1 156 0
29 сентября на Буковине число инфицированных коронавирусом в три раза превысило число выздоровевших, - ОГА
29 сентября в Черновицкой области зафиксировали 166 новых случаев заражения коронавируса. Выздоровели этого дня 49 пациентов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль