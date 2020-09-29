Позиция Украины в отношении российской агрессии на Донбассе неизменна, - замглавы фракции "СН" Кравчук
Официальная позиция Украины в отношении российской агрессии на Донбасс и аннексии Крыма неизменна, заявила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук
Как передате Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.
"Заявления Витольда Фокина это не новый курс Украины, а его частное мнение. Официальная позиция государства не изменилась: Россия - агрессор, который начал эту войну, захватив Крым, а затем и часть Донбасса", - написала Кравчук.
Она выразила удивление, что заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Фокин, представляя государство, не высказал эту позицию четко.
Также Крачук отметила, что мнение Фокина в переговорах ТКГ ни разу не получило особого выражения.
"Он всегда работал вместе со всей делегацией, насколько это было нужно, и в пределах тех задач, которые выполняет наша делегация согласно с интересами Украины", - написала замглавы фракции.
Политик напомнила, что позиции глав делегации в ТКГ Леонида Кравчука и Алексея Резникова общеизвестные и соответствуют официальной позиции государства.
Кроме того, Кравчук сообщила о своем вхождении состав депутатской группы "Путь домой", которая будет заниматься прямой коммуникацией депутатов с Кравчуком и Резниковым. "Отныне мы будем иметь возможность поставить руководству ТКГ прямые вопросы и получить на них ответы, а не только обмениваться медийными заявлениями", - подчеркнула она.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
очередной обсерос Сн и правящей шушеры
Давайте выпьем за Россию не чокаясь! 😂😂😂😂😂
https://charter97.org/ru/news/2020/9/29/395104/
официально назначенный ************ и гавнокомандующим Зеленским...
народ не на.бёшь, скоко не пытайся!
Остальное - заявления и разговоры в пользу бедных и баранов!
Готовиться надо, а не киздеть !
штрафовать бойцов за ответку кацапне - приказ 330.
и сомений не было, шо не изменилось...
Разгребает говно, врет и переворачивает все с ног на голову.
Может Фокина никто не назначал и он сам в ТКГ пролез?
Фокин:
- Это Украина напала на россию.
Зеленые:
- Это его личное мнение!
Фокин:
- Я видел мальчика в трусиках.
Зеленые:
- Это его личное мнение!
Фокин:
- Диспетчер Карлос не врет.
Зеленые:
- Это его личное мнение!
Фокин:
- Я на вас на всех плевал.
Зеленые:
- Это его личное мнение!
Зеленые, вы выглядите какими-то карикатурно умственно убогими, а если добавить еще вашу завышенную самооценку и тягу к клептомании, то картинка становится вообще гротескной. Гляньте на себя со стороны, это какое-то позорище.
Трехсторонней контактной группе на переговорах по Донбассу назначат спикера, который будет озвучивать официальную позицию Украины.