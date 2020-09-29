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"Мерзавец. Махрового идиота нельзя прятать за старостью", - Аваков о словах Фокина о войне на Донбассе, где тот не видит россиян

Глава МВД Арсен Аваков жестко раскритиковал высказывания заместителя председателя украинской делегации в ТКГ Витольда Фокина о том, что он пока не видел подтверждений того, что на Донбассе воюют Украина и Россия.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Аваков написал в Фейсбуке.

Министр отметил: "Фокин, на войне, которой как вы говорите нет - погибли тысячи наших Солдат и гражданских. Скажите это семьям погибших от русских градов под Саур-Могилой и Иловайском!?.. Мерзавец.

"Их там нет" — это слова Путина, а не представителя Украины.

Слова Фокина за последние недели наносят колоссальный ущерб для страны и приносят боль и гнев в сердца украинцев.

Махрового идиота нельзя прятать за старостью.

Немедленно гнать, как минимум снова на пенсию.."

Видео Еспрессо

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Фокин о войне на Донбассе: "Никакого подтверждения, что там ведется война между Россией и Украиной пока я не вижу". ВИДЕО

Мерзавец. Махрового идиота нельзя прятать за старостью, - Аваков о словах Фокина о войне на Донбассе, где тот не видит россиян 01

Автор: 

Аваков Арсен (3445) Фокин Витольд (101)


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Топ комментарии
+145
А вот тут я согласен с Аваковым на 100000%
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29.09.2020 20:02
+110
это какой-то кацапский приём - расставить вокруг себя дурачков и юродиевых, чтобы самому выглядеть правильным пацаном
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29.09.2020 20:05
+77
Фокін- офіційний представник України в ТГК. Призначений Зеленським. Тобто, Фокін озвучує думку Президента України.
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29.09.2020 20:05
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Страница 6 из 6
Дети мои, отбросим криминальные статьи по которым уже можно упечь фоку... Вспомним, что наш главный судья - БОГ НАШ, ибо десять грехов человеческих подразделяются на три категории: ГРЕХИ ТЕЛА - это кровь, в том числе блуд, ЗЛОСЛОВИЕ-СУЕСЛОВИЕ, а также ГРЕХИ СОВЕРШАЕМЫЕ МЫСЛЬЮ... Дети мои, молитесь за грешника, раба божьего (по-нарабсеянски) за прощение ему грехов, бо ему светит преисподняя... Поддался мирянин фока дъявольскому искушению. - согрешил по всем трем категориям грехов человеческизх: 1). в стране льется кровь по вине сатаната, фока этого не замечает. 2). иИ еще по этому случаю суесловит. 3). О таком (дружба с сатанатом) не только вслух, но и мыслить грех... АМИНЬ !!! Да будет воля божья и только !!!
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30.09.2020 13:56 Ответить
Ну насколько я знаю, у вас, во Вьетнаме очень позитивно относятся к т.н. сатанату
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30.09.2020 14:35 Ответить
Не думал,что я когда нибудь полностью поддержу мнение рюкзакосабакова,но тут да!!!
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30.09.2020 13:49 Ответить
аналогично. рюкзакова не котирую, но под его словами относительно совкового дегенерата подпишусь на все 100%!
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30.09.2020 14:37 Ответить
"Мерзавец", призывает узаконить кацапов на Донбасе.
Кроме того, он отрицает факт кацапской агрессии против Украины.
А все что сделал министр ВД, это назвал старое ватное д-мо, мерзавцем!
Где уголовное дело?
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30.09.2020 17:31 Ответить
Авакову респект за мерзавця, а за те, що він і його Геращенко не користуються державною мовою - Ганьба!
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30.09.2020 19:26 Ответить
Плюс в карму чорта Авакова. Тільки гнати не на пенсію, а в ОРДЛО, як мінімум
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30.09.2020 19:31 Ответить
это не слова фокина, это слова зели через фокина. все здравомыслящие понимают что фокин там попка и озвучивает зелю, как у ***** жириновский. зеля нащупывает как слить украину. зеля неделю назад начал проукраинсие речи только потому что теряет рейтинг, а в душе он сепар
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30.09.2020 19:45 Ответить
Арсен Аваков будущий президент Украины.
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30.09.2020 20:50 Ответить
Трот, вы так можете накаркать: в само деле, шансы Авакова стать президентом вполне реальны: во втором туре выборов может пойти нос в нос с ПАП: 49 на 51 %.
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30.09.2020 22:12 Ответить
Гоните кравчука, такое же ватное ***но.
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30.09.2020 20:53 Ответить
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