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Новости Коронавирус и карантин
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Мэр Умани Цебрий, которого не пустили на местные выборы: Мне намекали на неприятности, если я не откажусь от требования к ОП и "Слуге народа" не пускать в город хасидов

Мэр Умани Цебрий, которого не пустили на местные выборы: Мне намекали на неприятности, если я не откажусь от требования к ОП и

Уманскому городскому голове Александру Цебрию в частных разговорах говорили о том, что власти недовольны его нежеланием на фоне пандемии коронавируса пускать в город большое количество иностранцев.

Об этом он сообщил в интервью Цензор.НЕТ

"Мне неоднократно говорили: если я не изменю свою позицию, если не займу нейтральную позицию, если я не откажусь от требования к центральной власти и "Слуге народа" не пускать на территорию иностранцев из красной зоны, тогда у меня будут такие неприятности, которые я даже не могу представить! Прямо мне никто не угрожал, но в частных разговорах некоторые люди действительно говорили: мол, такое поведение было бы для тебя лучше", - сообщил мэр.

Цебрий уверен, что оказался прав: "Сейчас у нас в городе - вспышка коронавируса. А три месяца назад - был вообще 0! Сейчас - около 100 человек инфицированы. А несколько дней назад один человек даже умер. И это второй умерший на территории города от коронавирусной ситуации".

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Напомним, 17 августа мэр Умани Александр Цебрий прибыл под Офис Президента и заявил о готовности там жить, чтобы не допустить в город массового приезда хасидов из-за опасности вспышки коронавируса.

26 сентября стало известно, что территориальная избирательная комиссия Умани сняла с выборов действующего мэра Александра Цебрия, при этом зарегистрировав кандидатами двух клонов-двойников.

Читайте интервью полностью: Мер Умані Олександр Цебрій: "Раніше не розумів, у який спосіб вони можуть виграти вибори. Тепер розумію: треба збити топових кандидатів!"

Автор: 

карантин (16729) местные выборы (2752) хасиды (255) Слуга народа (2634) Офис Президента (1803) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Цебрий Александр (23)


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Топ комментарии
+23
Мэр Умани Цебрий, которого не пустили на местные выборы: Мне намекали на неприятности, если я не откажусь от требования к ОП и "Слуге народа" не пускать в город хасидов - Цензор.НЕТ 4319
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29.09.2020 21:04
+22
Мэр Умани Цебрий, которого не пустили на местные выборы: Мне намекали на неприятности, если я не откажусь от требования к ОП и "Слуге народа" не пускать в город хасидов - Цензор.НЕТ 2042
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29.09.2020 20:57
+15
Мэр Умани Цебрий, которого не пустили на местные выборы: Мне намекали на неприятности, если я не откажусь от требования к ОП и "Слуге народа" не пускать в город хасидов - Цензор.НЕТ 4870
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29.09.2020 20:59
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Мэр Умани Цебрий, которого не пустили на местные выборы: Мне намекали на неприятности, если я не откажусь от требования к ОП и "Слуге народа" не пускать в город хасидов - Цензор.НЕТ 2042
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29.09.2020 20:57 Ответить
Только на свой исторической родине пусть працюе или на кацапстане , причём в банях хреном по - роялю
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29.09.2020 21:02 Ответить
Мэр Умани Цебрий, которого не пустили на местные выборы: Мне намекали на неприятности, если я не откажусь от требования к ОП и "Слуге народа" не пускать в город хасидов - Цензор.НЕТ 4319
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29.09.2020 21:04 Ответить
Сімферополь
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29.09.2020 21:04 Ответить
Мухосранск.
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29.09.2020 21:10 Ответить
на хрен он вообще в Украине нужен. Пусть едет по Кацапстану со своими ужимками гастролирует.
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29.09.2020 21:07 Ответить
Мэр Умани Цебрий, которого не пустили на местные выборы: Мне намекали на неприятности, если я не откажусь от требования к ОП и "Слуге народа" не пускать в город хасидов - Цензор.НЕТ 9654
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29.09.2020 21:08 Ответить
ну разве только кунсткамерным цирком, и только редкий профессиональный экземпляр.
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29.09.2020 21:15 Ответить
проффесионал, сын проффесора
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29.09.2020 21:26 Ответить
Что плохого Вам сделал киевский цирк?
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29.09.2020 21:34 Ответить
Донецк с Луганском. После него голыми руками можно будет брать. Ну а если без смеха, то в стране творится такое, что уже как-то не смешно........
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29.09.2020 21:33 Ответить
Дебальцеве.
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29.09.2020 21:49 Ответить
Мэр Умани Цебрий, которого не пустили на местные выборы: Мне намекали на неприятности, если я не откажусь от требования к ОП и "Слуге народа" не пускать в город хасидов - Цензор.НЕТ 4870
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29.09.2020 20:59 Ответить
😆
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29.09.2020 21:20 Ответить
Хто це? Бо я з Василькова, вже від від трьох кандидатів надходила пропозиція про участь у процесі, проте ХТО ЦЕ я хз...
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29.09.2020 21:37 Ответить
А так таки так. Сабадаша документи зникли, а за нього збирається голосувати більшість мешканців Василькова (діючий міський голова).
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29.09.2020 21:40 Ответить
ну да зеленкину и его хебре это братья по вере
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29.09.2020 21:00 Ответить
Я так понимаю в мерии Умани будут гореть клоны Цебрия.
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29.09.2020 21:00 Ответить
неприятности, если я не откажусь от требования к ОП и "Слуге народа" не пускать в город хасидов/ Кодлан Коломойского желает грабить Украину в комфортных условиях- максимально приближённых к исторической родине.
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29.09.2020 21:01 Ответить
Цебрий молодец! Ты сделал свое дело. С твоим характером, большое будущее. Респект и уважуха. В июле спать под офисом оп, в спальном мешке. Кстати в Израиле в 4 раза больше новых больных, чем в Украине. У хасидов ещё хуже.
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29.09.2020 21:03 Ответить
Маленьке зелене чмо здатне тільки дрібно гадити.
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29.09.2020 21:04 Ответить
Ага, дрібно, але - багато: судячи з того , що робиться в країні..
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29.09.2020 21:07 Ответить
Так.
Хитра попа пердить тихо.
Але смердить сильно.
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29.09.2020 21:23 Ответить
Мэр Умани Цебрий, которого не пустили на местные выборы: Мне намекали на неприятности, если я не откажусь от требования к ОП и "Слуге народа" не пускать в город хасидов

Ну, правильно. Титульная нация.
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29.09.2020 21:06 Ответить
Мэр Умани Цебрий, которого не пустили на местные выборы: Мне намекали на неприятности, если я не откажусь от требования к ОП и "Слуге народа" не пускать в город хасидов - Цензор.НЕТ 7088
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29.09.2020 21:08 Ответить
Шо есть, то есть. Остаётся наслаждаться воспоминаниями - при пете по всем эт пунктам не сосали.
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29.09.2020 21:12 Ответить
Мэр Умани Цебрий, которого не пустили на местные выборы: Мне намекали на неприятности, если я не откажусь от требования к ОП и "Слуге народа" не пускать в город хасидов - Цензор.НЕТ 1745
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29.09.2020 21:14 Ответить
Шо, язик чухається?
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29.09.2020 21:25 Ответить
Пальцы у него горят.
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29.09.2020 21:30 Ответить
Мэр Умани Цебрий, которого не пустили на местные выборы: Мне намекали на неприятности, если я не откажусь от требования к ОП и "Слуге народа" не пускать в город хасидов - Цензор.НЕТ 2048
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29.09.2020 21:11 Ответить
Мэр Умани Цебрий, которого не пустили на местные выборы: Мне намекали на неприятности, если я не откажусь от требования к ОП и "Слуге народа" не пускать в город хасидов - Цензор.НЕТ 2289
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29.09.2020 21:15 Ответить
чм-то на макрона ******
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29.09.2020 21:35 Ответить
Какая же льживая власть на местах! Ради власти не гребуют ничем и поливают гразью вся и всех! Тварри!
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30.09.2020 00:18 Ответить
Можно сколько угодно смеяться над зеленой соплей, но факт остается фактом - власть и имущество страны захвачены пархатыми инородцами и все кто хоть как-то будет мешать их нацистам (напоминаю всем,что хасиды это талмудисты в котом написано что все не евреи это животные и с ними можно делать все что угодно, убивать, грабить и т.д., их бог им все простит) тот будет наказан.
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30.09.2020 02:05 Ответить
 
 