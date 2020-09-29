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Украинская делегация на переговорах по Донбассу должна придерживаться только официальной позиции государства, - Кравчук, Резников и Мережко о словах Фокина

Украинская делегация на переговорах по Донбассу должна придерживаться только официальной позиции государства, - Кравчук, Резников и Мережко о словах Фокина

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта Леонид Кравчук, первый замглавы делегации, вице-премьер-министр Украины Алексей Резников и народный депутат, замглавы делегации Александр Мережко не одобряют сделанные в парламенте резонансные заявления Витольда Фокина в отношении конфликта на Донбассе и аннексии Крыма и ожидают надлежащую оценку этим заявлениям.

"Украинская делегация в Трехсторонний контактной группе с неприятным удивлением воспринимает сообщение о резонансных заявлениях господина Фокина по войне на Донбассе и по Крыму, сделанные в Верховной Раде. Господин Фокин как и любой человек имеет право на собственную позицию, какой бы странной она не казалась. Но мы вместе как делегация Украины в переговорах в ТКГ должны придерживаться исключительно официальной позиции нашего государства даже тогда, когда не участвуем в переговорах. Тем более, что в вопросах о временноц оккупации Крыма и войны на Донбассе придерживаться официальной позиции очень легко, поскольку официальная позиция Украины полностью совпадает с правдой о войне", - заявили Кравчука, Резникова и Мережко, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина. 

По их словам, задачи, поставленные на переговорах президентом Украины Владимиром Зеленским, построены на понимании полного контроля Россией временно оккупированных территорий Украины, а следовательно имеет решающее влияние на все, что там происходит.

"Мы полностью осознаем, что войну на территорию Украины принесла Россия и ее граждане. Именно поэтому, например, переговоры с нашим участием происходят в трехстороннем формате - Украина, ОБСЕ как посредник и Россия как государство, временно оккупировала часть нашей территории", - отметили главы ТКГ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фокин о войне на Донбассе: "Никакого подтверждения, что там ведется война между Россией и Украиной пока я не вижу". ВИДЕО

Они добавили, что стремятся найти решения, которые позволят прийти к устойчивому миру через абсолютное и долговременное прекращение огня, освобождение всех удерживаемых лиц, проведение полной деоккупации, вывода всех незаконных вооруженных формирований и возвращение Украине контроля над границей с Россией в Донецкой и Луганской областях.

Они подчеркнули, что за всю их работу в Трехсторонний контактной группе Фокин ни разу не высказывал подобных заявлений и они не видели никаких неприятных дипломатических неожиданностей.

"Считаем странным, что господин Фокин, делая такие заявления, не учел, что его будут воспринимать не просто как гражданина, высказывает свою точку зрения, а как члена украинской делегации, представляющий государство. Тем более, разговор происходил в Верховной Раде Украины", - подчеркнули главы ТКГ.

Также они ожидают надлежащую оценку заявлениям Фокина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ермак: Фокин должен покинуть Трехсторонную контактную группу

Автор: 

Кравчук Леонид (1226) Фокин Витольд (101) Трехсторонняя контактная группа (842) Резников Алексей (1170)


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Топ комментарии
+20
а в що саме ти побачив у Зеленського перед виборами, шоб вважати його патріотом України ?
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29.09.2020 23:33
+20
Так у нас на выборах вроде был один зеленский. Где вы нашли патриота Украины, за которого и проголосовали?
Тот, который сейчас играет роль президента, московский шоумен и полный идиот, который никакой другой кадровой политики и не способен проводить, он же ничего не смыслит в госуправлении.
А где же ваш другой Зеленский, который патриот Украины?
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29.09.2020 23:33
+19
тому у нас і не вийшло.Як у Польщі.Або Фінляндії.Або країн Балтії.Украинская делегация на переговорах по Донбассу должна придерживаться только официальной позиции государства, - Кравчук, Резников и Мережко о словах Фокина - Цензор.НЕТ 9737
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29.09.2020 23:18
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крапчук,гони шпокина нах.
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30.09.2020 00:02 Ответить
Кравчука самого нужно гнать сраной метлой из ТКГ .
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30.09.2020 05:26 Ответить
https://twitter.com/KoloradskayaTla
https://twitter.com/KoloradskayaTla

Вася

@KoloradskayaTla

·https://twitter.com/KoloradskayaTla/status/1311041913567547392 32 мин

Старого маразматик Фокина уберут, это понятно. Просто общество тестируют. А Фокин всего лишь выражал мнение Ермака и Зеленского. Это их мысли. Сейчас зелёные твари реализовали сценарий и слоган Враг сейчас в Киеве.
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30.09.2020 00:07 Ответить
У нас позиція держави це позиція ЗЕ.
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30.09.2020 00:08 Ответить
Залишилося вияснити позицію якої саме держави відображає Зе-чмо, громадянин ерефії і по сумісництву блазень, малограмотний малоросс та посередній провінційний актор.
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30.09.2020 11:45 Ответить
Вспоминается тов. Саахов (с лицом Фокина) из фильма "Кавказская пленница", снимающий гвоздику с уха: "Абидна, слюшай! Ничего не сказал, только вошёл!!!"
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30.09.2020 00:23 Ответить
Маразматичного дєдулю й завели у мінськ, щоби прибрати, і оголосити, що «курс України незмінний», отримати декілька пунктів рейтингу і продовжувати здавати Україну ворогу
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30.09.2020 00:40 Ответить
Два сапога-пара!В нафталин и за поребрик,там пускай поют свои куплеты.
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30.09.2020 00:56 Ответить
"...они ожидают надлежащую оценку заявлениям Фокина".

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Зараз Зеленський вискочить з чорним поясом і відрубає фокіну огірок!
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30.09.2020 01:34 Ответить
Якщо попаде по хвостику.
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30.09.2020 07:43 Ответить
Такое впечатление, что вся эта ватная Шушера первый раз вобще Фокина услышала.

Типа он уже несколько месяцев не несет эту кремлевскую пургу. Причем не у себя дома, а в прессе.

А раз Фокин уже несколько месяцев нес кремлевкую пургу и ЗЕ с Ермаком никак не реагировали, значит ЗЕ и Ермак разделяют эту точку зрения.

Их беспокоит только то, что украинцы ее не разделяют...
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30.09.2020 01:50 Ответить
Старый лис и тут прикрыл свою задницу задницей Фокина . Он ей прикрывался при коммуняках , он ей прикрывается и сейчас . А Фокинской заднице не привыкать . Она терпела и не такое ..Теперь понятно кто разыграл представление в Раде с аплодисментами Кравчуку - иуде .
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30.09.2020 05:24 Ответить
До цієї ТКГ групи комунотхорів зелені олігофрени включили ватного скунса руського міра. Тепер його запах заполонив на весь медійний простір.
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30.09.2020 07:34 Ответить
сначала этот узколобый кравчук приглашает старого ушлепка в делегацию а теперь ожидает надлежащую оценку
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30.09.2020 07:45 Ответить
Дебор! Вот ты пойди и обо всем с Путиным договорись. Раз-два, Путин наделал в штаны и вернул Крым и Донбасс.
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30.09.2020 11:52 Ответить
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