Мэр Умани Цебрий, которого не пустили на местные выборы: Мне намекали на неприятности, если я не откажусь от требования к ОП и "Слуге народа" не пускать в город хасидов

Уманскому городскому голове Александру Цебрию в частных разговорах говорили о том, что власти недовольны его нежеланием на фоне пандемии коронавируса пускать в город большое количество иностранцев.

Об этом он сообщил в интервью Цензор.НЕТ

"Мне неоднократно говорили: если я не изменю свою позицию, если не займу нейтральную позицию, если я не откажусь от требования к центральной власти и "Слуге народа" не пускать на территорию иностранцев из красной зоны, тогда у меня будут такие неприятности, которые я даже не могу представить! Прямо мне никто не угрожал, но в частных разговорах некоторые люди действительно говорили: мол, такое поведение было бы для тебя лучше", - сообщил мэр.

Цебрий уверен, что оказался прав: "Сейчас у нас в городе - вспышка коронавируса. А три месяца назад - был вообще 0! Сейчас - около 100 человек инфицированы. А несколько дней назад один человек даже умер. И это второй умерший на территории города от коронавирусной ситуации".

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Напомним, 17 августа мэр Умани Александр Цебрий прибыл под Офис Президента и заявил о готовности там жить, чтобы не допустить в город массового приезда хасидов из-за опасности вспышки коронавируса.

26 сентября стало известно, что территориальная избирательная комиссия Умани сняла с выборов действующего мэра Александра Цебрия, при этом зарегистрировав кандидатами двух клонов-двойников.

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