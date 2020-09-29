Чиновник Гоструда задержан на Одесчине при получении 5 тыс. долл. взятки, - Нацполиция. ФОТО

В Одесской области правоохранители задержали на взятке инспектора областного управления Гоструда.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

За 146 тыс. гривен чиновник обещал не привлекать к ответственности предпринимателя за выявленные нарушения, а также предоставлять информацию о проведении дальнейших плановых и внеплановых проверок.

Во вторник, 29 сентября, правоохранители задержали фигуранта сразу после получения 5 тыс. долларов взятки, которые изъяли на месте задержания. Ранее преступник получил 5 тыс. гривен - первую часть взятки.

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Решается вопрос о задержании взяточника в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и сообщении о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

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