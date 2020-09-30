Миссия ОБСЕ зафиксировала за сутки 28 сентября 42 нарушения перемирия на Донбассе

Миссия ОБСЕ за прошедшие сутки зафиксировала 32 нарушения режима прекращения огня в Донецкой области и 10 таких нарушений в Луганской области.

Об этом говорится в ежедневном отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине № 232/2020 от 29 сентября 2020 года, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"В Донецкой области СММ зафиксировала 32 нарушения режима прекращения огня, в том числе 14 взрывов неопределенного происхождения", - отмечается в отчете.

Большинство этих нарушений режима прекращения огня произошли неподалеку Донецкой фильтровальной станции (ДФС, 15 км к северу от Донецка), в том числе 12 взрывов неопределенного происхождения и 14 выстрелов и очередей из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета.

В течение предыдущих суток в Донецкой области зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня.

Также читайте: С 27 июля по 16 сентября зафиксированы 1052 нарушения "тишины" на Донбассе, за пять недель до этого - 18 027, - представитель ОБСЕ Милфорд

"В Луганской области Миссия зафиксировала 10 нарушений режима прекращения огня (выстрелы из стрелкового оружия). По оценке, огонь вели в направлении беспилотного летательного аппарата (БПЛА) СММ малого радиуса действия, пролетавший восточнее н. п. Артема", - сообщили в Миссии ОБСЕ.

В течение предыдущих суток на Луганщине зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня.

Согласно СММ ОБСЕ, после заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля, на котором была достигнута договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня, начиная с 00:01 27 июля и до конца отчетного периода СММ зафиксировала целом 1398 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях (в частности 257 взрывов, 9 неопределенных боеприпасов, пролетели, 3 вспышки дульного пламени и 13 осветительных ракет, а также 1116 очередей и выстрелов).

Также читайте: Наемники РФ с повязками "СЦКК" до сих пор присутствуют на участках разведения, - ОБСЕ