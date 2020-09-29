Нацсовет реформ во главе с Зеленским обсудил реформы ГАСИ, недропользования и подключения потребителей к электросетям, - ОП. ФОТО
В рамках рабочей поездки в Винницкую область Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Национального совета реформ.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"Несмотря на трудности и вызовы, мы видим беспрецедентные возможности для развития нового, открытого, по-европейски эффективного государства и укрепления экономики. Мы должны не избегать проблем, а пытаться их решить, как бы сложно это ни было, и проекты, предложенные на Национальном совете реформ, показывают, что возможно многое изменить, шаг за шагом облегчить жизнь бизнесу - предпринимателям, которые создают экономику государства", - подчеркнул Зеленский.
Участники заседания сфокусировались на обсуждении трех реформ: Государственной архитектурно-строительной инспекции, недропользования и присоединения потребителей к электросетям.
"Каждая из этих вещей, если они будут приняты, упростит, добавит несколько процентов экономического роста и облегчит жизнь для обычных людей, а также для участников рынка", - отметил председатель Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеил Саакашвили.
Это - второе заседание Национального совета реформ. По результатам первого Президент подписал законопроект "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями" и соответствующие изменения в Налоговый и Таможенный кодексы. Верховная Рада уже рассмотрела его в первом чтении, сейчас проект закона прорабатывается в комитете ко второму чтению.
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Мы бы - каждый, кто чем, выражал благодарность:
Молотилкой - колхозник, рабочий - ключом,
Враг народа - киркою, протезом - "афганец",
Ну а я б кой-кому засветил кирпичом.
Например, переселившись в Кончу-Заспу была решена проблема не эффективного использования собственного жилья, и очень эффективного за счет государства.
Также президент отметил беспрецедентные возможности для депутатов фракции СРуН (слуга рузького народа) использовать мандат в корыстных целях.
Так же было отмечены растущие возможности поддутых внучек через дедушек сдавать интересы Украины.
Посиделки закончились фуршетом. Ура, товарищи.
Хотя эти реформы тоже нужны, но они не такие злободневные