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Миссия ОБСЕ зафиксировала за сутки 28 сентября 42 нарушения перемирия на Донбассе

Миссия ОБСЕ зафиксировала за сутки 28 сентября 42 нарушения перемирия на Донбассе

Миссия ОБСЕ за прошедшие сутки зафиксировала 32 нарушения режима прекращения огня в Донецкой области и 10 таких нарушений в Луганской области.

Об этом говорится в ежедневном отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине № 232/2020 от 29 сентября 2020 года, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"В Донецкой области СММ зафиксировала 32 нарушения режима прекращения огня, в том числе 14 взрывов неопределенного происхождения", - отмечается в отчете.

Большинство этих нарушений режима прекращения огня произошли неподалеку Донецкой фильтровальной станции (ДФС, 15 км к северу от Донецка), в том числе 12 взрывов неопределенного происхождения и 14 выстрелов и очередей из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета.

В течение предыдущих суток в Донецкой области зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня.

Также читайте: С 27 июля по 16 сентября зафиксированы 1052 нарушения "тишины" на Донбассе, за пять недель до этого - 18 027, - представитель ОБСЕ Милфорд

"В Луганской области Миссия зафиксировала 10 нарушений режима прекращения огня (выстрелы из стрелкового оружия). По оценке, огонь вели в направлении беспилотного летательного аппарата (БПЛА) СММ малого радиуса действия, пролетавший восточнее н. п. Артема", - сообщили в Миссии ОБСЕ.

В течение предыдущих суток на Луганщине зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня.

Согласно СММ ОБСЕ, после заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля, на котором была достигнута договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня, начиная с 00:01 27 июля и до конца отчетного периода СММ зафиксировала целом 1398 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях (в частности 257 взрывов, 9 неопределенных боеприпасов, пролетели, 3 вспышки дульного пламени и 13 осветительных ракет, а также 1116 очередей и выстрелов).

Также читайте: Наемники РФ с повязками "СЦКК" до сих пор присутствуют на участках разведения, - ОБСЕ

Автор: 

ОБСЕ (4883) Донбасс (26956) перемирие (1686)


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Топ комментарии
+11
Простите за капс, но!!!
ЭТО ТИШИНА?!
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30.09.2020 01:42
+6
так нема же ж войны в бубиной закумареной тыкве?
не к холловину будь сказано...
ошиблося подслеповатое обсе - зрячие бы другое увидели, но нет их.
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30.09.2020 01:44
+4
а зе бобик шось зарегил?
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30.09.2020 01:49
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Простите за капс, но!!!
ЭТО ТИШИНА?!
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30.09.2020 01:42 Ответить
« Перемирие « по- зеленскому и его прислужников , маскирующих сдачу Украины врагу
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30.09.2020 06:54 Ответить
так нема же ж войны в бубиной закумареной тыкве?
не к холловину будь сказано...
ошиблося подслеповатое обсе - зрячие бы другое увидели, но нет их.
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30.09.2020 01:44 Ответить
а зе бобик шось зарегил?
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30.09.2020 01:49 Ответить
Спалили контору.
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30.09.2020 01:49 Ответить
через 3 минуты у нас бой дидов - хамла-идиота с хилым....
не пропустить бы...
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30.09.2020 01:57 Ответить
ух ты - ето 9pм - с утра было 7pм ет - шо хотят то творят ети скрипуны... )))
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30.09.2020 02:04 Ответить
За прошедшие сутки, 28 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращпресс-центр ОСения огня. Источник: https://censor.net/ru/n3221867 https://censor.net/ru/n3221918 и кому верить??слепому ОБСЕ?? или ,,всевидящему"пресс-центр ОС??а вы тут про маразматика фокина копья ломаете!!(всё лежит на поверхности!!)
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30.09.2020 02:18 Ответить
https://censor.net/ru/news/3221867/s_nachala_tekuschih_sutok_po_vseyi_linii_razgranicheniya_nablyudaetsya_tishina_presstsentr_os
Там вообще тишина на 18.00
Зеля ********** по всем направлениям и статьм!
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30.09.2020 03:05 Ответить
без обид - но вы же жрете его туфту? - шо бы ему вам не всовывать, если глотаете?
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30.09.2020 03:31 Ответить
как говорила одна моя знакомая - дурак бы он был, если бы не всунул....
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30.09.2020 05:49 Ответить
Відповім теж без образ, його туфту я вимушено пжинаю, як громадянин України.
Ще два роки тому назад я не міг собі уявити, що мій народ вибере клована.
Але світ з^їхав з глузду - трамп, зебіл, маркон...
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30.09.2020 12:32 Ответить
Чпокин сейчас объяснит за гражданскую войну.
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30.09.2020 03:05 Ответить
У тому ж Мінську 26-ть років тому теж домовились про припинення вогню, "перестали стрелять". І сьогодні незакінчена тоді війна забирає життя солдатів, які тоді "перестали гибнуть". Тобто проблему залишили своїм дітям. А їх що, не шкода? Те ж саме тепер нав"язують нам. Азербайджан намагається скористатись сьогоднішньою слабкістю Росії і силою свогосоюзника, члена НАТО, Туреччини. А українська влада, в цей же час, виконує всі забаганки Росії. Дуже невчасно нам Коломойський з Пінчуком нав"язали зміну президента.
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30.09.2020 03:52 Ответить
Азербайджан 30-ть лет шёл к освобождению , и таки начали стрелять🌝
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30.09.2020 05:38 Ответить
чеПушилинцы ИХТАМНЕТы Путлера не поехали спасать Маргариту Симоньян в азербайджанскоми Карабахе? странно...ПОЦтриоты доллбанные
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30.09.2020 06:32 Ответить
нормально
потихеньку кошмаримо московитів
чи може якийсь ідіот буде стверджувати, що ми зможемо перермогти московитів, якщо будемо воювати як шляхетні лицарі?
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30.09.2020 07:47 Ответить
Зелена сопля щось наобіцяла московитам і поки що відносна тиша.
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30.09.2020 07:52 Ответить
 
 