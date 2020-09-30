ЦИК завершил регистрацию кандидатов на довыборах в Раду в 208 округе на Черниговщине
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) завершила процесс регистрации кандидатов в народные депутаты Украины в 208 одномандатном избирательном округе. Всего зарегистрировано 17 кандидатов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе ЦИК.
Так, Комиссия зарегистрировала Алексея Оскера, Михаила Побегая, Сергея Суханова, Ивана Донца, Олега Ляшко, Виталия Черного, Василия Крутчака, Анатолия Григорьевича Гунько, Анатолия Николаевича Гунько, Владимира Василевича, Ивана Симоненко, Михаила Цисельского, Игоря Гунько, Владлену Каплин, Виктора Карповича, Дениса Нечепорука, Владимира Нечипоренко.
Топ комментарии
+3 Евгений #396372
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+1 три - пятнадцать
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+1 Куприк
показать весь комментарий30.09.2020 01:05 Ссылка
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ківалов от знав як правильно підрахуювати, а ці палікмахтери можуть
і недобачити в якихость областях - може ім ригівских перeвірених підрахуев опзж в аренду
дасть? - всеж за одне й теж саме стоять...
но вроде ж не подкацапник, чи да?
Це зависит от того , сколько заплатят , он по всякому умеет
серьезно сейчас, бо нюансов не знаю - ваше мнение?
Та кому нужно мнение якогось там Куприка , якщо есть мнение Олега Ляшка ?
https://inforesist.org/lyashko-pozdravil-lukashenko-s-zasluzhennoj-pobedoj-a-potom-udalil-post/
Он внесёт оживление в унылые ряды своими перфомансами, может какую корову в Раду приведет или снова будет на трибуне землю есть.
Да и по сравнению с зелёной мразью он вообще супер депутат и супер политик.
Ну как-то так.
http://uareview.com/zelenskyi-pererizav/ Зеленський під час відкриття трансформаторної будки замість стрічки перерізав електричний кабель