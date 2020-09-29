Выжившему в катастрофе Ан-26 курсанту Золочевскому позволили пройтись по двору госпиталя, о выписке речь еще не идет, - мать

Врачи позволили Вячеславу Золочевскому короткую прогулку по двору военного госпиталя.

Об этом корреспонденту Укринформа рассказала мать курсанта Ирина Золочевская, информирует Цензор.НЕТ.

"Сын чувствует себя с каждым днем ​​лучше. Его состояние стабильное, поэтому динамика хорошая. Сегодня врачи разрешили прогулку на улице, ненадолго, конечно, потому что ему это еще трудно, но уже погулял, немного прошелся", - сказала женщина.

По ее словам, о выписке речь еще не идет, лечение, в частности капельницы, продолжаются.

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"Пока рано говорить. Как будут заживать раны, да и вообще состояние - будут смотреть врачи", - отметила Ирина Золочевская.

Она добавила, что психологическое состояние сына сейчас сложное, потому что "это живая, глубокая рана, ему трудно".

Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины.

На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба и 7 членов экипажа. По состоянию на утро субботы, 26 сентября, найдены тела 25 человек. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице. На сайте вуза обнародовали список погибших.

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Выжил и находится в больнице Вячеслав Золочевский - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения.

Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы. Комиссию возглавит вице-премьер Уруский. 26 сентября Зеленский прибыл на место авиакатастрофы на Харьковщине, а также посетил в больнице выжившего в авиакатастрофе на Харьковщине курсанта Золочевского.