Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" и украинское правительство заявили о сотрудничестве. ФОТО
Сегодня в Киеве по случаю 79-й годовщины трагедии Бабьего Яра украинское правительство и Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве. Подписи под документом в присутствии президента Украины Владимира Зеленского поставили министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко и член Наблюдательного совета Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр", президент Всемирного еврейского конгресса Рональд Лаудер.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр".
Подписание состоялось непосредственно на месте будущего мемориала сразу после церемонии почтения памяти жертв трагедии Бабьего Яра.
Приветствуя и поддерживая инициативу и создание Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр", обе стороны признали необходимость объединения усилий украинского общества, государства, международного сообщества, международных и украинских организаций, занимающихся исследованием и изучением Холокоста и трагедии Бабьего Яра, направленных на сохранение и восстановление исторической памяти, чтобы она стала постоянным напоминанием о цене, которую люди платят ради мира
Согласно сообщению, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что трагедию Бабьего Яра нельзя забывать. "Мы понимаем, что это история не только Украины и еврейского народа, это трагическая история всего мира. Люди, особенно молодежь, должны иметь возможность прийти и увидеть место, где были расстреляны тысячи евреев, чтобы осознать одну из крупнейших трагедий ХХ века. Мы все должны понимать, что повтора этого нельзя допустить ни в современном мире, ни в будущем", - заявил Владимир Зеленский.
В подписанном меморандуме указано, что сохранение и восстановление памяти о трагедии Бабьего Яра, как символа Холокоста и других трагедий периода Второй мировой войны, является неотъемлемой составляющей памяти еврейского народа, национальной памяти украинского народа, а также других народов мира, которые стали жертвами и свидетелями преступлений нацистского режима.
"Это нельзя назвать бедствием, подобным урагану или наводнению. Это было одним из самых массовых убийств в истории. Но потом было совершено еще одно преступление – преступление сокрытия и забвения, чтобы мир никогда об этом не узнал. Вот почему сегодняшняя церемония столь важна. И вот наконец мы подходим к моменту, когда этим замученным душам наконец будет отдан долг памяти в мемориальном музее Холокоста мирового уровня", – подчеркнул во время подписания Меморандума Рональд Лаудер.
Инсталляцию на территории урочища по случаю 79-й годовщины трагедии представил Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр". Церемонию открытия подготовил украинский театральный режиссер Влад Троицкий. Автор идеи и концепции инсталляции – украино-британский медиахудожник Максим Демиденко. Также над созданием инсталляции работал коллектив представителей из Украины, Израиля, США, Великобритании.
В основе инсталляции символ Древа Жизни, который встречается в большинстве религий и мифологий мира. Трагедия Бабьего Яра показывает, как легко это Дерево может быть уничтожено, а его ветви сломаны. Колонны прострелены сотней тысяч пуль того же калибра, от которых погибли люди в Бабьем Яре. Инсталляция действует 24/7 и ночью сквозь пулевые отверстия проходит свет и звук памяти.
Кроме того, на территории урочища ко Дню памяти жертв Бабьего Яра установлены монокуляры, в которые вмонтированы наиболее известные фотографии Бабьего Яра, сделанные немецким военным фотографом Йоханнесом Хеле в последующие дни после расстрелов 29-30 сентября 1941 г. Благодаря этим монокулярам теперь каждый посетитель сможет увидеть, как выглядела эта территория 79 лет назад.
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уряду зайнятись більше нічим?Пріоритетні напрямки формує Дерьмак + блазень розпорядження роздає...
Московитська шарага, - навіть єврейська, - все одно залишається московитською шарагою.
А під час війни це, як мінімум, - принизливо і ганебно!
Відбулася легалізація Мордору в Україні, - за допомогою єврейських багатіїв-космополітів. Між іншим, зелене світло цьому москальському "центру" дав ще Порошенко в 2016 році. Так що кловун лише продовжувач політики Петра Олексійовича в даному випадку...
Французький філософ, письменник, публіцист, громадський діяч.
Сцыкло.
Никто народ не разгонял и места закладок не искал?
Были расстреляны также ромы и украинцы.
В том числе, лидеры ОУН Теліга та Ошьжич.
Что, Бабий Яр теперь тоже приватизирован евреями, как и вся Украина ? 👿
Как бы не случилось так, что через некоторое время - придется "стыдливо" очищать территории от необоснованно сооруженных памятников/мемориалов несуществующим (!!!)жертвам!
На эту тему уже писано-переписано "видимо-невидимо"! Все желающие могут для начала - самостоятельно ознакомиться в Интернете: "Библиотека Холокоста" https://sites.google.com/site/lohocoust/system/app/pages/sitemap/hierarchy#_blank https://sites.google.com/site/lohocoust/system/app/pages/sitemap/hierarchy . Это - вообще. Адополнительно советую украинцам читать - Герберта Тидемана, Юргена Графа, Григория Мусиенко, Михаила Никифорука…
3. Предлагаю всем "обратить внимание" на:
а) Бредни советского прокурора на Нюрнбергском трибунале относительно Бабьего Яра судьи (причем - евреи!) даже не приняли к рассмотрению и не включили в обоснование обвинительного приговора!
б) На другом процессе Международного военного трибунала в 1948 г в Нюрнберге по так называемому "делу айнзатцкоманд", Паулю Блобелю - командиру айнзатцокамды N4, которому евреи нагло приписывают расстрелы в Бабьем Яру, в обвинительном приговоре даже словом (!) не упомянули Бабий Яр!
в) В течение нескольких десятилетий после ВМВ тема Бабьего Яра не привлекала никакого (!) внимания еврейской интеллигенции города Киева… по одной причине: врать можно только потомкам, но не современникам.
г) Но - в 1966 г. в журнале "Юность" агент КГБ А. Кузнецов опубликовал украинофобский "роман-документ» "Бабий Яр", в котором, кстати, впервые был указан "украинский след". Кузнецов "творчески развил" (наврав с три короба) "воспоминания" еврейки Проничевой. Эта книга писалась именно ради "украинских полицаев в украинских вышиванках", которые - якобы - играли активную роль во время казней и которые описаны в крайне неприглядном виде. Считаю, что целью этой лживой книги, - на которую евреи ссылаются как на документ, - является возбуждение ненависти к украинцам. Зачем КГБ через Кузнецова в то время запустил эту версию - это другой/отдельный вопрос. Но я и хочу разоблачить наглую еврейскую ложь, которая оскорбляет мой народ.
а) Татьяна Тур. «ПРАВДА О БАБЬЕМ ЯРЕ. Документальное исследование» 1)"Вечірній Київ", 16 березня 1996 р. 2) http://babiyarkiev.blogspot.nl/2011/09/blog-post_06.html#_blank http://babiyarkiev.blogspot.nl/2011/09/blog-post_06.html ;
б) 13.10.2009."Чрезвычайная комиссия не нашла доказательств расстрела в Бабьем Яре и эксгумировала могилы умерших в Сырецком лагере" http://babiyarkiev.blogspot.nl/2011/11/blog-post_13.html#_blank http://babiyarkiev.blogspot.nl/2011/11/blog-post_13.html ;
в) 15.12.2010. "Фотодокументы чрезвычайной комиссии доказывают, что в Бабьем Яру массовые расстрелы не совершались" (http://babiyarkiev.blogspot.com/2010/12/blog-post.html#_blank http://babiyarkiev.blogspot.com/2010/12/blog-post.html );
г) 29.06.2011. «Эвакуация евреев из Киева» http://babiyarkiev.blogspot.nl/2011/09/blog-post_29.html#_blank http://babiyarkiev.blogspot.nl/2011/09/blog-post_29.html ;
д) 18.06.2013. «Знаменитые фотографии Иоганнеса Хэле не подтверждают расстрел евреев в Бабьем Яре» (http://babiyarkiev.blogspot.nl/2013/06/blog-post_18.html#_blank http://babiyarkiev.blogspot.nl/2013/06/blog-post_18.html );
е) 20.09.2013. Юрий Когут "Бабий Яр: дезинформационная операция для прикрытия преступлений большевиков" http://babiyarkiev.blogspot.com/2013/09/blog-post.html#_blank http://babiyarkiev.blogspot.com/2013/09/blog-post.html ;
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83
5 июля 2012 г. Совет ООН по правам человека принял историческую резолюцию о праве на свободу слова в Интернете. А ещё годом ранее Комитет ООН по правам человека принял не менее знаменательное решение, постановляющее, что преследование за отрицание холокоста является недопустимым для стран, подписавших Конвенцию по правам человека.
А то во многих европейских странах исследователи и политические аналитики, отрицающие официальную версию Холокоста, уже подвергались травле в прессе, публичному остракизму, увольнениям с работы, а иногда даже уничтожению в форме многолетнего тюремного заключения!
Официальный текст решения (замечания общего порядка) на русском языке (docx): http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/CCPR-C-GC-34_ru.doc
тут же плевать напри этом игнорировать всех жертв других национальностей!
Э-э-эх, хорошо бы евреям наряду с еврейскими жертвами Холокоста публично пересчитать/перечислить всех евреев, служивших в Вермахте, в НКВД и других красных и коричневых бандах, тогда - может быть - перестали бы приватизировать Холокост и не требовали бы больше покаяний/извинений от других народов!
Чому вшановують тільки єврейських жертв нацизму, а про похованих там же, тільки вбитих сталінськими нелюдами українців мовчать? А між іншим, верхівка НКВД, і середня ланка, тоді були більш ніж наполовину заповнені євреями. Про це тепер переважно мовчать.
Корчинський про Бабин Яр: Хотілось би почути вибачення євреїв перед українцями
https://www.youtube.com/watch?v=*****-kVS9c
То же было в Польше, громили евреев в т.ч. знаменитый погром в 1945 в Варшаве - просто убивали.
В Западной Беларуси партизаны и местное население добивали евреев которым посчастливилось сбежать из Минского гетто.
Как видим, "антисемитизм" везде, и в 1941 и в 1945. И причины одинаковы - на этих территориях во время "воссоединения" 1939-1940 г. оккупанты входили и формировали органы власти через еврейское коммунистическое подполье, везде евреи встречали краснозадых "освободителей" в 1939-40 цветами и списками "кого надо расстрелять", и оккупационные органы власти формировались из представителей коммунистического семитского подполья. Местное население однако это запомнило и не преминуло поквитаться когда пришло удобное время.
Инсталляции в виде гигантских дементоров и мероприятия вокруг них вызывают только негатив и шок. Там, где нужна скорбь и тишина, Зеленский устроил черт знает что.