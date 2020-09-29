"Мерзавец. Махрового идиота нельзя прятать за старостью", - Аваков о словах Фокина о войне на Донбассе, где тот не видит россиян
Глава МВД Арсен Аваков жестко раскритиковал высказывания заместителя председателя украинской делегации в ТКГ Витольда Фокина о том, что он пока не видел подтверждений того, что на Донбассе воюют Украина и Россия.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Аваков написал в Фейсбуке.
Министр отметил: "Фокин, на войне, которой как вы говорите нет - погибли тысячи наших Солдат и гражданских. Скажите это семьям погибших от русских градов под Саур-Могилой и Иловайском!?.. Мерзавец.
"Их там нет" — это слова Путина, а не представителя Украины.
Слова Фокина за последние недели наносят колоссальный ущерб для страны и приносят боль и гнев в сердца украинцев.
Махрового идиота нельзя прятать за старостью.
Немедленно гнать, как минимум снова на пенсию.."
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Кроме того, он отрицает факт кацапской агрессии против Украины.
А все что сделал министр ВД, это назвал старое ватное д-мо, мерзавцем!
Где уголовное дело?