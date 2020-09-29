Российскому исследователю сталинских преступлений Дмитриеву изменили приговор и отправили в тюрьму на 13 лет

Верховный суд Карелии изменил приговор историку и публицисту, лидеру Карельского отделения общества "Мемориал" Юрий Дмитриеву. Суд увеличил срок наказания для Дмитриева с 3,5 лет колонии до 13 лет колонии строгого режима.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом во вторник, 29 сентября, российскому информагентству "Интерфакс" сообщил адвокат подсудимого Артем Черкасов.

Суд увеличил срок заключения для Дмитриева по статье о сексуальном насилии над названной дочерью. В июле суд первой инстанции приговорил Дмитриева по этой статье до 3,5 лет колонии. По словам адвоката, в Верховном суде Карелии решили, что приговор суда первой инстанции был слишком мягким. По этому приговору Дмитриев вскоре должен выйти на свободу.

Кроме того, Верховный суд Карелии отправил на пересмотр в городской суд дело по статьям об изготовлении детской порнографии и хранения фрагментов оружия, по которым историка оправдали.

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Ранее около 250 ученых, правозащитников, деятелей культуры и журналистов подписали обращение к председателю Верховного суда Карелии Анатолию Наквасю. Они просили передать дело Дмитриева в суд любого другого региона России. В суде заявили, что общественность не может просить передать дело в другой регион.

22 июля Петрозаводский городской суд признал Дмитриева виновным в сексуальном насилии над названной дочерью и приговорил к 3,5 годам колонии с учетом смягчающих обстоятельств. Суд оправдал историка по обвинению в изготовлении детской порнографии и хранении деталей оружия. Дмитриев не признает вину. Его судили дважды.

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Дело Юрия Дмитриева. Глава Карельского отделения "Мемориала" известен как составитель и издатель книг памяти жертв политических репрессий 1930-1940-х годов в Карелии и материалов по истории строительства "Беломорканала". Он нашел места массовых захоронений жертв сталинских репрессий в урочище Сандармох и Красный бор.

В декабря 2016 года Юрий Дмитриев был арестован по анонимному доносу и обвинен в изготовлении детской порнографии. 5 апреля 2018 года Петрозаводский городской суд полностью оправдал Дмитриева по этой статье, признав за ним право на реабилитацию и компесацию нанесенного вреда. При этом суд признал Дмитриева виновным в хранении деталей гладкоствольного ружья и приговорил к 2,5 годам лишения свободы, но учел срок, который тот отбыл в СИЗО. Прокуратура тогда требовала для лидера Карельского отделения "Мемориала" девять лет колонии строгого режима.

Однако 14 июня того же года Верховный суд Карелии по итогам рассмотрения апелляций и представлений прокуратуры отменил приговор и направил уголовное дело на новое рассмотрение. Уже 27 июня 2018 Дмитриев был задержан по подозрению в сексуальном насилии над приемной дочерью. На следующий день его арестовали.