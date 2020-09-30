Первые предвыборные дебаты в США: Байден назвал Трампа "щенком Путина", Трамп вспомнил сына Байдена Хантера

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден в ходе первых предвыборных теледебатов назвал своего соперника Дональда Трампа "щенком Путина".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК, об этом сообщает CBS News, который вел прямую трансляцию.

По словам Байдена, Трамп "даже не может сказать ему (президенту РФ Владимиру Путину. - Ред.) что-либо о вознаграждении за головы американских солдат". Речь идет об информации газеты NYT, в статье которой утверждалось, что Россия вступила в сговор с боевиками в Афганистане и предлагала им деньги за убийство солдат армии США в этой стране.

Как отметил Байден, он сталкивался с Путиным и "дал ему понять, что не пойдет на его уловки".

"Под руководством этого президента (Трампа. - Ред.) мы стали слабее, беднее, более разобщенными и более жестокими", - считает кандидат от демократов. Своего оппонента он назвал "худшим президентом в истории США".

Он также раскритиковал Трампа за то, что тот якобы назвал американских военнослужащих "неудачниками", о чем в начале сентября написал журнал Atlantic. Байден упомянул своего сына Бо, который служил в Ираке и умер от рака мозга в 2015 году.

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"Я не знаю Бо, я знаю Хантера", - заявил в ответ на это Трамп, имея в виду другого сына Байдена. В 2014-2019 годах он входил в состав компании Burisma. .

В ходе дебатов Трамп также заявил, что Хантер Байден получал деньги от предпринимательницы Елены Батуриной, вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Байден-старший назвал эти сведения ложными.