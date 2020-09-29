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Новости Местные выборы-2020
3 009 30

"Слуги народа" вместе с "За будущее" скупили квоты других политических сил в ТИК Умани, - мэр Цебрий

Уманская городская территориальная избирательная комиссия не зарегистрировала кандидатом на местные выборы действующего городского голову Александра Цебрия, потому что ее решения ангажированы.

Об этом рассказал Цензор.НЕТ сам Цебрий в интервью.

"ТИК, как и в каждом городе, формируется за счет квот парламентских партий. Это по два человека. Остальные определяются жеребьевкой: по одному члену. Те, кто проголосовал за клонов и за то, чтобы лишить меня возможности избираться в Уманский городской совет, - это такие партии, как "За будущее", "Слуга народа" и "Батькивщина", квота которой полностью контролируется народным депутатом и одиозной личностью Антоном Яценко", - пояснил он.

Мэр отметил, что "Наш край" и "Голос" "заняли взвешенную позицию", а как голосовала партия "Европейская Солидарность", ему не известно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мэр Умани Цебрий, которого не пустили на местные выборы: Мне намекали на неприятности, если я не откажусь от требования к ОП и "Слуге народа" не пускать в город хасидов

Цебрий во время эфира на ICTV пообщался с представителями некоторых партий: "Я в глаза им сказал, что они продали эти франшизы, вступили в преступный сговор с представителями "За будущее". Сделали такую ​​химеру непонятную "Слуги народа" вместе с "За будущее" - скупили другие квоты политических сил. И по собственному усмотрению, пренебрегая всеми нормами закона принимают нужные для них решения".

По его словам, к выборам также не допущена партия "Пропозиция".

"При том, что гораздо больше замечания, даже ошибки и нарушения, были зафиксированы у партий, союзных с теми политическими силами, о которых я говорил - эти партии были зарегистрированы, и никаких вопросов и замечаний к ним не было. Это наводит меня на мысль о двойных стандартах. Я не говорю уже, что клоны были зарегистрированы только для меня, а не для других претендентов на должность городского головы", - сообщил Цебрий.

Напомним, 26 сентября стало известно, что Уманская городская территориальная избирательная комиссия сняла с выборов действующего мэра Александра Цебрия, при этом зарегистрировав кандидатами двух клонов-двойников.

Читайте интервью полностью: Мер Умані Олександр Цебрій: "Раніше не розумів, у який спосіб вони можуть виграти вибори. Тепер розумію: треба збити топових кандидатів!"

Автор: 

местные выборы (2752) ТИК (88) Умань (363) Слуга народа (2634) Цебрий Александр (23)


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Топ комментарии
+10
Не, это не "хуже"!, а реальная ЖОПА.
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29.09.2020 21:32
+10
"Слуги народа" вместе с "За будущее" скупили квоты других политических сил в ТИК Умани, - мэр Цебрий - Цензор.НЕТ 9678
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29.09.2020 21:35
+10
"Слуги народа" вместе с "За будущее" скупили квоты других политических сил в ТИК Умани, - мэр Цебрий - Цензор.НЕТ 5231
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29.09.2020 21:38
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Вперёд друзья, вперёд, пора настала. Канун исхода празднует народ. Еврейское казачество восстало, В Биробиджане был переворот. (с)
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29.09.2020 21:27 Ответить
Умань для зелі сакральне місце? Чи вирішив з хасидів ще шекелі подоїти?
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29.09.2020 21:28 Ответить
Просто это показательное наказание гоя за неповиновение богоизбранным хозяевам. Оккупанты не могут позволить украинцам хоть что-то решать в Украине, а то привыкнут и может захотят вернуть награбленный гешефт.
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30.09.2020 02:08 Ответить
Ну какие, нахрен, партии могут быть на местах ?

Жмеринка за НАТО или Жмеринка за союз с Россией ?
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29.09.2020 21:29 Ответить
И то и другое, так больше гешефт. Патамушта прынцыпови
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29.09.2020 21:33 Ответить
В даному випадку коломоський дав команду партіям " слуги коломойського" і "за майбутнє коломойського" позбутися діючого мера. Очевидно, що мером буде ПРИЗНАЧЕНА 200% людина коломойського.
Рейдерське захоплення продовжується.
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29.09.2020 21:35 Ответить
та й хрен на них )))

политику страны они не определяют, а если наріду хочется размёрзшихся труб у себя в доме, то хрен на той нарід.

мазохизм у нас по закону не запрещен.
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29.09.2020 21:42 Ответить
Остынь. У вас в жмеринке, ещё 90-е не закончились. Менялы в переходе с пачками купюр и остальные прелести пост-совка.
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29.09.2020 21:54 Ответить
а где не так ?
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29.09.2020 21:57 Ответить
Пора цадика с аукциона продавать, причем желательно по частям, так будет дороже как автомобиль на разборке
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29.09.2020 21:29 Ответить
Тогда одних зубов, пара сотен за первый месяц разойдётся. Даёшь, цадика на блокчейне!
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29.09.2020 21:57 Ответить
Зубы Будды, к примеру, неплохо идут.

И шо интересно, сам Будда всей своей тушкой исчез в нирванну, а зуб остался
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29.09.2020 21:59 Ответить
Что, хуже ведь не стало?
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29.09.2020 21:30 Ответить
Не, это не "хуже"!, а реальная ЖОПА.
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29.09.2020 21:32 Ответить
ЖОПА, но ведь не хуже же.

Гинеколог осматривает не очень опрятную женщину и вдруг она непроизвольно пукнула.

- Ой, доктор, извините.

- Ничего, ничего, хоть глоток свежего воздуха ..
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29.09.2020 21:37 Ответить
А зебил мне говорит:"я в общем-то за этот год хуже жить не стал")))
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29.09.2020 22:25 Ответить
"ЗЕ будущее" - это скрытые проводники будущих Херсонских Николаевских, Одесских Днепропетровских, Харьковских республик ...
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29.09.2020 21:33 Ответить
"Слуги народа" вместе с "За будущее" скупили квоты других политических сил в ТИК Умани, - мэр Цебрий - Цензор.НЕТ 9678
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29.09.2020 21:35 Ответить
"Слуги народа" вместе с "За будущее" скупили квоты других политических сил в ТИК Умани, - мэр Цебрий - Цензор.НЕТ 396
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29.09.2020 21:46 Ответить
"Слуги народа" вместе с "За будущее" скупили квоты других политических сил в ТИК Умани, - мэр Цебрий - Цензор.НЕТ 1311
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29.09.2020 21:36 Ответить
"Слуги народа" вместе с "За будущее" скупили квоты других политических сил в ТИК Умани, - мэр Цебрий - Цензор.НЕТ 5231
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29.09.2020 21:38 Ответить
"Слуги народа" вместе с "За будущее" скупили квоты других политических сил в ТИК Умани, - мэр Цебрий - Цензор.НЕТ 380
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29.09.2020 21:39 Ответить
"Слуги народа" вместе с "За будущее" скупили квоты других политических сил в ТИК Умани, - мэр Цебрий - Цензор.НЕТ 4029
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29.09.2020 21:49 Ответить
https://twitter.com/jaxx_vb

https://twitter.com/jaxx_vb Джизус був Æфроукраїнцем



Під час Іловайських котлів Порошенко реєстрував торгову марку, яка принижує націю! А, це був Бубочка... Ну це ж він по-доброму, він же комік


"Слуги народа" вместе с "За будущее" скупили квоты других политических сил в ТИК Умани, - мэр Цебрий - Цензор.НЕТ 225
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29.09.2020 22:00 Ответить
"Слуги народу" разом із "За майбутнє" скупили квоти інших політичних сил у ТВК Умані, - мер Цебрій - Цензор.НЕТ 2957
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29.09.2020 22:46 Ответить
https://twitter.com/Oleksandr_Kolym
https://twitter.com/Oleksandr_Kolym
https://twitter.com/Oleksandr_Kolym
https://twitter.com/Oleksandr_Kolym ОЛЕКСАНДР КОЛИМ
https://twitter.com/Oleksandr_Kolym

@Oleksandr_Kolym

·https://twitter.com/Oleksandr_Kolym/status/1310952781033934854 6 ч

Депутат від СН Олег Семінський вдарив підприємця та проколов шини авто, на рекламних площинах якого "слуги" незаконно поклеїли борди свого кандидата у мери Чернігова Юрія Тарасовця.
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30.09.2020 00:03 Ответить
Антоша все "порішав", гнида
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30.09.2020 07:16 Ответить
ага...
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30.09.2020 07:59 Ответить
 
 