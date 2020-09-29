"Слуги народа" вместе с "За будущее" скупили квоты других политических сил в ТИК Умани, - мэр Цебрий
Уманская городская территориальная избирательная комиссия не зарегистрировала кандидатом на местные выборы действующего городского голову Александра Цебрия, потому что ее решения ангажированы.
Об этом рассказал Цензор.НЕТ сам Цебрий в интервью.
"ТИК, как и в каждом городе, формируется за счет квот парламентских партий. Это по два человека. Остальные определяются жеребьевкой: по одному члену. Те, кто проголосовал за клонов и за то, чтобы лишить меня возможности избираться в Уманский городской совет, - это такие партии, как "За будущее", "Слуга народа" и "Батькивщина", квота которой полностью контролируется народным депутатом и одиозной личностью Антоном Яценко", - пояснил он.
Мэр отметил, что "Наш край" и "Голос" "заняли взвешенную позицию", а как голосовала партия "Европейская Солидарность", ему не известно.
Цебрий во время эфира на ICTV пообщался с представителями некоторых партий: "Я в глаза им сказал, что они продали эти франшизы, вступили в преступный сговор с представителями "За будущее". Сделали такую химеру непонятную "Слуги народа" вместе с "За будущее" - скупили другие квоты политических сил. И по собственному усмотрению, пренебрегая всеми нормами закона принимают нужные для них решения".
По его словам, к выборам также не допущена партия "Пропозиция".
"При том, что гораздо больше замечания, даже ошибки и нарушения, были зафиксированы у партий, союзных с теми политическими силами, о которых я говорил - эти партии были зарегистрированы, и никаких вопросов и замечаний к ним не было. Это наводит меня на мысль о двойных стандартах. Я не говорю уже, что клоны были зарегистрированы только для меня, а не для других претендентов на должность городского головы", - сообщил Цебрий.
Напомним, 26 сентября стало известно, что Уманская городская территориальная избирательная комиссия сняла с выборов действующего мэра Александра Цебрия, при этом зарегистрировав кандидатами двух клонов-двойников.
Читайте интервью полностью: Мер Умані Олександр Цебрій: "Раніше не розумів, у який спосіб вони можуть виграти вибори. Тепер розумію: треба збити топових кандидатів!"
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Жмеринка за НАТО или Жмеринка за союз с Россией ?
Рейдерське захоплення продовжується.
политику страны они не определяют, а если наріду хочется размёрзшихся труб у себя в доме, то хрен на той нарід.
мазохизм у нас по закону не запрещен.
И шо интересно, сам Будда всей своей тушкой исчез в нирванну, а зуб остался
Гинеколог осматривает не очень опрятную женщину и вдруг она непроизвольно пукнула.
- Ой, доктор, извините.
- Ничего, ничего, хоть глоток свежего воздуха ..
https://twitter.com/jaxx_vb Джизус був Æфроукраїнцем
Під час Іловайських котлів Порошенко реєстрував торгову марку, яка принижує націю! А, це був Бубочка... Ну це ж він по-доброму, він же комік
https://twitter.com/Oleksandr_Kolym
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https://twitter.com/Oleksandr_Kolym ОЛЕКСАНДР КОЛИМ
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·https://twitter.com/Oleksandr_Kolym/status/1310952781033934854 6 ч
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