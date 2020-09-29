"Мерзавец. Махрового идиота нельзя прятать за старостью", - Аваков о словах Фокина о войне на Донбассе, где тот не видит россиян

Глава МВД Арсен Аваков жестко раскритиковал высказывания заместителя председателя украинской делегации в ТКГ Витольда Фокина о том, что он пока не видел подтверждений того, что на Донбассе воюют Украина и Россия.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Аваков написал в Фейсбуке.

Министр отметил: "Фокин, на войне, которой как вы говорите нет - погибли тысячи наших Солдат и гражданских. Скажите это семьям погибших от русских градов под Саур-Могилой и Иловайском!?.. Мерзавец.

"Их там нет" — это слова Путина, а не представителя Украины.

Слова Фокина за последние недели наносят колоссальный ущерб для страны и приносят боль и гнев в сердца украинцев.

Махрового идиота нельзя прятать за старостью.

Немедленно гнать, как минимум снова на пенсию.."

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