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Новости Авиакатастрофа под Чугуевом
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Выжившему в катастрофе Ан-26 курсанту Золочевскому позволили пройтись по двору госпиталя, о выписке речь еще не идет, - мать

Выжившему в катастрофе Ан-26 курсанту Золочевскому позволили пройтись по двору госпиталя, о выписке речь еще не идет, - мать

Врачи позволили Вячеславу Золочевскому короткую прогулку по двору военного госпиталя.

Об этом корреспонденту Укринформа рассказала мать курсанта Ирина Золочевская, информирует Цензор.НЕТ.

"Сын чувствует себя с каждым днем ​​лучше. Его состояние стабильное, поэтому динамика хорошая. Сегодня врачи разрешили прогулку на улице, ненадолго, конечно, потому что ему это еще трудно, но уже погулял, немного прошелся", - сказала женщина.

По ее словам, о выписке речь еще не идет, лечение, в частности капельницы, продолжаются.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "С детства мечтал о небе": в Харькове простились с погибшим в авиакатастрофе 20-летним курсантом Виталием Вильховым. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Пока рано говорить. Как будут заживать раны, да и вообще состояние - будут смотреть врачи", - отметила Ирина Золочевская.

Она добавила, что психологическое состояние сына сейчас сложное, потому что "это живая, глубокая рана, ему трудно".

Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины.

На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба и 7 членов экипажа. По состоянию на утро субботы, 26 сентября, найдены тела 25 человек. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице. На сайте вуза обнародовали список погибших.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Церемония прощания с погибшими под Чугуевом курсантами может пройти через две-три недели, - Зеленский

Выжил и находится в больнице Вячеслав Золочевский - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения.

Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы. Комиссию возглавит вице-премьер Уруский. 26 сентября Зеленский прибыл на место авиакатастрофы на Харьковщине, а также посетил в больнице выжившего в авиакатастрофе на Харьковщине курсанта Золочевского.

Автор: 

авиакатастрофа (1725) Харьковщина (5577) Золочевский Вячеслав (8)


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Топ комментарии
+5
Одужуй, соколику.
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29.09.2020 23:40
+5
Выздоравливай курсант и возвращайся к учебе если сможешь, но прочитал новость и сердце сжалось, После трех месяцев борьбы за жизнь умер морской пехотинец Константин Оверко, которого 20 июня тяжело ранил снайпер. Я не увидел чтобы каждый день писали в новостях как Воин Герой борется за жизнь которую в итоге отобрала война. А халатность и разгильдяйство которое привело к гибели экипажа и курсантов, Царствие Небесное им, каждый день освещают в новостях, хочется скорее прочитать и услышать аудизапись переговоров и борта, и все геройство сразу прояснится.
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29.09.2020 23:45
+3
Ти ба демони окружають, другий такий же ( чет там ).
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29.09.2020 23:27
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Що він там розповідав?
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29.09.2020 23:03 Ответить
Ти ба демони окружають, другий такий же ( чет там ).
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29.09.2020 23:27 Ответить
Береги мать сына, он счастливчик, которых в мире мало.
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29.09.2020 23:04 Ответить
Одужуй, соколику.
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29.09.2020 23:40 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/ gorlis_gorsky , https://gorlis-gorsky.livejournal.com/2020/ 2020 -https://gorlis-gorsky.livejournal.com/2020/09/ 09 -https://gorlis-gorsky.livejournal.com/2020/09/26/ 26
Про катастрофу АН-26

.. АН-26 был специально сконструирован и разработан для эксплуатации в максимально экстремальных условиях.
И заход на посадку с одним отказавшим двигателем, было обычным упражнением, и свободно выполнялся во время штатных полетов, с курсантами на борту.
Итак, мы имеем "неубиваемый" самолет. Для моментального падения такого самолета, должны пересечься несколько факторов в одной точке, что маловероятно.
Исключением является внешнее воздействие.
Авария произошла рядом с границей РФ после того, как на россии неделю горели пердаки на всех телеканалах страны - от наших учений и участия в них авиации НАТО.
Тут же рос. СМИ пролазят через "закрытую" границу, стримят и показывают новость вживую по своему ТВ.
Все это наталкивает на определенные мысли.
Мысли - исключительно субъективного характера, не претендующие на истину в последней инстанции.
Самолет упал в двух километрах от аэродрома, упал прямо перпендикулярно аэродрому. Выпрыгнувшие из самолета курсанты имеют сильные ожоги, это значит, что самолет горел, сильно горел еще в воздухе. Почему выпрыгнули немногие - потому что остальные уже не могли, были без сознания из-за пожара или были мертвы из-за взрыва.
Теперь вернемся по хронологии назад на пару минут.
Благо, видео, гуляющее в сети, позволяет это сделать. Насколько можно понять из видео, самолет только взлетел, набирал высоту, потом яркая вспышка (скорее всего - взрыв), видно как он горит в воздухе, по всей видимости пилот запрашивает разрешение на посадку, разворачивает борт, падение и мощный взрыв.
Отталкиваясь от вышеизложенных фактов, можно предположить, что самолет был сбит из ПЗРК "Игла".
ПЗРК "Игла" предназначен для уничтожения на небольших высотах самолетов, вертолетов, крылатых ракет и беспилотников на встречных и догонных курсах. Дальность поражения цели составляет до 5000 метров.
Кстати, не исключаю, что самолет мог быть сбит тем самым вагнеровцем, которого должны были повязать наши спецслужбы.
Это своего рода "вендетта" или "ответка" кремлевского гнома. Он же злопамятный и мстительный, все свои грязные "делишки" делает исподтишка.
Это его месть за своих вагнеровцев, за разорванные пердаки от американской авиации в Украине и в частности в небе над Киевом. При этом, еще сделал "подарок" Пороху на день рождения.
И если падение АН-26 действительно дело рук лапотных, то ЗЕ-Бубочка сделает все от себя зависящее, чтобы их отмазать. Стоит посмотреть на операцию по вагнеровцам и вспомнить, как "янелох" до последнего отказывался от версии, что наш самолет был сбит ракетой, даже когда наши партнеры прямо об этом говорили.
В результате, Украина - последняя из цивилизованных стран, признавшая эту версию.
А здесь - Лаптестан, да ЗЕля обосрется от страха.
І.Лютий
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29.09.2020 23:43 Ответить
Да не мелите ерунды. Есть видео с ближней высотки, на котором видно, что никакого пожара не было. Самолет ударился брюхом об землю, нос и хвост целы. Курсант сам рассказал, что не выпрыгивал. Его откинуло при сильном ударе. Спасибо, что готовились к посадке и, значит, скорость была небольшой. Была бы скорость самолета побольше - вряд ли бы выжил. Там что-то не так было с высотой полета. А вообще, нужно пожелать мальчику выздоровления и ждать результатов расследования.
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30.09.2020 07:09 Ответить
Выздоравливай курсант и возвращайся к учебе если сможешь, но прочитал новость и сердце сжалось, После трех месяцев борьбы за жизнь умер морской пехотинец Константин Оверко, которого 20 июня тяжело ранил снайпер. Я не увидел чтобы каждый день писали в новостях как Воин Герой борется за жизнь которую в итоге отобрала война. А халатность и разгильдяйство которое привело к гибели экипажа и курсантов, Царствие Небесное им, каждый день освещают в новостях, хочется скорее прочитать и услышать аудизапись переговоров и борта, и все геройство сразу прояснится.
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29.09.2020 23:45 Ответить
наверное, Богу крепко молился перед вылетом
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30.09.2020 00:02 Ответить
Зараз будуть його ізолювати щоб, ба не розказав правди журналістам.
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30.09.2020 07:44 Ответить
Одужуй хлопче скоріше,міцного тобі здоров'я і щоб удача завжди була з тобою!
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30.09.2020 08:21 Ответить
 
 