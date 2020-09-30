Первые предвыборные дебаты в США: Байден назвал Трампа "щенком Путина", Трамп вспомнил сына Байдена Хантера
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден в ходе первых предвыборных теледебатов назвал своего соперника Дональда Трампа "щенком Путина".
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК, об этом сообщает CBS News, который вел прямую трансляцию.
По словам Байдена, Трамп "даже не может сказать ему (президенту РФ Владимиру Путину. - Ред.) что-либо о вознаграждении за головы американских солдат". Речь идет об информации газеты NYT, в статье которой утверждалось, что Россия вступила в сговор с боевиками в Афганистане и предлагала им деньги за убийство солдат армии США в этой стране.
Как отметил Байден, он сталкивался с Путиным и "дал ему понять, что не пойдет на его уловки".
"Под руководством этого президента (Трампа. - Ред.) мы стали слабее, беднее, более разобщенными и более жестокими", - считает кандидат от демократов. Своего оппонента он назвал "худшим президентом в истории США".
Он также раскритиковал Трампа за то, что тот якобы назвал американских военнослужащих "неудачниками", о чем в начале сентября написал журнал Atlantic. Байден упомянул своего сына Бо, который служил в Ираке и умер от рака мозга в 2015 году.
"Я не знаю Бо, я знаю Хантера", - заявил в ответ на это Трамп, имея в виду другого сына Байдена. В 2014-2019 годах он входил в состав компании Burisma. .
В ходе дебатов Трамп также заявил, что Хантер Байден получал деньги от предпринимательницы Елены Батуриной, вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Байден-старший назвал эти сведения ложными.
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Що вплинуло! Ну, я Трампа не поважала ще задовго до його президентства. Моделайзери та нарциси - це не ті чоловіки, які викликають повагу, а він саме з них. Доречі, коли ще й подивилась його апартаменти в Трамп Тауер, то це вапше взірець несмаку та марнотратства. Доречі, там знімався фільм( не пам'ятаю назву). Його неадекватна поведінка на телешоу та у твіттері, неповага до жінок. Ну, а головна причина - це його любов до нашого ворога. На расєі ще ніколи не любили американського президента так, як ******* рудого Донні. Це багато про що говорить. А його зв'язки з російським Хабадом не таємниця, Іванка товаришує з дружинами олігархів хабадників, зокрема з Дашею Абрамович. А якщо одним словом, то він просто - придурок.
Парадоксу в цьому не вбачаю, оскільки і я був "американцем", хоча не совковим... Та знаю, чому саме вони зробили свій вибір (краще хам, але спеціаліст, а ніж душечка-профіля, засилля нелегалів з Мексики, розбазарювання податків на вічно субсидованих афроамериканців)... На жаль, ковід, перекреслив досягнення усіх хороших господарників та зробив убивчою економічну статистику...
Трамп як людина та чоловік- для мене, майже огидний, але Трамп, який вирішує проблеми, що перезріли в суспільстві і є близьким по-поглядам більшості білого населення (а воно домінуюче ще на разі)- робить необхідні кроки. До того ж, мати 50% підтримки на кінці президентського терміну- це зовсім не те, що має авансом Байден.
Він так само мене переконував що до Трампа, поки ми не посварились.
А "Trump tower" має 58 поверхів, будувався так, що коли завершували монтаж верхніх поверхів, то внизу вже заселялись... Discovery Channel присвятив цьому передачу та скажу, що був враженим та там не все так гнітюче.
Скоро надо отдавать.
Отдавать нечем.
По данным ΝΥΤ Трамп брал деньги у Дойче Банка на покупку отелей Washington Нotel и Doral golf resort. Оба отеля убыточны.
Гарантом по кредитам выступил, внимание‼ - госбанк России ВТБ, во как 😀
Тут дело пахнет тюремной баландой и позором всей семье.
И Мелания поживёт в удовольствие без ************** цумпруджеских обязанностей.
А сколько танков подбили трамповские джавелины ?
НИ ОДНОгГО
А ты всё пишешь мантры, которые никакого отношения к реальности не имеют.
Дерьмократы уже дискредитировали себя со своим BLM и беспорядками по всей стране. Вот о чём вам, идиотам с промытыми дерьмократической пропагандой, стоит беспокоиться.