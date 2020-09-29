Пожилые люди в Украине тратят около 25% доходов на оплату услуг теплоснабжения, - НКРЭКУ

На услуги поставки тепловой энергии домохозяйства тратят 11% среднемесячного дохода, а пожилые люди - около 25%.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

"По результатам проведенного анализа, НКРЭКУ видит, что одной из основных проблем для уязвимых слоев населения является доступность коммунальных услуг. В настоящее время доля расходов на услуги поставки тепловой энергии от среднемесячного дохода домохозяйства составляет 11%, в то время как для пожилых людей такой показатель составляет около 25%, что является критически высоким уровнем", - говорится в сообщении.

Регулятор отмечает, что кроме субсидий, для снижения финансового бремени необходимо введение мер по энергоэффективности как самими жителями, так и лицензиатами НКРЭКУ, налаживание коммуникации между представителем коммунальной услуги и потребителем.

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При этом доля расходов на электрическую энергию в среднемесячном доходе домохозяйства в Украине составляет 1,2%, что в три раза ниже, чем соответствующий показатель в странах Центрально-Восточной Европы.

"В целях обеспечения дополнительной социальной защиты малообеспеченных слоев населения, для индивидуальных бытовых потребителей была предусмотрена система блочных тарифов на электрическую энергию, которая предоставила возможность населению контролировать объемы потребления электрической энергии (экономно ее потребляя) для собственных бытовых нужд в квартирах и частных жилых домах 90 коп. и 1,68 грн (с НДС) за 1 кВт-ч", - напомнили в НКРЭКУ.