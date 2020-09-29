Осужденный по "делу украинских диверсантов" Бессарабов не может выплатить назначенный судом штраф и очень ждет обмена, - адвокат Легостов

Адвокат Сергей Легостов посетил в ИК-11 села Кочубеевское Ставропольского края политзаключенного Алексея Бессарабова.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крымскую солидарность, с него, по постановлению суда, хотят взыскать штраф в размере 300 тысяч рублей.

"Возможности оплатить штраф в 300 тысяч рублей у него самого (в колонии. - Ред.) нет, родные этого сделать тоже не могут, у него престарелая мать пенсионер", - прокомментировал Легостов.

Он уточнил, что у Бессарабова, мать-пенсионерка, а малолетний ребенок болен с рождения и нуждается в постоянном лечении.

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По словам адвоката, его подзащитный передал благодарность за оказываемую ему помощь Генконсульству Украины в Ростове-на-Дону и МИДу. Он надеется, что государство примет соответствующие меры для его возвращения и освобождения из неволи.

"Надеется на обмен и на скорейшие действия должностных лиц Украины по переговорам в обменных процессах", - сказал Легостов.

Напомним, жители Севастополя Владимир Дудка и Алексей Бессарабов были задержаны ФСБ в оккупированном Крыму в ноябре 2016 года.

По версии следствия, Дудка и Бессарабов якобы являлись участниками диверсионно-террористической группы главного управления разведки Министерства обороны Украины.

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Украинская сторона отрицает принадлежность осужденных к силовым структурам страны. Сами обвиняемые свою вину не признают и считают уголовное дело сфабрикованным. В частности, защита так называемых "диверсантов" утверждает, что сим-карты, которые якобы изъяли у них в ходе обыска, исходя из биллинга, ранее использовались возле зданий, принадлежащих ФСБ России.

4 апреля 2019 года подконтрольный России "Севастопольский городской суд" приговорил их к 14 годам заключения каждого.

Адвокат Оксана Железняк 26 ноября сказала, что Владимира Дудку и Алексея Бессарабова, скорее всего, этапируют в соседнюю Россию.