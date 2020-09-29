Нацсовет реформ во главе с Зеленским обсудил реформы ГАСИ, недропользования и подключения потребителей к электросетям, - ОП. ФОТО

В рамках рабочей поездки в Винницкую область Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Национального совета реформ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Несмотря на трудности и вызовы, мы видим беспрецедентные возможности для развития нового, открытого, по-европейски эффективного государства и укрепления экономики. Мы должны не избегать проблем, а пытаться их решить, как бы сложно это ни было, и проекты, предложенные на Национальном совете реформ, показывают, что возможно многое изменить, шаг за шагом облегчить жизнь бизнесу - предпринимателям, которые создают экономику государства", - подчеркнул Зеленский.

Участники заседания сфокусировались на обсуждении трех реформ: Государственной архитектурно-строительной инспекции, недропользования и присоединения потребителей к электросетям.

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"Каждая из этих вещей, если они будут приняты, упростит, добавит несколько процентов экономического роста и облегчит жизнь для обычных людей, а также для участников рынка", - отметил председатель Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеил Саакашвили.

Это - второе заседание Национального совета реформ. По результатам первого Президент подписал законопроект "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями" и соответствующие изменения в Налоговый и Таможенный кодексы. Верховная Рада уже рассмотрела его в первом чтении, сейчас проект закона прорабатывается в комитете ко второму чтению.

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