"Динамо" разгромило в Киеве бельгийский "Гент" и впервые за 4 года вышло в групповой этап Лиги Чемпионов

Киевское "Динамо" в ответном матче в плей-офф квалификации Лиги чемпионов обыграло бельгийский "Гент" со счетом 3:0.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Поединок состоялся в Киеве на НСК "Олимпийский" при пустых трибунах из-за пандемии коронавируса.

Голы у "Динамо" забили: Буяльский, 9, Де Пена, 36 (с пенальти), Родригес, 49 (с пенальти)

Первый матч в Бельгии завершился победой "Динамо" со счетом 2:1.

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Победив "Гент" киевляне вышли в основную сетку Лиги чемпионов УЕФА.

Жеребьевка группового турнира Лиги чемпионов пройдет 1 октября.

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