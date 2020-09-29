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Позиция Украины в отношении российской агрессии на Донбассе неизменна, - замглавы фракции "СН" Кравчук

Позиция Украины в отношении российской агрессии на Донбассе неизменна, - замглавы фракции

Официальная позиция Украины в отношении российской агрессии на Донбасс и аннексии Крыма неизменна, заявила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук

Как передате Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

"Заявления Витольда Фокина это не новый курс Украины, а его частное мнение. Официальная позиция государства не изменилась: Россия - агрессор, который начал эту войну, захватив Крым, а затем и часть Донбасса", - написала Кравчук.

Она выразила удивление, что заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Фокин, представляя государство, не высказал эту позицию четко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фокин о войне на Донбассе: "Никакого подтверждения, что там ведется война между Россией и Украиной пока я не вижу". ВИДЕО

Также Крачук отметила, что мнение Фокина в переговорах ТКГ ни разу не получило особого выражения.

"Он всегда работал вместе со всей делегацией, насколько это было нужно, и в пределах тех задач, которые выполняет наша делегация согласно с интересами Украины", - написала замглавы фракции.

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Политик напомнила, что позиции глав делегации в ТКГ Леонида Кравчука и Алексея Резникова общеизвестные и соответствуют официальной позиции государства.

Кроме того, Кравчук сообщила о своем вхождении состав депутатской группы "Путь домой", которая будет заниматься прямой коммуникацией депутатов с Кравчуком и Резниковым. "Отныне мы будем иметь возможность поставить руководству ТКГ прямые вопросы и получить на них ответы, а не только обмениваться медийными заявлениями", - подчеркнула она.

Также читайте: Ермак: Фокин должен покинуть Трехсторонную контактную группу

Автор: 

Фокин Витольд (101) Донбасс (26956) Кравчук Евгения (368)


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Топ комментарии
+18
"Заявления Витольда Фокина это не новый курс Украины, а его частное мнение". Вы уже всех за зебилов держите? частное мнение может иметь Вася и Паша из соседнего подьезда а Фокин представитель переговорной группы все сказаное им имеет официальную позицию от Украины завтра говорящая лошадь скажет "даже сам Фокин участник признал что нет рос войск" тем самым усугубит переговоры увельнуть не получится списывая на частное мнение и вы зебилы это прекрасно знаете Зебил называющий "тасторона" тоже частное мнение? а Украина сама по себе?
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30.09.2020 00:02
+12
Оцените весь сюр и анекдотизм происходящего.
Фокин:
- Это Украина напала на россию.
Зеленые:
- Это его личное мнение!
Фокин:
- Я видел мальчика в трусиках.
Зеленые:
- Это его личное мнение!
Фокин:
- Диспетчер Карлос не врет.
Зеленые:
- Это его личное мнение!
Фокин:
- Я на вас на всех плевал.
Зеленые:
- Это его личное мнение!

Зеленые, вы выглядите какими-то карикатурно умственно убогими, а если добавить еще вашу завышенную самооценку и тягу к клептомании, то картинка становится вообще гротескной. Гляньте на себя со стороны, это какое-то позорище.
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30.09.2020 01:46
+9
Ну как минимум один раз у них уже получилось, "на-бать", ведь их же "избрали". Не будьте наивными, получится еще не раз
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30.09.2020 01:05
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Правила форума Совет форумчан
А по Крыму как отдаём за разрушенный Донбасс ?
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29.09.2020 23:55 Ответить
По Крыму команды не было.https://images.cnscdn.com/images/4/d/5/9/4d5902339413c53edb88ebe4731f37f9/original.jpg
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29.09.2020 23:56 Ответить
А кто же Вам всем свечи вставили в одно место что Вы так дружно запели хором

очередной обсерос Сн и правящей шушеры
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29.09.2020 23:56 Ответить
Нефтегазовая компания Total спрогнозировала конец нефтяной эпохи

Давайте выпьем за Россию не чокаясь! 😂😂😂😂😂

https://charter97.org/ru/news/2020/9/29/395104/
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30.09.2020 00:01 Ответить
"Заявления Витольда Фокина это не новый курс Украины, а его частное мнение". Вы уже всех за зебилов держите? частное мнение может иметь Вася и Паша из соседнего подьезда а Фокин представитель переговорной группы все сказаное им имеет официальную позицию от Украины завтра говорящая лошадь скажет "даже сам Фокин участник признал что нет рос войск" тем самым усугубит переговоры увельнуть не получится списывая на частное мнение и вы зебилы это прекрасно знаете Зебил называющий "тасторона" тоже частное мнение? а Украина сама по себе?
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30.09.2020 00:02 Ответить
"...Фокин представитель переговорной группы..."
официально назначенный ************ и гавнокомандующим Зеленским...
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30.09.2020 07:16 Ответить
эти зелёные дураки, именующие себя слугами, должны знать одно:
народ не на.бёшь, скоко не пытайся!
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30.09.2020 00:07 Ответить
Ну как минимум один раз у них уже получилось, "на-бать", ведь их же "избрали". Не будьте наивными, получится еще не раз
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30.09.2020 01:05 Ответить
а не вы же зебилы впихнули эту вату туда
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30.09.2020 00:10 Ответить
Крым и Донбасс могут и будут освобождены от захвата кацапией - только вооруженным путём, когда Украина будет полностью к этому готова и политическая ситуация в мире- изменится в её пользу! Поэтому вкладывать в восстановление Донбасса сейчас - никто не будет!
Остальное - заявления и разговоры в пользу бедных и баранов!
Готовиться надо, а не киздеть !
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30.09.2020 00:14 Ответить
А призначення Зеленським ката Майдана, холуя Портнова Олега Татарова заступником керівника Офісу Президента України - це що, не новий курс?! Зелені покидьки
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30.09.2020 00:21 Ответить
то есть не стрелять, мосты кацапне строить, отводить и
штрафовать бойцов за ответку кацапне - приказ 330.
и сомений не было, шо не изменилось...
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30.09.2020 00:29 Ответить
Ну если учесть что зеленский, который как бы является "президентом" назначил фокина в эту группу, но при этом ни разу публично не опроверг его заявления и заявления кравчука... То из этого следует что президент поддерживает их, то есть официальная власть, которая их назначила как минимум не опровергает их назначение.
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30.09.2020 01:03 Ответить
так все дружно кинулись маразматика выручать, вроде как тренировались
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30.09.2020 01:06 Ответить
А что делать раз президент молчит, вроде не при делах.
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30.09.2020 07:34 Ответить
Нужно повторить это еще 10 раз. Вы там что, необучаемые дебилы-мазохисты?
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30.09.2020 01:35 Ответить
Насколько я помню, Евгения Кравчук для СН - это типа как Мендель для ЗЕ.

Разгребает говно, врет и переворачивает все с ног на голову.

Может Фокина никто не назначал и он сам в ТКГ пролез?
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30.09.2020 01:45 Ответить
Оцените весь сюр и анекдотизм происходящего.
Фокин:
- Это Украина напала на россию.
Зеленые:
- Это его личное мнение!
Фокин:
- Я видел мальчика в трусиках.
Зеленые:
- Это его личное мнение!
Фокин:
- Диспетчер Карлос не врет.
Зеленые:
- Это его личное мнение!
Фокин:
- Я на вас на всех плевал.
Зеленые:
- Это его личное мнение!

Зеленые, вы выглядите какими-то карикатурно умственно убогими, а если добавить еще вашу завышенную самооценку и тягу к клептомании, то картинка становится вообще гротескной. Гляньте на себя со стороны, это какое-то позорище.
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30.09.2020 01:46 Ответить
теперь Вова продолжает дело Пети по сливу Украины .
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30.09.2020 05:20 Ответить
Правда хорошо принять страну, когда все налажено, когда уже есть поддержка Запада, когда армия не в руинах, а хоть немного стоит на ногах, когда в бюджете не 0 гривен, а несколько сотен миллиардов, когда бюджет профицитный, когда куйло вынужденно договариваться потому, что уже санкции прижимают, и главное, не просрать, чтобы тебе не говорили (ЕС не банкомат)
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30.09.2020 05:50 Ответить
Что налажено?Поддержка Запада -решения Запада.От нас она никак не зависит.Сбили Боинг и они нехотя отреагировали.Сейчас Штаты не хотят северный поток.И т.п.Петя ничего там не наладил.Деньги- кредиты.Армия-совковая.Танки/пушки/автоматы/командование.Что налажено?
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01.10.2020 00:06 Ответить
Ни малейшей уступки...только войска отвели и запретили стрелять в ответ, и на формулу штангельциркуля согласились, и военных преступников в обмен на таксистов выдали, а так все путем, да, дятелко тупорылое?
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30.09.2020 06:22 Ответить
тупым чмырям и отвечать нет смысла...
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30.09.2020 07:18 Ответить
засохни, зебуин! ты здесь один такой !
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30.09.2020 07:35 Ответить
Кравчук - виродок!
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30.09.2020 05:45 Ответить
А мир в глазах *****, кто увидел ,пусть Поц Зеленский потрудиться объяснить 😡😡😡
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30.09.2020 05:48 Ответить
Алексей Чкан Ты чё прикалываешься что ли ,а разведение типа сил ,и уход на другие позиции ,это в каком году ,товарисщ наш Зелёный😠😠😠😠😠
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30.09.2020 05:52 Ответить
Как не вспомнить по этому поводу слова одной песни - "Тётя Сима не вертите задом, не веритите задом вам гуворят."
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30.09.2020 07:32 Ответить
Члены украинской делегации в ТКГ уже не будут комментировать ход переговоров.
Трехсторонней контактной группе на переговорах по Донбассу назначат спикера, который будет озвучивать официальную позицию Украины.
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30.09.2020 08:01 Ответить
Думаю,после этого процесс капитуляции будет проходить более в спокойном русле.
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30.09.2020 08:02 Ответить
с факиным не прокатило !
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30.09.2020 08:13 Ответить
даешь каляна каклету ! потужного миротворца
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30.09.2020 08:15 Ответить
Так нахера нужен в рабочей группе такой юродивый работник?
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30.09.2020 08:23 Ответить
факин с личным мнением озвучил скорее всего не только свое личное мнение (вспомните друга презЕдента сивошку и иже с ним) а теперь и коля-котлета с личным отсутствием мозга должен подкрепить-усилить пошатнувшуюся шоу-программу на переговорах ???
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30.09.2020 08:55 Ответить
Ага будто бы и не было гомосека Сивохо,заявлений Арахамии по даче воды в Крым и маразматика Фокина.Не выйдет у Зюзи столкнуть с насиженных позиций агента росийських спецслужб Порошенко.Как он ,это Порошенко проделал со "свободой".
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30.09.2020 09:20 Ответить
 
 