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ЦИК завершил регистрацию кандидатов на довыборах в Раду в 208 округе на Черниговщине

ЦИК завершил регистрацию кандидатов на довыборах в Раду в 208 округе на Черниговщине

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) завершила процесс регистрации кандидатов в народные депутаты Украины в 208 одномандатном избирательном округе. Всего зарегистрировано 17 кандидатов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе ЦИК.

Так, Комиссия зарегистрировала Алексея Оскера, Михаила Побегая, Сергея Суханова, Ивана Донца, Олега Ляшко, Виталия Черного, Василия Крутчака, Анатолия Григорьевича Гунько, Анатолия Николаевича Гунько, Владимира Василевича, Ивана Симоненко, Михаила Цисельского, Игоря Гунько, Владлену Каплин, Виктора Карповича, Дениса Нечепорука, Владимира Нечипоренко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" пока не определилась, кого поддержит на промежуточных выборах в Раду в округе №208 на Черниговщине, - Качура

Автор: 

ЦИК (3644) Черниговщина (1485) досрочные выборы (127)


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Топ комментарии
+3
Ага, скотиняка возвращаеться
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30.09.2020 00:32
+1
Ляшкo хлопець сложный, там все вперемешку - коровы, вилы, скотыняки,
но вроде ж не подкацапник, чи да?
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30.09.2020 01:01
+1
но вроде ж не подкацапник, чи да?

Це зависит от того , сколько заплатят , он по всякому умеет
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30.09.2020 01:05
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хм.. никуясе очередь свиней сытно пожрать у корыта - и кста - за Наш с Вами счет !!!
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30.09.2020 00:25 Ответить
я так понимаю, Олега Ляшко - того самого? ну уж лучше Ляшко, чем гомосяцкий моносброд
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30.09.2020 00:29 Ответить
Ага, скотиняка возвращаеться
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30.09.2020 00:32 Ответить
тут головне шо? - правильно підрахувати.
ківалов от знав як правильно підрахуювати, а ці палікмахтери можуть
і недобачити в якихость областях - може ім ригівских перeвірених підрахуев опзж в аренду
дасть? - всеж за одне й теж саме стоять...
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30.09.2020 00:41 Ответить
ахметовский рагуль ляшко , снова рвется до корыта . Рагули , не подкачайте , пiдтримайте свого лiдера
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30.09.2020 00:42 Ответить
Да после 73% быдла уже никакие ахметовские рагули не страшны...
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30.09.2020 00:47 Ответить
Я ж кажу , треба пiдтримати лiдера Ляшка ! Рагулi будуть у захвотi
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30.09.2020 00:53 Ответить
Ляшкo хлопець сложный, там все вперемешку - коровы, вилы, скотыняки,
но вроде ж не подкацапник, чи да?
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30.09.2020 01:01 Ответить
но вроде ж не подкацапник, чи да?

Це зависит от того , сколько заплатят , он по всякому умеет
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30.09.2020 01:05 Ответить
а если хоть хто то кому плати не плати, а он все равно свое и пиво не пиnдит?
серьезно сейчас, бо нюансов не знаю - ваше мнение?
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30.09.2020 01:09 Ответить
бо нюансов не знаю - ваше мнение?

Та кому нужно мнение якогось там Куприка , якщо есть мнение Олега Ляшка ?

https://inforesist.org/lyashko-pozdravil-lukashenko-s-zasluzhennoj-pobedoj-a-potom-udalil-post/
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30.09.2020 01:25 Ответить
ясно за ляшка...
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30.09.2020 01:32 Ответить
А я бы с удовольствием поддержала Олега Ляшко, жаль не живу в этом округе.
Он внесёт оживление в унылые ряды своими перфомансами, может какую корову в Раду приведет или снова будет на трибуне землю есть.
Да и по сравнению с зелёной мразью он вообще супер депутат и супер политик.
Ну как-то так.
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30.09.2020 01:06 Ответить
может ему морду набьют, или он зеленый моносброд начнёт чмырить
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30.09.2020 08:28 Ответить
Как говорят в народе - сколько пи...ку не труси, а последняя капля всё равно в трусы.
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30.09.2020 01:39 Ответить
любителям голосовать по приколу: https://censor.net/ru/user/232901

http://uareview.com/zelenskyi-pererizav/ ЦИК завершил регистрацию кандидатов на довыборах в Раду в 208 округе на Черниговщине - Цензор.НЕТ 7696 Зеленський під час відкриття трансформаторної будки замість стрічки перерізав електричний кабель
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30.09.2020 02:19 Ответить
Ну там никакой интриги нет , особенно после того как Юля лично поддержала Ляшка ...
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30.09.2020 02:36 Ответить
http://www.radikal.ru ЦИК завершил регистрацию кандидатов на довыборах в Раду в 208 округе на Черниговщине - Цензор.НЕТ 7752
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30.09.2020 03:43 Ответить
http://www.radikal.ru ЦИК завершил регистрацию кандидатов на довыборах в Раду в 208 округе на Черниговщине - Цензор.НЕТ 8742
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30.09.2020 03:49 Ответить
Покрова, день захисника України. У Києві буде марш проти зелених капітулянтів
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30.09.2020 08:29 Ответить
кандидатов, ак всегда уйма, а вот результат от каждого из них - ху...ма.
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30.09.2020 06:32 Ответить
 
 