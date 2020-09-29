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"Динамо" разгромило в Киеве бельгийский "Гент" и впервые за 4 года вышло в групповой этап Лиги Чемпионов

Киевское "Динамо" в ответном матче в плей-офф квалификации Лиги чемпионов обыграло бельгийский "Гент" со счетом 3:0.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Поединок состоялся в Киеве на НСК "Олимпийский" при пустых трибунах из-за пандемии коронавируса.

Голы у "Динамо" забили: Буяльский, 9, Де Пена, 36 (с пенальти), Родригес, 49 (с пенальти)

Первый матч в Бельгии завершился победой "Динамо" со счетом 2:1.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Динамо" обыграло нидерландский АЗ в квалификации Лиги чемпионов

Победив "Гент" киевляне  вышли в основную сетку Лиги чемпионов УЕФА.

Жеребьевка группового турнира Лиги чемпионов пройдет 1 октября.

Также читайте: "Динамо" побеждает "Шахтер" в матче Суперкубка Украины и в девятый раз завоевывает этот трофей

Автор: 

Динамо (789) Лига чемпионов (282) футбол (3587)


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Топ комментарии
+10
Дякую олігархам, що я і моя сім'я не має можливості дивитися єврокубки, адже ці трансляції лише на платних каналах, а в моєї родини лишніх грошей не має... Всіх з перемогою. Бельгія наш прямий конкурент в таблиці коефіцієнтів УЄФА
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29.09.2020 23:58
+8
Там Ребров с Ференцварошом куда как больший подвиг совершил!
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30.09.2020 00:43
+7
А ви не думаєте, що багато де по Україні інет слабкий, щоб трансляції дивитися?
Чомусь 10 років тому у нас єврокубки УТ1 показував, який в кожному селі ловить...
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30.09.2020 00:14
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теперь наконец-то будет опыт у Динамо на наивысшем уровне, Луческу почти реабилитирован)
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29.09.2020 23:55 Ответить
а щас на каком уровне?
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29.09.2020 23:57 Ответить
а сейчас средний уровень, это не основная сетка Лиги Чемпионов, в которой Динамо отсутствовало 4 года
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30.09.2020 00:01 Ответить
Дякую олігархам, що я і моя сім'я не має можливості дивитися єврокубки, адже ці трансляції лише на платних каналах, а в моєї родини лишніх грошей не має... Всіх з перемогою. Бельгія наш прямий конкурент в таблиці коефіцієнтів УЄФА
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29.09.2020 23:58 Ответить
https://www.shara.club/iptv.html

15 гр/м
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30.09.2020 00:00 Ответить
Так это же целых 15 гривен, у нее нет таких денег
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30.09.2020 00:03 Ответить
А ви не думаєте, що багато де по Україні інет слабкий, щоб трансляції дивитися?
Чомусь 10 років тому у нас єврокубки УТ1 показував, який в кожному селі ловить...
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30.09.2020 00:14 Ответить
а вам відомо, що таке кардшейрінг взагалі? Тільки бидло (двоє зверху) будуть бити копитами в груди і вважати, що вони "заробили" на перегляд.
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30.09.2020 02:00 Ответить
сидеть у ПК полтора часа? такое... с тв на диване удобнее.
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30.09.2020 00:03 Ответить
зачем у пк? смотри на чем хочешь.хоть в маршрутке на смартфоне.
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30.09.2020 00:06 Ответить
у тебя что ламповый телевизор?! Интернет не поддерживает?!
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30.09.2020 10:54 Ответить
Что это за сайт?
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30.09.2020 00:37 Ответить
iptv и кардшаринг(тарелка)
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30.09.2020 00:39 Ответить
https://myfootball.top/
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30.09.2020 10:54 Ответить
http://tv.tivix.co/372-belarus5tv.html я дивлюсь тут
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30.09.2020 00:04 Ответить
Шотландія обійшла нас в таблиці коеф. УЕФА завдяки вдалій грі Рейнджера, Селтіка, Мотеруєла.. то що і стала нашим прямим конкурентом, але ця таблиця динамічна постійно перераховується, старі матчі 5-річної давнини відкидаються, треба нові очки - перемоги нічиї
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30.09.2020 00:04 Ответить
100 грн. в місяць Футбол-1 Футбол-2
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30.09.2020 00:06 Ответить
какие 100гр? ты комент ее читал?
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30.09.2020 00:09 Ответить
читал и ответил... и тебе повторю 100 грн. в месяц стоит чтобы смотреть футбольные трансляции на этих каналах в пакете ТВ
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30.09.2020 00:10 Ответить
Це у великих містах, а по селах і малих райцентрах кабельного немає, інет слабкий і ці Футбол-1 Футбол-2 можна дивитися хіба через тарілку...

Мова не про вартість, а про доступність!

10 років тому лігу чемпіонів на загальнодоступному УТ1 показували!
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30.09.2020 00:13 Ответить
так... це у Києві
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30.09.2020 00:14 Ответить
розумієш, хто викупить права на трансляцію той і показує... тобто в УТ-1 не стало грошей або їм не дали зазіхати на це
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30.09.2020 00:16 Ответить
права выкупила рыжая гнида-папучик ривалюции.
и из-за этой скотины все каналы "отдыхают"
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30.09.2020 00:21 Ответить
ну так выкупить у рыжей гниды надо права на трансляцию, но всё равно транслировать будет лишь один из каналов
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30.09.2020 00:24 Ответить
один - но общедоступный
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30.09.2020 00:26 Ответить
да, в цифровом формате или один из социального пакета IPTV, а то я тоже долго искал где глянуть по интернету
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30.09.2020 00:29 Ответить
У рижого є загальнодоступний ТРК Україна і років 3-4 тому матчі ліги чемпіонів і чемпіонату України показували там. Але потім перестали і перенесли всі матчі на супутникові Футбол 1 і 2...

І тут ж справа не в бабках, а в бажанні монополізувати ринок. Бо якби справа була в бабках, то 30 секунд реклами на ТРК Україна ввечері коштують 50 тис. грн, а на Футбол 1 - 2000 грн (це легко гуглиться). Неважко підрахувати, що за 15 хвилин реклами в перерві всього одного лиш матчу перекривається абонентська плата в 100 грн/місяць для 15 тис. громадян! І це всього за один лиш матч!!!
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30.09.2020 00:35 Ответить
в нете этого добра валом
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30.09.2020 00:35 Ответить
не валом.. найди в нете бесплатную ретрансляцию попробуй матча Лиги Чемпионов
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30.09.2020 01:32 Ответить
www.pimpletv.ru/category/broadcast/football
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30.09.2020 00:36 Ответить
платно или за томительный процесс регистрации и участия в их проекте
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30.09.2020 01:33 Ответить
Сначала попробуй,а потом пиши...
Ничего из перечисленного тобой там нет.
sopcast или ace stream поставь(это бесплатные плееры для просмотра)
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30.09.2020 01:59 Ответить
они проблемно работают и я не хочу их ставить заморачиваться, лишнее нагромождение, я хочу смотреть через браузер в инете, речь об этом была
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30.09.2020 02:08 Ответить
через тарелку 139гр-7 спорт.каналов
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30.09.2020 00:25 Ответить
Тарілку ще треба поставити, це теж гроші...

Невже не можна показувати футбол хоча б в Т2? В Т2, якщо що, є можливість вводити платні канали і брати за них гроші...
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30.09.2020 00:45 Ответить
В т2 "ценовая политика" ахметова не устраивает
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30.09.2020 01:03 Ответить
Смотри через инет:
http://livetv.sx/ua/
или
https://myfootball.top//
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30.09.2020 00:36 Ответить
Мы посмотрели сегодня бесплатно по Инету.
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30.09.2020 01:55 Ответить
Гент, шикарный городок, какие там кварталы в центре с узкими улицами, будете посетите с фотиком, зачем его разгромлять...
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30.09.2020 00:08 Ответить
это спорт... так надо).. хотя Генту не везло хоть и играл Гент неплохо, вратарь Динамо Бущан все брал, а то мог быть счет и 2:2
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30.09.2020 00:12 Ответить
Что не говорите но при Луческу появилась стабильность и класс, команда точно знает как играть против каждого соперника, когда включаться, если нужно закрываться и терпеть как было против Шахты в суперкубке, каждый игрок знает как ему двигаться и как ему открываться на поле, то что сделал Мистер за 2 месяца это просто фантастика, без единого трансфера он создал команду, с куча травм вывел команду в ЛЧ, вы посмотрите как прогрессируют Сидорчук, Забарный, Буяльский, Шапаренко... Вы посмотрите как играет Супряга - да это просто фантастика ! Суркис после сегодняшнего матча должен сделать 2-3 трансфера под ЛЧ, время ещё есть. От игры команды получаешь просто удовольствие. (с)
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30.09.2020 00:10 Ответить
В этом сезоне менты будут чемпионами
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30.09.2020 00:23 Ответить
должны.. если правда силенок хватит играть на 2 фронта и будут нужные трансферы до ЛЧ .
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30.09.2020 00:27 Ответить
на чемпионат должно хватить."инвалиды" с лазарета выйдут и хватит...
а на лч,конечно надо прикупить стоящих,а не хлам
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30.09.2020 00:30 Ответить
у Луческу на просмотре молодые бразильские дарования уже.. в частности из Коринтианса
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30.09.2020 01:35 Ответить
ну значит скоро будет в ЧУ две базильские команды
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30.09.2020 02:01 Ответить
о, блін, появився, нарешті, дебітний зебіл, якому я хочу нагадати не першу, і не останню фазу дебілізму: " https://censor.net/ru/user/368908, "при попадании ДК в группу ЛЧ , то автоматом попадает в группу ЛЕ - Ворскла" від https://censor.net/ru/comments/locate/3220961/019214b8-4af3-720a-baac-de88efe4e110"
Де Ворскла, бл?
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30.09.2020 00:47 Ответить
нда...ворскле надо-было брать кубок
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30.09.2020 01:13 Ответить
Результат достигнут. Но почивать на лаврах смысла нет. Все таки 2 пенальти из трех голов.. А потом вообще пошло что то странное.. будь поудачливее "Гент" могли реально и забить и не один и не два.. Дальше групповой этап.. а там волки будут не такие, как этот совершенно не похожий на себя распорошенный "Гент".." Динамо" нужно набирать обороты и готовиться к трудной борьбе. Желаю им удачи ( но качество игры пока желает быть лучшей) В общем результат "Шахтер" и "Заря" попадают в группы без отбора, "Динамо" прошла отбор .. Жалко "Десну" которой реально не повезло с жребием и потерей двух основных игроков ушедших в "Зарю" и уехавшего в Бельгию. Иначе могли бы еще побадаться. Ну а по " Колосу" вообще печалька.. Как ребята бились по колено в воде.. жах.. А Селезнев блин, не забил с метра в решающий момент ( подтвердив свое реноме плохого реализатора, по сути не забивного форварда) Ну то вже такЭ !!!
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30.09.2020 00:13 Ответить
спасибо Колосу хоть за 3 очка в копилку Украины в Еврокубках
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30.09.2020 00:27 Ответить
Если бы главным тренером "Динамо" Киев был Сергей Ребров, то Динамо по сумме двух матчей разгромило бы Гент 10:0.

Но Суркисам нанять нормального специалиста жалко, лучше забашлять в медиа, чтобы цыгана отмазали, когда он налажает.

А может боятся Суркисы, что Ребров им по *балу даст...

В любом случае, у Суркисов Динамо нужно забирать, для них это уже не футбол, а заработок...
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30.09.2020 00:35 Ответить
Те, що пішов Ребров, - це величезна помилка Суркісів...
А все через жадність - Ребров пішов, бо Суркіс відмовився виділити гроші на підсилення команди. Тоді якраз пішли Ярмоленко, Драговіч, Велозу і Ребров попросив взяти 2-3 гравців їм на заміну. Ребров не просив збільшити собі зарплату, він про команду думав! І пішов, коли Суркіс не дав гроші на підсилення...
А зараз Ребров феєрично вивів Ференцварош в Лігу чемпіонів. Це крутіше досягнення, ніж у Динамо, бо команда Реброва слабша за своїм складом!
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30.09.2020 00:44 Ответить
Там Ребров с Ференцварошом куда как больший подвиг совершил!
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30.09.2020 00:43 Ответить
"Динамо" розгромило в Києві бельгійський "Гент" і вперше за 4 роки вийшло в груповий етап Ліги Чемпіонів - Цензор.НЕТ 4519
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30.09.2020 09:17 Ответить
А как же "лишь бы не Луческу"? Вот бы и на выборах лишьбынепорошенок можно было нахрен послать. Наголосовали они, а жрать фекалии приходится всем, ***...
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30.09.2020 11:52 Ответить
3-0 не разгром,а крупный счёт(победа)
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18.02.2021 21:37 Ответить
 
 