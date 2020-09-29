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Пожилые люди в Украине тратят около 25% доходов на оплату услуг теплоснабжения, - НКРЭКУ

Пожилые люди в Украине тратят около 25% доходов на оплату услуг теплоснабжения, - НКРЭКУ

На услуги поставки тепловой энергии домохозяйства тратят 11% среднемесячного дохода, а пожилые люди - около 25%.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

"По результатам проведенного анализа, НКРЭКУ видит, что одной из основных проблем для уязвимых слоев населения является доступность коммунальных услуг. В настоящее время доля расходов на услуги поставки тепловой энергии от среднемесячного дохода домохозяйства составляет 11%, в то время как для пожилых людей такой показатель составляет около 25%, что является критически высоким уровнем", - говорится в сообщении.

Регулятор отмечает, что кроме субсидий, для снижения финансового бремени необходимо введение мер по энергоэффективности как самими жителями, так и лицензиатами НКРЭКУ, налаживание коммуникации между представителем коммунальной услуги и потребителем.

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При этом доля расходов на электрическую энергию в среднемесячном доходе домохозяйства в Украине составляет 1,2%, что в три раза ниже, чем соответствующий показатель в странах Центрально-Восточной Европы.

"В целях обеспечения дополнительной социальной защиты малообеспеченных слоев населения, для индивидуальных бытовых потребителей была предусмотрена система блочных тарифов на электрическую энергию, которая предоставила возможность населению контролировать объемы потребления электрической энергии (экономно ее потребляя) для собственных бытовых нужд в квартирах и частных жилых домах 90 коп. и 1,68 грн (с НДС) за 1 кВт-ч", - напомнили в НКРЭКУ.

Автор: 

Тарифы на отопление (721) Тарифы на электроэнергию (2174) НКРЭКУ (479)


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Топ комментарии
+11
про які 25% йде мова з пенсією 2100 грн. - на комуналку йде вся пенсія
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29.09.2020 22:18
+8
не слышал , не вариант, мне стыдно получать подачки после 40 лет трудового стажа, оно еще издевается, Т В А Р Ь
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29.09.2020 22:27
+7
Дісно є субсідія, проте щорічно зменшують норми споживання, і все більше треба витрачати реальних грошей.
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29.09.2020 22:23
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Правила форума Совет форумчан
Скіко там на субсидії у наступному році закладено до бюджету "маладой ********"
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29.09.2020 22:13 Ответить
Не надо врать, с какой пенсией, твою мать?
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29.09.2020 22:14 Ответить
с пенсией 1600, 1600 отдать за отопление 3-х комнатной, вот такие 25%))))
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29.09.2020 22:15 Ответить
субсидия - не, не слішал?
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29.09.2020 22:18 Ответить
не слышал , не вариант, мне стыдно получать подачки после 40 лет трудового стажа, оно еще издевается, Т В А Р Ь
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29.09.2020 22:27 Ответить
ну стыдно - значит плати по полной, сам выбрал.
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29.09.2020 22:33 Ответить
Ты от такой счастливой жизни в Германию свалил?
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29.09.2020 22:36 Ответить
сам-то за субсидией в Джемени сбежал???___
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29.09.2020 22:55 Ответить
каЦАП, в Украине нет пенсии 1600 грв., спалился-чучело.
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29.09.2020 22:50 Ответить
давно надо порезать эти теплоцентрали и делать автономку на подъезды.... только где взять денег на переделку...
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29.09.2020 22:14 Ответить
Труба холодной воды замёрзнет.
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29.09.2020 22:20 Ответить
Пожилые люди в Украине не получают достойных пенсий, в этом проблема, кто создавал все, чем пользуются все эти ребята из НКРЭКУ, в отличии от зарплат и доходов тех, кто на ресурсах сидит и уже не знает какой и где остров купить.
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29.09.2020 22:15 Ответить
Та багато хто більше витрачає.
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29.09.2020 22:15 Ответить
про які 25% йде мова з пенсією 2100 грн. - на комуналку йде вся пенсія
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29.09.2020 22:18 Ответить
субсидия - не, не вариант?
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29.09.2020 22:19 Ответить
Дісно є субсідія, проте щорічно зменшують норми споживання, і все більше треба витрачати реальних грошей.
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29.09.2020 22:23 Ответить
Ну так пойди и купи угля за субсидию... Фантазеры.
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29.09.2020 22:34 Ответить
Средняя плата за электроэнергию в Европе за 1 МгВт- 35 евро, в Украине- 1 МгВт-51 евро платы за доставку электроэнергии вообще нет.
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29.09.2020 22:20 Ответить
Кстати, пенсионное обеспечение не является доходом, иначе облагалось бы налогом. Вы уже вообще охренел двоечники, может историю почитаете, что с такими бывает, когда народ озвереет от от нищеты и голода. Я вам всем не завидую, свалить за бугор не успеете.
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29.09.2020 22:24 Ответить
Да вы что? А раньше если комуналка превышала 15% семейного дохода, то разницу субсидия покрывала. А сейчас что случилось? Субсидии мыши съели?
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29.09.2020 22:27 Ответить
Раніше було 10%.
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29.09.2020 22:41 Ответить
А что там нкрэку говорит про ордло как там с оплатой? все норм? не замерзнут то? нет мыслей отрубить им назиму подачу ништяков? крысчане вон нарадоваться без воды немогут, ссаки пьют и причмокивают
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29.09.2020 22:31 Ответить
От 50% до 120% пенсии. Пенсия 2500, счет 1800-2700.
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29.09.2020 22:33 Ответить
Вы не всех пожилх людей учитываете. Есть еще чиновники, судьи, генералы и т.д. Которые аж никак не 2500 пенсии получают. Вот и выходит средняя температура по больнице 25%.
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29.09.2020 22:40 Ответить
Пожилые люди в Украине тратят около 25% доходов на оплату услуг теплоснабжения, - НКРЭКУ - Цензор.НЕТ 8070
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29.09.2020 22:40 Ответить
Если Порох остался бы президентом, вообще капец был бы.
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29.09.2020 23:01 Ответить
75% процентов своей мизерной пенсии, а не 25%"от дохода"( не надо путать с доходом, пенсия-это не доход, а социальная выплата от государства), которая в два раза ниже от прожиточного минимума.
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29.09.2020 23:00 Ответить
вот вам роттердамчики, рыжие гудки и вся олигархическая шваль захватившая недра и энергетику и обложившую нас всех данью.
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30.09.2020 00:13 Ответить
73% , радуйтесь !!!!
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30.09.2020 00:14 Ответить
Сколько можно про субсидии трындеть! По большому счёту, там столько препонов, что её получить невозможно! А если получишь то ещё и должен будешь возвращать!
Пример: У дочки прописанной и живущей в другом городе, есть к примеру муж, так если его доход, сложить с твоей пенсией, то .... хер тебе, и 2 минималки в +, за то что жена не стоит на бирже труда холопом. А в ответ от "работников" , возьмите в опекунство бабушку , или инвалида, оформите опекунство и тогда...., мы вам 200гр скомпенсируем, чтобы олегархи не пострадали.
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30.09.2020 01:42 Ответить
Счета за коммуналку постоянно растут.... А платежи по этим счетам скоро совсем прекратятся....Только полный кретин будет подыхать с голоду, оплачивая раздутые, преступные, фальшивые счета... Может нам стОит общими усилиями "подкорректировать" рентабельность монополий, обдирающих нас?
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30.09.2020 06:04 Ответить
''При цьому частка витрат на електричну енергію в середньомісячний дохід домогосподарства в Україні становить 1,2%, що в три рази нижче, ніж відповідний показник в країнах Центрально-Східної''------вчора сусідка віддала мені електрочайник,який їй подарували 10 років тому.Вона ним не користувалася.Економе електрику. На ніч обкладається бутилками з гарячою водою,спить вдягнута. Невже мешканці в країнах Центрально-Східної'' так само економлять?
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30.09.2020 06:41 Ответить
ТАК НАГЛО БРЕХАТЬ МОГУТ ЗЕЛЕНЫЕ НЕДОНОСКИ! У МАМЫ ДВЕ ЧЕТЫРЕСТА ПЕНСИЯ,И МЫ ПОЛНОСТЬЮ ОПЛАЧИВАЕМ ЕЙ И КОМУНАЛКУ И КВАРТПЛАТУ И ОДЕВАЕМ И ОБУВАЕМ И КОРМИМ! А СТАЖ У НЕЕ 45 ЛЕТ!
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30.09.2020 09:07 Ответить
Позовите Азарова, спеца по пенсионерам. Он расскажет как надо наевшись капусты помахать лопатой и согреться.
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30.09.2020 09:21 Ответить
 
 