Забастовка на шахтах Криворожского железорудного комбината: Под землей остаются 24 горняка

Все протестующие на шахте Криворожского железорудного комбината "Родина" поднялись на поверхность.

Об этом сообщил в Facebook председатель Конфедерации свободных профсоюзов Украины и Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец, информирует Цензор.НЕТ.

"Только что из Кривого Рога сообщили, что протестующие шахты "Родина" в полном составе поднялись на поверхность. Горняки сдали лампы, семьи встречают их возле шахты", - написал Волынец.

По его словам, меморандум протестующие не подписали.

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В то же время 24 горняка шахты "Октябрьская" остаются под землей - продолжают протест.

Также Волынец сообщил, что сегодня сорвались переговоры на КЖРК из-за "неуступчивости администрации предприятия".

Подземный протест продолжается 27 дней.

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