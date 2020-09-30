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Новости Бюджет-2021
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В проекте бюджета на следующий год на образование предусмотрено 174 млрд грн, - Минфин

В проекте бюджета на следующий год на образование предусмотрено 174 млрд грн, - Минфин

На финансирование образования в проект государственного бюджета на 2021 предусмотрно почти 174 млрд грн.

Об этом сообщил заместитель министра финансов Роман Ермоличев, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

По словам Ермоличева, в проекте бюджета-2021 практически достигнут показатель финансирования образования в 7% ВВП, определенного Законом Украины "Об образовании". Так, с учетом прогнозных объемов расходов местных бюджетов он составит 6,7% ВВП.

"Относительно бюджетных индикаторов общего среднего образования следует отметить, что в проект бюджета на 2021 год предусмотрен рост зарплаты учителей на 30%. Для этого увеличили образовательную субвенцию из госбюджета местным бюджетам объемом 102,5 млрд грн (+21,2 млрд грн, по сравнению с 2020-м). Речь идет об оплате труда более 400 тысяч учителей ", - рассказал Ермоличев.

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Он добавил, что заложены и средства на поддержку Новой украинской школы.

"В следующем году за учебные парты сядут около 440 000 первоклассников. Для обеспечения их образовательных потребностей предусмотрено 1,3 млрд гривен. Понимаем, что без надлежащей подготовки учителей ввести изменения в системе образования сложно. Именно поэтому заложили 100 млн для внедрения новых методик обучения и профессионального развития учителей в соответствии с Концепцией "Новая украинская школа"", - рассказал Ермоличев.

Кроме того, по его словам, в следующем году будет продолжена реализация проектов по строительству, реконструкции и капремонта учреждений общего среднего образования, а также формирование там нового образовательного пространства.

"Увеличили вдвое, до 1 млрд гривен, объемы субвенции на реализацию программы "Действенная школа для лучших результатов". Рассчитываем на эти средства построить и обновить 300 школ ", - сообщил Ермоличев.

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Автор: 

Минфин (1556) образование (2271)


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Топ комментарии
+4
А зачем отпрыскам 73% вообще нужно образование? Что они с ним собираются делать при полном отсутствии мозгов?! Чтобы включить сватов или петушария по телику даже буквы не нужно учить - достоточно нажать пару кнопок на пульте.
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30.09.2020 07:02
+1
а може ну его все на зуй и в Трускавец на переподготовку?
явно до $4000 учителям не дотягиваете, а значит шо?
переподготавливаться, переподготавливаться и переподготавливаться
в Трускавце как завещал дед маши - може хоть кто то забеременет - уже польза.
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30.09.2020 01:22
+1
зрадулька.
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30.09.2020 02:55
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Правила форума Совет форумчан
а може ну его все на зуй и в Трускавец на переподготовку?
явно до $4000 учителям не дотягиваете, а значит шо?
переподготавливаться, переподготавливаться и переподготавливаться
в Трускавце как завещал дед маши - може хоть кто то забеременет - уже польза.
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30.09.2020 01:22 Ответить
Моя дитина вчиться за контрактом, з якого переляку я маю платити податки, які йдуть на освіту? От Вам і демократія.
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30.09.2020 01:30 Ответить
Нехер было ходить на выборы по-приколу. Теперь ты должен платить за роскошный образ жизни клоунов народа.
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30.09.2020 07:06 Ответить
Я працюю вчителем. З якого переляку я маю платити податки на власну зарплатню? Л - логіка.
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30.09.2020 08:03 Ответить
зрадулька.
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30.09.2020 02:55 Ответить
зрада
це лише обіцянки
насправді, звичайно, все вкрали вже і готуються тікати
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30.09.2020 05:53 Ответить
Новина на тему "знайди зраду в цифрі 174 млрд грн"
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30.09.2020 06:40 Ответить
Ну да при курсе 35-40 грн за доллар и комуналке +40% по сравнению с 2019-м, эта сумма сущие копейки
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30.09.2020 07:05 Ответить
А зачем отпрыскам 73% вообще нужно образование? Что они с ним собираются делать при полном отсутствии мозгов?! Чтобы включить сватов или петушария по телику даже буквы не нужно учить - достоточно нажать пару кнопок на пульте.
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30.09.2020 07:02 Ответить
За такие копейки можно обучить разве что 95 квартал с дебильными их шутками...
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30.09.2020 07:07 Ответить
По инсайдерской информации, не менее 2млрд грн. будет потрачено на осовременивание методики определения числа Пи и столько же на оптимизацию процедуры извлечения корня квадратного из 2.
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30.09.2020 07:19 Ответить
я не понял, зеленые озадачились украсть сумму 174 млрд.? тогда срочно их в Трускавец на тренинг, коучинг и тимбилдинг.

Их свора должна быть сплочённой, тогда всё получится, может быть даже посадим их всех
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30.09.2020 08:22 Ответить
Мені просто цікаво, чим плісняві планують забезпечити свою передвиборчу фантазію?
"Где деньги, Зин?"
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30.09.2020 09:49 Ответить
 
 