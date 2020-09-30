В проекте бюджета на следующий год на образование предусмотрено 174 млрд грн, - Минфин

На финансирование образования в проект государственного бюджета на 2021 предусмотрно почти 174 млрд грн.

Об этом сообщил заместитель министра финансов Роман Ермоличев, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

По словам Ермоличева, в проекте бюджета-2021 практически достигнут показатель финансирования образования в 7% ВВП, определенного Законом Украины "Об образовании". Так, с учетом прогнозных объемов расходов местных бюджетов он составит 6,7% ВВП.

"Относительно бюджетных индикаторов общего среднего образования следует отметить, что в проект бюджета на 2021 год предусмотрен рост зарплаты учителей на 30%. Для этого увеличили образовательную субвенцию из госбюджета местным бюджетам объемом 102,5 млрд грн (+21,2 млрд грн, по сравнению с 2020-м). Речь идет об оплате труда более 400 тысяч учителей ", - рассказал Ермоличев.

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Он добавил, что заложены и средства на поддержку Новой украинской школы.

"В следующем году за учебные парты сядут около 440 000 первоклассников. Для обеспечения их образовательных потребностей предусмотрено 1,3 млрд гривен. Понимаем, что без надлежащей подготовки учителей ввести изменения в системе образования сложно. Именно поэтому заложили 100 млн для внедрения новых методик обучения и профессионального развития учителей в соответствии с Концепцией "Новая украинская школа"", - рассказал Ермоличев.

Кроме того, по его словам, в следующем году будет продолжена реализация проектов по строительству, реконструкции и капремонта учреждений общего среднего образования, а также формирование там нового образовательного пространства.

"Увеличили вдвое, до 1 млрд гривен, объемы субвенции на реализацию программы "Действенная школа для лучших результатов". Рассчитываем на эти средства построить и обновить 300 школ ", - сообщил Ермоличев.

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