ГБР допросит экс-начальника ГУР МО Бурбу и первого зампреда СБУ Баранецкого по делу утечки информации по "вагнеровцам"
В рамках расследования возможного разглашения государственной тайны по делу "вагнеровцев" в ГБР допросят Василия Бурбу и Руслана Баранецкого.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на собственные источники.
Так, экс-начальника Главного управления разведки Минобороны Василия Бурбу вызвали на 15:00.
Также на допрос вызван первый зампред СБУ Руслан Баранецкий.
Ранее главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов также получил вызов на допрос в Государственное бюро расследований по делу о возможном разглашении государственной тайны.
Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.
Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемниковесть бывшие боевики его "батальона".
14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.
Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.
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