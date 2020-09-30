Миссия ОБСЕ зафиксировала за сутки 28 сентября 42 нарушения перемирия на Донбассе
Миссия ОБСЕ за прошедшие сутки зафиксировала 32 нарушения режима прекращения огня в Донецкой области и 10 таких нарушений в Луганской области.
Об этом говорится в ежедневном отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине № 232/2020 от 29 сентября 2020 года, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.
"В Донецкой области СММ зафиксировала 32 нарушения режима прекращения огня, в том числе 14 взрывов неопределенного происхождения", - отмечается в отчете.
Большинство этих нарушений режима прекращения огня произошли неподалеку Донецкой фильтровальной станции (ДФС, 15 км к северу от Донецка), в том числе 12 взрывов неопределенного происхождения и 14 выстрелов и очередей из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета.
В течение предыдущих суток в Донецкой области зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня.
"В Луганской области Миссия зафиксировала 10 нарушений режима прекращения огня (выстрелы из стрелкового оружия). По оценке, огонь вели в направлении беспилотного летательного аппарата (БПЛА) СММ малого радиуса действия, пролетавший восточнее н. п. Артема", - сообщили в Миссии ОБСЕ.
В течение предыдущих суток на Луганщине зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня.
Согласно СММ ОБСЕ, после заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля, на котором была достигнута договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня, начиная с 00:01 27 июля и до конца отчетного периода СММ зафиксировала целом 1398 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях (в частности 257 взрывов, 9 неопределенных боеприпасов, пролетели, 3 вспышки дульного пламени и 13 осветительных ракет, а также 1116 очередей и выстрелов).
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ЭТО ТИШИНА?!
не к холловину будь сказано...
ошиблося подслеповатое обсе - зрячие бы другое увидели, но нет их.
не пропустить бы...
Там вообще тишина на 18.00
Зеля ********** по всем направлениям и статьм!
Ще два роки тому назад я не міг собі уявити, що мій народ вибере клована.
Але світ з^їхав з глузду - трамп, зебіл, маркон...
потихеньку кошмаримо московитів
чи може якийсь ідіот буде стверджувати, що ми зможемо перермогти московитів, якщо будемо воювати як шляхетні лицарі?