ну гляньте на это тело. Это ж долбаная зелёная подстава. Типа,всем коррупционерам хана. Кому? Вот этому??? Бойки с рабиновичами подыхают со смеху и х@р на вас ложат.
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29.09.2020 19:17 Ответить
Вот какую структуру не возьми -- чиновник всегда найдет повод содрать взятку..
Интересно, в Госкосмосе -- тоже берут??
Или там это называется -- откат??
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29.09.2020 19:22 Ответить
судя по фотке етот "чиновник" вчера тока снял памперсы и научился в горшок ходить.
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29.09.2020 19:30 Ответить
У зелебобиков все такие- элита имеет трусковецкий диплом.....
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07.10.2020 19:53 Ответить
А ми дивуємося, що літаки падають. 5 тисяч доларів- це для Одеської області. Для Дніпропетровської, Донецької- там де гірничодобувна, вугільна, металургійна- дрібнички. Переконаний- там контролюючі структури, вірніше їх керівники, мають долю від олігархів. А МСЕКи? Приховують професійні захворювання, щоб ні держава із ФСС не платила, і олігархам життя не псувати статистикою.
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29.09.2020 19:56 Ответить
Ну и что, как задержали - так и отпустят, это же Украина, а в Украине как видно, никакого наказания за это нету, вот им и вольготно живётся. "Спасибо" клоуну-президенту за это.
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29.09.2020 20:09 Ответить
 
 