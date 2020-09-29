Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" и украинское правительство заявили о сотрудничестве. ФОТО

Сегодня в Киеве по случаю 79-й годовщины трагедии Бабьего Яра украинское правительство и Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве. Подписи под документом в присутствии президента Украины Владимира Зеленского поставили министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко и член Наблюдательного совета Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр", президент Всемирного еврейского конгресса Рональд Лаудер.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр".

Подписание состоялось непосредственно на месте будущего мемориала сразу после церемонии почтения памяти жертв трагедии Бабьего Яра.

Приветствуя и поддерживая инициативу и создание Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр", обе стороны признали необходимость объединения усилий украинского общества, государства, международного сообщества, международных и украинских организаций, занимающихся исследованием и изучением Холокоста и трагедии Бабьего Яра, направленных на сохранение и восстановление исторической памяти, чтобы она стала постоянным напоминанием о цене, которую люди платят ради мира

Согласно сообщению, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что трагедию Бабьего Яра нельзя забывать. "Мы понимаем, что это история не только Украины и еврейского народа, это трагическая история всего мира. Люди, особенно молодежь, должны иметь возможность прийти и увидеть место, где были расстреляны тысячи евреев, чтобы осознать одну из крупнейших трагедий ХХ века. Мы все должны понимать, что повтора этого нельзя допустить ни в современном мире, ни в будущем", - заявил Владимир Зеленский.

В подписанном меморандуме указано, что сохранение и восстановление памяти о трагедии Бабьего Яра, как символа Холокоста и других трагедий периода Второй мировой войны, является неотъемлемой составляющей памяти еврейского народа, национальной памяти украинского народа, а также других народов мира, которые стали жертвами и свидетелями преступлений нацистского режима.

"Это нельзя назвать бедствием, подобным урагану или наводнению. Это было одним из самых массовых убийств в истории. Но потом было совершено еще одно преступление – преступление сокрытия и забвения, чтобы мир никогда об этом не узнал. Вот почему сегодняшняя церемония столь важна. И вот наконец мы подходим к моменту, когда этим замученным душам наконец будет отдан долг памяти в мемориальном музее Холокоста мирового уровня", – подчеркнул во время подписания Меморандума Рональд Лаудер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Следователь из Скотланд-Ярда помогает Центру "Бабий Яр" искать новые данные о трагедии

Инсталляцию на территории урочища по случаю 79-й годовщины трагедии представил Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр". Церемонию открытия подготовил украинский театральный режиссер Влад Троицкий. Автор идеи и концепции инсталляции – украино-британский медиахудожник Максим Демиденко. Также над созданием инсталляции работал коллектив представителей из Украины, Израиля, США, Великобритании.

В основе инсталляции символ Древа Жизни, который встречается в большинстве религий и мифологий мира. Трагедия Бабьего Яра показывает, как легко это Дерево может быть уничтожено, а его ветви сломаны. Колонны прострелены сотней тысяч пуль того же калибра, от которых погибли люди в Бабьем Яре. Инсталляция действует 24/7 и ночью сквозь пулевые отверстия проходит свет и звук памяти.

Кроме того, на территории урочища ко Дню памяти жертв Бабьего Яра установлены монокуляры, в которые вмонтированы наиболее известные фотографии Бабьего Яра, сделанные немецким военным фотографом Йоханнесом Хеле в последующие дни после расстрелов 29-30 сентября 1941 г. Благодаря этим монокулярам теперь каждый посетитель сможет увидеть, как выглядела эта территория 79 лет назад.