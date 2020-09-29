РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10020 посетителей онлайн
Новости
2 898 52

Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" и украинское правительство заявили о сотрудничестве. ФОТО

Сегодня в Киеве по случаю 79-й годовщины трагедии Бабьего Яра украинское правительство и Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве. Подписи под документом в присутствии президента Украины Владимира Зеленского поставили министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко и член Наблюдательного совета Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр", президент Всемирного еврейского конгресса Рональд Лаудер.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр".

Мемориальный центр Холокоста Бабий Яр и украинское правительство заявили о сотрудничестве 01

Подписание состоялось непосредственно на месте будущего мемориала сразу после церемонии почтения памяти жертв трагедии Бабьего Яра.

Приветствуя и поддерживая инициативу и создание Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр", обе стороны признали необходимость объединения усилий украинского общества, государства, международного сообщества, международных и украинских организаций, занимающихся исследованием и изучением Холокоста и трагедии Бабьего Яра, направленных на сохранение и восстановление исторической памяти, чтобы она стала постоянным напоминанием о цене, которую люди платят ради мира

Согласно сообщению, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что трагедию Бабьего Яра нельзя забывать. "Мы понимаем, что это история не только Украины и еврейского народа, это трагическая история всего мира. Люди, особенно молодежь, должны иметь возможность прийти и увидеть место, где были расстреляны тысячи евреев, чтобы осознать одну из крупнейших трагедий ХХ века. Мы все должны понимать, что повтора этого нельзя допустить ни в современном мире, ни в будущем", - заявил Владимир Зеленский.

Мемориальный центр Холокоста Бабий Яр и украинское правительство заявили о сотрудничестве 02

В подписанном меморандуме указано, что сохранение и восстановление памяти о трагедии Бабьего Яра, как символа Холокоста и других трагедий периода Второй мировой войны, является неотъемлемой составляющей памяти еврейского народа, национальной памяти украинского народа, а также других народов мира, которые стали жертвами и свидетелями преступлений нацистского режима.

"Это нельзя назвать бедствием, подобным урагану или наводнению. Это было одним из самых массовых убийств в истории. Но потом было совершено еще одно преступление – преступление сокрытия и забвения, чтобы мир никогда об этом не узнал. Вот почему сегодняшняя церемония столь важна. И вот наконец мы подходим к моменту, когда этим замученным душам наконец будет отдан долг памяти в мемориальном музее Холокоста мирового уровня", – подчеркнул во время подписания Меморандума Рональд Лаудер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Следователь из Скотланд-Ярда помогает Центру "Бабий Яр" искать новые данные о трагедии

Инсталляцию на территории урочища по случаю 79-й годовщины трагедии представил Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр". Церемонию открытия подготовил украинский театральный режиссер Влад Троицкий. Автор идеи и концепции инсталляции – украино-британский медиахудожник Максим Демиденко. Также над созданием инсталляции работал коллектив представителей из Украины, Израиля, США, Великобритании.

В основе инсталляции символ Древа Жизни, который встречается в большинстве религий и мифологий мира. Трагедия Бабьего Яра показывает, как легко это Дерево может быть уничтожено, а его ветви сломаны. Колонны прострелены сотней тысяч пуль того же калибра, от которых погибли люди в Бабьем Яре. Инсталляция действует 24/7 и ночью сквозь пулевые отверстия проходит свет и звук памяти.

Кроме того, на территории урочища ко Дню памяти жертв Бабьего Яра установлены монокуляры, в которые вмонтированы наиболее известные фотографии Бабьего Яра, сделанные немецким военным фотографом Йоханнесом Хеле в последующие дни после расстрелов 29-30 сентября 1941 г. Благодаря этим монокулярам теперь каждый посетитель сможет увидеть, как выглядела эта территория 79 лет назад.

Автор: 

Бабий Яр (188) Киев (25663) Ткаченко Александр (429) Холокост (189)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+11
В Бабьим Яру были расстреляны, конечно, в основном евере, если я не ошибаюсь, конечно, но не ТОЛЬКО евреи !
Были расстреляны также ромы и украинцы.
В том числе, лидеры ОУН Теліга та Ошьжич.
Что, Бабий Яр теперь тоже приватизирован евреями, как и вся Украина ? 👿
показать весь комментарий
29.09.2020 20:08
+9
"правда" в них своя і копати вони не будуть..... вже стільки років засирають ефір своїм віртуальним холокостом
показать весь комментарий
29.09.2020 19:47
+9
Намагатимуться сформувати в українців "комплекс провини" як у німців після Другої світової війни?
показать весь комментарий
29.09.2020 19:48
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
уряду зайнятись більше нічим?
показать весь комментарий
29.09.2020 19:43 Ответить
https://censor.net/ru/user/132440

уряду зайнятись більше нічим?Пріоритетні напрямки формує Дерьмак + блазень розпорядження роздає...
показать весь комментарий
29.09.2020 19:50 Ответить
Должно звучать так - Уроду більше зайнятись нема чим. І без знаку питання.
показать весь комментарий
29.09.2020 20:14 Ответить
Треба, заради правди, нагадати, що "Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" насправді є приватною російською конторою єврейських олігархів, які колись були народжені на території України, - Фукс, Хан і Фрідман.

Московитська шарага, - навіть єврейська, - все одно залишається московитською шарагою.
А під час війни це, як мінімум, - принизливо і ганебно!
Відбулася легалізація Мордору в Україні, - за допомогою єврейських багатіїв-космополітів. Між іншим, зелене світло цьому москальському "центру" дав ще Порошенко в 2016 році. Так що кловун лише продовжувач політики Петра Олексійовича в даному випадку...
показать весь комментарий
29.09.2020 23:36 Ответить
Будуть вести розкопки для відновлення історичної правди?
показать весь комментарий
29.09.2020 19:44 Ответить
"правда" в них своя і копати вони не будуть..... вже стільки років засирають ефір своїм віртуальним холокостом
показать весь комментарий
29.09.2020 19:47 Ответить
прочитайте це,цікаво----------''Сколько Германия платит Израилю или Бизнес на крови''---------і тут----''Мої дві години з Володимиром Зеленським''--------''Його єврейство. Адже все ж таки це дивовижно, що тепер можливий наступний президент країни, де відбувалися масові розстріли євреїв і Бабин Яр, не приховує, що він єврей. Він виходець із родини вцілілих євреїв із Кривого Рогу, що на Дніпропетровщині, цій землі погромів. Його обрання, можливо, стане своєрідним колективним покаянням України за Махна та Степана Бандеру?''
показать весь комментарий
30.09.2020 06:51 Ответить
нельзя, их "правда" - в мифах, тут раскопки не помогают.
показать весь комментарий
29.09.2020 22:21 Ответить
Намагатимуться сформувати в українців "комплекс провини" як у німців після Другої світової війни?
показать весь комментарий
29.09.2020 19:48 Ответить
"Мы понимаем, что это история не только Украины и еврейского народа, это трагическая история всего мира. Люди, особенно молодежь, должны иметь возможность прийти и увидеть место, где были расстреляны тысячи евреев, чтобы осознать одну из крупнейших трагедий ХХ века...", - заявил Владимир Зеленский. Источник: https://censor.net/ru/n3221883
показать весь комментарий
29.09.2020 19:53 Ответить
А не евреи там не были расстреляны? Что за попытки приватизировать кусок украинской земли, тольок потому, что среди прочих жертв фашизма были и евреи. Там погибли пациенты больгицы для душевнобольных, люди, которые прятали раненых красноармейцев, члены женсоветов (коммунистическая организация), расстреляли пару цыганских таборов с детьми и т.д. Почему Украина должна что-то именно евреям, тем более что мемориал там давно есть и если они хотят поиметь очередной гешефт на строительстве, то не пошли бы они...
показать весь комментарий
29.09.2020 20:10 Ответить
після інтерв'ю з гравцем на піаніно-------''Його єврейство. Адже все ж таки це дивовижно, що тепер можливий наступний президент країни, де відбувалися масові розстріли євреїв і Бабин Яр, не приховує, що він єврей. Він виходець із родини вцілілих євреїв із Кривого Рогу, що на Дніпропетровщині, цій землі погромів. Його обрання, можливо, стане своєрідним колективним покаянням України за Махна та Степана Бандеру?''------це тут-----''Мої дві години з Володимиром Зеленським'' ---Бернар-Анрі Леві
Французький філософ, письменник, публіцист, громадський діяч.
показать весь комментарий
30.09.2020 06:54 Ответить
О сотрудничестве с кацапскими олигархами?
показать весь комментарий
29.09.2020 19:49 Ответить
Вот такая она всенаротная любовь!Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" и украинское правительство заявили о сотрудничестве - Цензор.НЕТ 4571
показать весь комментарий
29.09.2020 19:52 Ответить
Оно боялось тоже пасть жертвой.
Сцыкло.
показать весь комментарий
29.09.2020 20:04 Ответить
А ранее все президенты просто так приезжали и возлагали цветы?
Никто народ не разгонял и места закладок не искал?
показать весь комментарий
29.09.2020 22:17 Ответить
Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" и украинское правительство заявили о сотрудничестве - Цензор.НЕТ 4044
показать весь комментарий
29.09.2020 19:53 Ответить
Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" и украинское правительство заявили о сотрудничестве - Цензор.НЕТ 1994
показать весь комментарий
29.09.2020 19:53 Ответить
ЗЕБЕні свинцем плюнють в обличчя
показать весь комментарий
29.09.2020 20:14 Ответить
Жи2 еще за службу в НКВС во время Голодомора не ответили...
показать весь комментарий
29.09.2020 21:26 Ответить
Это. ****, не политкорректно. Сейчас правильно груситить за погибшими маланцами..
показать весь комментарий
29.09.2020 21:29 Ответить
Та хрен его знает, что мы решили.. Выбирают же граждане раз за разом обрезаных гетьманов..
показать весь комментарий
29.09.2020 21:43 Ответить
Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" и украинское правительство заявили о сотрудничестве /Дело полезное. Если результатом такого сотрудничества станет оздоровление украинцев и усиление ВСУ.- Таран пожаловался Шмыгалю на Минфин из-за сокращения предельных расходов на ВСУ.
показать весь комментарий
29.09.2020 19:58 Ответить
хреновые новости. у Петра Алексеевича - диабет. Группа риска... Будем надеяться выздоровеет.
показать весь комментарий
29.09.2020 22:23 Ответить
В Бабьим Яру были расстреляны, конечно, в основном евере, если я не ошибаюсь, конечно, но не ТОЛЬКО евреи !
Были расстреляны также ромы и украинцы.
В том числе, лидеры ОУН Теліга та Ошьжич.
Что, Бабий Яр теперь тоже приватизирован евреями, как и вся Украина ? 👿
показать весь комментарий
29.09.2020 20:08 Ответить
Вибачте, Олег Ольжич
показать весь комментарий
29.09.2020 20:11 Ответить
Якщо в коментарі є помилки - можна видалити свій коментар самотужки, а потім викласти з виправленнями...
показать весь комментарий
29.09.2020 20:26 Ответить
на фото...две женщины, справа - судя по босоножкам Зеленская, а слева ?
показать весь комментарий
29.09.2020 20:14 Ответить
Друга, тобто робоча "половинка"...
показать весь комментарий
29.09.2020 20:27 Ответить
возможно ))) косики меня смущают... та... вроде бы устойчивая брунетка))))
показать весь комментарий
29.09.2020 20:36 Ответить
Элементарно, не Зеленская.
показать весь комментарий
29.09.2020 22:30 Ответить
не Зеленская - женщина справа? а так похожа...
показать весь комментарий
29.09.2020 22:37 Ответить
1. Сама официальная версия событий в Бабьем Яру - вызывает, к сожалению, очень много (!!!) сомнений. И "закрывать глаза", игнорировать эти сомнения - невозможно! Потому что официальная версия событий в Бабьем Яру, как и вся версия (!!!) Холокоста (особенно - их размеры) - базируются на сомнительных/противоречивых показаниях свидетелей, голословных/необоснованных утверждениях, алогичных умозаключениях/выводах и практически не имеют никаких материальных подтверждений! (например - Герберт Тидеманн.«Загадка Бабьего Яра: Критические вопросы и замечания» http://babiyarkiev.blogspot.nl/2011/10/blog-post_08.html#_blank http://babiyarkiev.blogspot.nl/2011/10/blog-post_08.html )
Как бы не случилось так, что через некоторое время - придется "стыдливо" очищать территории от необоснованно сооруженных памятников/мемориалов несуществующим (!!!)жертвам!
На эту тему уже писано-переписано "видимо-невидимо"! Все желающие могут для начала - самостоятельно ознакомиться в Интернете: "Библиотека Холокоста" https://sites.google.com/site/lohocoust/system/app/pages/sitemap/hierarchy#_blank https://sites.google.com/site/lohocoust/system/app/pages/sitemap/hierarchy . Это - вообще. Адополнительно советую украинцам читать - Герберта Тидемана, Юргена Графа, Григория Мусиенко, Михаила Никифорука…
показать весь комментарий
29.09.2020 20:48 Ответить
2. При этом считаю необходимым специально подчеркнуть (для некоторых "особо непонятливых") - идеи ревизионизма холокоста не имеют ничего общего с антисемитизмом (!), поскольку речь идет не о евреях - как конкретной этнической группе и ее (их) действиях, а о деятельности самой мощной религиозно-финансово-политической группы (фактически - это "мафия" в пределах многомиллионного народа), которая действует крайне отвратительными и преступными средствами и которая сама, - в первую очередь, - "подставляет" евреев "под удар"

3. Предлагаю всем "обратить внимание" на:
а) Бредни советского прокурора на Нюрнбергском трибунале относительно Бабьего Яра судьи (причем - евреи!) даже не приняли к рассмотрению и не включили в обоснование обвинительного приговора!
б) На другом процессе Международного военного трибунала в 1948 г в Нюрнберге по так называемому "делу айнзатцкоманд", Паулю Блобелю - командиру айнзатцокамды N4, которому евреи нагло приписывают расстрелы в Бабьем Яру, в обвинительном приговоре даже словом (!) не упомянули Бабий Яр!
в) В течение нескольких десятилетий после ВМВ тема Бабьего Яра не привлекала никакого (!) внимания еврейской интеллигенции города Киева… по одной причине: врать можно только потомкам, но не современникам.
г) Но - в 1966 г. в журнале "Юность" агент КГБ А. Кузнецов опубликовал украинофобский "роман-документ» "Бабий Яр", в котором, кстати, впервые был указан "украинский след". Кузнецов "творчески развил" (наврав с три короба) "воспоминания" еврейки Проничевой. Эта книга писалась именно ради "украинских полицаев в украинских вышиванках", которые - якобы - играли активную роль во время казней и которые описаны в крайне неприглядном виде. Считаю, что целью этой лживой книги, - на которую евреи ссылаются как на документ, - является возбуждение ненависти к украинцам. Зачем КГБ через Кузнецова в то время запустил эту версию - это другой/отдельный вопрос. Но я и хочу разоблачить наглую еврейскую ложь, которая оскорбляет мой народ.
показать весь комментарий
29.09.2020 20:51 Ответить
4. В качестве «информации к размышлению» осмелюсь предложить:
а) Татьяна Тур. «ПРАВДА О БАБЬЕМ ЯРЕ. Документальное исследование» 1)"Вечірній Київ", 16 березня 1996 р. 2) http://babiyarkiev.blogspot.nl/2011/09/blog-post_06.html#_blank http://babiyarkiev.blogspot.nl/2011/09/blog-post_06.html ;
б) 13.10.2009."Чрезвычайная комиссия не нашла доказательств расстрела в Бабьем Яре и эксгумировала могилы умерших в Сырецком лагере" http://babiyarkiev.blogspot.nl/2011/11/blog-post_13.html#_blank http://babiyarkiev.blogspot.nl/2011/11/blog-post_13.html ;
в) 15.12.2010. "Фотодокументы чрезвычайной комиссии доказывают, что в Бабьем Яру массовые расстрелы не совершались" (http://babiyarkiev.blogspot.com/2010/12/blog-post.html#_blank http://babiyarkiev.blogspot.com/2010/12/blog-post.html );
г) 29.06.2011. «Эвакуация евреев из Киева» http://babiyarkiev.blogspot.nl/2011/09/blog-post_29.html#_blank http://babiyarkiev.blogspot.nl/2011/09/blog-post_29.html ;
д) 18.06.2013. «Знаменитые фотографии Иоганнеса Хэле не подтверждают расстрел евреев в Бабьем Яре» (http://babiyarkiev.blogspot.nl/2013/06/blog-post_18.html#_blank http://babiyarkiev.blogspot.nl/2013/06/blog-post_18.html );
е) 20.09.2013. Юрий Когут "Бабий Яр: дезинформационная операция для прикрытия преступлений большевиков" http://babiyarkiev.blogspot.com/2013/09/blog-post.html#_blank http://babiyarkiev.blogspot.com/2013/09/blog-post.html ;
показать весь комментарий
29.09.2020 20:56 Ответить
. У США заперечення Голокосту не карається, оскільки вільне вираження своїх поглядів захищено Першою поправкою до Конституціїhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83#cite_note-184 [184] .
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83
показать весь комментарий
29.09.2020 20:58 Ответить
Более того!
5 июля 2012 г. Совет ООН по правам человека принял историческую резолюцию о праве на свободу слова в Интернете. А ещё годом ранее Комитет ООН по правам человека принял не менее знаменательное решение, постановляющее, что преследование за отрицание холокоста является недопустимым для стран, подписавших Конвенцию по правам человека.

А то во многих европейских странах исследователи и политические аналитики, отрицающие официальную версию Холокоста, уже подвергались травле в прессе, публичному остракизму, увольнениям с работы, а иногда даже уничтожению в форме многолетнего тюремного заключения!

Официальный текст решения (замечания общего порядка) на русском языке (docx): http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/CCPR-C-GC-34_ru.doc
показать весь комментарий
30.09.2020 15:23 Ответить
5. И "в заключение" - разделение убийц и их жертв по национальному признаку - чистой воды расизм, фашизм и нацизм, а еще - «голубая мечта» всех тоталитарных режимов. Это ненормально (!!!) - класть цветы на одну и ту же могилу своим и тут же плевать на при этом игнорировать всех жертв других национальностей!
Э-э-эх, хорошо бы евреям наряду с еврейскими жертвами Холокоста публично пересчитать/перечислить всех евреев, служивших в Вермахте, в НКВД и других красных и коричневых бандах, тогда - может быть - перестали бы приватизировать Холокост и не требовали бы больше покаяний/извинений от других народов!
показать весь комментарий
29.09.2020 20:58 Ответить
У тих же самих могилах Бабиного Яру поховані також і жертви більшовицького терору, замучених кількома роками раніше сталінськими катами у 1930-х роках.
Чому вшановують тільки єврейських жертв нацизму, а про похованих там же, тільки вбитих сталінськими нелюдами українців мовчать? А між іншим, верхівка НКВД, і середня ланка, тоді були більш ніж наполовину заповнені євреями. Про це тепер переважно мовчать.

Корчинський про Бабин Яр: Хотілось би почути вибачення євреїв перед українцями

https://www.youtube.com/watch?v=*****-kVS9c
показать весь комментарий
29.09.2020 23:14 Ответить
Нам потрібно в голос на весь Світ заявити, що , так званий, холокост був розплатою жидів за вчинення голодомоу жидівською більшовитською партією мерзотників проти українців і казахів в 32-33 роках. А приватизація Бабиного Яру так, як це зробили жиди зараз це - наруга над пам'яттю всіх нежидів , що там лежать.
показать весь комментарий
29.09.2020 20:59 Ответить
ты прав на 1000%. Притом, не только об Украине речь. Как только прозвучали первые выстрелы ночью 22 июня 1941 года, в той же Прибалтике местное население кинулось громить евреев, с оружием - расстреливали на месте.
То же было в Польше, громили евреев в т.ч. знаменитый погром в 1945 в Варшаве - просто убивали.
В Западной Беларуси партизаны и местное население добивали евреев которым посчастливилось сбежать из Минского гетто.
Как видим, "антисемитизм" везде, и в 1941 и в 1945. И причины одинаковы - на этих территориях во время "воссоединения" 1939-1940 г. оккупанты входили и формировали органы власти через еврейское коммунистическое подполье, везде евреи встречали краснозадых "освободителей" в 1939-40 цветами и списками "кого надо расстрелять", и оккупационные органы власти формировались из представителей коммунистического семитского подполья. Местное население однако это запомнило и не преминуло поквитаться когда пришло удобное время.
показать весь комментарий
29.09.2020 22:31 Ответить
Зелька,а когда ты экономикой уже займёшься,созданием рабочих мест,привлечением инвестиций,посадкой казнокрадов и взяточников,или пока мемориал не построишь ничем другим заниматься не будешь?
показать весь комментарий
29.09.2020 21:11 Ответить
Подскажите ,пожалуйста,Израиль признал Голодомор - геноцидом ,или забили на просьбу клована?
показать весь комментарий
29.09.2020 21:22 Ответить
А чому Ізраїль та Росія не визнають Голодомор геноцидом українсього народу???????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
29.09.2020 22:10 Ответить
Хуже дурака может быть только дурак с самоинициативой.
Инсталляции в виде гигантских дементоров и мероприятия вокруг них вызывают только негатив и шок. Там, где нужна скорбь и тишина, Зеленский устроил черт знает что.
показать весь комментарий
29.09.2020 22:23 Ответить
оно устроило мексиканский мать его так день мёртвых
показать весь комментарий
29.09.2020 22:25 Ответить
Холокост лише частина історії Бабиного Яра, там інтернаціональна могила, а не тільки єврейська. І вип'ячувати тільки єврейські жертви, а всі інші замовчувати це не історія, а пропаганда.
показать весь комментарий
30.09.2020 06:48 Ответить
 
 