Партии Кивалова в Одессе отказали в регистрации на местных выборах из-за гендерных квот

Одесская городская территориальная избирательная комиссия отказала в регистрации списка Украинской морской партии Сергея Кивалова, но зарегистрировала самого Кивалова кандидатом на пост мэра Одессы.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на НВ, об сказано в решении Одесского гортеризбиркома.

Партии отказали в регистрации "в связи с нарушением порядка выдвижения кандидатов".

В документе сказано, что причиной отказа стало несоблюдение гендерных квот областной организацией этой партии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кивалов проиграл выборы кандидату от "Слуги народа" ресторатору Леонову

В комиссии напомнили, что согласно законодательству, при формировании единого и территориальных избирательных списков организация партии должна обеспечить присутствие в каждой пятерке каждого избирательного списка мужчин и женщин не менее двух кандидатов каждого пола.

В то же время теризбирком зарегистрировал самого Кивалова кандидатом на должность городского головы Одессы.

Также читайте: В Раде ежегодно будут проводить гендерный аудит, - руководитель аппарата парламента Штучный