Партии Кивалова в Одессе отказали в регистрации на местных выборах из-за гендерных квот
Одесская городская территориальная избирательная комиссия отказала в регистрации списка Украинской морской партии Сергея Кивалова, но зарегистрировала самого Кивалова кандидатом на пост мэра Одессы.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на НВ, об сказано в решении Одесского гортеризбиркома.
Партии отказали в регистрации "в связи с нарушением порядка выдвижения кандидатов".
В документе сказано, что причиной отказа стало несоблюдение гендерных квот областной организацией этой партии.
В комиссии напомнили, что согласно законодательству, при формировании единого и территориальных избирательных списков организация партии должна обеспечить присутствие в каждой пятерке каждого избирательного списка мужчин и женщин не менее двух кандидатов каждого пола.
В то же время теризбирком зарегистрировал самого Кивалова кандидатом на должность городского головы Одессы.
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... Самонеміч, Шляшко, Шмєшко, Панталоній
Пацталом!!
🤣
Ещё и церкви строит, ездит по святым местам, все 'по схеме'. 'Святоша' из него, как и 'государственный деятель' -в его понимании, главное в этом деле , уметь сделать морду лица и умный вид. Но с такими внешними данными , незакрывающейся челюстью и косноязычием -и это невозможно. 'Заслуженный гражданин Одессы', @ть. Маразли, Ойстрах, братья Липы в гробах переворачиваются . Жалкое ничтожество, но очень богатое
Нет гендеров и норм нет...