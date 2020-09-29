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Нацсовет реформ во главе с Зеленским обсудил реформы ГАСИ, недропользования и подключения потребителей к электросетям, - ОП. ФОТО

В рамках рабочей поездки в Винницкую область Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Национального совета реформ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Нацсовет реформ во главе с Зеленским обсудил реформы ГАСИ, недропользования и подключения потребителей к электросетям, - ОП 01

"Несмотря на трудности и вызовы, мы видим беспрецедентные возможности для развития нового, открытого, по-европейски эффективного государства и укрепления экономики. Мы должны не избегать проблем, а пытаться их решить, как бы сложно это ни было, и проекты, предложенные на Национальном совете реформ, показывают, что возможно многое изменить, шаг за шагом облегчить жизнь бизнесу - предпринимателям, которые создают экономику государства", - подчеркнул Зеленский.

Участники заседания сфокусировались на обсуждении трех реформ: Государственной архитектурно-строительной инспекции, недропользования и присоединения потребителей к электросетям.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Готовим предложения по судебной реформе, которые подадим на следующем заседании Нацсовета, - Саакашвили

"Каждая из этих вещей, если они будут приняты, упростит, добавит несколько процентов экономического роста и облегчит жизнь для обычных людей, а также для участников рынка", - отметил председатель Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеил Саакашвили.

Это - второе заседание Национального совета реформ. По результатам первого Президент подписал законопроект "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями" и соответствующие изменения в Налоговый и Таможенный кодексы. Верховная Рада уже рассмотрела его в первом чтении, сейчас проект закона прорабатывается в комитете ко второму чтению.

Также читайте: Нацсовет реформ под председательством Зеленского рассмотрел концепцию реформирования таможни

Автор: 

Зеленский Владимир (20772) Саакашвили Михеил (3307) Национальный совет реформ (58) Шмыгаль Денис (2723)


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Топ комментарии
+3
Нацсовет реформ во главе с Зеленским обсудил реформы ГАСИ, недропользования и подключения потребителей к электросетям, - ОП - Цензор.НЕТ 3955
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29.09.2020 22:26
+2
А що там Карлсон? Пів року вже реформи впроваджує.
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29.09.2020 22:18
+1
Талькова згадав.

Мы бы - каждый, кто чем, выражал благодарность:

Молотилкой - колхозник, рабочий - ключом,

Враг народа - киркою, протезом - "афганец",

Ну а я б кой-кому засветил кирпичом.
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29.09.2020 22:29
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Правила форума Совет форумчан
А що там Карлсон? Пів року вже реформи впроваджує.
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29.09.2020 22:18 Ответить
Нацсовет реформ во главе с Зеленским обсудил реформы ГАСИ, недропользования и подключения потребителей к электросетям, - ОП - Цензор.НЕТ 8446
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29.09.2020 23:00 Ответить
Нацсовет реформ во главе с Зеленским обсудил реформы ГАСИ, недропользования и подключения потребителей к электросетям, - ОП - Цензор.НЕТ 3955
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29.09.2020 22:26 Ответить
Талькова згадав.

Мы бы - каждый, кто чем, выражал благодарность:

Молотилкой - колхозник, рабочий - ключом,

Враг народа - киркою, протезом - "афганец",

Ну а я б кой-кому засветил кирпичом.
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29.09.2020 22:29 Ответить
"Несмотря на трудности и вызовы, мы видим беспрецедентные возможности для развития нового, открытого, по-европейски эффективного государства и укрепления экономики. Источник: https://censor.net/ru/n3221902
Например, переселившись в Кончу-Заспу была решена проблема не эффективного использования собственного жилья, и очень эффективного за счет государства.
Также президент отметил беспрецедентные возможности для депутатов фракции СРуН (слуга рузького народа) использовать мандат в корыстных целях.
Так же было отмечены растущие возможности поддутых внучек через дедушек сдавать интересы Украины.
Посиделки закончились фуршетом. Ура, товарищи.
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29.09.2020 22:28 Ответить
Такое ощущение, будто речь Леонида Ильича на съезде партии прочитал.
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29.09.2020 22:55 Ответить
Участники заседания сфокусировались на обсуждении трех реформ: Государственной электро-строительной инспекции, архитектуропользовании и присоединения потребителей к недрам
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29.09.2020 23:17 Ответить
Блазень собрал в 95 балаган все антиукраинское, самое мерзкое и ничтожное в Украине, он видимо забывает, что он ассоциируется с еврейством, значит рикошетом возрождает антисемитизм, и это уже чувствуется в воздухе, но не все ж евреи негодяи, большинство нормальные, толлерантные, с европейским складом ума, но как говорят, одна поганая овца все стадо может испортить.
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29.09.2020 23:27 Ответить
Нацсовет реформ во главе с Зеленским обсудил реформы ГАСИ, недропользования и подключения потребителей к электросетям, - ОП - Цензор.НЕТ 4568
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29.09.2020 23:49 Ответить
Самая главная необходимая реформа, которая может наполнить бюджет, решить многие проблемы- это реформа таможни. Но таможню именно не трогают.

Хотя эти реформы тоже нужны, но они не такие злободневные
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30.09.2020 07:15 Ответить
 
 