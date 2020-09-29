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Новости Местные выборы-2020
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Мэру Умани Цебрию разрешили повторно зарегистрироваться для участия в местных выборах, - ЦИК

Мэру Умани Цебрию разрешили повторно зарегистрироваться для участия в местных выборах, - ЦИК

Центральная избирательная комиссия отменила постановление Уманского теризбиркома, который отказал в регистрации действующему городскому главе и кандидату на пост мэра Умани Александру Цебрию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом  сообщает пресс-служба ЦИК, комиссия рассмотрела жалобу Черкасской областной организации партии Пропозиция, которая просила отменить постановление теризбиркома. Политсила просила признать противоправной бездеятельность Уманского теризбиркома, которая не сообщила о неточностях в документах, поданных Цебрием. ЦИК отказала в удовлетворении этой части жалобы.

В то же время Центризбирком установил, что нарушения, на основании которых действующему мэру отказали в регистрации, — это неточности в поданных документах. Комиссия решила, что эти неточности не мешают пониманию данных, поэтому их можно устранить в порядке, определенном Избирательным кодексом.

"Такие недостатки не могут считаться основанием для отказа в регистрации кандидата на должность городского головы. Поэтому Комиссия отменила постановление Уманской городской ТИК от 25 сентября 2020 года Об отказе в регистрации кандидата на должность Уманского городского головы Уманского района Черкасской области Цебрия Александра Владимировича, 04.06.1974 года рождения, выдвинутого Черкасской областной организации политической партии Пропозиция на первых выборах депутатов сельских, поселковых, городских советов территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов 25 октября 2020 года", — сказано в сообщении ЦИК.

Также городской теризбирком обязали до 21:00 30 сентября повторно рассмотреть документы Цебрия и сообщить о принятом решении.

26 сентября Александр Цебрий заявил, что его лишили возможности баллотироваться на пост мэра Умани на выборах 25 октября. В то же время двум его полным тезкам, которые недавно сменили имена, разрешили участвовать в предвыборной гонке.

Автор: 

местные выборы (2752) Умань (363) Цебрий Александр (23)


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Топ комментарии
+6
Мэру Умани Цебрию разрешили повторно зарегистрироваться для участия в местных выборах, - ЦИК - Цензор.НЕТ 121
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29.09.2020 22:16
+4
Можешь тоже пропиарится, там места полно.
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29.09.2020 22:44
+3
Злочинне рішення терізбіркому показує що почались махінації та маніпуляції і тому терізбірком має бути розпущений і набраний заново, а минулий склад терізбіркому має йти під суд за неправомірні рішення!
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29.09.2020 22:25
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Потом еще раз разрешили, и еще раз пока он сам их не послал.
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29.09.2020 22:15 Ответить
Злочинне рішення терізбіркому показує що почались махінації та маніпуляції і тому терізбірком має бути розпущений і набраний заново, а минулий склад терізбіркому має йти під суд за неправомірні рішення!
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29.09.2020 22:25 Ответить
Згоден.
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29.09.2020 22:43 Ответить
Мэру Умани Цебрию разрешили повторно зарегистрироваться для участия в местных выборах, - ЦИК - Цензор.НЕТ 121
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29.09.2020 22:16 Ответить
Пиар хорошая штука.
Одну ночь переночевал под офисом Зеленого и засветился. Теперь его нельзя просто так взять и отцепить от выборов...
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29.09.2020 22:25 Ответить
Можешь тоже пропиарится, там места полно.
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29.09.2020 22:44 Ответить
Таки да, зелена сопля проффесор піару.
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29.09.2020 22:45 Ответить
Дуже нагадує парламентські вибори 2012. По ряду округів проукраїнських кандидатів не реєстрували, а по кількох (близько 10) в результаті спроб викидів, псування чи викрадення урн з бюлетенями, вибори оголошували недійсними і переможця не оголошували. Ясна річ, там перемагали проукраїнські кандидати. По пам'яті можу згадати округи Корнацького і Левченка
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29.09.2020 22:48 Ответить
и через полтора года Янукович оказался в Ростове
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30.09.2020 00:42 Ответить
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29.09.2020 22:55 Ответить
ну а кому нужен Майдан в Умани? если снимите Цебрия, больше никаких хасидов на могиле цадика в Умани не будет, а будет кровь и насилие, местные жители глав-еврею такого не простят. поэтому нужно разобраться, кто подсказал зеленскому такое интересное решение - повторная регистрация - и назначить этого человека главой ОПы
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29.09.2020 23:57 Ответить
они есть и будут. независимо ни от того, кто дальше тут "править" будет, это уже их город.
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30.09.2020 07:49 Ответить
Ну, хоть это отбил. Но зелёные уже знают, как его сбить на дистанции. Готовься!
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30.09.2020 13:17 Ответить
 
 