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Забастовка на шахтах Криворожского железорудного комбината: Под землей остаются 24 горняка

Забастовка на шахтах Криворожского железорудного комбината: Под землей остаются 24 горняка

Все протестующие на шахте Криворожского железорудного комбината "Родина" поднялись на поверхность.

Об этом сообщил в Facebook председатель Конфедерации свободных профсоюзов Украины и Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец, информирует Цензор.НЕТ.

"Только что из Кривого Рога сообщили, что протестующие шахты "Родина" в полном составе поднялись на поверхность. Горняки сдали лампы, семьи встречают их возле шахты", - написал Волынец.

По его словам, меморандум протестующие не подписали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Договориться с шахтерами не удалось, предприятие готовят к остановке, - заявление администрации "Кривбассжелезрудком"

В то же время 24 горняка шахты "Октябрьская" остаются под землей - продолжают протест.

Забастовка на шахтах Криворожского железорудного комбината: Под землей остаются 24 горняка 01

Также Волынец сообщил, что сегодня сорвались переговоры на КЖРК из-за "неуступчивости администрации предприятия".

Забастовка на шахтах Криворожского железорудного комбината: Под землей остаются 24 горняка 02

Подземный протест продолжается 27 дней.

Также читайте: Началась международная кампания солидарности с шахтерами КЖРК, подписать письмо поддержки может любой желающий, - глава профсоюза Волынец

Автор: 

забастовка (321) Кривой Рог (1406) шахтеры (656)


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Топ комментарии
+12
лохторат Зе
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29.09.2020 22:46
+7
Забастовка на шахтах Криворожского железорудного комбината: Под землей остаются 24 горняка - Цензор.НЕТ 7043
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29.09.2020 22:47
+6
Нехай тепер сидять там до кінця каденції свого квартального зебіла, 🤣
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29.09.2020 22:52
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лохторат Зе
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29.09.2020 22:46 Ответить
Нехай тепер сидять там до кінця каденції свого квартального зебіла, 🤣
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29.09.2020 22:52 Ответить
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29.09.2020 23:59 Ответить
Забастовка на шахтах Криворожского железорудного комбината: Под землей остаются 24 горняка - Цензор.НЕТ 7043
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29.09.2020 22:47 Ответить
Ліл. Криворізький лохторат Зе напевно сподівався, що земеля не забуде про "малу батьківщину"...
Але не спрацювало. І знаєте чому?
Бо у таких космополітів, як Зе, Беня та уся зелена камарілья, батьківщина тільки одна.
Це чоміндан баксюганів або колосальний рахунок у швейцарському банку.
Клав він на рідне місто і на вас, "земляки", хій з причандаллям.
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29.09.2020 22:56 Ответить
Забастовка на шахтах Криворожского железорудного комбината: Под землей остаются 24 горняка - Цензор.НЕТ 6084
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29.09.2020 23:00 Ответить
Лещч про это не скажет. Как и про покупку у Пинчука колес по завышенной цене,в невероятном количестве.
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29.09.2020 23:05 Ответить
Ще один "гражданин мира", цей мля точно надихнеться українським патріотизмом і буде робити вах какой патужний реформа, зуб даю.
...
І хто ж усе ось оце разом зробив?
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29.09.2020 23:16 Ответить
Странная страна Украина. Когда люди действительно борются за свои права это никому не нужно.
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29.09.2020 23:00 Ответить
А як ти, друже, це зрозумів?))) що саме зараз це боротьба за свої права?))) мені наприклад дивно інше)) навіщо цим недоумкуватим шахтарям треба було одноголосно обирати свого віслюка у президенти країни аби потім сидіти у шахті "борючись за свої права")))))
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30.09.2020 00:06 Ответить
Буба, ти де, падлюка зелена?! Витягай свій лєхторат з під землі!) Чи свій рейтінг з під плінтусу?) А какая разніца?! Так, зебіл?!
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29.09.2020 23:00 Ответить
Нафига?...это же не собачка с Уханя...
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29.09.2020 23:01 Ответить
К своему стыду не знал, что у нас железо ещё добывают в шахтах. Насколько это рентабельно вообще?
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29.09.2020 23:01 Ответить
Не верь, у вас его добывают из металлолома!
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29.09.2020 23:20 Ответить
Та вигідно.(Хоча залежить від світових цін на металопрокат,а зараз економічна криза наближається...)https://www.ukrrudprom.com/news/****************************************************************.html Коломойский, Боголюбов и Ахметов вывели из КЖРК через офшоры в 2016 году более 110 млн долларов
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30.09.2020 07:11 Ответить
А как все начиналось. Хуже не будет, только не Порошенко,он свой,из наротаЗабастовка на шахтах Криворожского железорудного комбината: Под землей остаются 24 горняка - Цензор.НЕТ 6496
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29.09.2020 23:04 Ответить
Хотят повышения, молодци. Шахта Ахметова.
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29.09.2020 23:22 Ответить
Так ви вже перемогли! Тепер, коли всі і кожен презеденти,яких ще перемог вам потрібно!?
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29.09.2020 23:22 Ответить
Та сидите, надо ещё подождать, дать шанс земляку ЗЕбилу))))))
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29.09.2020 23:43 Ответить
ЗЕ чётко сказал, шо не работает с теми шо под землёй, а токо с теми, шо под куполом цырка! тчк.
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29.09.2020 23:50 Ответить
А взападло написати,що шахти належать Коломойському,Ахмєтову й Боголюбову ?
Якби таке відбувалось (що важко уявити) на підприємстві Порошенка,то не соромились би.
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30.09.2020 07:05 Ответить
 
 