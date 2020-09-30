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Новости Коронавирус и карантин
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29 сентября на Буковине число инфицированных коронавирусом в три раза превысило число выздоровевших, - ОГА

29 сентября в Черновицкой области зафиксировали 166 новых случаев заражения коронавируса. Выздоровели этого дня 49 пациентов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук

29 сентября на Буковине число инфицированных коронавирусом в три раза превысило число выздоровевших, - ОГА 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Черновицкой области за сутки выявили 142 новых случая COVID-19, - ОГА

Автор: 

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