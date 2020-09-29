Забастовка на шахтах Криворожского железорудного комбината: Под землей остаются 24 горняка
Все протестующие на шахте Криворожского железорудного комбината "Родина" поднялись на поверхность.
Об этом сообщил в Facebook председатель Конфедерации свободных профсоюзов Украины и Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец, информирует Цензор.НЕТ.
"Только что из Кривого Рога сообщили, что протестующие шахты "Родина" в полном составе поднялись на поверхность. Горняки сдали лампы, семьи встречают их возле шахты", - написал Волынец.
По его словам, меморандум протестующие не подписали.
В то же время 24 горняка шахты "Октябрьская" остаются под землей - продолжают протест.
Также Волынец сообщил, что сегодня сорвались переговоры на КЖРК из-за "неуступчивости администрации предприятия".
Подземный протест продолжается 27 дней.
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Але не спрацювало. І знаєте чому?
Бо у таких космополітів, як Зе, Беня та уся зелена камарілья, батьківщина тільки одна.
Це чоміндан баксюганів або колосальний рахунок у швейцарському банку.
Клав він на рідне місто і на вас, "земляки", хій з причандаллям.
...
І хто ж усе ось оце разом зробив?
Якби таке відбувалось (що важко уявити) на підприємстві Порошенка,то не соромились би.