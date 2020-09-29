"Динамо" разгромило в Киеве бельгийский "Гент" и впервые за 4 года вышло в групповой этап Лиги Чемпионов
Киевское "Динамо" в ответном матче в плей-офф квалификации Лиги чемпионов обыграло бельгийский "Гент" со счетом 3:0.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Поединок состоялся в Киеве на НСК "Олимпийский" при пустых трибунах из-за пандемии коронавируса.
Голы у "Динамо" забили: Буяльский, 9, Де Пена, 36 (с пенальти), Родригес, 49 (с пенальти)
Первый матч в Бельгии завершился победой "Динамо" со счетом 2:1.
Победив "Гент" киевляне вышли в основную сетку Лиги чемпионов УЕФА.
Жеребьевка группового турнира Лиги чемпионов пройдет 1 октября.
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+10 Софія Гетьман
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15 гр/м
Чомусь 10 років тому у нас єврокубки УТ1 показував, який в кожному селі ловить...
Мова не про вартість, а про доступність!
10 років тому лігу чемпіонів на загальнодоступному УТ1 показували!
и из-за этой скотины все каналы "отдыхают"
І тут ж справа не в бабках, а в бажанні монополізувати ринок. Бо якби справа була в бабках, то 30 секунд реклами на ТРК Україна ввечері коштують 50 тис. грн, а на Футбол 1 - 2000 грн (це легко гуглиться). Неважко підрахувати, що за 15 хвилин реклами в перерві всього одного лиш матчу перекривається абонентська плата в 100 грн/місяць для 15 тис. громадян! І це всього за один лиш матч!!!
Ничего из перечисленного тобой там нет.
sopcast или ace stream поставь(это бесплатные плееры для просмотра)
Невже не можна показувати футбол хоча б в Т2? В Т2, якщо що, є можливість вводити платні канали і брати за них гроші...
http://livetv.sx/ua/
или
https://myfootball.top//
а на лч,конечно надо прикупить стоящих,а не хлам
Де Ворскла, бл?
Но Суркисам нанять нормального специалиста жалко, лучше забашлять в медиа, чтобы цыгана отмазали, когда он налажает.
А может боятся Суркисы, что Ребров им по *балу даст...
В любом случае, у Суркисов Динамо нужно забирать, для них это уже не футбол, а заработок...
А все через жадність - Ребров пішов, бо Суркіс відмовився виділити гроші на підсилення команди. Тоді якраз пішли Ярмоленко, Драговіч, Велозу і Ребров попросив взяти 2-3 гравців їм на заміну. Ребров не просив збільшити собі зарплату, він про команду думав! І пішов, коли Суркіс не дав гроші на підсилення...
А зараз Ребров феєрично вивів Ференцварош в Лігу чемпіонів. Це крутіше досягнення, ніж у Динамо, бо команда Реброва слабша за своїм складом!