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ГБР допросит экс-начальника ГУР МО Бурбу и первого зампреда СБУ Баранецкого по делу утечки информации по "вагнеровцам"

ГБР допросит экс-начальника ГУР МО Бурбу и первого зампреда СБУ Баранецкого по делу утечки информации по

В рамках расследования возможного разглашения государственной тайны по делу "вагнеровцев" в ГБР допросят Василия Бурбу и Руслана Баранецкого.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на собственные источники.

Так, экс-начальника Главного управления разведки Минобороны Василия Бурбу вызвали на 15:00.

Также на допрос вызван первый зампред СБУ Руслан Баранецкий.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Большинство "слуг народа" ушли с обсуждения петиции о ВСК по "вагнеровцам", комиссию не создали. ВИДЕО

Ранее главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов также получил вызов на допрос в Государственное бюро расследований по делу о возможном разглашении государственной тайны.

Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемниковесть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Также читайте: "Слуги народа" и ОПЗЖ совместно блокируют расследование "дела вагнеровцев", - Гончаренко

Автор: 

ЧВК Вагнер (1333) ГБР (3036) Бурба Василий (81) Баранецкий Руслан (13)


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Топ комментарии
+11
Операции не было, а утечка информации по ней была.
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29.09.2020 19:23
+10
віслюка і дєрьмака на допити викликайте, а не ліпіть це шидівське шапіто
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29.09.2020 19:22
+9
Шпионы допрашивают контрразведчиков. Оруэлл в гробу переворачивается.
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29.09.2020 19:22
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Шпионы допрашивают контрразведчиков. Оруэлл в гробу переворачивается.
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29.09.2020 19:22 Ответить
віслюка і дєрьмака на допити викликайте, а не ліпіть це шидівське шапіто
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29.09.2020 19:22 Ответить
а что разве до сих пор не допросили? ну вы и работаете трудяги!!! специально затягиваете? мол - само рассосется? да .... это какой то позор!!!!
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29.09.2020 19:22 Ответить
ну треба на весь світ кричати, що вони викликали, імітація роботи
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30.09.2020 08:48 Ответить
Операции не было, а утечка информации по ней была.
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29.09.2020 19:23 Ответить
рука руку моет отбеливают *********** 🤢🤡👿🐲 иуду , покрывающего убийц утконосов ! Его уволили , а он не пикнул
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29.09.2020 19:25 Ответить
ГБР допросит экс-начальника ГУР МО Бурбу и первого зампреда СБУ Баранецкого по делу утечки информации по "вагнеровцам" - Цензор.НЕТ 5582
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29.09.2020 19:27 Ответить
Це той Тарас що Янику сраку вилизував? Цікаво, кому він зараз вилизує?
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29.09.2020 19:35 Ответить
"утечка информации"- это имеется в виду факт того, что кто-то слил в сми Украины инфу о том, что дерьмак и зе-сепар доложили своим кураторам из Кремля об операции украинской разведки по задержании вагнеровцев?!
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29.09.2020 19:30 Ответить
Сторожук на фото справа до чого?
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29.09.2020 19:36 Ответить
..баранецький.. молодий
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30.09.2020 01:24 Ответить
Тобто влада шукає того, хто викрив злив московського крота?
Я не помиляюсь?
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29.09.2020 19:42 Ответить
таки да
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30.09.2020 00:15 Ответить
А коли головного допитають? ДБР допитає ексначальника ГУР МО Бурбу і першого заступника голови СБУ Баранецького у справі витоку інформації щодо "вагнерівців" - Цензор.НЕТ 6847
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29.09.2020 19:55 Ответить
Після закінчення каденції. По строку чи раніше.
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29.09.2020 21:16 Ответить
ДБР допитає ексначальника ГУР МО Бурбу і першого заступника голови СБУ Баранецького у справі витоку інформації щодо "вагнерівців" - Цензор.НЕТ 5131Думаю раніше...
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29.09.2020 21:30 Ответить
Так "не було ж нічого"!
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29.09.2020 20:09 Ответить
Типа России (вернее своему папе) слил информацию не Ермак, а кто-то другой....
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29.09.2020 20:23 Ответить
эти 3,14дорки из ДБР когда сядут за клистроны?
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29.09.2020 20:46 Ответить
А зеленого и ермака слабо?
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29.09.2020 20:47 Ответить
зе зробив закон про імпічмент, як і обіцяв. Але такий, що імпічмент неможливий фактично. Поки на посаді - недоторканий...
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29.09.2020 21:18 Ответить
Імпічмент Зеленському, а не тягніть кота за яйця.
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29.09.2020 21:54 Ответить
 
 