"Слуги народа" вместе с "За будущее" скупили квоты других политических сил в ТИК Умани, - мэр Цебрий

Уманская городская территориальная избирательная комиссия не зарегистрировала кандидатом на местные выборы действующего городского голову Александра Цебрия, потому что ее решения ангажированы.

Об этом рассказал Цензор.НЕТ сам Цебрий в интервью.

"ТИК, как и в каждом городе, формируется за счет квот парламентских партий. Это по два человека. Остальные определяются жеребьевкой: по одному члену. Те, кто проголосовал за клонов и за то, чтобы лишить меня возможности избираться в Уманский городской совет, - это такие партии, как "За будущее", "Слуга народа" и "Батькивщина", квота которой полностью контролируется народным депутатом и одиозной личностью Антоном Яценко", - пояснил он.

Мэр отметил, что "Наш край" и "Голос" "заняли взвешенную позицию", а как голосовала партия "Европейская Солидарность", ему не известно.

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Цебрий во время эфира на ICTV пообщался с представителями некоторых партий: "Я в глаза им сказал, что они продали эти франшизы, вступили в преступный сговор с представителями "За будущее". Сделали такую ​​химеру непонятную "Слуги народа" вместе с "За будущее" - скупили другие квоты политических сил. И по собственному усмотрению, пренебрегая всеми нормами закона принимают нужные для них решения".

По его словам, к выборам также не допущена партия "Пропозиция".

"При том, что гораздо больше замечания, даже ошибки и нарушения, были зафиксированы у партий, союзных с теми политическими силами, о которых я говорил - эти партии были зарегистрированы, и никаких вопросов и замечаний к ним не было. Это наводит меня на мысль о двойных стандартах. Я не говорю уже, что клоны были зарегистрированы только для меня, а не для других претендентов на должность городского головы", - сообщил Цебрий.

Напомним, 26 сентября стало известно, что Уманская городская территориальная избирательная комиссия сняла с выборов действующего мэра Александра Цебрия, при этом зарегистрировав кандидатами двух клонов-двойников.

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