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Российскому исследователю сталинских преступлений Дмитриеву изменили приговор и отправили в тюрьму на 13 лет

Российскому исследователю сталинских преступлений Дмитриеву изменили приговор и отправили в тюрьму на 13 лет

Верховный суд Карелии изменил приговор историку и публицисту, лидеру Карельского отделения общества "Мемориал" Юрий Дмитриеву. Суд увеличил срок наказания для Дмитриева с 3,5 лет колонии до 13 лет колонии строгого режима.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом во вторник, 29 сентября, российскому информагентству "Интерфакс" сообщил адвокат подсудимого Артем Черкасов.

Суд увеличил срок заключения для Дмитриева по статье о сексуальном насилии над названной дочерью. В июле суд первой инстанции приговорил Дмитриева по этой статье до 3,5 лет колонии. По словам адвоката, в Верховном суде Карелии решили, что приговор суда первой инстанции был слишком мягким. По этому приговору Дмитриев вскоре должен выйти на свободу.

Кроме того, Верховный суд Карелии отправил на пересмотр в городской суд дело по статьям об изготовлении детской порнографии и хранения фрагментов оружия, по которым историка оправдали.

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Ранее около 250 ученых, правозащитников, деятелей культуры и журналистов подписали обращение к председателю Верховного суда Карелии Анатолию Наквасю. Они просили передать дело Дмитриева в суд любого другого региона России. В суде заявили, что общественность не может просить передать дело в другой регион.

22 июля Петрозаводский городской суд признал Дмитриева виновным в сексуальном насилии над названной дочерью и приговорил к 3,5 годам колонии с учетом смягчающих обстоятельств. Суд оправдал историка по обвинению в изготовлении детской порнографии и хранении деталей оружия. Дмитриев не признает вину. Его судили дважды.

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Дело Юрия Дмитриева. Глава Карельского отделения "Мемориала" известен как составитель и издатель книг памяти жертв политических репрессий 1930-1940-х годов в Карелии и материалов по истории строительства "Беломорканала". Он нашел места массовых захоронений жертв сталинских репрессий в урочище Сандармох и Красный бор.

В декабря 2016 года Юрий Дмитриев был арестован по анонимному доносу и обвинен в изготовлении детской порнографии. 5 апреля 2018 года Петрозаводский городской суд полностью оправдал Дмитриева по этой статье, признав за ним право на реабилитацию и компесацию нанесенного вреда. При этом суд признал Дмитриева виновным в хранении деталей гладкоствольного ружья и приговорил к 2,5 годам лишения свободы, но учел срок, который тот отбыл в СИЗО. Прокуратура тогда требовала для лидера Карельского отделения "Мемориала" девять лет колонии строгого режима.

Однако 14 июня того же года Верховный суд Карелии по итогам рассмотрения апелляций и представлений прокуратуры отменил приговор и направил уголовное дело на новое рассмотрение. Уже 27 июня 2018 Дмитриев был задержан по подозрению в сексуальном насилии над приемной дочерью. На следующий день его арестовали.

Автор: 

репрессии (2768) россия (96074) сталинизм (50) Дмитриев Юрий (2) центр Мемориал (34)


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Топ комментарии
+54
ГУЛАГ в худших традициях, российскую государственность просто необходимо демонтировать.
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29.09.2020 21:21
+37
Изваляли имя достойного человека в грязи и запроторили в тюрьму на долгие годы. Как это по кацапски.
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29.09.2020 21:28
+30
Кого-то сильно зацепил в своим книгах...
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29.09.2020 21:22
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ГУЛАГ в худших традициях, российскую государственность просто необходимо демонтировать.
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29.09.2020 21:21 Ответить
проблема в том- что рано или поздно будет Нюрнберг № 2 над коммунистами сталинистами и их производными..и когда сосчитают жертвы коммунистов --то нацисты окажутся детским лепетом...
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29.09.2020 22:35 Ответить
Да хрен его знает будет ли суд на коммунистами, 100 лет прошло, а суда все нет, при этом быдло до сих пор наяривает на совок.
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30.09.2020 01:57 Ответить
МОРДОР должен быть разрушен, а не демонтирован!
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29.09.2020 23:17 Ответить
Кто же демонтировать то ее будет?
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02.10.2020 23:06 Ответить
США вместе с союзниками, у них большой опыт по расчленению СССР.
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02.10.2020 23:09 Ответить
Кого-то сильно зацепил в своим книгах...
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29.09.2020 21:22 Ответить
обычно мавзолейные вертухаи не оставляли таких в "свидетелях", чтоб потом уйдя на пенсию самим книжки по "истории" писать...
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29.09.2020 21:26 Ответить
Загуглив. Справа таки мутна. Фотки справді були. Він багато зробив для викриття злочинів Сралінського режиму, але фотки....
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29.09.2020 21:27 Ответить
В смысле? а подбросить не могли? Это как Путин покажет пустую бочку и ты скажешь - видел, он реально уничтожил весь новичок, все 5 тонн, фотка есть.
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29.09.2020 21:35 Ответить
На фотографіях була прийомна донька Дмітрієва. І він сам визнав що фото робив він. Так що... Не хочеться копирсатися в лайні.
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29.09.2020 21:39 Ответить
Историк и его жена восемь лет назад взяли в семью трехлетнюю, очень запущенную девочку. Перед этим они посещали специальные курсы, где им рассказывали, что для запущенных в физическом отношении детей нужно вести фотоальбом, чтобы сравнивать развитие. Юрий отнесся к этому очень ответственно, он каждые несколько месяцев фотографировал ребенка. На фото было видно, как меняется девочка, уходят ее выпирающие ребра. Иногда фотографии делались перед приходом сотрудников органов опеки, чтобы подтвердить, что кожа чистая, что нет синяков или ссадин.

Его дочь Екатерина Клодт рассказывает, что за день до задержания отец попросил ее прийти и посидеть в квартире: "Я спросила: "Что случилось?" Он ответил: "Не задавай вопросов, просто приди и побудь, пока не вернусь", - вспоминает Екатерина. Отца вызвали к участковому по незначительному вопросу и продержали 4 часа. В квартире без него кто-то побывал. Вещи лежали не на своих местах. Копались в компьютере. Папа заметил, я отмахнулась… А 13 декабря его забрали. В наручниках, как преступника. На глазах у соседей вывели под конвоем, затолкали в машину. Ему 61 год, его весь город знает. Опозорили"

Источник: https://censor.net/ru/n430327
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29.09.2020 21:54 Ответить
Промежину дитини він теж щоб показати як зникають ребра фотографував?
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29.09.2020 21:59 Ответить
ты эти фото видел? или ты из карельских прокурорских?
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30.09.2020 00:08 Ответить
А взагалі- мені байдуже до російської дівчинки. А от для розвалу рашки Дмітрієв чимало зробив би на волі. Так що я проти його ув'язнення навіть якщо звинувачення небезпідставні.
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29.09.2020 22:03 Ответить
То есть, сначала обгадить, а потом простить.
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30.09.2020 00:27 Ответить
Подонки, кацапские вертухаи и вся энкавидстско-кагебистская наволочь - дети-уроды ленина, сталина и иже с ними! Позор скотам, у которых еще язык поворачивается называть украинцев "фашистами"... Циничная сволота!
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29.09.2020 22:52 Ответить
фото были потому, что дочь приёмная была и дистрофичная. он фотал то, как она выздоравливает. дети в трусиках, или голые бегают по пляжу. папа сфотал. это порно?
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29.09.2020 23:56 Ответить
Изваляли имя достойного человека в грязи и запроторили в тюрьму на долгие годы. Как это по кацапски.
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29.09.2020 21:28 Ответить
знеславити - улюблений прийом гебнявих
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29.09.2020 22:21 Ответить
Обратите внимание! Дмитриев открыл миру Сандармох - коллективную могилу для цвета украинской нации! Разве сталинско-гебистская сволочь может такое ему простить?! А девочка - классный надуманный повод для отмазки. В этом вся суть московитского фашизма.
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29.09.2020 22:56 Ответить
Звіздець, імбИцили.
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29.09.2020 21:28 Ответить
И ***** ЛИБЕРАСТИЧЕСКИЕ МАЦКОВСКИЕ МОЛЧАТ! ГНИЛЫЕ ИМПЕРСКИЕ
ЛИБЕРАСТЫ!
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29.09.2020 21:31 Ответить
Кто будет заступаться за педофила?
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29.09.2020 22:14 Ответить
Так с любого можно сделать педофила))) Дочь маленькой купал?))) На горшок садил?)))
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29.09.2020 22:23 Ответить
Диссидент Буковский когда его британская полиция обвинила в педофилии, тоже все валил на КГБ-НКВД.
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29.09.2020 22:30 Ответить
Серьезно? А можно ДАТУ когда его ОБВИНИЛА британская полиция В ПЕДОФИЛИИ?)))
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29.09.2020 23:14 Ответить
В 2015 Буковского обвинили, в 2016 был суд, и вскоре он умер.
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30.09.2020 09:35 Ответить
В чем его обвинили?) В педофилии? И какой был суд?))) У вас как в анекдоте про рабиновича)) Не выиграл, а проиграл))) Его не обвиняли, а выдали в СМИ информацию, что у него нашли фотки и видео) Причем как выяснилось в последствии, эти файлы на его компе никогда даже не отрывались) А в суд подал именно он, так как было опозорено его имя))) И все включили заднюю и утверждали, что никогда его НЕ ОБВИНЯЛИ)))
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30.09.2020 13:31 Ответить
Его ОФИЦИАЛЬНО обвинила Королевская прокуратура в заходе на запрещенные сайты для педофилов и хранении детской порнографии категории А, B и C. Около 20 000 фото и видео. Возможно, это был бизнес. Он подал встречный иск за клевету и с треском проиграл суд, так как за ним перед этим долго следили, и прокуратура собрала достаточную доказательную базу. 12 декабря 2016 он согласился на суде с тем, что действительно заходил на запрещенные сайты, якобы с целью изучения вопроса, а фото и видео коллекционировал как марки. От хобби такое было у человека. Его собирались судить за хранение запрещенного контента (обвинений в изготовлении и распространении не было), но он заболел, суд отложили, а потом он умер.
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30.09.2020 14:21 Ответить
Я задал конкретный вопрос)) Его обвинили в ПЕДОФИЛИИ?) Зачем вы мне выдаете информацию не касающейся его обвинения в ПЕДОФИЛИИ?)
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30.09.2020 14:36 Ответить
Да, это обвинение в педофилии. А вы пишите, что суда и обвинения не было. Его официально обвинили в получении и хранении детской порнографии. Суд был, и не один. Несколько заседаний было. Просто закончилось это ничем, в связи со смертью обвиняемого.
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30.09.2020 14:51 Ответить
за педофила



это за пуйла, Сцарька твоего,что ли, убогий?


Російському досліднику сталінських злочинів Дмитрієву змінили вирок і відправили його до в'язниці на 13 років - Цензор.НЕТ 8639



Російському досліднику сталінських злочинів Дмитрієву змінили вирок і відправили його до в'язниці на 13 років - Цензор.НЕТ 9829




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29.09.2020 23:26 Ответить
Российскому исследователю сталинских преступлений Дмитриеву изменили приговор и отправили в тюрьму на 13 лет

Та нормально всё. Могли ж и на 25. По-сталински. Чтобы прочувствовал..
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29.09.2020 21:40 Ответить
**** російська влада, яка не краща сталінізму.
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29.09.2020 21:40 Ответить
Дедушка сталын и сейчас нэдоволэн всякими врэдытэлями.
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29.09.2020 21:47 Ответить
а коли найголовнішого педофіла ФСЄЯ РУСІ ПУКІНА-ШЕЛОМОВА відправлять в тюрму на 130 років???
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29.09.2020 21:52 Ответить
новости из санкт-ленинграда...практически ежедневные,традиционные.

Російському досліднику сталінських злочинів Дмитрієву змінили вирок і відправили його до в'язниці на 13 років - Цензор.НЕТ 2192
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29.09.2020 21:54 Ответить
Без коментарів. "В счастливой советской стране СССР"
(многие родились в 90х но хотят в совтский союз)Російському досліднику сталінських злочинів Дмитрієву змінили вирок і відправили його до в'язниці на 13 років - Цензор.НЕТ 4299
Російському досліднику сталінських злочинів Дмитрієву змінили вирок і відправили його до в'язниці на 13 років - Цензор.НЕТ 5996
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29.09.2020 22:19 Ответить
ОТ ЛЮБИТЬ МОСКОВІЯ ПРАВДУ ПРО СЕБЕ
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29.09.2020 22:43 Ответить
Красный от крови 1937-й - в эрефии продолжается в 21 веке. Надуманные статьи, ручные суды.... Все, как и было при сталиноиде. Эрефия продолжает мрачные традиции насилия над собственным народом. За что, интересно, эта империя зла вписана в состав СБ ООН? До каких пор?!
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29.09.2020 22:46 Ответить
Російському досліднику сталінських злочинів Дмитрієву змінили вирок і відправили його до в'язниці на 13 років - Цензор.НЕТ 5626
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29.09.2020 23:59 Ответить
значит нарыл на НКВДиста, чей внучёк нынче прокурором работает. Эти гниды мстительные, такого не прощают.
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30.09.2020 00:01 Ответить
месть конторы, оставшейся при власти с тех самых времен
но будет на всех вас Суд Божий, покайтесь пока не поздно
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30.09.2020 00:08 Ответить
Хайль путлер!
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30.09.2020 00:19 Ответить
Я реву, я кричу от боли. Тварь путин подтвердил, что он действительно еще омерзительнее сталина. Господи, хоть я и не верующий человек, но защити Дмитриева, спаси его от рук сатанинского отродья-путина и его шайки Для не знающих истории вот ссылка https://www.raamoprusland.nl/pyc/1369-2019-08-14-07-43-07
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30.09.2020 00:27 Ответить
А лаптеногие глотают и радуются как сралину так и хутину
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30.09.2020 01:06 Ответить
У этого дела очень высокий заказчик. Шить такое откровенное грязное фуфло с такой настойчивостью и продавить верховный суд Карелии на ужесточение приговора может только очень большая шишка, скорей всего в Москве.
Дмитриев нелестно отзывался о нынешнем, как он сказал "главном чекисте".
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30.09.2020 01:08 Ответить
Буковскому тоже накачали на комп мерзостей.. людоеды руские всё на костях от даунбаса стеной надо городиться а сволочь им пенсии пункты пропуска и мерзкого ватника озвучивать зелёный мир с людоедами
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30.09.2020 07:45 Ответить
С одной стороны очевидно, что Дмитриева закрыли ни за что и дело шито белыми нитками. С другой стороны кацапы посадили кацапы, почему это должно кого-то волновать?
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30.09.2020 08:57 Ответить
Ти ідіот? Всіх, хто бореться зараз проти злочинної кремляді, Українці повинні підтримувати хоча б морально, звичайно, якщо вони тільки не рассєянсько-ординські шовіністи та рюзьгемирці.
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30.09.2020 11:51 Ответить
Он историк, исследователь. У него такой род занятий копаться в дерьме. Кто тебе сказал, что он борец с режимом? Включи кукушку. Кстати, если прикладывать фото зеленского к голове, то в ней усиливается кровообращение и мозг работает намного лучше, а прикладывание к животу устраняет чувство голода. Многие не верят, но 73% и ты в их числе не могут ошибаться.
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30.09.2020 12:17 Ответить
Ти реально клінічний ідіот. Ці дослідження мають і характер антирежимний для пуйла, тому що Сталін для сьогоднішньої кремляді є взірцем, хоча вони не можуть в повній мірі використовувати його злочинні практики.

А що стусється ЗеБілів і мене,то ми знаходимося в паралельних Всесвітах, так шта, мой юный кацапский товариСч,ты снова мимо, проходи, не останавливайся, болезный.
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30.09.2020 12:57 Ответить
По ходу вовкина фотка тебе не помогла, попробуй вовкину ленку к штанам приложить, может попустит))
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30.09.2020 13:07 Ответить
Даже не верится, что такое возможно в наше время.
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30.09.2020 09:32 Ответить
 
 